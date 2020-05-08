Грузія не відкликала посла з України, а викликала для консультацій, загроз для відносин між країнами не бачимо, - МЗС
Грузія не відкликала свого посла з України через призначення колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко.
"Надзвичайного й повноважного посла Грузії в Україні не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо в цьому жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів", – зазначила вона.
Речниця наголосила, що подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців.
"Ці виклики вимагають від уряду України нових підходів і нових рішень. Міхеіл Саакашвілі є громадянином України. Він має великий досвід та значні досягнення в здійсненні реформ. Ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи і не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні", – сказала Зеленко.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
8 травня 2020 стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.
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МИД и Клоун живут в разных странах...
Чи побачите, коли вами кінь-лавров напряму керувати почне???
Где реакция МИД Грузии?
Или только заказные истерики по поводу Саакашвили МИД Грузии способен исполнять?
Источник: https://censor.net/n3194313
Во как.
Еще и дня Николозович не был в новой должности, а уже отмывать его приходится!
То ли еще будет.
Вам теперь, плесень зеленая, "бельишко" за Николозовичем еще "мыть" да "мыть" придется.
А кому щаз легко.
Столько слюны потрачено!
Но осадок остался.
Тогда еще Лавров советовал поинтересоваться, что это означает в истории. Для нас тогда это означала - война.
Украина и Грузия должны быть по одну линию фронта.