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Новини
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Грузія не відкликала посла з України, а викликала для консультацій, загроз для відносин між країнами не бачимо, - МЗС

Грузія не відкликала посла з України, а викликала для консультацій, загроз для відносин між країнами не бачимо, - МЗС

Грузія не відкликала свого посла з України через призначення колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко.

"Надзвичайного й повноважного посла Грузії в Україні не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо в цьому жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів", – зазначила вона.

Речниця наголосила, що подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців.

Також читайте: Зеленський про рішення Тбілісі відкликати посла з України: "Це помилка грузинської сторони"

"Ці виклики вимагають від уряду України нових підходів і нових рішень. Міхеіл Саакашвілі є громадянином України. Він має великий досвід та значні досягнення в здійсненні реформ. Ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи і не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні", – сказала Зеленко.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.

Автор: 

Грузія (1854) МЗС (4202) Саакашвілі Міхеіл (2155) Зеленко Катерина (75)


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Топ коментарі
+12
Сами себе врут ,мрази ЗЕблевотные
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08.05.2020 14:20 Відповісти
+9
лапша на уши зелохората.
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08.05.2020 14:21 Відповісти
+8
Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны" - Вы долбоящеры зелёные, что в разных измерениях живёте?
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08.05.2020 14:22 Відповісти
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Сами себе врут ,мрази ЗЕблевотные
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08.05.2020 14:20 Відповісти
Делают вид, что в упор не замечают предупреждения Президента Грузии, сделанного еще месяц назад.
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08.05.2020 14:25 Відповісти
лапша на уши зелохората.
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08.05.2020 14:21 Відповісти
Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны" - Вы долбоящеры зелёные, что в разных измерениях живёте?
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08.05.2020 14:22 Відповісти
именно...

МИД и Клоун живут в разных странах...
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08.05.2020 14:24 Відповісти
а в России на высочайших должностях находятся люди, которые убили сотни граждан Грузии в ходе войны РФ против Грузии. Где реакция МИД Грузии?
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08.05.2020 14:23 Відповісти
Саак -- гражданин Грузии, засуженный по уголовному делу на реальный срок. И не раз.
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08.05.2020 14:26 Відповісти
То їхні проблеми, і не вже ти мислиш що вони не взяли кожного відповідального на приціл???
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08.05.2020 14:28 Відповісти
С консунтации Он может и не Вернутся. Но Грузия этого не сделает, по ряду причин не зависящих от Желания и приказа Соседей.
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08.05.2020 14:24 Відповісти
Та ви ніде погроз не бачите - ні у портновщині, ні у єрмаковщині...
Чи побачите, коли вами кінь-лавров напряму керувати почне???
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08.05.2020 14:24 Відповісти
А что такого страшного произошло? Нас же не враги отпионерили, а просто друзья по-дружески плюнули в рожу и назвали мудаками. Не видим в этом ничего особенного.
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08.05.2020 14:40 Відповісти
в Чечне сотни лиц находятся в руководстве, которые убивали граждан Грузии.
Где реакция МИД Грузии?

Или только заказные истерики по поводу Саакашвили МИД Грузии способен исполнять?
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08.05.2020 14:24 Відповісти
У Чечні є міністерство іноземних справ?
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08.05.2020 14:29 Відповісти
"Грузия не отозвала своего посла из Украины из-за назначения бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины"
Источник: https://censor.net/n3194313

Во как.
Еще и дня Николозович не был в новой должности, а уже отмывать его приходится!
То ли еще будет.
Вам теперь, плесень зеленая, "бельишко" за Николозовичем еще "мыть" да "мыть" придется.
А кому щаз легко.
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08.05.2020 14:26 Відповісти
Це майже то саме!!! Що ви там крутите??? Чи ви мислите що люди не розуміють що сталося???!!! Ідіоти!
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08.05.2020 14:27 Відповісти
Это пояснение должно написать МИД Грузии. Это будет лакмус.
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08.05.2020 14:27 Відповісти
А что же Уни увидят, если очи так засцаны?
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08.05.2020 14:28 Відповісти
Батька ***** опустил по полной, нефть у Саудитов, газ в Польше, Урал Калий в жопу демпинганул, мясо и молоко в Европу на ура уходят. Едьте к нам на Парад, Грузия подождёт)
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08.05.2020 14:31 Відповісти
Спасибо, уж лучше вы к нам. У вас там украинцев кацапы воруют.
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08.05.2020 15:00 Відповісти
Согласен, но нех на запах древляно-монгольской дырки ехать барану. Украинки в 1000 раз красивее. И переписываться и делится всякой уйней.
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08.05.2020 17:47 Відповісти
Коли Грузія це скаже, то це буде вартувати уваги. А ось ваші фантазії, нічого не варті
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08.05.2020 14:33 Відповісти
Блин!
Столько слюны потрачено!
Но осадок остался.
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08.05.2020 14:37 Відповісти
Россия перед вторжением в 14-м году тоже вызывала посла, якобы, для консультаций.
Тогда еще Лавров советовал поинтересоваться, что это означает в истории. Для нас тогда это означала - война.
Украина и Грузия должны быть по одну линию фронта.
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08.05.2020 14:44 Відповісти
Поменять целую страну-союзницу на одного авантюриста-проходимца это "реальное достижение" нашего ***********. Вопрос - кому это на руку?
Грузія не відкликала посла з України, а викликала для консультацій, загроз для відносин між країнами не бачимо, - МЗС - Цензор.НЕТ 1771
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08.05.2020 14:51 Відповісти
Все к чему прикасаются руки власти зебилов из "стада недоумков" превращается в дерьмо. Отношения со Штатами "сдали в химчистку", с Грузией - проблемы, с МВФ "новый" формат. С НАТО никаких подвижек. И только с парашей и ОРДЛО все в шоколаде.
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08.05.2020 14:46 Відповісти
Что такое грузия? В Днепре больше народа живет, чем в этой кацапской провинции. Если бы не Саакашвили до сих пор бы лапу сосали.
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08.05.2020 15:05 Відповісти
??? "Ессентукский городской суд по ходатайству следователя по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому округу заочно арестовал экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Следствие также заочно обвиняет его в бандитизме и умышленном убийстве военнослужащих во время первой чеченской кампании."" ???
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08.05.2020 15:34 Відповісти
Угу, только вернут когда власть поменяется
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08.05.2020 15:43 Відповісти
ПНХ *************...
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08.05.2020 15:51 Відповісти
 
 