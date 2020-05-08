Грузія не відкликала посла з України, а викликала для консультацій, загроз для відносин між країнами не бачимо, - МЗС

Грузія не відкликала свого посла з України через призначення колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила прессекретарка МЗС України Катерина Зеленко.

"Надзвичайного й повноважного посла Грузії в Україні не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо в цьому жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів", – зазначила вона.

Речниця наголосила, що подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців.

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"Ці виклики вимагають від уряду України нових підходів і нових рішень. Міхеіл Саакашвілі є громадянином України. Він має великий досвід та значні досягнення в здійсненні реформ. Ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи і не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні", – сказала Зеленко.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.