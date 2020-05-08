Комітет ВР підтримав постанову про відновлення нормальної роботи парламенту з 18 травня

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради підтримав проєкт постанови про повернення парламенту до традиційного режиму роботи, повідомляє партія "Слуга народу".

Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"18 травня Верховна Рада повертається до звичайного режиму роботи. Але з дотриманням всіх санітарних норм і заходів безпеки. Відповідний проєкт постанови, який подав голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, підтримав сьогодні профільний комітет на своєму засіданні", - йдеться в дописі.

Як наголошується в повідомленні, замінити позачергові засідання на чергові вкрай необхідно, адже, окрім коронавірусних, є ще безліч важливих для країни законопроєктів, які напрацьовано в комітетах і чекають на розгляд.



"Це буде збалансована робота Ради в нормальному стані. Проте з дотриманням усіх заходів безпеки, як ми це робимо й зараз", – цитує пресслужба Арахамію.

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