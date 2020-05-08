Зеленський про підвищення статусу делегації в ТКГ: "Ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція"

Українська сторона підняла статус своєї делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі, щоб її члени могли ухвалювати рішення.

Про це в ході візиту в Луганську область заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, мирне врегулювання продовжує обговорюватися на засіданнях Контактної групи, які проходять онлайн.

"Я вважаю, що ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція, хотілося б, щоб до цього формату приєдналася і Російська Федерація. Тому що ми хочемо, щоб все було швидко, і щоб люди, які перебувають на засіданнях ТКГ могли ухвалювати рішення. Щоб вони мали статус, статус державний", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше джерело РБК-Украина, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що Офіс президента розраховує на відповідні кроки російської сторони щодо підвищення свого представництва в Контактній групі. Цього тижня було ухвалено рішення, що з української сторони до ТКГ увійдуть народні депутати та члени уряду.