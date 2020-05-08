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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про підвищення статусу делегації в ТКГ: "Ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція"

Зеленський про підвищення статусу делегації в ТКГ:

Українська сторона підняла статус своєї делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі, щоб її члени могли ухвалювати рішення.

Про це в ході візиту в Луганську область заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, мирне врегулювання продовжує обговорюватися на засіданнях Контактної групи, які проходять онлайн.

"Я вважаю, що ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція, хотілося б, щоб до цього формату приєдналася і Російська Федерація. Тому що ми хочемо, щоб все було швидко, і щоб люди, які перебувають  на засіданнях ТКГ могли ухвалювати  рішення. Щоб вони мали статус, статус державний", - додав Зеленський.

Також читайте: Україна візьме на себе ініціативу на всіх переговорах стосовно Донбасу в Тристоронній контактній групі, - Єрмак

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Украина, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що Офіс президента розраховує на відповідні кроки російської сторони щодо підвищення свого представництва в Контактній групі. Цього тижня було ухвалено рішення, що з української сторони до ТКГ увійдуть народні депутати та члени уряду.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) перемовини (3025) Мінськ (828) Донбас (22358) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+29
Конечно поддерживают. Спихнут на одну Украину разгребать путинское сумасшествие.
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08.05.2020 14:36 Відповісти
+23
хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация.то есть Зебил проводит переговоры с "лднр",а не РФ, как было 5 лет до него и тем самым Зебил говорит на весь мир что у нас гражданская война и кацапы не при чем
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08.05.2020 14:37 Відповісти
+22
O чём вообще речь-то ?
Разве агрессор собирается платить за 13 тысяч убитых граждан Украины, за два с половиной миллиона беженцев, и за полностью разгромленный регион ?
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08.05.2020 14:35 Відповісти
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O чём вообще речь-то ?
Разве агрессор собирается платить за 13 тысяч убитых граждан Украины, за два с половиной миллиона беженцев, и за полностью разгромленный регион ?
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08.05.2020 14:35 Відповісти
Убитых по данным, которые врядли опубликуют, больше 30000 чел. А мне кажется, что может и больше. Официальные данные - не всегда показывают реальные цифры. Боюсь, что мы никогда точную цифру не узнаем.
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08.05.2020 14:46 Відповісти
13 тысяч - тоже немало, для международного трибунала.
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08.05.2020 14:54 Відповісти
Конечно поддерживают. Спихнут на одну Украину разгребать путинское сумасшествие.
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08.05.2020 14:36 Відповісти
Поддерживают - это когда сами тоже повысят свой статус.

Повысили ?

Хрен там.

Вот именно такая и поддержка
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08.05.2020 14:58 Відповісти
"Нас поддерживает в этом Германия и Франция"
Деньгами то поддерживают или обещают только?
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08.05.2020 14:37 Відповісти
Совки в сборе.
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08.05.2020 14:42 Відповісти
хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация.то есть Зебил проводит переговоры с "лднр",а не РФ, как было 5 лет до него и тем самым Зебил говорит на весь мир что у нас гражданская война и кацапы не при чем
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08.05.2020 14:37 Відповісти
Бальшие и багатые люди, в Украине и в РФ, теряют бальшие деньги из-за войны.
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08.05.2020 14:55 Відповісти
Чтобы они имели статус, статус государственныИсточник: https://censor.net/n3194316

зелень буде вести перемовини з ордло
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08.05.2020 14:38 Відповісти
"высокий, высокий статус! "- всцыкающийся стоя сивуха.
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08.05.2020 14:41 Відповісти
Ермак засрал ему и так не окрепшие мозги.
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08.05.2020 14:42 Відповісти
там мізків немає!
суцільне лайно
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08.05.2020 15:03 Відповісти
Так це ж друзі ****** їм би скоріше санкції знять продажна Европа, наші друзі Прибалти та Канада США без Трампа
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08.05.2020 14:42 Відповісти
Буба, иди в сраку, вместе со своими ермаками, слугами, статусами, кварталом, видосиками .... З@****!
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08.05.2020 14:43 Відповісти
Діє по принципу вереди : "Дай того чого НЕ МАЄ!"
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08.05.2020 16:55 Відповісти
баран вонючий...Франция и Германия МЕЧТАЮТ чтобы наш конфликт с рф закончился, но ЛЮБЫМ исходом...в т.ч. их устроит полное поглощение и порабощение Украины...им все равно. Главное чтобы возобновилась торговля с рф. Если для этого надо сдать наш суверинитет и зачеркнуть нашу страну на карте мира - они посоветуют побыстрее это сделать. Это не их Родина.
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08.05.2020 14:43 Відповісти
Сволочь ты х.уйловская! Сидели бы ровно на жопе и не было бы в этом дебилизме поддержки от них. А им это выгодно - чтоб Украина сдалась без боя!
Урода кусок!
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08.05.2020 14:44 Відповісти
Надо что-то делать с этими подонками. Иначе просрут всё!
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08.05.2020 14:45 Відповісти
Хотелось бы увидеть конкретные ссылки на поддержание Францией и Германией легализации сепаратизма и терроризма.
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08.05.2020 14:44 Відповісти
Какое "повышение статуса"? ТКГ - это Ураина, Россия и ОБСЕ, остальное - это игра на стороне врага.
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08.05.2020 14:44 Відповісти
ПРИДУРОК безхребетный!
Нашел чем гордится!
Поддерживают гнилые политиканы, которые за бабло тебя продавали и не раз!!!!
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08.05.2020 14:46 Відповісти
Зеленский о повышении статуса делегации в ТКГ: "Мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция" - Цензор.НЕТ 9458
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08.05.2020 14:47 Відповісти
Едь на велике, что тебе президентка Эстонии подарувала.
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08.05.2020 15:12 Відповісти
Ватная Пустота и зеро а не президент
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08.05.2020 14:48 Відповісти
Про що воно верзе??? А раніше наша делегація не мала статусу??? вони безпрезорні були!!!
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08.05.2020 14:50 Відповісти
Зеленский, ты президент Франции или Украины? Тебя должен поддерживать народ Украины.
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08.05.2020 14:53 Відповісти
Турборежим по развалу страны набирает обороты
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08.05.2020 14:53 Відповісти
Ні Германія, ні Франція не ведуть переговори з терористами (офіційно), але схвалюють, щоб такі переговори вела Україна? І прихильники найвеличнішого це схвалюють? Зате як репетували на Петю, коли призначили мертвечука туди за пропозицією Германії (Меркель)! Але подвійні стандарти для нинішньої влади - це вже повсякдення, а не виключення...
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08.05.2020 14:55 Відповісти
пля - какая же гнида... на прочий текст и времени не хочу тратить - противно...
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08.05.2020 14:57 Відповісти
Чмырдяй ты, Германия и Франция спешит росправиться с Укариной как с *раздражителем* и мечтает побыстрее снять с Рашки санкции и возобновить торговлю в том числе достройку СП-2. Германия и Франция нам не союзники. Они уже нам помогли сдать крым без единого выстрела. И что дальше сдадим чтобы Германия и Франция были довольны и лишь бы небыло войны? Киев?
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08.05.2020 14:59 Відповісти
Германия и Италия поддержат и капитуляцию Украины! Нет Украины нет проблемы в отношениях с паРАШЕЙ!
Да здравствует ЗЮ ишак!
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08.05.2020 15:00 Відповісти
Позорище! Зеленый человечек предатель долбанный.
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08.05.2020 15:01 Відповісти
на свете нет ужаснее напасти,
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
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08.05.2020 15:02 Відповісти
Нас поддерживает в этом Германия и Франция,,,,

а вот народ Украины, поддерживает или нет?
Ты от кого избирался и кому под отчётен?
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08.05.2020 15:18 Відповісти
ТОДІ НЕ ВЕРТАЙТЕСЬ, А ПРОСІТЬ "УБЕЖИЩА"!!! Президент ворог своєї країни!
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08.05.2020 15:23 Відповісти
А *****,як тебе підтримує,бо Підараха вже не агресор.
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08.05.2020 15:26 Відповісти
Вовік не розуміє, що його при служки нічого не вирішують і не вирішать. Це ще один крок на зустріч агресору із реверансом. У Зеленського в голову проникла пароноидальна ідея, що, якщо він досягне миру на будь яких умовах, то йому буде аплодувати весь світ. Ні, Вовік, тебе проклянуть матері загиблих патріотів і будуть з презирством ставитися, як керівники інших країн, так і наш народ. І прийдеться тобі тікати не в Італію, а в Ростов.
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08.05.2020 15:27 Відповісти
ДИВІТЬСЯ 73% наркоман "працює"!! Хоча ви і самі не далеко!!! В мокші зараз таке становище, що вона сама скоро буде просить забрать і днр, і лнр! Дебіли, повчиться у Лукашенка, мерзота!
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08.05.2020 15:28 Відповісти
не мытьем, так катаньем, главное замутить
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08.05.2020 15:28 Відповісти
Похоже, зеленский - первый президент, которого будут судить и посадят за измену Родине.
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08.05.2020 15:29 Відповісти
Тю! Та вже ж є один. Цей буде до пари. Граблі треба помістити на герб, а не вила.
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08.05.2020 15:35 Відповісти
не мытьем, так катаньем, главное замутить
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08.05.2020 15:29 Відповісти
Дуже авторитетні країни. Особливо в історичному контексті. Наприклад, щодо війн у 20 столітті. Треба, *****, прислухатися! Це через них по Україні пройшлися дві (2) світові війни, голодомори вони теж якось "не помітили". А в підручниках у них особливо підкреслюється, що українці були наглядачами у концтаборах (в німецьких?).
А тому, панове, з благолєпієм дивимось у рот "світовій спільноті". Вони про нас подбають. Як завжди.
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08.05.2020 15:32 Відповісти
не мытьем, так катаньем, главное замутить
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08.05.2020 15:32 Відповісти
Конечно вас "поддерживает" Франция и Германия. им торговать со сРашкой надо. Им плевать на Украину. Лишь бы побыстрее слить сРашке. А ты им, ЗЕк, помогаешь со всей продажной дури. За баблишко. Ермака судить и расстрелять. Как предателя интересов Украины.
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08.05.2020 15:43 Відповісти
Сволоту до стінки за держзраду!
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08.05.2020 15:58 Відповісти
Зебіли, притомні, а ми рік тому вас всії попереджали...
І навіть плакатом: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47867327
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08.05.2020 16:02 Відповісти
А нарід, який проголосував за вас - підтримує? Ви ж обіцяли радитися з цим обдуреним нарідом!
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08.05.2020 16:03 Відповісти
Потому что мы хотим, чтобы все было быстро... - цитата

быстрота необходима только при поносе и когда вшей ловишь...
остальное требует осмысления и взвешенности принятого решения ... хорошо бы, чтоб в ТКГ помнили, что они представляют интересы УКРАИНЫ, а не зеленского, ермаков и сивошки...
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08.05.2020 16:21 Відповісти
И на чужой жене
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08.05.2020 16:22 Відповісти
ну...это кто как развлекается )))) кто вши гоняет, кто сквозняк.. а кто и...кровь по жилам)))
народна мудрость про чужих жен ничего не говорит )))))
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08.05.2020 16:39 Відповісти
Как раз народная мудрость говорит про три случая. Два ты упомянул. Я добавил третий
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08.05.2020 17:57 Відповісти
Статус повышает досланый патрон в патронник
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08.05.2020 16:22 Відповісти
Этого ублюдка поддержали французский и немецкий округа РФ. Клоуну пора в песочнице играться, а не страной руководить.
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08.05.2020 17:41 Відповісти
Зеля,ты как Президент,должен ориентироваться на свою страну,а не на мнение Германии и Франции.Бо казнить,або миловать,будут тебя украинцы,а никто то другой
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08.05.2020 18:36 Відповісти
За повідомленням джерел, координатор ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Тоні Фріш завадив обговорити повернення з полону терористів 20 заручників. Про це повідомляє "https://ua.interfax.com.ua/news/political/660923.html Інтерфакс-Україна " з посиланням на власні джерела в ТКГ.
За даними джерел, на одному із засідань підгрупи представникам України не вдалося добитися інформації про 20 конкретних осіб.
"Це сталося тому, що Фріш обговорення цього питання просто припинив", - відзначило джерело.
За його словами, Фріш також із невідомих причин запропонував прискорити дату взаємного звільнення, через що Україні не було передано багато встановлених осіб. Водночас, зазначив співрозмовник, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських громадян, що перебувають у в'язницях ОРДО."На думку української сторони, необхідно передусім розділити всі списки на "встановлених" і "не встановлених", після чого виконати Мінські угоди, які чітко визначають, що звільнення має відбуватися стосовно всіх утримуваних на всіх утримуваних осіб", - сказав співрозмовник журналістів.
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08.05.2020 18:55 Відповісти
 
 