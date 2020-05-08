Зеленський про підвищення статусу делегації в ТКГ: "Ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція"
Українська сторона підняла статус своєї делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі, щоб її члени могли ухвалювати рішення.
Про це в ході візиту в Луганську область заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, мирне врегулювання продовжує обговорюватися на засіданнях Контактної групи, які проходять онлайн.
"Я вважаю, що ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція, хотілося б, щоб до цього формату приєдналася і Російська Федерація. Тому що ми хочемо, щоб все було швидко, і щоб люди, які перебувають на засіданнях ТКГ могли ухвалювати рішення. Щоб вони мали статус, статус державний", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше джерело РБК-Украина, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що Офіс президента розраховує на відповідні кроки російської сторони щодо підвищення свого представництва в Контактній групі. Цього тижня було ухвалено рішення, що з української сторони до ТКГ увійдуть народні депутати та члени уряду.
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Разве агрессор собирается платить за 13 тысяч убитых граждан Украины, за два с половиной миллиона беженцев, и за полностью разгромленный регион ?
Повысили ?
Хрен там.
Вот именно такая и поддержка
Деньгами то поддерживают или обещают только?
зелень буде вести перемовини з ордло
суцільне лайно
Урода кусок!
Нашел чем гордится!
Поддерживают гнилые политиканы, которые за бабло тебя продавали и не раз!!!!
Да здравствует ЗЮ ишак!
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
а вот народ Украины, поддерживает или нет?
Ты от кого избирался и кому под отчётен?
А тому, панове, з благолєпієм дивимось у рот "світовій спільноті". Вони про нас подбають. Як завжди.
І навіть плакатом: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47867327
быстрота необходима только при поносе и когда вшей ловишь...
остальное требует осмысления и взвешенности принятого решения ... хорошо бы, чтоб в ТКГ помнили, что они представляют интересы УКРАИНЫ, а не зеленского, ермаков и сивошки...
народна мудрость про чужих жен ничего не говорит )))))
За даними джерел, на одному із засідань підгрупи представникам України не вдалося добитися інформації про 20 конкретних осіб.
"Це сталося тому, що Фріш обговорення цього питання просто припинив", - відзначило джерело.
За його словами, Фріш також із невідомих причин запропонував прискорити дату взаємного звільнення, через що Україні не було передано багато встановлених осіб. Водночас, зазначив співрозмовник, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських громадян, що перебувають у в'язницях ОРДО."На думку української сторони, необхідно передусім розділити всі списки на "встановлених" і "не встановлених", після чого виконати Мінські угоди, які чітко визначають, що звільнення має відбуватися стосовно всіх утримуваних на всіх утримуваних осіб", - сказав співрозмовник журналістів.