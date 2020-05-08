Комітет Ради затвердив поправки до законопроєкту про банки, розглянути його можуть уже 13 травня, - нардеп "Голосу" Железняк

Фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю поправок до законопроєкту про банки і порекомендував парламенту ухвалити його в другому читанні і в цілому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Історія з банківським законопроєктом на нашому Комітеті добігає кінця. Щойно затвердили скорочену таблицю та внесли техніко-юридичні зауваження (5 технічних поправок). Загальна кількість - 241 правка. 11 правок відхилено... Дорога законопроєкту до голосування Ради в цілому 13 травня відкрита", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання. Документ, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідації банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їх колишнім власникам.

Народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

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Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

21 квітня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

30 квітня Верховна Радасхвалила застосування особливої ​​процедури при розгляді у другому читанні законопроєкту №2571-д. Спеціальна процедура застосовується при надмірній кількості поправок до законопроекту. За словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук процедура передбачає, що впродовж двох днів після її застосування "всі фракції мають подати від фракцій по 5 поправок із переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати при розгляді в сесійній залі. Позафракційний може подати одну правку ".

Ухвалення законопроєкту необхідне для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.

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