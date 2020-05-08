Відносини зі США не заморожені, але я б віддав їх у хімчистку, - Кулеба

Відносини України і США не заморожені, попри розмову президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка спровокувала справу про імпічмент лідера США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю LB.

"Вони не заморожені, але я б ці відносини віддав у хімчистку й повернув в очищеному блискучому вигляді. І в цьому якраз і полягає завдання дипломатів: виступити в ролі цієї хімчистки по обидва боки для того, щоби прибрати плями і зробити костюм, який буде ідеально на тобі сидіти і мати прекрасний вигляд", - сказав він.

Кулеба також зазначив, що зараз не бачить індикаторів, що показують, що президент США не хоче спілкуватися з президентом Зеленським.

Разом з тим, міністр додав, що візит в США до виборів - це завжди елемент політики, що впливає на виборчий процес.

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"Для нас завжди в Америці ключовою була двопартійна підтримка. Для нас важливо, щоб Україна зберегла свої позиції й добре ставлення до себе як із боку республіканців, так і з боку демократів", - зазначив Кулеба.

Міністр також запевнив, що адміністрація Трампа комунікує з українським послом Володимиром Єльченком, в тому числі на рівні Ради нацбезпеки: "Посол Єльченко був поставлений, тому що він є одним з найбільш досвідчених українських дипломатів і тому що він мав стати, на мою думку, послом в Сполучених Штатах задовго до цього. Він просто ідеально створений для цієї роботи".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

У підсумку в грудні минулого року Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональда Трампа за обома пунктами звинувачення. Йдеться про зловживання владою і про перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

У лютому 2020 року американська сенатори визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами обвинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.