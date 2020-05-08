Відносини зі США не заморожені, але я б віддав їх у хімчистку, - Кулеба
Відносини України і США не заморожені, попри розмову президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка спровокувала справу про імпічмент лідера США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю LB.
"Вони не заморожені, але я б ці відносини віддав у хімчистку й повернув в очищеному блискучому вигляді. І в цьому якраз і полягає завдання дипломатів: виступити в ролі цієї хімчистки по обидва боки для того, щоби прибрати плями і зробити костюм, який буде ідеально на тобі сидіти і мати прекрасний вигляд", - сказав він.
Кулеба також зазначив, що зараз не бачить індикаторів, що показують, що президент США не хоче спілкуватися з президентом Зеленським.
Разом з тим, міністр додав, що візит в США до виборів - це завжди елемент політики, що впливає на виборчий процес.
"Для нас завжди в Америці ключовою була двопартійна підтримка. Для нас важливо, щоб Україна зберегла свої позиції й добре ставлення до себе як із боку республіканців, так і з боку демократів", - зазначив Кулеба.
Міністр також запевнив, що адміністрація Трампа комунікує з українським послом Володимиром Єльченком, в тому числі на рівні Ради нацбезпеки: "Посол Єльченко був поставлений, тому що він є одним з найбільш досвідчених українських дипломатів і тому що він мав стати, на мою думку, послом в Сполучених Штатах задовго до цього. Він просто ідеально створений для цієї роботи".
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.
Журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.
У підсумку в грудні минулого року Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональда Трампа за обома пунктами звинувачення. Йдеться про зловживання владою і про перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.
У лютому 2020 року американська сенатори визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами обвинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.
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И это после двух Майданов , оккупации ***** и сто пятой "крайней озабоченности" политиканов ЕС ...
Мой выбор Тимошенко , втрой выбор Гриценко и даже Смешко ... За Шоко (бывшего министера у Пахла-Бимбовича) я бы мог проголосовать только , если бы против Бойко пришлось бы !
Доля ж Бені й доля його міліярдів дуже невизначенна . США й ЕС його не ******* , які гроші переконають хворе на синдром Кіреєва судійске угрупування ? Хто , як не судді знають , що в коррупції зараз головний фактор виживання - непомітність . А тут тебе таврують вживляють чип - хабарник Бєні .
Це я кажу виключно з тією логікою й припусткою , якщо в справі націоналізації усе було зробленно не тільки законно , але й без будь якого відтінку подвійних стандартів й конфлікту інтересів . Залишим "законність" фаховим юристам там требо копатися у деталях й комах з крапками в законодавстві .
А ось подвійні стандарти й конфлікт інтересів абсолютно очевидні факти . Порошенко - банкір й міліардер . Гонтарєва - знов таки володіла фінансовими активами під час зайняття посади . Й ось диво -- банки саме Порошенко й Лєри , саме ці банки виявилось не тільки не постраждали , але були єдиними , які вийшли в прибуток .
А ось "Приват" постраджав більше усіх , хоча був майже єдиний , в якого було 25 млн. дрібних гривневих вкладників . Петя з Лєрою гривню опустили на 300% , ось банк й накрився . Єдина провина й різниця між "Приватом" й банками Петі й Лєри, що цей бізнес був з нуля вибудований , а не складав з фабрики "им. Карла Маркса" й "Ленінська Кузня" , прихватизованних за бесцін в 90-ті ...
Інші банки , в тому числі Петіни й Лєрини були створенні виключно на облугованні міліонерів й мультіміліонерів й головний потфель був валютний . А Беня й Ко. вірили в гривню й збудували банк так , що в його повірили 25 млн. українців .
Хоча заради об"єктивності - радники з заходу праві в у тому , що в їх країнах не може бути такого , щоб володіти одночастно : й нафто-газопереробним бізнесом й банками : це конфлікт інтересів . Й це змога для видмивання грошів ... Так там й виробляти цукерки й кєйки й мати властний банк -- теж конфлікт інтересів . Справа була лише в розмірі банка . А правопорушення меньшим не стає від того, що в Бені було 25 млн. дрібних вкладників , а Петі з Лєрою тисяча міліонерів .
Ось ці перелічені фактори можуть спонукати якось суддю ризикнути и присудити колишнім власникам певну компенсацію .
Ту є йще одна дуже затерта обставина , яку дрібні чинуши від МВФ жудко лякаються торкатися -- пограбування активів українських олігарів в Криму й Раші ... Вони навіть відкладуют на останнє грабування самої держави Україна , дрібних властників ...
А за гроші олігархів й тим більш й звагалом нема інтересу сватитися з ****** . Але в приватних стосунках вони не можуть сказати тому ж Бені , мовляв залиш банк , бо щось там порушив , а ось презідент Порошенко не мешьший шахрай , але його не чепай и ***** , хоч ві взагалі вбивця и агресор - його ми не чепаємо .
Тому позиції Бені не такі ж безнадійні ! Є офіційні реліси , а є життя ... в тому числі - підкилимна , й тому числі з посиланням на західну підкилимну гру .
"...сы США"
З ОРДЛО розморожені.
Все вірно?
Со США не заморожены, с НАТО не заморожены, с Грузией не заморожены.
Отношения с Грузией похерены. Отношения с США надо отдать в химчистку.
Зато отношения с Роисей ЗЕбанарии стремятся наладить.
химчистка,мля...