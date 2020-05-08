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Новини
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Відносини зі США не заморожені, але я б віддав їх у хімчистку, - Кулеба

Відносини зі США не заморожені, але я б віддав їх у хімчистку, - Кулеба

Відносини України і США не заморожені, попри розмову президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка спровокувала справу про імпічмент лідера США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю LB.

"Вони не заморожені, але я б ці відносини віддав у хімчистку й повернув в очищеному блискучому вигляді. І в цьому якраз і полягає завдання дипломатів: виступити в ролі цієї хімчистки по обидва боки для того, щоби прибрати плями і зробити костюм, який буде ідеально на тобі сидіти і мати прекрасний вигляд", - сказав він.

Кулеба також зазначив, що зараз не бачить індикаторів, що показують, що президент США не хоче спілкуватися з президентом Зеленським.

Разом з тим, міністр додав, що візит в США до виборів - це завжди елемент політики, що впливає на виборчий процес.

Також читайте: Зеленський - Трампу: після "Санта-Барбари" з імпічментом пропоную почати відносини з чистого аркуша

"Для нас завжди в Америці ключовою була двопартійна підтримка. Для нас важливо, щоб Україна зберегла свої позиції й добре ставлення до себе як із боку республіканців, так і з боку демократів", - зазначив Кулеба.

Міністр також запевнив, що адміністрація Трампа комунікує з українським послом Володимиром Єльченком, в тому числі на рівні Ради нацбезпеки: "Посол Єльченко був поставлений, тому що він є одним з найбільш досвідчених українських дипломатів і тому що він мав стати, на мою думку, послом в Сполучених Штатах задовго до цього. Він просто ідеально створений для цієї роботи".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

У підсумку в грудні минулого року Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональда Трампа за обома пунктами звинувачення. Йдеться про зловживання владою і про перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

У лютому 2020 року американська сенатори визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами обвинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) імпічмент (284) США (23613) Кулеба Дмитро (3604) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+22
Это просто прекрасно.

Отношения с Грузией похерены. Отношения с США надо отдать в химчистку.
Зато отношения с Роисей ЗЕбанарии стремятся наладить.
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08.05.2020 14:42 Відповісти
+21
Химчистка? От зелени очищает? Тогда да.
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08.05.2020 14:36 Відповісти
+17
Зі США заморожені, з НАТО заморожені, з Грузією заморожені.

З ОРДЛО розморожені.

Все вірно?
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08.05.2020 14:40 Відповісти
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Химчистка? От зелени очищает? Тогда да.
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08.05.2020 14:36 Відповісти
ЗЕлёная плесень !
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08.05.2020 15:00 Відповісти
ЗЕлёная плесень !.-Тот же автор: Порохоботным членососам ещё до сих пор платят ?!Рыгоблевоту отправили на помойку , порохоботы тоже скоро будут там !https://censor.net/comments/locate/3126865/01921594-****-7098-8c1f-71c98c2f5697
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08.05.2020 15:32 Відповісти
Кто ж тебе виноват , шо с упорством олигофрена выбираешь раз за разом , то дважды судимого гопника с кругозором улитки , то *************** барыгу и мародёра , то местечкового кловуна с пониманием политических процессов на уровне торговки семечками где-то на Лукьяновском рынке ?!
И это после двух Майданов , оккупации ***** и сто пятой "крайней озабоченности" политиканов ЕС ...
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08.05.2020 19:48 Відповісти
Кто ж тебе виноват , шо с упорством олигофрена выбираешь .... местечкового кловуна/ Боже ж какие вы порохососы примитивные до одурения , до нестями ! https://censor.net/comments/locate/3117023/019215b3-f9cd-72d9-bc0a-b62bde868a2a https://censor.net/comments/locate/3117023/019215b3-f9cd-72d9-bc0a-b62bde868a2a
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08.05.2020 20:02 Відповісти
Я никогда не голосовал ни за Ибукович , ни за Кондитера , ни за ЗЕлень !
Мой выбор Тимошенко , втрой выбор Гриценко и даже Смешко ... За Шоко (бывшего министера у Пахла-Бимбовича) я бы мог проголосовать только , если бы против Бойко пришлось бы !
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08.05.2020 21:10 Відповісти
Чтобы ты не путался у украинцев под ногами, держи игрушку-погремушку./ В далекому 2011 році доля главаря Ібуковича буле дуже веселою й безхмарною , але й тоді на усю країну знайшовся лише молодий та дурний Кіреєв . В 2014 бандюган збіг й доля Кіреєва жодного не хвилювала , але й в 2020 він є єдиним суддєю , який є нон-грата ні тільки в Україну , але в будь яку цівілізованну країну .
Доля ж Бені й доля його міліярдів дуже невизначенна . США й ЕС його не ******* , які гроші переконають хворе на синдром Кіреєва судійске угрупування ? Хто , як не судді знають , що в коррупції зараз головний фактор виживання - непомітність . А тут тебе таврують вживляють чип - хабарник Бєні .
Це я кажу виключно з тією логікою й припусткою , якщо в справі націоналізації усе було зробленно не тільки законно , але й без будь якого відтінку подвійних стандартів й конфлікту інтересів . Залишим "законність" фаховим юристам там требо копатися у деталях й комах з крапками в законодавстві .
А ось подвійні стандарти й конфлікт інтересів абсолютно очевидні факти . Порошенко - банкір й міліардер . Гонтарєва - знов таки володіла фінансовими активами під час зайняття посади . Й ось диво -- банки саме Порошенко й Лєри , саме ці банки виявилось не тільки не постраждали , але були єдиними , які вийшли в прибуток .
А ось "Приват" постраджав більше усіх , хоча був майже єдиний , в якого було 25 млн. дрібних гривневих вкладників . Петя з Лєрою гривню опустили на 300% , ось банк й накрився . Єдина провина й різниця між "Приватом" й банками Петі й Лєри, що цей бізнес був з нуля вибудований , а не складав з фабрики "им. Карла Маркса" й "Ленінська Кузня" , прихватизованних за бесцін в 90-ті ...
Інші банки , в тому числі Петіни й Лєрини були створенні виключно на облугованні міліонерів й мультіміліонерів й головний потфель був валютний . А Беня й Ко. вірили в гривню й збудували банк так , що в його повірили 25 млн. українців .
Хоча заради об"єктивності - радники з заходу праві в у тому , що в їх країнах не може бути такого , щоб володіти одночастно : й нафто-газопереробним бізнесом й банками : це конфлікт інтересів . Й це змога для видмивання грошів ... Так там й виробляти цукерки й кєйки й мати властний банк -- теж конфлікт інтересів . Справа була лише в розмірі банка . А правопорушення меньшим не стає від того, що в Бені було 25 млн. дрібних вкладників , а Петі з Лєрою тисяча міліонерів .
Ось ці перелічені фактори можуть спонукати якось суддю ризикнути и присудити колишнім власникам певну компенсацію .
Ту є йще одна дуже затерта обставина , яку дрібні чинуши від МВФ жудко лякаються торкатися -- пограбування активів українських олігарів в Криму й Раші ... Вони навіть відкладуют на останнє грабування самої держави Україна , дрібних властників ...
А за гроші олігархів й тим більш й звагалом нема інтересу сватитися з ****** . Але в приватних стосунках вони не можуть сказати тому ж Бені , мовляв залиш банк , бо щось там порушив , а ось презідент Порошенко не мешьший шахрай , але його не чепай и ***** , хоч ві взагалі вбивця и агресор - його ми не чепаємо .
Тому позиції Бені не такі ж безнадійні ! Є офіційні реліси , а є життя ... в тому числі - підкилимна , й тому числі з посиланням на західну підкилимну гру .
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08.05.2020 21:30 Відповісти
Смотря что - "зеленое"... Иные зеленые субстанции лучше выкидывать, месте с исподним!
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08.05.2020 15:04 Відповісти
Сначала химчистка и дуст. И только потом выбросить. Порядок здесь критично очень важен.
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08.05.2020 15:10 Відповісти
сначала зе!лёную плесень в биореактор
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08.05.2020 15:20 Відповісти
я правильно понял что нашего Ослика не хотят ни слышать, ни видеть в США...?
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08.05.2020 14:37 Відповісти
Кому воно цікаве без піаніни.
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08.05.2020 14:41 Відповісти
ходяча катастрофа ...
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08.05.2020 14:48 Відповісти
там своих ишакофф нешуганных хватает...
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08.05.2020 15:05 Відповісти
Да.
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08.05.2020 15:10 Відповісти
В этом есть смысл
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08.05.2020 14:39 Відповісти
А я би віддав нинішню ЗЄвладу включно з ОПЗЖ та олігархами на "хімчистку" правоохоронним органам США.
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08.05.2020 14:39 Відповісти
...тоді б і відносини само собою очистилися.
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08.05.2020 14:40 Відповісти
"Отношения со США"
"...сы США"
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08.05.2020 14:39 Відповісти
Сосо СаСШАшвили...
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08.05.2020 14:43 Відповісти
Зі США заморожені, з НАТО заморожені, з Грузією заморожені.

З ОРДЛО розморожені.

Все вірно?
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08.05.2020 14:40 Відповісти
Да, верно.
Со США не заморожены, с НАТО не заморожены, с Грузией не заморожены.
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08.05.2020 14:43 Відповісти
То есть зебил сразу же испортил все отношения с США которые строились так кропотливо последние 6 лет?
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08.05.2020 14:41 Відповісти
Это просто прекрасно.

Отношения с Грузией похерены. Отношения с США надо отдать в химчистку.
Зато отношения с Роисей ЗЕбанарии стремятся наладить.
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08.05.2020 14:42 Відповісти
Не прекрасно, а - прелестно!
Отношения со США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3305
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08.05.2020 14:49 Відповісти
Не с Роисией , а с *********** - почуйствуйте разницу !
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08.05.2020 15:01 Відповісти
"Форме сегодня придается большое… содержание." (к/ф Чародеи)
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08.05.2020 14:42 Відповісти
ну дак засрали...как и все за что возьмутся зеленые недоумки
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08.05.2020 14:46 Відповісти
0_0, що скажуть корифеї дипломатії у цьому випадку
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08.05.2020 14:48 Відповісти
Опять позорище.
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08.05.2020 14:48 Відповісти
Та з вами тупими зебаранами ніхто не хоче вести розмову, так опистить Україну,тільки зміна влади на грамотних Патріотів України як при Пороху нас поважали
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08.05.2020 14:49 Відповісти
Спочатку обгадили відносини з США, а тепер в хімчистку? Спочатку призначили Міхо, а тепер будете докладати всіх зусиль, щоб нормалізувати відносини з Грузією? Серед вас, дибілів, хочаб чесні ідіоти та шизофрєніки є? Може най вони покерують, бо від вашого "професіоналізму" вже штани спадають та гаманець схуд
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08.05.2020 14:49 Відповісти
Кмусь моск в хімчистку треба.
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08.05.2020 14:51 Відповісти
Нет в мире такого дерьма в которое не вляпаются зебилы.
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08.05.2020 14:51 Відповісти
А Организм с Ермаком уверяют,что отношения великолепные
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08.05.2020 14:52 Відповісти
******, треба твої мізки здати у хімчистку
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08.05.2020 14:54 Відповісти
Слова справжнього дипломата.
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08.05.2020 15:03 Відповісти
после петруччо и его ставки на демократов, укро-амеровские отношения надо не в химчистку, а в хлорке выполаскивать!!!))))
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08.05.2020 15:05 Відповісти
прокремлевской власти не место за одним столом с США
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08.05.2020 15:05 Відповісти
а самим постирать от зелени шо,впадлу?руки марать не хочется?
химчистка,мля...
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08.05.2020 15:11 Відповісти
знакомтесь, зелеба-очередное зебильное дурко.
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08.05.2020 15:12 Відповісти
Оказывается, умение радостно колотить хреном по роялю не заменило шибздику знание дипломатии и иностранных языков/"Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским 26.09.19
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08.05.2020 15:13 Відповісти
но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба/ Не грех и перепечатать: Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
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08.05.2020 15:20 Відповісти
Болото совкове, з президентського крісла, тре вичистити...
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08.05.2020 15:23 Відповісти
Агов, редактори Цензора, ви хоча б у заголовках помилок не робіть
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08.05.2020 16:04 Відповісти
А мы бы отдали в мусоросжигатель, догадайтесь кого….
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08.05.2020 16:23 Відповісти
 
 