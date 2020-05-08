"1+1" щодо сюжету про лабораторії США в Україні: "Точно не мав на меті підігрування російським окупантам"
Сюжет про лабораторії США в Україні, який вийшов 27 квітня на каналі "1+1", є поверхневим і не відповідає на всі поставлені запитання. Але він точно не мав на меті підігрування російським окупантам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві телеканалу.
"Проєкт "Секретні матеріали", який виходить на телеканалі "1+1", висвітлює актуальні та резонансні для суспільства теми або події, суперечливі ситуації та злочини. З цією метою журналісти проєкту проводять власні розслідування та з’ясовують усі обставини подій", - йдеться в повідомленні.
Канал зазначає, що тема біологічних лабораторій, про які неодноразово з’являлася інформація у медіа, є, безперечно, резонансною і заслуговує на увагу, адже факт наявності державних біологічних лабораторій, які отримували у тому числі міжнародну допомогу, є підтвердженим.
"Тому редакція "Секретних матеріалів" розпочала розслідування, маючи на меті розібратися в ситуації та з’ясувати, що насправді відбувається в лабораторіях, підтвердити або спростувати гучні тези, озвучені раніше іншими ЗМІ. Оскільки наразі фокус обговорення зсунувся у бік звинувачень на адресу програми та зачіпає вже питання журналістської гідності та порядності, група 1+1 Media продовжить розслідування та забезпечить незаангажоване, всебічне й об’єктивне висвітлення теми", - йдеться в заяві.
Журналісти телеканалу вже надіслали звернення до керівників лабораторій, посольства США в Україні, МОЗ, РНБО, СБУ та інших задіяних сторін і чекають згоди на коментарі. Отримана інформація буде висвітлена в подальших розслідуваннях як "Секретних матеріалів", так і в матеріалах "ТСН".
"Ми усвідомлюємо, що сюжет, який вийшов 27 квітня, є поверхневим і не відповідає на всі поставлені запитання. Але він точно не мав на меті підігрування російським окупантам. Це переконливо доводить історія програми – сюжети за всі 7 років існування "Секретних матеріалів" перебувають у відкритому доступі, за цей час журналісти провели тисячі розслідувань і неодноразово розвінчували російські фейки", - підсумували журналісти.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, минулого тижня в програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Убил таки брата в мокром окопе Тирасполя за пиввареника?
**********...
и на вопрос "Были ли лаборатории на самом деле?"
ответил, что они не имели цели подыгрывать.
Источник: https://censor.net/n3194321
Долго придется им искать честь в своем публичном доме.
"Проект "Секретные материалы", который выходит на телеканале "1+1", освещает актуальные и резонансные для общества темы или события, спорные ситуации и преступления." і тут же "Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам."
Больше это не прокатит.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/
От і махає кулачками, чи Москві ******** ...
А, взагалі
Помойка вспомнила про честь. Поздновато, как бы.
Источник: https://censor.net.ua/n3194321
Называйте вещи своими именами - он был пис-вым, что полностью гармонирует с вашим г-сми.