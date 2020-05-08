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Новини
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"1+1" щодо сюжету про лабораторії США в Україні: "Точно не мав на меті підігрування російським окупантам"

Сюжет про лабораторії США в Україні, який вийшов 27 квітня на каналі "1+1", є поверхневим і не відповідає на всі поставлені запитання. Але він точно не мав на меті підігрування російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві телеканалу.

"Проєкт "Секретні матеріали", який виходить на телеканалі "1+1", висвітлює актуальні та резонансні для суспільства теми або події, суперечливі ситуації та злочини. З цією метою журналісти проєкту проводять власні розслідування та з’ясовують усі обставини подій", - йдеться в повідомленні.

Канал зазначає, що тема біологічних лабораторій, про які неодноразово з’являлася інформація у медіа, є, безперечно, резонансною і заслуговує на увагу, адже факт наявності державних біологічних лабораторій, які отримували у тому числі міжнародну допомогу, є підтвердженим.

"Тому редакція "Секретних матеріалів" розпочала розслідування, маючи на меті розібратися в ситуації та з’ясувати, що насправді відбувається в лабораторіях, підтвердити або спростувати гучні тези, озвучені раніше іншими ЗМІ. Оскільки наразі фокус обговорення зсунувся у бік звинувачень на адресу програми та зачіпає вже питання журналістської гідності та порядності, група 1+1 Media продовжить розслідування та забезпечить незаангажоване, всебічне й об’єктивне висвітлення теми", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До переліку каналів, які транслюватимуть Великодні богослужіння, внесено зміни, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Журналісти телеканалу вже надіслали звернення до керівників лабораторій, посольства США в Україні, МОЗ, РНБО, СБУ та інших задіяних сторін і чекають згоди на коментарі. Отримана інформація буде висвітлена в подальших розслідуваннях як "Секретних матеріалів", так і в матеріалах "ТСН".

"Ми усвідомлюємо, що сюжет, який вийшов 27 квітня, є поверхневим і не відповідає на всі поставлені запитання. Але він точно не мав на меті підігрування російським окупантам. Це переконливо доводить історія програми – сюжети за всі 7 років існування "Секретних матеріалів" перебувають у відкритому доступі, за цей час журналісти провели тисячі розслідувань і неодноразово розвінчували російські фейки", - підсумували журналісти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, минулого тижня в програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя.

Читайте: Відмова Нацради з ТРМ перевіряти "1+1" за фейк про лабораторії США в Україні перетворює її на політично ангажований регуляторний орган, - Костинський

Автор: 

США (23613) 1+1 (171) фейк (750)


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Топ коментарі
+45
Ага конечно, а Г+Г не врет. " Убитий брат" Порошенко подтвердит.
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08.05.2020 14:50 Відповісти
+26
луччє би про вартість борщового набору рубріку возобновили
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08.05.2020 14:51 Відповісти
+21
Само то, что на Г+Г вышел сюжет, созданный кацапской пропагандой - это уже подыгрывание.
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08.05.2020 14:52 Відповісти
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Просто дерьма на вентилятор бросили.
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08.05.2020 14:49 Відповісти
луччє би про вартість борщового набору рубріку возобновили
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08.05.2020 14:51 Відповісти
заспокоїв ...значить "лабораторій" немає ...ні ?
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08.05.2020 15:16 Відповісти
Ага конечно, а Г+Г не врет. " Убитий брат" Порошенко подтвердит.
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08.05.2020 14:50 Відповісти
А шо там Порох?
Убил таки брата в мокром окопе Тирасполя за пиввареника?
**********...
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08.05.2020 14:50 Відповісти
Ага, мы плачим и рыдаем- верим-верим бабломойскому каналу г+г!!!! Они же так любят Украину. Их слова- можно на хлеб намазать- такое вкусное и питательное дерьмо для зедебилов и прокремлевских ушлепков.
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08.05.2020 14:50 Відповісти
чего это прокремлевских. украинский патриотичный канал. Просто Беня в последнее время как-то огорчен...
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08.05.2020 15:00 Відповісти
Ты просто такая же *********, как и твой "патриот" Украины бабломойский, у которого в Украине гражданская война и нужно бегом продаваться рашке и устаивать для такого быдла, как ты, дефолт для лучшей жизни (бениной жизни, конечно). Ха-ха! Не разу кремлегрязь тут не палится!
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08.05.2020 17:11 Відповісти
"1+1" щодо сюжету про лабораторії США в Україні: "Точно не мав на меті підігрування російським окупантам" - Цензор.НЕТ 5224
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08.05.2020 18:31 Відповісти
Врешь, собака.
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08.05.2020 14:50 Відповісти
Г+Г " не мав на меті підіграти "рашистам , але чисто по єврейські все ж таки нєчайно підіграв!!
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08.05.2020 16:58 Відповісти
Ваще не имел целью )))
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08.05.2020 14:50 Відповісти
Просто выполняли приказ из московии. Никто местных скабеевых даже спрашивать не собирается.
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08.05.2020 14:50 Відповісти
Тут по сути вопросы не разбирают, здесь просто бросаются овном.
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08.05.2020 14:55 Відповісти
по сути вопроса тут разбирался канал Г+Г

и на вопрос "Были ли лаборатории на самом деле?"

ответил, что они не имели цели подыгрывать.
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08.05.2020 15:43 Відповісти
какая разница? мы все равно все умрем.
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08.05.2020 15:02 Відповісти
Кем разрабатывается, 73%? Они проголосовать не могут осознанно, а тут аппаратура сложная.
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08.05.2020 14:51 Відповісти
"Поскольку сейчас фокус обсуждения сместился в сторону обвинений в адрес программы и затрагивает уже вопрос журналистской чести и порядочности, группа 1+1 Media продолжит расследование и обеспечит незаангажированное, всестороннее и объективное освещение темы".

Источник: https://censor.net/n3194321

Долго придется им искать честь в своем публичном доме.
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08.05.2020 14:51 Відповісти
Вони вже, мабуть, забули, як вибачалися перед громадянами України в 2014? Що ж... Якщо з першого разу не дійшло, то "могут повторіть"... А текст вибачень у Мосійчук візьмуть (точно зберегла з 14-го року)... Але хто ж їм тепер повірить? Безпринципні журнашлюхи, гідні послідовники кисєля та зливного бачка...
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08.05.2020 15:03 Відповісти
Так. Але вибачались вони в 2004.
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08.05.2020 15:11 Відповісти
О, прошу вибачення за цю плутанину з роками. Чомусь здавалось, що це було у 14-му... Але, сподіваюсь, суті мого допису це не змінює
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08.05.2020 15:20 Відповісти
Скобейчук тоді ніби ще була на 5 каналі.
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08.05.2020 17:19 Відповісти
Там Шуфрича наверное не обслуживала в прямом эфире, как делант это сегодня на "Г+Г".
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08.05.2020 17:46 Відповісти
Само то, что на Г+Г вышел сюжет, созданный кацапской пропагандой - это уже подыгрывание.
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08.05.2020 14:52 Відповісти
Тексти написані в ФСБ та озвучені рупором коломойського , щоб Штати зняли з бєні підозру .
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08.05.2020 20:36 Відповісти
А шо Беня в своем телеобращении говорит ?
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08.05.2020 14:53 Відповісти
в каком телеобращении?
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08.05.2020 15:04 Відповісти
Какой частный телеканал без телеобращения? Зачем он тогда вообще нужен? Всю их деятельность нужно рассматривать именно как телеобращение собственников.
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08.05.2020 15:25 Відповісти
это да.
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08.05.2020 15:33 Відповісти
Я так понимаю, что 1+1 это что-то вроде нынешнего русского НТВ, и тот и другой канал когда-то были вполне нормальными, но после деградировали.
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08.05.2020 14:53 Відповісти
Ага, при Роднянському до Бєні класний канал був! Не було сватів, кварталу і танців з зірками, а були док. фільми, науково-популярні передачі і навіть артхаусне кіно!
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08.05.2020 15:13 Відповісти
Як же ж давно це було. Років 20 тому.
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08.05.2020 15:46 Відповісти
хтось здивований, що з помийної ями смердить?
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08.05.2020 14:55 Відповісти
Журнашлюхи "Г+Г" так як і П...н-Х..ло, в одному своєму коментарі умудряються насрати собі ж в пазуху:
"Проект "Секретные материалы", который выходит на телеканале "1+1", освещает актуальные и резонансные для общества темы или события, спорные ситуации и преступления." і тут же "Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам."
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08.05.2020 14:55 Відповісти
Не знаю, мне не нравится слишком утрированная эмоциональность, нагнетание и искажение и передергивание фактов на 1+1 сейчас.
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08.05.2020 14:55 Відповісти
аха...ха ...это че реально было...? эти говнюки толкают кацапские фейки...А про то что короновирус на лугандон запущен из этих лабораторий тоже говорили....ну что бы уже полный набор тоже должны были сказать
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08.05.2020 14:57 Відповісти
Так православные Усики утверждают, что убийство 14000 украинцев не являлось пробой испортить отношения "братских" народов...
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08.05.2020 14:58 Відповісти
https://www.stopfake.org/ru/sem-fejkov-za-vosem-minut-1-1-ob-amerikanskih-laboratoriyah-v-ukraine/ - по суті питання
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08.05.2020 15:01 Відповісти
Обісрались, а тепер відмазуються.
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08.05.2020 15:05 Відповісти
Канал не подыгрывает Кремлю, а подтанцовывает.
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08.05.2020 15:06 Відповісти
Говноканал оправдывается?
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08.05.2020 15:14 Відповісти
Сколько уже раз ***** из г+г просили прощения за свое враньё...
Больше это не прокатит.
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08.05.2020 15:21 Відповісти
Честь и порядочность на Г+Г - вот насмешили! Думаю, их цель обгадить все, что плохо для их шефа, достигнута. Оправдывайся, не оправдывайся, а осадочек-то останется, что и требовалось
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08.05.2020 15:25 Відповісти
припинив дивиись цей гівно канал у 2017-му. Ні секунди ще не пошкодував про це. Жовтий канал.
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08.05.2020 15:30 Відповісти
То же самое, только ещё раньше его перестал смотреть.
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08.05.2020 15:36 Відповісти
И этим своим заявлением продолжают подыгрывать московской пропаганде. Идиоты. Или скоты.
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08.05.2020 15:35 Відповісти
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила не призначати позапланову перевірку телеканал "1+1" за поширення фейку про роботу в Україні таємних американських біолабораторій, звідки нібито можуть походити небезпечні віруси. Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацради у четвер, 7 травня.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/
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08.05.2020 15:51 Відповісти
А тот обезьян, шо в кадре слюной исходил не хуже скабеевой, это не подражание московской пропаганде?
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08.05.2020 16:03 Відповісти
Дебіли, виступаючи зтакими антиамериканськими фейками , ви нікому не підігрували? А що ж ви робили,патріоти москви?
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08.05.2020 15:54 Відповісти
То Беня нас усіх в заручники взяв. В США проти нього справа по відмиванню вкрадених у нас грошей. Цікаво, чи не так. У США хочуть крадія наших грошей запроторити на кілька пожиттєвих термінів (напевно), а у нас йому наші суди гроші допомагають красти.
От і махає кулачками, чи Москві ******** ...
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08.05.2020 16:07 Відповісти
Брехуни, Скабєєва і Масейчук = Зіта+Гіта=ху@ло+Беня=вороги!
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08.05.2020 15:58 Відповісти
Закрити на фіг Г+Г. А Беню в США етапувати
А, взагалі
"1+1" щодо сюжету про лабораторії США в Україні: "Точно не мав на меті підігрування російським окупантам" - Цензор.НЕТ 3995
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08.05.2020 16:00 Відповісти
"затрагивает уже вопрос журналистской чести и порядочности" Источник: https://censor.net.ua/n3194321

Помойка вспомнила про честь. Поздновато, как бы.
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08.05.2020 16:15 Відповісти
Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным"
Источник: https://censor.net.ua/n3194321

Называйте вещи своими именами - он был пис-вым, что полностью гармонирует с вашим г-сми.
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08.05.2020 16:17 Відповісти
слово гавно можно в обсуждении писать? а уже написал…
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08.05.2020 16:25 Відповісти
Этот канал реально помойка в стиле кацапских зомбоканалов для необремененных интеллектом зрителей
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08.05.2020 18:54 Відповісти
ПРОВОКАТОРИ!
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08.05.2020 19:22 Відповісти
1+1 стал Украинской филией Киселёва. А что ещё можно ожидать от пропогандистов Каламойского, который так сильно от недавна полюбил "сруский мир".
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09.05.2020 10:53 Відповісти
Это тот канал, на котором прервали поздравление Порошенко и втулили недоразумение зеленского, это тот канал который постоянно врал про Порошенко, это тот канал, где на каналах траур, а 1+1 показывает квартал и лигу смеха, это тот канал где сумасшедшая мосейчук орет на передаче" Право на владу" на людей не поддерживающих зечмо, это тот канал, владелец которого кричит, что мы должны дружить с россией, взять у нее денег и простить смерти наших людей. Нет, твари прокацапские, вы засуните зеленского туда откуда оно вылезло, извинитесь перед Порошенко и его семьёй и сгините из информационного пространства Украины.
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09.05.2020 15:38 Відповісти
 
 