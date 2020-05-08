"1+1" щодо сюжету про лабораторії США в Україні: "Точно не мав на меті підігрування російським окупантам"

Сюжет про лабораторії США в Україні, який вийшов 27 квітня на каналі "1+1", є поверхневим і не відповідає на всі поставлені запитання. Але він точно не мав на меті підігрування російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві телеканалу.

"Проєкт "Секретні матеріали", який виходить на телеканалі "1+1", висвітлює актуальні та резонансні для суспільства теми або події, суперечливі ситуації та злочини. З цією метою журналісти проєкту проводять власні розслідування та з’ясовують усі обставини подій", - йдеться в повідомленні.

Канал зазначає, що тема біологічних лабораторій, про які неодноразово з’являлася інформація у медіа, є, безперечно, резонансною і заслуговує на увагу, адже факт наявності державних біологічних лабораторій, які отримували у тому числі міжнародну допомогу, є підтвердженим.

"Тому редакція "Секретних матеріалів" розпочала розслідування, маючи на меті розібратися в ситуації та з’ясувати, що насправді відбувається в лабораторіях, підтвердити або спростувати гучні тези, озвучені раніше іншими ЗМІ. Оскільки наразі фокус обговорення зсунувся у бік звинувачень на адресу програми та зачіпає вже питання журналістської гідності та порядності, група 1+1 Media продовжить розслідування та забезпечить незаангажоване, всебічне й об’єктивне висвітлення теми", - йдеться в заяві.

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Журналісти телеканалу вже надіслали звернення до керівників лабораторій, посольства США в Україні, МОЗ, РНБО, СБУ та інших задіяних сторін і чекають згоди на коментарі. Отримана інформація буде висвітлена в подальших розслідуваннях як "Секретних матеріалів", так і в матеріалах "ТСН".

"Ми усвідомлюємо, що сюжет, який вийшов 27 квітня, є поверхневим і не відповідає на всі поставлені запитання. Але він точно не мав на меті підігрування російським окупантам. Це переконливо доводить історія програми – сюжети за всі 7 років існування "Секретних матеріалів" перебувають у відкритому доступі, за цей час журналісти провели тисячі розслідувань і неодноразово розвінчували російські фейки", - підсумували журналісти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1+1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, минулого тижня в програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя.

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