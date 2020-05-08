"Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо". ФОТО

Нардеп від "Слуги народ" Олександр Дубінський у 2017 році, коли був журналістом, подав документи на румунське громадянство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.інфо".

Так, у розпорядженні журналістів опинилися копії паспортів Дубінського і свідоцтва про народження, а також персональний номер, присвоєний Національним агентством з питань громадянства Румунії.

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Джерела видання стверджують, що Дубінський скористався послугою однієї зі спеціалізованих фірм у Чернівцях. Там розповіли, що румунський паспорт можна оформити за 5-6 тисяч євро, навіть не маючи румунських предків.

Виданню невідомо, чи завершив народний депутат процедуру отримання громадянства.

У розмові з журналістами "Слідство.інфо" Дубінський відмовився підтвердити подачу заяви на румунський паспорт, але пізніше публічно заявив, що у нього немає іноземного громадянства, хоч він і "має на це право".

Нагадаємо, що напередодні головну редакторку "Слідство.інфо" Анну Бабинець викликали на допит як свідка у рамках кримінальної справи за ч.2 ст.163 Кримінального кодексу України (порушення таємниці листування).