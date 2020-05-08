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"Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо". ФОТО

Нардеп від "Слуги народ" Олександр Дубінський у 2017 році, коли був журналістом, подав документи на румунське громадянство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.інфо".

Так, у розпорядженні журналістів опинилися копії паспортів Дубінського і свідоцтва про народження, а також персональний номер, присвоєний Національним агентством з питань громадянства Румунії.

Слуга народу Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - Слідство.інфо 01

Також дивіться: Від "любителі Саакашвілі - лохи" до "підтримуватиму на посаду віцепрем'єра", - еволюція думки "слуги народу" Дубінського про "бидлуватого клоуна". ВIДЕО

Джерела видання стверджують, що Дубінський скористався послугою однієї зі спеціалізованих фірм у Чернівцях. Там розповіли, що румунський паспорт можна оформити за 5-6 тисяч євро, навіть не маючи румунських предків.

Виданню невідомо, чи завершив народний депутат процедуру отримання громадянства.

У розмові з журналістами "Слідство.інфо" Дубінський відмовився підтвердити подачу заяви на румунський паспорт, але пізніше публічно заявив, що у нього немає іноземного громадянства, хоч він і "має на це право".

Нагадаємо, що напередодні головну редакторку "Слідство.інфо" Анну Бабинець викликали на допит як свідка у рамках кримінальної справи за ч.2 ст.163 Кримінального кодексу України (порушення таємниці листування).

Автор: 

громадянство (1082) Румунія (1202) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+39
На что люди надеются в наше время то, что никто не узнает? Почему я не удивлен, саша-бородатая жопа бабломойского по кличке ложь-******, просто эталон конченного ублюдка!
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08.05.2020 14:52 Відповісти
+27
Сразу видно шо Дубинеску коренной румын:
"Слуга народа" Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 956
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08.05.2020 15:05 Відповісти
+24
Хотел пересечь румынскую границу, как Остап Берта Мария-Бей Бендер
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08.05.2020 14:54 Відповісти
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Он румынский изгой?
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08.05.2020 14:52 Відповісти
Хотел пересечь румынскую границу, как Остап Берта Мария-Бей Бендер
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08.05.2020 14:54 Відповісти
Є такий біблійний персонаж - Вічний жид...

Воно не того масштабу, звісно.
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08.05.2020 14:55 Відповісти
Евреи - это народ, перешедший на другой берег священной реки Евфрат. А жиды - это те, кто по жадности своей вернулся обратно. Он из вернувшихся.
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08.05.2020 15:01 Відповісти
Сразу видно шо Дубинеску коренной румын:
"Слуга народа" Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 956
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08.05.2020 15:05 Відповісти
Жесть. Все думали шо Дубинский еврей, а оказалось - румын
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08.05.2020 15:14 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 7941
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08.05.2020 15:30 Відповісти
Він корінний передаст
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08.05.2020 16:03 Відповісти
а почему констанца?да патамуша там дочерняя кампашка лукойл проживает,оттуда и доходы отстегивают данным персонажам.
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08.05.2020 17:05 Відповісти
нельзя такое писать. нужно писать вечный щироукраинский мыролюбный ре6форматор.
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08.05.2020 15:16 Відповісти
На что люди надеются в наше время то, что никто не узнает? Почему я не удивлен, саша-бородатая жопа бабломойского по кличке ложь-******, просто эталон конченного ублюдка!
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08.05.2020 14:52 Відповісти
А ведь раньше зебилы кидали посты этого Дубинского сюда ...
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08.05.2020 14:55 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 9066
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08.05.2020 14:52 Відповісти
так він схожий на румунського полоненого
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08.05.2020 14:53 Відповісти
он просто ушлёпок, только кретин мог просить там гражданство!!
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08.05.2020 14:53 Відповісти
Где было удобнее и дешевле получить любое гражданство,туда оно и поползло.
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08.05.2020 14:55 Відповісти
Скоро даже молдавское станет на вес золота.
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08.05.2020 15:13 Відповісти
Румынское??
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08.05.2020 14:53 Відповісти
Решил в цыгане податься.
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08.05.2020 15:01 Відповісти
о каком праве он говорит...?
о праве еврея по рождению...?
не понял я...

В разговоре с журналистами "Слідство.інфо" Дубинский отказался подтвердить подачу заявления на румынский паспорт, но позже публично https://t.me/dubinskypro/8016 заявил , что у него нет иностранного гражданства, хоть он и "имеет на это право".Источник: https://censor.net/n3194323
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08.05.2020 14:55 Відповісти
Тоесть сепар понимает что в Украине ему не жить
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08.05.2020 14:55 Відповісти
и у него есть мьіло, пролезет в любую.
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08.05.2020 15:08 Відповісти
а че в Румынию? неужели Израиль ему отказал...и правильно сделал евреи быстро среди своих вырожденцев вычисляют
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08.05.2020 15:00 Відповісти
В дополнение к этому уроду....Есть такой зебилоид по фамилии Брагар. Ну это тот, который предлагал продать собаку. Теперь он предлагает отменить в 5-х классах историю Украины. Он подготовил обращение к в.о. министра образования, выложил у себя в фейсбук и... удалил, видимо не без подсказки от более умных "товарищей". Но специфика любой истории, в том числе истории фейсбук такова, что ее не удалить и не изменить. Ею можно пытаться манипулировать. Впрочем, и это ненадолго. Кому интересно, ищите у "березы" и найдете.
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08.05.2020 15:00 Відповісти
Даже румыны побрезговали? Попробуй на кацапский паспорт подать,там любым го*ном не брезгуют.
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08.05.2020 15:01 Відповісти
Даже ватным боксерам говновасяусисикам,проживающим на территории Украины ,предложили сами-правда даже они,наследники гебельса ,пусть и с плохо скрываемым омерзением,но смогут поюзать очередных дешевых предателей прежней Родины в своих неизменных целях-поднятия мнимого вяличия мнимой империи.
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08.05.2020 16:31 Відповісти
а казался таким бениным патриотом а оказался румынским клоуном
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08.05.2020 15:02 Відповісти
так он же болгарин!
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08.05.2020 15:02 Відповісти
Нехай здасть український паспорт. Які проблеми?
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08.05.2020 15:03 Відповісти
Я вот тоже думаю, закон вроде как не позволяет два гражданства. Надо полагать, он от украинского ражданства собирается отказаться, так получается? Ну не нарушает же он закон!
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08.05.2020 19:12 Відповісти
"румун" ...у всіх цих "слуг" у кишені окрім "панамського" паспорта лежить поряд ще ізраїльська "алія" яку достатньо пред"явити у ізраїльському посольстві (консульстві) щоб автоматично отримати паспорт громадянина Ізраїлю ...тому всі вони "слуги" кого завгодно але не України ...Ізраїлю вони теж "служать"тільки чисто на випадок грандіозного шухера ...Ізраїль своїх громадян не видає ...
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08.05.2020 15:04 Відповісти
- Одним словом румын!
- Так он же еврей!?
- Да какая разница!
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08.05.2020 15:06 Відповісти
В Румунії найпростіше з країн ЄС отримати громадянство.
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08.05.2020 15:06 Відповісти
Зелохи, вы кого выбрали?
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08.05.2020 15:11 Відповісти
Падла...чует шо пахнет жареным! Мажет лыжи...
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08.05.2020 15:15 Відповісти
Если человек не считает себя ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ (а гражданство должно быть только ОДНО, кроме конфедеративного или союзного), то и не нужны стране такие "граждане", ему надо помочь, лишить гражданства и выдать вид на жительство иностранца или лица без гражданства, которые не имеют политических прав в Украине (избирать или быть избранным), а значит должен быть лишен депутатского мандата и не может работать на ответственных должностях в любых государственных органах власти!
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08.05.2020 15:20 Відповісти
я вообще считаю, что ГРАЖДАНСТВО должны получать ОСОЗНАНО (а не автоматом) и даваться далеко не всем, а кто достоин и отслужил срочную службу в армии не не менее года. При рождении выдавать ПОДДАНСТВО и от которого тоже можно добровольно отказаться после достижения ДЕЕСПОСОБНОСТИ на вид на жительство АПАТРИДА!
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08.05.2020 15:30 Відповісти
Граждане имеют полный набор политических прав и не платят налог ЗА ЗАЩИТУ, потому что сами обязаны воевать и защищать страну от врагов, подданные должны иметь ограниченные политические права, избирать только на муниципальном уровне без права быть избранными и платить ПОЛОВИНУ налога ЗА ЗАЩИТУ, так как обязаны состоять в местных отрядах самообороны (подготовка месячных на летних сборах раз в три года), а иностранцы и апатриды с видом на ПМЖ в Украине не имеют политических прав, не служат в армии и не состоят в отрядах самообороны, и должны поэтому платить полный налог ЗА ЗАЩИТУ!
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08.05.2020 15:42 Відповісти
Налог на ЗАЩИТУ должен быть 16% от суммы доходов, но не менее 45 евро и не более 3000 евро в месяц!
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08.05.2020 15:55 Відповісти
Астанавись !!!
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03.06.2020 20:37 Відповісти
Дубическу
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08.05.2020 15:36 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 4078
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08.05.2020 15:37 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 3879
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08.05.2020 15:43 Відповісти
І що єднає цю сволоту з Україною?
Тільки ненависть до усього українського
І хто цю українофобну гидоту ще й в Раду обрав?
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08.05.2020 15:53 Відповісти
партия обмылков…
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08.05.2020 16:20 Відповісти
CН партия презервативово штопаных

"Як нардеп "допоміг" лікарні": Дубінський продав б/у апарати ШВЛ по ціні нових

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НАРДЕП «ДОПОМІГ» ЛІКАРНІ
Цiкaвi peчi poзпoвiдaють знaйoмi мeдики з Вacилькoвa - у ниx тaм cкaндaл. Оcнoвний фiгуpaнт - oтoй дeпутaт «Слуги нapoду» у якoгo «мaмa любить швидкicть». Скaндaл зapaз впepтo нaмaгaютьcя зaм'яти.
Нa пoчaтку квiтня тaмтeшня лiкapня зaкупилa у ТОВ «Кceнкo» чoтиpи aпapaти штучнoї вeнтиляцiї лeгeнь Hamilton-C1, пo цiнi 650 тиc гpн., щo для тaкoгo oблaднaння - мpiя. «Пepeмoгa» cтaлacя зaвдяки нapдeпу Олeкcaндpу Дубнicькoму - caмe вiн дoмoвивcя з кoмepcaнтaми i зaбeзпeчив лoяльну цiну. Алe нe дoвгo музикa тa гpaлa - «пepeмoгa» cтaлa швидкo нaбувaти pиc пoвнoцiннoї «зpaди».
В xoдi eкcплуaтaцiї зaкуплeнi aпapaти ШВЛ виявилиcя… бувшими у вжитку. Двa з чoтиpьox взaгaлi пoтpeбують peмoнту. Нa pинку нинi тexнiку в тaкoму cтaнi мoжнa пpидбaти зa 150-200 тиcяч гpн. Пpo тe, щo oблaднaння вийти з лaду мoжe щoмитi - я вжe й нe згaдую. Пpoтe. Гoлoвлiкap лiкapнi нaмaгaєтьcя cитуaцiю зaм'яти, з дужe бaнaльнoї пpичини - Дубiнcькoгo вoнa бoїтьcя. Мoжнa зaлюбки cтaти фiгуpaнтoм гучнoгo кopупцiйнoгo poзcлiдувaння - a тo й гipшe.
Тим бiльшe пpeцeдeнти вжe були. Нeщoдaвнo тiй caмiй лiкapнi нe пpoдaв, a пoдapувaв купу piзнoгo oблaднaння кoлишнiй кoнкуpeнт Дубiнcькoгo нa oкpузi (здoгaдaйтecя - який caмe?). Пicля тoгo дo лiкapнi кiлькa paзiв дзвoнили вiд дeпутaтa - мoвляв, a чoгo нe ви бepeтe учacть в пiapi кoгocь iщe кpiм caмoгo? Дубiнcькoгo нинi пpизнaчили пoлiтичним куpaтopoм мicцeвиx вибopiв вiд пpaвлячoї пapтiї - зaчeпиcя з тaким!
Цiкaвa штукa виxoдить. Пocтaчaльники oблaднaння вoчeвидь oбдуpили нe тiльки лiкapню, aлe й caмoгo Дубiнcькoгo. Зa лoгiкoю - зapaз caйт Олeкcaндpa Дубiнcькoгo муcить вибуxнути гpaндioзним aнтикopупцiйним poзcлiдувaнням, тa тaким щo в eкcтaзi вaлятиcя муcить вcя Гeнпpoкуpaтуpa. Тим бiльшe pити йoму є дe. Зapeєcтpoвaнa дo 2014 p. в Дoнeцьку ТОВ «Кceнкo» вcтиглa cтaти фiгуpaнтoм низки кpимiнaльниx cпpaв у тoму чиcлi пo фaктax… пocтaчaння oблaднaння б/в пiд виглядoм нoвoгo. А щe - у зaвищeннi цiн нa oблaднaння, cтвopeннi кoлeктивниx aнтикopнуpeнтниx гpуп, ввeзeннi oблaднaння з oкупoвaниx paйoнiв Дoнбacу, тoщo й тoщo.
Пpoтягoм ocтaннix мicяцiв «Кceнкo» cтaлa peкopдcмeнoм з пpoдaжу aпapaтiв ШВЛ piзнoгo клacу i виpoбництвa - бiля 90 aпapaтiв нa зaгaльну cуму 100 мiльйoнiв гpн. Виxoдить - мoжуть бути пocтpaждaлi кpiм Вaciлькiвcькoї лiкapнi?! А як caмe кoмпaнiя змoглa здoбути cтiльки зaмoвлeнь - пpocтo збiг, чи?..
От дe пpиpoднa пapaфiя нapдeпa Дубiнcькoгo! От пpo кoгo вiн муcить знiмaти poлики пoвнi мaтюччя, нaзивaти їx «тупимi живoтнимi» i вce iншe - чoгo вiн тaм щe ********.
Алe - нe ждiть cпoдiвaнoї вoлi. Нa caйтi Олeкcaндpa Дубiнcькoгo пpo ТОВ «Кceнкo» - aнi cлoвa. Пpaвдa, дивнo? Мoжe тo нeдoбpoзичливцi бpeшуть пpo чecнoгo дeпутaтa? Хiбa нapдeп Дубiнcький здaтний нa тaкe? Ви як думaєтe?
Дмитpo "Кaлинчук" Вoвнянкo
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08.05.2020 16:36 Відповісти
Он не болгарин, а румын. А какая разница?
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08.05.2020 20:55 Відповісти
Жидорумын? Что-то новое.
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09.05.2020 01:43 Відповісти
А вы думаете ***** Каламойского не задумывается куда прийдётся линять когда прийдётся отвечать?!
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09.05.2020 10:49 Відповісти
 
 