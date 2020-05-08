УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4991 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
2 241 18

Зеленський про відкриття КПВВ на Донбасі: Про терміни говорити важко, вони прив'язані до карантину

Зеленський про відкриття КПВВ на Донбасі: Про терміни говорити важко, вони прив'язані до карантину

На сьогодні рано говорити про відкриття контрольних пунктів пропуску на Донбасі, оскільки терміни прив'язані до карантину в Україні.

Про це під час візиту в Луганську область заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні рано говорити про відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблоковані через карантин на окупованих територіях українці можуть повернутися додому, – Резніков

"Я вам скажу відверто, зараз про терміни мені важко говорити, тому що терміни пов'язані з карантинними заходами, які тривають у нашій країні. І Станиця Луганська, і Золоте - це все наша країна. Тому це поки вся інформація з приводу КПВВ", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) карантин (18172) Донбас (22358) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Позарились на велику пензію, а отримали війну у себе вдома. Нехай жеруть рускамір повною ложкою.
показати весь коментар
08.05.2020 15:14 Відповісти
+3
Кловун тіді пошуткував. На те він і кловун.
показати весь коментар
08.05.2020 14:59 Відповісти
+3
Moжет он сам в микрофон и на камеру пару слов скажет ?
А то всё какие-то пресс-релизы.
показати весь коментар
08.05.2020 14:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ваша країна знаходится на пару тисяч кілометрів південніше, тому у вас таке відношення до нашої країни.
А що ж ти мовчиш про повернення наших військ на ділянки розведення, якщо ворог буде обстрілювати?
показати весь коментар
08.05.2020 14:56 Відповісти
Кловун тіді пошуткував. На те він і кловун.
показати весь коментар
08.05.2020 14:59 Відповісти
Moжет он сам в микрофон и на камеру пару слов скажет ?
А то всё какие-то пресс-релизы.
показати весь коментар
08.05.2020 14:59 Відповісти
йому важко без дублів та сценарієв, бо воно тупе, як табуретка
показати весь коментар
08.05.2020 15:06 Відповісти
Зачем Украине эта зараза из ОРДЛО? И вопрос не только в эпидемии. "Донбасс не встанет на колени" . За 6 лет рашисты долбасян не только раком поставили, но и вырастили стадо ублюдков для которых Украина враг.... И не надо рассказывать,что там есть якобы патриоты. Может и есть. Только не они через КВПП шастают. И не Украина "кормильцев" отторгла, а они поменяли Украину на "руцький мир". Так пусть им и подавятся
Зеленский об открытии КПВВ на Донбассе: О сроках говорить трудно, они привязаны к карантину - Цензор.НЕТ 3106
показати весь коментар
08.05.2020 15:07 Відповісти
Позарились на велику пензію, а отримали війну у себе вдома. Нехай жеруть рускамір повною ложкою.
показати весь коментар
08.05.2020 15:14 Відповісти
а ты там был или раша тудей насмотрелся?
и не надо говорить кто за кого был, если дома на диване яйца катал и не видел там зелёных человечков , да и все чиновники что за рус мир были -все в Киеве.
показати весь коментар
08.05.2020 16:30 Відповісти
Кацапчик, спрячься. Твои мозговые потуги все равно на уровне ватного алкаша Даже самолайк не поможет Зеленський про відкриття КПВВ на Донбасі: Про терміни говорити важко, вони прив'язані до карантину - Цензор.НЕТ 1804
показати весь коментар
08.05.2020 17:00 Відповісти
видишь не прячусь , а ты определись или война с рос. или мы сепары. чудак ты вася
показати весь коментар
08.05.2020 17:31 Відповісти
Какой я тебя вася, клоун? Чей Крым расскажешь?
показати весь коментар
08.05.2020 17:57 Відповісти
я знаю кто кинул там татар
показати весь коментар
08.05.2020 18:16 Відповісти
клоун
показати весь коментар
08.05.2020 18:17 Відповісти
ах да(умник ) у вас война или ато?
показати весь коментар
08.05.2020 18:23 Відповісти
Повторяю вопрос для особо "мудрых" - чей Крым?
показати весь коментар
08.05.2020 19:01 Відповісти
зеленский за год своего бездарного правления доруководился, что сейчас ему нужно не открывать КПВВ на Донбассе, а одиночную камеру для отбывания пожизненного срока за уничтожение экономики Украины.
показати весь коментар
08.05.2020 15:21 Відповісти
Не бачу проблеми. Зелёный наполеон ИК команду карантину:"Карантін, стой! Ать-два!" - І все!. Тим більше, що карантин впровадила його ж шобла. От л ше КПВВ все одно функціонувати не будуть. Бо про те, що причина у карантин - це брехня.
показати весь коментар
08.05.2020 15:50 Відповісти
А вот я лично вообще не понимаю - с каких х.....в эти КПВВ вообще работают? Сепарня туда-сюда шастает. Таксисты, что потом инфу сливают да бабки, что кричали "Расися, введи войска". Как по мне, то раз умерла, то умерла. Вон Грузия - наглухо заблокировала любое сообщение с оккупированной территорией. И правильно: хотели? - жрите, не подавитесь. Но - САМИ.
показати весь коментар
08.05.2020 16:13 Відповісти
Обязательно, первыми нужно открыть границы с РФ и сепарами. А совсем не с ЕС.
показати весь коментар
09.05.2020 01:45 Відповісти
 
 