Зеленський про відкриття КПВВ на Донбасі: Про терміни говорити важко, вони прив'язані до карантину
На сьогодні рано говорити про відкриття контрольних пунктів пропуску на Донбасі, оскільки терміни прив'язані до карантину в Україні.
Про це під час візиту в Луганську область заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, на сьогодні рано говорити про відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування.
"Я вам скажу відверто, зараз про терміни мені важко говорити, тому що терміни пов'язані з карантинними заходами, які тривають у нашій країні. І Станиця Луганська, і Золоте - це все наша країна. Тому це поки вся інформація з приводу КПВВ", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар08.05.2020 15:14 Відповісти Посилання
+3 5 копійок
показати весь коментар08.05.2020 14:59 Відповісти Посилання
+3 aquarius580 .
показати весь коментар08.05.2020 14:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що ж ти мовчиш про повернення наших військ на ділянки розведення, якщо ворог буде обстрілювати?
А то всё какие-то пресс-релизы.
и не надо говорить кто за кого был, если дома на диване яйца катал и не видел там зелёных человечков , да и все чиновники что за рус мир были -все в Киеве.