Зеленський про відкриття КПВВ на Донбасі: Про терміни говорити важко, вони прив'язані до карантину

На сьогодні рано говорити про відкриття контрольних пунктів пропуску на Донбасі, оскільки терміни прив'язані до карантину в Україні.

Про це під час візиту в Луганську область заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні рано говорити про відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблоковані через карантин на окупованих територіях українці можуть повернутися додому, – Резніков

"Я вам скажу відверто, зараз про терміни мені важко говорити, тому що терміни пов'язані з карантинними заходами, які тривають у нашій країні. І Станиця Луганська, і Золоте - це все наша країна. Тому це поки вся інформація з приводу КПВВ", - зазначив Зеленський.