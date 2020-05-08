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Новини Коронавірус і карантин
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Після пандемії в українців не має бути проблем з подорожами за безвізом, - Кулеба

Після пандемії в українців не має бути проблем з подорожами за безвізом, - Кулеба

Після закінчення пандемії коронавірусу та відкриття європейськими країнами своїх кордонів в українців навряд чи виникнуть проблеми з проходженням кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Щодо прикордонного руху ми не бачимо жодних деструктивних явищ. Не думаю, що в українських громадян будуть виникати системні проблеми з використанням безвізового режиму", - зазначив міністр.

Глава МЗС припустив, що Шенгенська зона на час пандемії з абсолютного принципу перетвориться та відносний.

"Тобто все регулюватиметься залежно від ситуації. Але свободу пересування всередині самої Шенгенської зони, звичайно, ніхто скасовувати не буде. Тому що це одне з фундаментальних досягнень. Та й взагалі скасувати "шенген" - це поставити під сумнів одну з основ Європейського Союзу. Це як вибити з фундаменту камінь", - сказав Кулеба.

Водночас він вважає, що для України питання приєднання до Шенгенської зони поки гостро не стоїть, адже, як зазначив Дмитро Кулеба, цей процес потребує певного часу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відносини зі США не заморожені, але я б віддав їх у хімчистку, - Кулеба

Автор: 

карантин (18172) безвізовий режим (1345) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
ЗЕбанат дав задню! Марусі Звіробій не продовжили домашній арешт! Радіємо і думаємо про усіх інших - Чорновіл, Антоненка, Кузьменка, etс
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08.05.2020 15:13 Відповісти
+2
с безвизом проблем не будет... будет проблема получить все необходимые медицинские справки)))
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08.05.2020 15:13 Відповісти
+1
ну да.... вы же собираетесь эту дурдемию объявить вечной....
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08.05.2020 15:17 Відповісти
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ЗЕбанат дав задню! Марусі Звіробій не продовжили домашній арешт! Радіємо і думаємо про усіх інших - Чорновіл, Антоненка, Кузьменка, etс
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08.05.2020 15:13 Відповісти
с безвизом проблем не будет... будет проблема получить все необходимые медицинские справки)))
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08.05.2020 15:13 Відповісти
Может результата теста будет достаточно?
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08.05.2020 15:22 Відповісти
трудно сейчас сказать... у страха глаза велики... каждая страна будет выдвигать свои требования, пока не сформируется единый пул... надеюсь, что желаемые доходы от туризма все же окажутся выше маразма чиновников...
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08.05.2020 15:39 Відповісти
а текст результатов теста надо будет переводить на аглицкий и заверять нотариально?)))
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08.05.2020 15:41 Відповісти
Ну, если очень надо, придется и это сделать.
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08.05.2020 17:00 Відповісти
Тест придется проходить за границей. Кто его будет оплачивать?
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08.05.2020 15:43 Відповісти
Я думаю, если кто-то едет, то и этот вопрос будет решен.
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08.05.2020 17:01 Відповісти
у украинцев вряд ли возникнут проблемы с прохождением границы

Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы

То есть, все будет регулироваться в зависимости от ситуации Источник: https://censor.net/n3194332
Весь ответ министра сводится к двум словам "Я не знаю"
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08.05.2020 15:52 Відповісти
И справки получить не проблема,еще пару месяцев,и на билет до границы у людей денег не будет.
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08.05.2020 16:24 Відповісти
ну да.... вы же собираетесь эту дурдемию объявить вечной....
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08.05.2020 15:17 Відповісти
А по рабочей визе, планируем обложить?
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08.05.2020 15:23 Відповісти
Если что- то случится с безвизом, то проблемы будут у вас а не у украинцев.
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08.05.2020 15:37 Відповісти
Это маразм это доаже не,,испанка,, с ее смертями и то ушла прошла и не появлялась больше,какие справки через полгода о ней забудут как только вакцина,которая на подходе
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08.05.2020 15:38 Відповісти
Які з ви безграмотні, цензор! Не»за безвізом», а «по безвізу».
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08.05.2020 15:50 Відповісти
 
 