Після пандемії в українців не має бути проблем з подорожами за безвізом, - Кулеба

Після закінчення пандемії коронавірусу та відкриття європейськими країнами своїх кордонів в українців навряд чи виникнуть проблеми з проходженням кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Щодо прикордонного руху ми не бачимо жодних деструктивних явищ. Не думаю, що в українських громадян будуть виникати системні проблеми з використанням безвізового режиму", - зазначив міністр.

Глава МЗС припустив, що Шенгенська зона на час пандемії з абсолютного принципу перетвориться та відносний.

"Тобто все регулюватиметься залежно від ситуації. Але свободу пересування всередині самої Шенгенської зони, звичайно, ніхто скасовувати не буде. Тому що це одне з фундаментальних досягнень. Та й взагалі скасувати "шенген" - це поставити під сумнів одну з основ Європейського Союзу. Це як вибити з фундаменту камінь", - сказав Кулеба.

Водночас він вважає, що для України питання приєднання до Шенгенської зони поки гостро не стоїть, адже, як зазначив Дмитро Кулеба, цей процес потребує певного часу.

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