РФ перетворила перемогу у Другій світовій війні на культ і інструмент маніпуляцій, генеруючи міфи і заперечуючи незручні факти, - глави МЗС України та країн Балтії

Росія перетворила перемогу в Другій світовій війні на культ і інструмент маніпуляцій, і наполегливо продовжує генерувати історичні міфи, водночас намагаючись заперечувати незручні історичні факти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважають міністри закордонних справ України, Литви, Латвії та Естонії Дмитро Кулеба, Лінас Лінкявічус, Едгар Рінкевичс, Урмас Рейнсалу.

"Замість того, щоб визнати, що перемога у Другій світовій і поразка нацизму були заслугою рішучості та жертовності усіх країн-союзників, Росія перетворила цю перемогу на культ та інструмент маніпуляцій. Кремль наполегливо продовжує генерувати історичні міфи, водночас намагаючись заперечувати незручні історичні факти", - йдеться у спільній статті міністрів, розміщеній у виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung у четвер.

Глави МЗС наголосили, що, здійснивши агресію проти Грузії в 2008 році і проти України в 2014 році, Росія завдала серйозної шкоди архітектурі європейської безпеки.

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"Цей нещирий культ перемоги, який намагаються будувати люди, які не мають до самої перемоги жодного відношення, паплюжить пам'ять про тих, хто втратив свої життя. В наших країнах ми з повагою схиляємо голови в пам'ять про наших близьких, які загинули у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо їхні страждання і шануємо їхні жертви заради нас усіх", - зазначили вони.

Крім того, за словами Дмитра Кулеби, Лінаса Антанаса Лінкявічюса, Едгара Рінкевичса і Урмаса Рейнсалу, протягом багатьох років "бездушний радянський режим" використовував перемогу у війні як виправдання своєї політики, зловживаючи цією перемогою.

"Він привласнив собі загальні подвиги мільйонів солдат-союзників, які розгромили нацистів, включно з солдатами Червоної армії, яка сама була багатонаціональною. Радянські та російські зусилля, направлені на приниження страждань і ролі інших націй у припиненні війни, є неприйнятними", - наголосили міністри.

Вони також нагадали про те, що ми не маємо права забувати, що в 1939 році Радянський Союз вступив у Другу світову війну як союзник нацистської Німеччини, в секретних протоколах до пакту Молотова-Ріббентропа Гітлер і Сталін вирішили поділити Європу між собою, і ці плани проклали шлях до війні.

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"Ми рішуче засуджуємо будь-які спроби виправдати цей пакт, мотивуючи укладання його в той час неминучістю та стратегічною доцільністю", - додали глави МЗС.