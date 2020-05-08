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РФ перетворила перемогу у Другій світовій війні на культ і інструмент маніпуляцій, генеруючи міфи і заперечуючи незручні факти, - глави МЗС України та країн Балтії

РФ перетворила перемогу у Другій світовій війні на культ і інструмент маніпуляцій, генеруючи міфи і заперечуючи незручні факти, - глави МЗС України та країн Балтії

Росія перетворила перемогу в Другій світовій війні на культ і інструмент маніпуляцій, і наполегливо продовжує генерувати історичні міфи, водночас намагаючись заперечувати незручні історичні факти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважають міністри закордонних справ України, Литви, Латвії та Естонії Дмитро Кулеба, Лінас Лінкявічус, Едгар Рінкевичс, Урмас Рейнсалу.

"Замість того, щоб визнати, що перемога у Другій світовій і поразка нацизму були заслугою рішучості та жертовності усіх країн-союзників, Росія перетворила цю перемогу на культ та інструмент маніпуляцій. Кремль наполегливо продовжує генерувати історичні міфи, водночас намагаючись заперечувати незручні історичні факти", - йдеться у спільній статті міністрів, розміщеній у виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung у четвер.

Глави МЗС наголосили, що, здійснивши агресію проти Грузії в 2008 році і проти України в 2014 році, Росія завдала серйозної шкоди архітектурі європейської безпеки.

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"Цей нещирий культ перемоги, який намагаються будувати люди, які не мають до самої перемоги жодного відношення, паплюжить пам'ять про тих, хто втратив свої життя. В наших країнах ми з повагою схиляємо голови в пам'ять про наших близьких, які загинули у Другій світовій війні. Ми пам'ятаємо їхні страждання і шануємо їхні жертви заради нас усіх", - зазначили вони.

Крім того, за словами Дмитра Кулеби, Лінаса Антанаса Лінкявічюса, Едгара Рінкевичса і Урмаса Рейнсалу, протягом багатьох років "бездушний радянський режим" використовував перемогу у війні як виправдання своєї політики, зловживаючи цією перемогою.

"Він привласнив собі загальні подвиги мільйонів солдат-союзників, які розгромили нацистів, включно з солдатами Червоної армії, яка сама була багатонаціональною. Радянські та російські зусилля, направлені на приниження страждань і ролі інших націй у припиненні війни, є неприйнятними", - наголосили міністри.

Вони також нагадали про те, що ми не маємо права забувати, що в 1939 році Радянський Союз вступив у Другу світову війну як союзник нацистської Німеччини, в секретних протоколах до пакту Молотова-Ріббентропа Гітлер і Сталін вирішили поділити Європу між собою, і ці плани проклали шлях до війні.

Читайте: Посол США при ОБСЄ Гілмор закликав Росію припинити фальсифікацію історії Другої світової війни

"Ми рішуче засуджуємо будь-які спроби виправдати цей пакт, мотивуючи укладання його в той час неминучістю та стратегічною доцільністю", - додали глави МЗС.

Автор: 

Друга світова війна (302) Латвія (1373) Литва (2468) МЗС (4202) росія (66461) Естонія (1657) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+25
РФ превратила победу во Второй мировой войне в культ и инструмент манипуляций, генерируя мифы и отрицая неудобные факты, - главы МИД Украины и стран Балтии - Цензор.НЕТ 9085
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08.05.2020 15:15 Відповісти
+25
Простой вопрос.
Почему страна, гордящаяся Победой, считающая себя правой во всем... ОПЯТЬ засекретила архивы по войне?
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08.05.2020 15:21 Відповісти
+20
и правильно делали. Совок их оккупировал, кучу народу расстрелял, сослал в Сибирь и насадил оккупационную администрацию. Немцы их в 1941 освободили. На чьей стороне они должны были воевать?
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08.05.2020 15:37 Відповісти
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РФ превратила победу во Второй мировой войне в культ и инструмент манипуляций, генерируя мифы и отрицая неудобные факты, - главы МИД Украины и стран Балтии - Цензор.НЕТ 9085
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08.05.2020 15:15 Відповісти
Мне не нравится и другая крайность - в последнее украинцам внушают, что чествовать День Победы - это чуть ли не быть сторонником *********** режима и, вообще, крайне постыдно, нужно только скорбеть и примиряться.
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08.05.2020 15:20 Відповісти
Так чествовать же, а не устраивать истерию с надеванием символики Победы на стриптизерш!!!
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08.05.2020 15:24 Відповісти
это уже от состояния мозга зависит. Если толпа шизофреников так видит чествование, то Вы должны от него совсем отказаться?
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08.05.2020 15:27 Відповісти
Что-то у вас, "НаРассее", "шизофреников" много... Прямо, "страна сумасшедших"...
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08.05.2020 15:43 Відповісти
тебя, кацапа, никто не спрашивает - как там на твоей параше
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08.05.2020 15:46 Відповісти
Слышь, "юноша", да тебя уже давно тут, "как облупленого", знают!... Не тебе уже "клейма негде ставить!...". А клеймо знаешь какое? "ЛАХТА!!!" Так что не "напрягайся"... Пупок развяжется...
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08.05.2020 16:06 Відповісти
да, да, конечно, кому как не тебе, кацапскому тролю знать - что такое лахта. до того, как вы тут обсели Цензор, тут и слова то не знали такого - это вы, кацарылые, его сюда принесли чуть больше года назад.
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08.05.2020 18:11 Відповісти
"Юноша", я вас "лахтой" называю уже несколько лет... Тебя, лично - года два... Как написал "русский" поэт Гржибовский в поэме "Горе от ума": "Послушай, ври, да знай же меру!"
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08.05.2020 18:23 Відповісти
бреши больше, может, какие нулевки и поверят.
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08.05.2020 18:29 Відповісти
А зачем мне брехать? Под моими комментариями, в отношении тебя, "зубры" подписались, форумные "ветераны с сединой на висках"...
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08.05.2020 19:10 Відповісти
с каких это пор нулевки стали называться зубрами и ветеранами? а брешешь ты потому, что вы, тролляки, без брехни и дерьма, которым вы тут кидаетесь, никому не нужны, иначе вы скучны и вам, как говорил один рыг, с таким лицом никто денег не даст
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08.05.2020 19:36 Відповісти
Тобі видніше... З "лахтинського сідала"...
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08.05.2020 19:48 Відповісти
не кряхти кацапчик, сидишь на бутылке, так и не рыпайся, никто на твое место не позарится
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08.05.2020 20:06 Відповісти
Який воно кацапчик?Не бачиш--навіть мову згадало це двухьїзіч"єсккає чюда.
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09.05.2020 00:20 Відповісти
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09.05.2020 01:31 Відповісти
РФ превратила победу во Второй мировой войне в культ и инструмент манипуляций, генерируя мифы и отрицая неудобные факты, - главы МИД Украины и стран Балтии - Цензор.НЕТ 3572
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08.05.2020 15:25 Відповісти
во-во, оно самое
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08.05.2020 15:34 Відповісти
Куда нам, "Димочка", до вас... Весь мир считает День победы над нацистами 8 мая, а вы - 9-го... Весь мир считает днём окончания Второй мировой войны 2 сентября, а вы - 3-го... Весь мир считает изобретателем радиосвязи Маркони, а вы - Попова... "Эт цетера, цетера...". (Будь ваша воля, у вас-бы и вода сухой стала-бы...).
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08.05.2020 15:41 Відповісти
Ну, я же и говорю - "Куда нам до вас, "побеждателей"...Когда начались выплаты объединённой Германией компенсаций "гастарбайтерам", тётка отца тоже деньги получила. Отец ей помогал ездить в райцентр. А там не одна она была. Так одна бабка со своёй одногодкой списалась, дочерью бауэра, у которого она работала. И та приехала в гости... Посмотрела она, как у нас люди живут, и сказала: "Такое впечатление, что в войне победили, всё-таки, немцы...". Отец мне об этом рассказал, а я ему говорю: "Это немцы ещё России не видели... Я служил в Заволжье, где войны не видели, а люди, даже в райцентре, ещё в землянках живут...".
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08.05.2020 15:59 Відповісти
победун буев, беги крупы-соль скупай ,на рф идет великая сушь,скрепыш вЯликодЯржавный...
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08.05.2020 16:26 Відповісти
А може краще від кацапів позбутися, ну в крайньому випадку відгородитися високим муром. І нехай влаштовують паради і іншу лабуду, тільки б їх не бачити. А якщо вам це дуже дорого то валіть до них і передавайте привіт кобзону
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08.05.2020 16:00 Відповісти
Ловив чоловік рибу. І піймалась йому Золота Рибка.Каже рибка:
- Відпусти мене, чоловіче, в синє море, три бажання виконаю...
- Росію знаєш?
- Знаю...
- Виведи звідти всіх порядних людей...
Плеснула Рибка плавниками, і всі люди хороші з Росії вийшли.
- Тепер будуй навкруги Росії кам"янй мур в п"ять метрів висотою...
Плеснула Рибка плавниками, і постав мур камінний...
- А тепер заливай усе всередині бетоном, поки вискакувать не почали...
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08.05.2020 17:33 Відповісти
"Ну и какого хера вы пляшете??" - пост российского историка о 9 мая

https://postivka.blogspot.com/2020/03/nu-i-kakogo-hera-vy-pljashete.html?m=1&fbclid=IwAR0br5VuoRc_vRa7z8M5p1NhSXXShiUdSUe_y9_BtkOiqS1E8r_rCfWSzKM
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08.05.2020 15:45 Відповісти
до задницы мне, что там о сралине рассуждает российский историк Рустем Адагамов, это не отменяет того факта, что украинцы внесли величайший вклад в победу над фашизмом. И имеют право праздновать свою Победу.
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08.05.2020 15:52 Відповісти
Может всё таки над нацизмом, а не фашизмом?
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08.05.2020 16:16 Відповісти
давай без казуистики и умничания. Ты тут далеко не самый грамотный. Словосочетание "немецко-нацистские захватчики " я не встречал нигде, в отличии от "немецко-фашистских".
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08.05.2020 18:05 Відповісти
Я бы тебе лайкнула,если бы ты не был замечен пдрсм ранее во всех антиукраинских постах,это мягко сказано...
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08.05.2020 16:22 Відповісти
если бы ты не была на всю голову брехливой и не умной (это тоже ОЧЕНЬ мягко сказано), ты бы не трындела то, чего нет. Я за 10 лет на цензоре не написал ни одного антиукраинского поста,
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08.05.2020 18:00 Відповісти
*я не я и жопа не моя*- типичный рашистский спич ихтамнета ,баран ,ты давно под наблюдением ...
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08.05.2020 18:09 Відповісти
ну, что еще можно ожидать от брехливой и тупой, которая чисто в кацапском стиле шото выколупывает из носа и выдает это за правду? Найди хоть один мой антиукраинский пост за 10 лет (именно столько я на цензоре, в отличии от вас, нулевок), тогда будешь шото вякать. Пока не найдешь - ты брехливый троль.
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08.05.2020 18:16 Відповісти
...ще й семен семенича з собою притягнуло.
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08.05.2020 20:33 Відповісти
"Нє он єта!"(Джентльмени удачі",з фільму).
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09.05.2020 00:23 Відповісти
Я тебе теж знаю, сиди мовчки.
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08.05.2020 20:32 Відповісти
уй, какая грозная нулёвочка! Знает оно
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08.05.2020 20:48 Відповісти
Ти ще спитай "а как ето ви празнуіті без гей-оргіївських лєнточег"?
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08.05.2020 20:06 Відповісти
мне похер как вы, кацапы, шото там празднуете
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08.05.2020 20:08 Відповісти
атжигай далі, кацапоязичнику. Ти склеїв вже картонний танк собі на довбешку?
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08.05.2020 20:10 Відповісти
ты совсем тупенький? Я там выше написал, что ваши манеры что-либо праздновать мне не интересны
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08.05.2020 20:12 Відповісти
Я всі твої тролячі прийоми знаю напам'ять. Поводься тихіше. бо наїде лісапедіст і ти не встигнеш сказати "чвак-чвак".
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08.05.2020 20:26 Відповісти
ты там в сызранях своих грози кому-нибудь
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08.05.2020 20:49 Відповісти
Ой, ой, троляко, твій левел на дитсадковому рівні. а точніше - на рівні забуханого баяніста, який фальшиво грає совкові пісні в переході. І дивується чому йому не подають.
Тобі Яр ще недостатньо наваляв? І нема кому тобі поплакатися, усі кидають в тебе кизяками...
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08.05.2020 22:31 Відповісти
не, кизяками кидаются только те, кто среди них сидит, такие как ты и твой яр, который "навалять" только себе в штаны может. для пополнения запаса кизяков.
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08.05.2020 22:39 Відповісти
Дитсадок. І не простий, а допоміжний. ти окрім кацапського суржику жодної людської мови не знаєш? Може ти глупонімий? Тоді пости картиночки, воно якось веселіше буде.
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08.05.2020 23:07 Відповісти
кто бы уж о суржике трындел. Иди за кизяками, займись своим прямым делом.
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08.05.2020 23:10 Відповісти
Кацапчику, тебе в гугл-транслейті забанили? То користуйся яндексом, він же тобі, кацапу, доступний. Втім - тобі "3,14сяй в глаза - тобі Божа роса". Каюся, я нетолерантний до олігофренів. В тому числі до лінгвоінвалідів. А ти ще жодного поста не написав українською.
Щодо твого ніка: колись знайомий веселий вірменин співав таку пісеньку:
"Здравструй, девушька хароший, ти такой красівий
Половина ЖОлтий, половина синій".
Чимось тебе нагадує та "девушька".
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08.05.2020 23:40 Відповісти
лингвоинвалид...это ты хорошо про себя написал. А теперь дуй за очередной порцией кизяков, не простаивай, а то пайку бригадир урежет
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08.05.2020 23:50 Відповісти
Слабенько, тролику, слабенько.
Що мене найбільш веселить у поведінці кацапських тролів: кацап знає що я чи хтось інший опущу його у черговому пості. проте гроші для кацапів не пахнуть і воно канючить, канючить "ну опустіть мене хоч ще один раз. Заради 11 руплів 70 копійок" чи скільки там вам платять за ріплай. ти же мусиш годувати твою козу Маньку чи Зойку та замурзаних личинок.
Чому би від душі не принизити кацапомовного?
Вважай цей пост моєю останньою подачкою тобі, кацапу, перед ніччю. А завтра будеш канючити нові порції приниження у Яра. І таки отримаєш їх. До твого праздздздніка.
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09.05.2020 00:25 Відповісти
кого ты там опустить можешь, тролляка с разными погонялами? В две смены пыжишься, только ники меняешь, опустит оно. Иди уже кизяки собирать - тебе завтра их разбрасывать в две смены.
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09.05.2020 01:34 Відповісти
Засранець Яррь ледь не завжди їзьєккомь какає.
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09.05.2020 00:26 Відповісти
Яр виріс в україномовному оточенні. Просто служба в совєцькій армії наклала свій відбиток, принаймні у його фаховій сфері.
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09.05.2020 00:34 Відповісти
"Умом Россию не понять ! Не стоит, братцы, утруждаться.

Нам главное везде наср@ть И ни за что не признаваться."
https://censor.net/ua/comments/locate/3194343/019214f4-110e-73ad-b933-429d37f5c975
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09.05.2020 00:27 Відповісти
А еще впереди у россиян величайшая победа над печенегами.
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08.05.2020 15:21 Відповісти
Простой вопрос.
Почему страна, гордящаяся Победой, считающая себя правой во всем... ОПЯТЬ засекретила архивы по войне?
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08.05.2020 15:21 Відповісти
А тут и секретить ничего не надо,любой военный поисковик скажет что на одного убитого немца в среднем находят десять советских солдат,и это не говоря об плацдармах ,где трупы лежали слоями..
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08.05.2020 15:27 Відповісти
Дед-фронтовик на 9 мая никогда не ходил на празднование. Постоянно отказывался от приглашений в школы, на "встречи с пионерами"... Сам варил картошку "в мундире", брал свежую зелень, сало, свежий хлеб, бутылку самогона и, в солнечную погоду, в палисаднике, под цветущими вишнями и яблоней, а в дождливую - в летней кухне, поминал друзей... И никто не имел права его тревожить... Только меня, иногда, звал... О самой войне почти не рассказывал... Пил и плакал... Часто упоминал "жуковскую трехрядку"... Это, когда при организованных Жуковым наступлениях убитые в три ряда лежали...
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08.05.2020 15:52 Відповісти
Мой дед так же поступал. Но о войне иногда рассказывал, когда уж ОЧЕНЬ сильно перебирал. Но все забавные случаи, а вот о том, через что прошел - НИКОГДА
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08.05.2020 16:07 Відповісти
А мой - пел... Когда "перебирал"... В основном - песни фронтовой поры... Изредка пел "самопалы" солдатские...Запомнилась частушка:
"Мы в Европах побывали
И дела там ладили...
На перила мы насрали
И в рояль нагадили...".
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08.05.2020 16:31 Відповісти
Кстати, дополню, из своего опыта - те, кто реально воевал, не любят это вспоминать... Чем больше человек говорит о войне, тем дальше от передовой он "воевал"... Это ещё Ярослав Гашек отметил, в "Похождениях бравого солдата Швейка"... И когда я слышу, как распинается какой-нибудь "герой-афганец" или уже наш "АТОшник", так и подмывает спросить: "Браток, ты в какой каптёрке оборону держал или половником от врагов отбивался?".
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08.05.2020 16:36 Відповісти
согласен! Человеческая психика прячет такой в самые глубины и ее ни за что не заставишь это переживать снова.
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08.05.2020 18:08 Відповісти
весь цивилизованный мир взялся за победобесие. вата полыхает, скрепы трещат
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08.05.2020 15:23 Відповісти
неа. Вот когда цивилизованный мир наберется смелости и скажет что Раша - основной разжигатель 2 мировой - вот тогда полыхнет.
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08.05.2020 15:38 Відповісти
идешь нах. вместе со своими "фашистами".
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08.05.2020 15:33 Відповісти
Це свіжий кацапотроль, сьогодні зареєструвався. Номер реєстрації - 469954. Там ще був сьогодні https://censor.net/user/469994, з номером 469994, але той вже відігрався - на деактив чекає.
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08.05.2020 15:57 Відповісти
"Свіженький", ще не "битий"... Вони всі такі, як тільки з"являються тут - "борзометр включають...". А коли їм тут "роги обламують", то швидко "зливаються"...
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08.05.2020 17:39 Відповісти
и правильно делали. Совок их оккупировал, кучу народу расстрелял, сослал в Сибирь и насадил оккупационную администрацию. Немцы их в 1941 освободили. На чьей стороне они должны были воевать?
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08.05.2020 15:37 Відповісти
1939 рік - комуняки входять в Волинь та Галичину. Місцеве населення зустрічає з квітами. 1941 рік - німці входять в Україну та Росію. Не тільки місцеве Галичини та Волині зустрічає німців з квітами, але й населення Слобожанщини та Донбасу. Ви уявляєте як мали допекти менш за 2 роки щоб радіти приходу нових окупантів-визволителів?
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08.05.2020 15:47 Відповісти
Самое смешное, что встречали немцев цветами везде Теже Ростов, Краснодар - читал воспоминания драпающих краснозадых - пешком шли через степи, без воды, еды. Возле станиц стоят накрытые белыми скатертями столы с посудой, хавкой, бутыли с домашним вином - казачьи станицы приготовились встречать немцев. Возле столов стояли казаки с винтовками и отгоняли краснозадых которые осмеливались подойти попить.
Еще одна жена офицера вспоминает что они в грузовике, несколько семей, драпали на восток, видели такую же ситуацию. Им казаки не давали даже воды набрать. В конце концов им разрешили остановиться в роще у небольшого озерка, там они впервые покупались, помыли детей, набрали воды, напились, что-то простирнуть успели и поставили какую-то хавку в котлах варить чтобы поесть и накормить детей. Казаки сказали что хватит, собирайтесь и уматывайте дальше к й..й матери, и щелкнули затворами для убедительности.
Это ж как совок допек казаков до такого!
Потом немцы дали казакам самоуправление, и образовалось 2 "республики" - Войско Ростовское и Войско Кубанское. Казаки нормально зажили, немцы их не трогали. Взамен казаки воевали за немцев, и хорошо воевали. После войны Советы устроили им террор.
Смешно смотреть как сегодня потомки казаков бегают с колорадскими лентами и рвут жопу за совок.
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08.05.2020 16:56 Відповісти
Таке в нас в Харкові розповідають, так - води просили - не давали.
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08.05.2020 20:47 Відповісти
Квітів на сході не було, старі не розповідали, но можу перепитати, є ще такі... та поводились німці (не СС) вкрай ввічливо: до сестри нашої бабці лікар ходив, інші попереджали молодь про облави, підгодовували... Після декількох угнаних бабць, включно з рідною, у мене ставлення не однозначне до всього, шо відбувалося. та можу з певненістю сказати: так, мої пращури постраждали від радянської влади більше, ніж від нацистів, навіть мати - донька гастарбайтерші - ледь в виш поступила.
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08.05.2020 20:43 Відповісти
Все правильно. в 1939-1941 були окуповані комуняцькими фашистами і воювали проти німецьких нацистів на стороні комуняцьких фашистів.
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08.05.2020 15:43 Відповісти
интересно было бы узнать - а как? Учитывая, что они уже входили в СССР!
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08.05.2020 15:57 Відповісти
фашисти це мусоліні-франко-салазар-власівці і ******** пукін(шаломов) а УКРАЇНСЬКІ вояки воювали з нацистами.
пс. дорнчі тобі відобо що в 1943р фашистська італія об'явила війну нацистській німеччині?
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08.05.2020 16:23 Відповісти
Что бы держать скот в стойле без особых утруждений, нужна национальная идея! Поскольку идея Революции была обосрана самим йухлом, он подсунул им идею Пабеды. И это теперь будут мусолить бесконечно, работает ведь, привыкайте!
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08.05.2020 15:31 Відповісти
Ну и шо тут неожиданного? для мобилизации быдла какая-то победа над какими-то "фашистами" - самое то... главное, повод забухать. )
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08.05.2020 15:32 Відповісти
Много лишних слов и стесняются сказать главное - Раша (СССР) - главный виновник 2 мировой войны.
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08.05.2020 15:33 Відповісти
Все по делу сказано.У руссо фашистов знатно бомбанет от этой статьи.
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08.05.2020 15:39 Відповісти
https://www.facebook.com/yuriy.mykhalchyshyn/?__tn__=kCH-R&eid=ARBhom5nSJUEtbw3C3nWtanBYA9nHRq3kNjkSYxoxY27cenC_-SRcYmqCruaRb3P_I-iLQlTEKFX-zeu&hc_ref=ARRmsKGS433uP3MaAL86hUZsmrkrD1PKqSRzJiak2IFQg7Hr0FmCkRRGTAKNSRwMZpE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA6d-jgzqpMSK2bvgvGUxT860Bm5le5JNN8pEmq_aZYOMtnjblcnI30CL8gn_MduCCXWg5R9aXhA5o1fC8N53tfpNBBBUZ1lIjKtPv4RUd2_3l0CXCEMi-2kuApBvkE9n-*****************************************************************-Oi0u0A7ZSaAITC9xRl2sDRBpC6vLN3Y87iN5bmyQ0iwLbIaZLdcwN2rK2AUad-ODt9aXREJZWuC1rkGdNh7LfiPd-tBxqxpE1UajNmYXl2AHH0JoVAbvR9dHeagRXc6hGcpHLQSJ9I6xRTYtw Юрій Михальчишин - Школа нетолерантності
https://www.facebook.com/yuriy.mykhalchyshyn/posts/2927722527281661?__xts__%5B0%5D=68.ARA6d-jgzqpMSK2bvgvGUxT860Bm5le5JNN8pEmq_aZYOMtnjblcnI30CL8gn_MduCCXWg5R9aXhA5o1fC8N53tfpNBBBUZ1lIjKtPv4RUd2_3l0CXCEMi-2kuApBvkE9n-*****************************************************************-Oi0u0A7ZSaAITC9xRl2sDRBpC6vLN3Y87iN5bmyQ0iwLbIaZLdcwN2rK2AUad-ODt9aXREJZWuC1rkGdNh7LfiPd-tBxqxpE1UajNmYXl2AHH0JoVAbvR9dHeagRXc6hGcpHLQSJ9I6xRTYtw&__tn__=H-R 2 мая в 23:24 · https://www.facebook.com/profile.php?id=100009703606583#

Тяжка, але необхідна стаття напередодні 9.05
Нам тут навалюють, що ми нащадки нацистів і колабораціоністів?
Ну-ну. Поглянемо детальніше.

Архітектори ГУЛАГу: сталінські кати, чиї злочини прикрила війна.
Наймасштабніші в новітній історії масові репресії, організовані сталінськими органами держбезпеки в 1930-1940-і роки, стали найзухвалішим масовим злочином, який цинічним чином реабілітували Черчилль і Рузвельт, уклавши спілку зі Сталіном, та закривши очі на людиноненависницьку природу його режиму. Терор, відповідальність за який прикрили "боротьбою проти фашизму", досі лишається юридично не визнаний актом геноциду, а його організатори й виконавці…реабілітовані в добу хрущовського відлиги, як… "жертви сталінських репресій" ! Сотні тисяч безіменних могил невинно репресованих прикрили горами трупів, нагромадженими від Сталінграда до Берліна кілька років опісля, так, наче нічого й не відбувалося.
Починаючи з 1934 р., коли в реорганізованому НКВС з'явилося Головне управління виправно-трудових таборів, трудових поселень і місць позбавлення волі - ГУЛАГ, філіали цього пекла на землі ніколи не стояли порожніми. Динаміка наповнення невинними людьми бараків за колючим дротом виглядала приблизно наступним чином:
1934 рік - 510000 осіб
1935 рік - 965000 осіб
1936 рік - 1300000 осіб
1937 рік - 1200000 осіб
1938 рік - 1800000 осіб
1939 рік - 1600000 осіб
В роки війни, коли сталіни, молотови, кагановичі та берії тремтіли за власні шкури, довелося в авральному темпі "розвантажувати" концентраційні табори ГУЛАГу, гарячково вишукуючи резерви для фронтів, що тріщали по швах. Починаючи з 1948 року до самої смерті Сталіна населення Архіпелагу ГУЛАГ не скорочувалось нижче позначки у мільйон ув'язнених завдяки стійкому притоку полонених бандерівців із Західної України, "лісових братів" з Литви, Латвії та Естонії, виловлених чекістами "власівців", колишніх радянських військовополонених та їх депортованих родичів. Працею в'язнів ГУЛАГУ було збудовано Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна, канали Москва - Волга та Волга - Дон, Норільський гірнично-металургійний комбінат та металургійний комбінат у Нижньому Тагілі, надсекретні закриті ядерні комплекси Чєлябінськ-40 та Арзамас-16, кілька гідроелектростанцій, тисячі кілометрів залізничних шляхів в нікуди (Трансполярна магістраль) та кілька міст - Комсомольск-на-Амурі, Воркута, Молотовськ, Находка тощо. Однак, нормальних, придатних для використання автомобілістами шосейних шляхів на всій колосальній території, оповитій колючим дротом концтаборів ГУЛАГУ, павутиною страху, терору та примусової праці мільйонів невинних, не було як тоді, так і нині. Мабуть, вже і не буде.
Ареопаг гулагівських мудреців в апофеозі розгулу масового терору та безперервної роботи конвеєру смерті включав добірну обойму представників кримінальної інтербригади садистів і убивць: Федір Ейхманс (1897-1938), Лазар Коган (1889 - 1939), Матвій Берман (1898 - 1939), Ізраїль Плінер (1896 - 1939). Отже, трохи деталей про очільників ГУЛАГу.
Федір Ейхманс народився в Курляндії, отримав політехнічну освіту в Ризі, в роки Першої світової війни - на фронті в дивізії Латиських стрільців, з 1917 року - в Петроградській ЧК, відтак - організовував диверсійно-терористичні та розвідувально-диверсійні операції під час кривавих і драматичних перипетій громадянської війни в Туркестані. Командиром і куратором Ейхманса був легендарний Гліб Бокій - українець, народжений в Тбілісі, інженер, член більшовицької партії з 1900 року, інтелектуал, містик, езотерик, фахівець з буддизму, учасник революції 1905 року, начальник Особливого відділу Туркестанського фронту у 1920 році (паралельно - повноважний представник ВЧК в Туркестані), незмінний член Колегії ВЧК, потім ОГПУ та НКВД, делегат партійних з'їздів, член Всесоюзного Виконавчого центрального комітету РСФСР та СРСР, керівник Спеціального (шифрувального) відділу ОГПУ та НКВД з 1921 року до розстрілу в 1938. Здобувши досвід боротьби з контрреволюційною діяльністю в Туркестані, Ейхманс займав посади в контррозвідувальних органах, а відтак у 1923 році отримав під керівництво перший ембріон майбутнього монстра ГУЛАГУ - Соловецький табір особливого призначення. На цій посаді Ейхманс відзначився активною правозахисною діяльністю. А саме - за його клопотаннями було вдвічі скорочено термін ув'язнення, а через рік взагалі достроково звільнено засудженого до смертної кари лідера потужного одеського організованого злочинного угруповання Нафталі Френкеля. "Бригада" Френкеля в Одесі займалась контрабандою, спекуляцією, рекетом, шантажем, викраденнями, а в роки НЕПу під дахом одеських чекістів організувала потужну фінансово-товарну біржу. Ліквідація злочинного синдикату супроводжувалась заплутаним слідством і смертними вироками всім лідерам і активним учасникам, крім самого Френкеля. Його подальшій кар'єрі мав би позаздрити не один ідейний ленінець та будівничий соціалізму в одній, окремо взятій країні: керівник господарських підрозділів Соловецьких таборів, начальник будівництва Байкало-амурської магістралі, заступник начальника ГУЛАГу, генерал-майор НКВД, тричі кавалер ордена Леніна, помер своєю смертю в Москві у 1960 році. А тим часом, влаштувавши долю одеського мафіозі Френкеля, Ейхманс на короткий час залишає концтабірний фронт і у 1929 році ненадовго очолює відділ зовнішньої контррозвідки в центральному апараті ОГПУ, проте навесні 1930 року стає начальником ГУЛАГу, координуючи роботу таборів на Півночі, в Сибіру, Казахстані, Далекому Сході та Середній Азії. З 1932 року його забрав до себе в Москву у Спецвідділ Гліб Бокій, де Ейхманс займався шифрувальною справою та секретними операціями. Майор державної безпеки. Розстріляний у 1938 році. Реабілітований "за відсутністю складу злочину" в 1956 році.
Старший майор державної безпеки Лазар Коган народився у родині підприємця, що не стало на заваді формуванню вільнодумних поглядів та анархокомуністичного життєлюбства: з 1909 року відбував довічну каторгу в Херсоні та Єлисаветграді за участь в збройних пограбуваннях, з 1918 року - батальйонний комісар в Червоній армії, начальник особливих відділів різних частин на Північному Кавказі, працював у контррозвідці ОГПУ, відтак у 1930 - 1932 роках очолював ГУЛАГ, потім перейшов на один службовий щабель нижче, керував будівництвом Біломорканалу та каналу Москва - Волга, де успішно та ефективно закопав в землю кілька десятків тисяч ув'язнених. Нагороджений орденами Леніна та Червоного прапора, розстріляний у 1939 році за вироком Військової колегії Верховного суду СРСР. Але сталінська законність торжествувала недовго - висококваліфікований спеціаліст по будівництву на кістках був реабілітований "за відсутністю складу злочину" в 1956 році.
Комісар державної безпеки 3-го рангу Матвій Берман (1898 - 1939) народився в Забайкаллі, вчився у військовому училищі, прапорщик, брав участь в подіях Жовтневого перевороту та громадянської війни, працював в органах ВЧК в Бурятії та Середній Азії, голова ОГПУ в Узбекистанській РСР, з приводу чого надихнувся настільки, що був тимчасово виключений з членів ВКП (б) за алкоголізм. З 1930 року - заступник начальника ГУЛАГу, з 1932 року - його очільник, начальник будівництва каналу Волга - Москва. Кавалер орденів Леніна, Червоного прапора, Червоної зірки, член Центрального виконавчого комітету СРСР та депутат Верховної ради. Розстріляний за вироком Військової колегії Верховного суду СРСР, реабілітований "за відсутністю складу злочину" в 1957 році.
Дивізійний інтендант Ізраїль Плінер (1896 - 1939), на відміну від своїх колег, військово-чекістської сторінки життєпису не мав, працюючи на партійно-господарській ниві; після переведення в ОГПУ отримав посаду заступника начальника ГУЛАГу в 1935 році, і врешті-решт, начальника - в 1937, компенсуючи відсутність героїчних звершень адмініструванням планового тюремно-табірного господарства та депортацією непричетних до будь-чого антирадянського корейців з Далекого Сходу в Центральну Азію у 1937 році. Як провідний член єжовської команди, у належний час заарештований і розстріляний в 1939 році, традиційно реабілітований "за відсутністю складу злочину" в 1956 році.
Нагадаю, до смерті кривавого диктатора, прикладом якого надихаються в Кремлі, чоботи радянських окупантів, окрім поневолених українських земель, топтали Східну Пруссію, Польщу, Болгарію, Чехословаччину, Румунію, Югославію, Албанію, Східну Німеччину, Східну Австрію, Північну Корею. Тим часом вже тоді сталінська номенклатура хотіла більшого - Західну Німеччину, Австрію, Південну Корею, Північний Іран, Грецію, Трієст, Дарданелли, і навіть колишню італійську колонію в Африці - Сомалі. Часи змінились, але пріоритети залишились незмінними. Від Лєніна-Сталіна
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08.05.2020 15:41 Відповісти
Хоч пізно наші, але відреагували. Дякую. Ніколи більше! Пам*ятаємо загиблих у тій страшній війні, в яку був втягнутий світ двома тоталітарними режимами, двох червоних прапорів із свастикою і серпом і молотом!
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08.05.2020 15:50 Відповісти
РФ перетворила перемогу у Другій світовій війні на культ і інструмент маніпуляцій, генеруючи міфи і заперечуючи незручні факти, - глави МЗС України та країн Балтії - Цензор.НЕТ 7785
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08.05.2020 15:56 Відповісти
Победобесие. Дилдытраливали....
Слов нет.
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08.05.2020 16:04 Відповісти
Они всегда воюют со старым врагом, поэтому и называют нас бандеровцами, а финских солдат в 39-м называли белофиннами. При этом всегда проигрывают новому противнику.
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08.05.2020 16:18 Відповісти
Надо провести международную конференцию, прийти к общей резолюции для большинства стран (причины, истоки и результаты той войны), ратифицировать парламентами и любые иные трактовки квалифицировать как фейк и подлог (с соответствующими санкциями к СМИ их распространяющими)!
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08.05.2020 16:35 Відповісти
Украинцам нужно считать победу Победой украинского народа и праздновать этот день по-своему, по-украински, без оглядок на мокшанскую трактовку событий.
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08.05.2020 16:48 Відповісти
не было никакой победы украинского народа. Была победа сталинской армии над армией Гитлера. Украина - жертва.
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08.05.2020 17:00 Відповісти
Мантра вятровичей, повторяй дальше, не вздумай голову включать.
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08.05.2020 19:25 Відповісти
"Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные. Остались у власти и сохранили силы другие - те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой: «За Сталина!». Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь...
На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме.
Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных."
(c) Н.Н. Никулин
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08.05.2020 17:55 Відповісти
Абсолютно точное определение.Ни добавить ни убавить
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08.05.2020 18:44 Відповісти
Не россия победила во Второй Мировой, а Советкий Союз победил в своей Великой Отечественной. При правильных терминах все становится на свои места.
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08.05.2020 19:34 Відповісти
РФ перетворила перемогу у Другій світовій війні на культ і інструмент маніпуляцій, генеруючи міфи і заперечуючи незручні факти, - глави МЗС України та країн Балтії - Цензор.НЕТ 8303
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08.05.2020 22:18 Відповісти
 
 