Дистанційна торгівля ліками та їх кур'єрська доставка зроблять якісну медицину доступнішою для мешканців маленьких міст і сіл

Онлайнова торгівля ліками та їх доставка транспортно-логістичними операторами і кур'єрськими службами допоможуть усунути нерівність між жителями українських міст і сіл у доступі до якісного медичного обслуговування і широкого вибору ліків за доступними цінами.

Експерти, опитані 112.ua, розповіли про розвиток системи онлайнової торгівлі ліками та їх доставки споживачам.

Як показав перший досвід онлайн аптек та спеціалізованих маркет-Плейс, серед жителів сіл, селищ і невеликих міст існує величезний попит на дистанційні покупки в інтернеті з подальшим адресною доставкою. За даними компанії "Нова пошта", які вона надала редакції для підготовки матеріалу, за неповний місяць число її доставок досягло майже 30 тисяч. З них на села, селища і невеликі населені пункти довелося 35% таких відправлень. За даними сервісно-кур'єрських служб Kabanchik.ua і Glovo, які працюють у великих містах України, число замовлень адресної доставки ліків на їх платформах обчислюється сотнями щодня, а кількість замовлень в категорії "Аптеки" зросла на 40%

"Онлайн-торгівля ліками та їх кур'єрська доставка буквально знесли бар'єри між мегаполісами і селами, зробила їх рівними у вільному доступі до якісних медикаментів. Споживачі в захваті: жителю райцентру на Житомирщині з двома-трьома міськими аптеками нині доступні будь-які медикаменти з будь-якої аптеки України за найкращою ціною. За день-два кур'єр служби доставки подзвонить у двері — і замовлення у вас у руках", - наводить приклади автор публікації.

Експерти кажуть, що розвиток онлайн-купівлі ліків і їх адресної доставки кур'єрськими службами - це багаторічний досвід багатьох розвинених країн світу. Він забезпечує рівний доступ усіх громадян до якісних доступних медикаментів і медицини.

Медики підтверджують: Україні потрібно розвивати цей позитивний досвід, що з'явився у відповідь на епідемічний виклик. А уряду потрібно розглянути перспективи продовження такої практики і після карантину. Адже наша країна в сфері торгівлі медикаментами відстала від розвинених країн світу на два десятка років.

"У законодавстві США та країн Європейського Союзу ви не знайдете заборони на кур'єрську доставку ліків. В ЄС розвиток цього сегменту онлайн-торгівлі започатковано із 2000 року. Україна вже відстала від європейських країн років на двадцять. Законодавством сусідньої Польщі передбачено можливість дистанційної торгівлі лікарськими засобами і їх відправлення кур'єрською службою. Наша країна може переймати досвід Фінляндії, Швеції, Естонії та Німеччини — там є онлайн-торгівля рецептурними лікарськими засобами на основі системи електронного рецепта. Україні однозначно слід узаконити і врегулювати онлайн-торгівлю та кур'єрську доставку медпрепаратів і в посткарантинний період", - розповів Олександр Чумак, експерт в галузі фармацевтики і охорони здоров'я.

Розвиток онлайнової торгівлі ліками та їх доставки одержувачам може зробити позитивний вплив на зниження цін медикаментів: найбільші виробники ліків створюють систему прямих продажів споживачам через онлайнові майданчики без торгових націнок, властивих традиційним аптекам.

"З погляду лікаря, практику інтернет-торгівлі медпрепаратами та дистанційної доставки уряд мав би узаконити після завершення карантину, — прокоментував доктор Дмитро Левинський, консультант з питань управління в галузі охорони здоров'я. — Що стосується рецептурних препаратів, то налагодити механізм онлайн-продажів досить легко: уряд працює над програмою електронного рецепта. Цей же механізм може бути основою для онлайн-торгівлі. Проблем із доставкою операторами я не бачу".

Лікар і популярний блогер Євген Комаровський зазначає, що розвиток онлайнової торгівлі медикаментами несе позитивні соціальні ефекти: "Бізнес-стимул для спільної роботи виробників, аптечних мереж і поштових операторів на майданчику онлайн-торгівлі є цілком конкретним — реальний прибуток для тих, хто продає і хто виробляє. Плюс зручність для тих, хто користується. Все, що робить життя людей простішим і легшим, все, що дає їм можливість не стояти в чергах, особливо в медустановах, не товпитися в транспорті, їдучи до аптеки, повинні всіляко вітати, заохочувати і використовувати"