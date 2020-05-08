Нова короткострокова програма підтримки МВФ неможлива без ухвалення закону про банки, - Марченко

Україна не зможе продовжити переговори про нову короткострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом без ухвалення в другому читанні законопроєкту про банківське регулювання №2571-д.

Про це під час засідання фінансового комітету Верховної Ради заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Ми отримали повідомлення, що без голосування за цей законопроєкт, подальші переговори з МВФ неможливі", - сказав міністр.

Також Марченко уточнив, що Україна обговорює з Фондом програму фінансування stand-by на півтора року. Сума фінансування - $5 млрд протягом 2020-2021 року, додав глава Мінфіну.

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Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд назвав дві ключові умови, за виконання яких Україна отримає перший транш - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже ухвалено і підписано президентом Володимиром Зеленським, за другий голосування відбудеться наступного тижня.