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Новини Співпраця з МВФ
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Нова короткострокова програма підтримки МВФ неможлива без ухвалення закону про банки, - Марченко

Нова короткострокова програма підтримки МВФ неможлива без ухвалення закону про банки, - Марченко

Україна не зможе продовжити переговори про нову короткострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом без ухвалення в другому читанні законопроєкту про банківське регулювання №2571-д.

Про це під час засідання фінансового комітету Верховної Ради заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Ми отримали повідомлення, що без голосування за цей законопроєкт, подальші переговори з МВФ неможливі", - сказав міністр.

Також Марченко уточнив, що Україна обговорює з Фондом програму фінансування stand-by на півтора року. Сума фінансування - $5 млрд протягом 2020-2021 року, додав глава Мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться, - Мінфін

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд назвав дві ключові умови, за виконання яких Україна отримає перший транш - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже ухвалено і підписано президентом Володимиром Зеленським, за другий голосування відбудеться наступного тижня.

Автор: 

банки (7802) МВФ (3078) Марченко Сергій (586)


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Топ коментарі
+2
А де бабло яке вам залишив Грося?
Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 4381
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08.05.2020 15:18 Відповісти
+1


Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 2144
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08.05.2020 15:21 Відповісти
+1
Сильно хочется повторить?

Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 9788
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08.05.2020 15:25 Відповісти
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Да и х***й с ними с етим МВФ. Все равно все деньги уйдут Ахметову, сепаратистам и на выплаты пенсий в ОРДЛО
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08.05.2020 15:18 Відповісти
Сильно хочется повторить?

Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 9788
показати весь коментар
08.05.2020 15:25 Відповісти
А де бабло яке вам залишив Грося?
Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 4381
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08.05.2020 15:18 Відповісти
"У шкапчику" (с)
А де твоя позаминула пенсія, діду?
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08.05.2020 15:22 Відповісти


Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 2144
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08.05.2020 15:21 Відповісти
і по банках і по "бутилках" і взагалі накуя нам ця "влада" якщо її посилають всі хто має натхнення ...тільки гроші наші крадуть без жодної користі для України
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08.05.2020 15:22 Відповісти
МВФ не дает денег потому, что видит как его сейчас пытаются по тупому нае@ать. А они отнюдь не дураки.
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08.05.2020 15:27 Відповісти
Ну да Злой МВФ дает кредиты под 1.5-3% годовых и на хрен знает сколько лет, А сейчас Зеля берет под 14-30% годовых на полгода-год. Ничего не перепутал?
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08.05.2020 15:45 Відповісти
НБУ и так под их контролем, Зе уже говорил, что во всех знАчимых наблюдательных советах в т ч и НБУ больше половины - иностранцы. Запад хочет ВСЮ банковскую систему Украины. Вот и думайте о нэзалэжности, если банки и земля их, то что останется?
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08.05.2020 16:01 Відповісти
Дефолт, так дефолт (с) бородата бабця
Візьмемо в Росії 100 млрд. баксів (с) бабця бородата
Я нікому нічого не винен (с) десь те саме, але молодше
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08.05.2020 15:36 Відповісти
А Беня? Не боитесь обидеть?
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08.05.2020 15:41 Відповісти
Головне - незалежність і виконувати те, що скаже МВФ.
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08.05.2020 15:47 Відповісти
Запад посадил на долговую иглу и теперь шантажирует Украину. О такой Нэзалэжности мечтали? Слава Майдану! Антибанковский закон приведет к тому, что через несколько лет украинских владельцев банков не останется, как это произошло в Польше - там нет польских банков.
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08.05.2020 15:57 Відповісти
 
 