Зеленський: Дорога Сєверодонецьк - Станиця Луганська є однією з пріоритетних для України
Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський оглянув автомобільну дорогу Сєверодонецьк - Станиця Луганська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній з ділянок автошляху – Т-13-06 Сєверодонецьк – Новоайдар протяжністю 37 км. Відновлення відбувається в межах реалізації програми "Велике будівництво".
Президенту доповіли, що станом на сьогодні підрядники фрезерують дорожнє покриття, роблять шар основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші та нижній шар покриття з асфальтобетону. Будівельні роботи виконані на 28%.
Зеленський зазначив, що дорога Сєверодонецьк – Станиця Луганська є однією з пріоритетних для держави.
"Вона дуже важлива для людей, які живуть в Україні: на нашій частині та тимчасово окупованій. Щоб вони бачили, що починаючи з мосту в Станиці Луганській і до Сєверодонецька в цьому році побудується прекрасна, якісна дорога", – наголосив він.
Загальна протяжність маршруту від Сєверодонецька до Станиці Луганської, який складається з чотирьох ділянок, – 128 км. З них 125,5 км є дорогами державного значення. Повне оновлення маршруту планується до кінця 2020 року.
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Сам считал или...?
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СМОТРИТЕ!!!! порошенко очередную ленточку перерезает!
Потому дорога Северодонецк-Счастье-Станица ускорит поставки живой силы и главное - снарядов - в несколько раз. Там сейчас ямы глубиной в метр - колесо по капот уходит. А при обострении ситуации на фронте счет будет идти на минуты.
Кому плевать на такую потерю - то сепар. И еще ему плевать что наши ребята там кровь шестой год проливают.
Для защиты двух мостов - в Счастье и в Станице. Для контроля всей Луганской области Украиной.
1. Бубочка боится (ссыться) летать военным вертолетом (страшно и нет комфорта)
2. Бубочка боится (ссыться) быть подстреленным военнослужащими
3. Бубочка дальше хочет пиариться на разведении войск
Вобщем все поставки оружия и живой силы идут по этой дороге. Сейчас дорога занимает несколько часов там где ехать по нормальной дороге - полчаса.
Видели бы фотки этой "дороги"... там еще боковые подъездные к линии разграничения надо подновить - в случае чего - пригодятся...
Колишній нардеп, екс-голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій, а нині очільник громадської організації «Народ України проти корупції» Геннадій Москаль звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової із заявою про державну зраду голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса.
За словами Москаля (який, працюючи у 2007 році заступником голови СБУ, курирував контррозвідку), він вбачає в діях Геруса ознаки державної зради.
«Діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України; перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України» - це все про цього персонажа», - пояснив Москаль.
У своєму зверненні колишній СБУшник наводить факти, які можуть свідчити про роботу Геруса агентом впливу Російської Федерації. Звернення до очільниці Офісу генпрокурора Москаль опублікував у соцмережах. У документі він надає інформацію щодо ймовірних методів фінансування спецслужбами РФ Геруса, а також розкриває можливі зв'язки народного депутата в спеціальних органах Росії та Білорусі.
Дивився я на стан цієї дороги.Так,перелатана,але на півдні України є набагато розбитіші.
Отсутствие дорог как то спасло рашку от Наполеона!
Время идет,приоритеты не меняются.
"Она очень важна для людей, которые живут в Украине: на нашей части и временно оккупированной. Чтобы они видели, что начиная с моста в Станице Луганской и до Северодонецка в этом году построят прекрасную, качественную дорогу".
Пытаюсь понять, какая у него логика. Сепарня увидит дорогу... И дальше что? Что будет?
Наши увидят дорогу и... Подумают что ты идиот, построил дорогу в зажопье.