Зеленський: Дорога Сєверодонецьк - Станиця Луганська є однією з пріоритетних для України

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський оглянув автомобільну дорогу Сєверодонецьк - Станиця Луганська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній з ділянок автошляху – Т-13-06 Сєверодонецьк – Новоайдар протяжністю 37 км. Відновлення відбувається в межах реалізації програми "Велике будівництво".

Президенту доповіли, що станом на сьогодні підрядники фрезерують дорожнє покриття, роблять шар основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші та нижній шар покриття з асфальтобетону. Будівельні роботи виконані на 28%.

Зеленський зазначив, що дорога Сєверодонецьк – Станиця Луганська є однією з пріоритетних для держави.

"Вона дуже важлива для людей, які живуть в Україні: на нашій частині та тимчасово окупованій. Щоб вони бачили, що починаючи з мосту в Станиці Луганській і до Сєверодонецька в цьому році побудується прекрасна, якісна дорога", – наголосив він.

Загальна протяжність маршруту від Сєверодонецька до Станиці Луганської, який складається з чотирьох ділянок, – 128 км. З них 125,5 км є дорогами державного значення. Повне оновлення маршруту планується до кінця 2020 року.

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