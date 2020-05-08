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Зеленський: Дорога Сєверодонецьк - Станиця Луганська є однією з пріоритетних для України

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський оглянув автомобільну дорогу Сєверодонецьк - Станиця Луганська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави ознайомився з перебігом ремонтних робіт на одній з ділянок автошляху – Т-13-06 Сєверодонецьк – Новоайдар протяжністю 37 км. Відновлення відбувається в межах реалізації програми "Велике будівництво".

Президенту доповіли, що станом на сьогодні підрядники фрезерують дорожнє покриття, роблять шар основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші та нижній шар покриття з асфальтобетону. Будівельні роботи виконані на 28%.

Зеленський зазначив, що дорога Сєверодонецьк – Станиця Луганська є однією з пріоритетних для держави.

"Вона дуже важлива для людей, які живуть в Україні: на нашій частині та тимчасово окупованій. Щоб вони бачили, що починаючи з мосту в Станиці Луганській і до Сєверодонецька в цьому році побудується прекрасна, якісна дорога", – наголосив він.

Загальна протяжність маршруту від Сєверодонецька до Станиці Луганської, який складається з чотирьох ділянок, – 128 км. З них 125,5 км є дорогами державного значення. Повне оновлення маршруту планується до кінця 2020 року.

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Зеленський: Дорога Сєверодонецьк - Станиця Луганська є однією з пріоритетних для України 01
Зеленський: Дорога Сєверодонецьк - Станиця Луганська є однією з пріоритетних для України 02

Автор: 

дороги (3080) Зеленський Володимир (24576) Сєверодонецьк (508) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+33
главная проблема Украины не в том, что ней правит клинический идиот, а в том, что 30% населения считают его умным.
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08.05.2020 15:27 Відповісти
+24
Зеленский: Дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для Украины - Цензор.НЕТ 882
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08.05.2020 15:29 Відповісти
+23
Добре відремонтували.2/3 -ще при Пороху.
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08.05.2020 15:34 Відповісти
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главная проблема Украины не в том, что ней правит клинический идиот, а в том, что 30% населения считают его умным.
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08.05.2020 15:27 Відповісти
Уже 30%?
Сам считал или...?
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08.05.2020 15:28 Відповісти
Дійсно, таких як ти, https://censor.net/user/469874 , значно більше...
Зеленский: Дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для Украины - Цензор.НЕТ 1607
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08.05.2020 15:32 Відповісти
Выборы расставят все на свои места.
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08.05.2020 15:35 Відповісти
И брэкзиты тоже?
ТОП вопросы в google после Брэкзита:
1. Что мы потеряем после выхода из ЕС?
2. Что такое ЕС?
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08.05.2020 16:07 Відповісти
А у вас у хранції кацапський холуй ну й що? Тобі тут чого треба?
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08.05.2020 15:31 Відповісти
Так было же 73% ?
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08.05.2020 15:38 Відповісти
АХААХХХХААА!!!!!!!

СМОТРИТЕ!!!! порошенко очередную ленточку перерезает!
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08.05.2020 15:54 Відповісти
вектор направления страны выбран)) теперь еще дамбу с водой на крым открыть чтобы и там увидели улучшения))
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08.05.2020 16:54 Відповісти
Запорожье - Мариуполь Зеленский: Дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для Украины - Цензор.НЕТ 3594
Зеленский: Дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для Украины - Цензор.НЕТ 6091
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08.05.2020 15:27 Відповісти
Добре відремонтували.2/3 -ще при Пороху.
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08.05.2020 15:34 Відповісти
це правда? - Молодці!
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08.05.2020 16:21 Відповісти
для танков на ЛУГАНДу
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08.05.2020 15:28 Відповісти
Золотые слова! из-за Первомайска у нас в районе Счастья и Станицы большой аппендикс.. Если будет прорыв в районе Первомайска на Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, то мы потеряем все Луганскую область.
Потому дорога Северодонецк-Счастье-Станица ускорит поставки живой силы и главное - снарядов - в несколько раз. Там сейчас ямы глубиной в метр - колесо по капот уходит. А при обострении ситуации на фронте счет будет идти на минуты.
Кому плевать на такую потерю - то сепар. И еще ему плевать что наши ребята там кровь шестой год проливают.
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08.05.2020 15:38 Відповісти
Кому снаряды? Там стоят регулярные ВС? Там оборона, состоящая из ОНП, и это не секрет, а им снаряды не нужны, у них только стрелковое. Дорога для понтов перед лугандонцами, что за пенсией сюда едут, не более того. Мосты автомобильные разрушены, Станица и Счастье - тупиковые пункты, проезда далее нет.
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08.05.2020 17:14 Відповісти
Ты хоть сам в ето веришь? Скорее ето все затевается для росийских танков на Киев. Украинские танки просто не доедут из своих воинских частей по разбитых дорогах Украины до етой новой дороги. К тому же стратегически мыслящие люди строят дороги не через линию фронта а к своим тылам. В даном же случае Зелупа тебе открыто сказал что построил дорогу для сепаров к мосту который контролируют росийский спецназ и ФСБ.
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08.05.2020 15:59 Відповісти
Зеленский: Дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для Украины - Цензор.НЕТ 882
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08.05.2020 15:29 Відповісти
А что такого важного в Станице Луганской? Там предприятия важные, которые кучу налогов приносят? Или там проживает миллион населения?
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08.05.2020 15:30 Відповісти
Ну як тобі відповісти? Це як у Польщі побудувати якісну дорогу.
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08.05.2020 15:34 Відповісти
В Украине все дороги построены и отремонтированы, осталось только дорогу в Зажопье объявить приоритетом?
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08.05.2020 15:40 Відповісти
опа на. потужно гиперлупный ремонт дорог по винницкому типу продолжается.
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08.05.2020 15:32 Відповісти
Тоесть дорога на Ростов у нас в приоритете?
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08.05.2020 15:32 Відповісти
нет. это Дорога для поставок вооружения на передовую. на НАШУ передовую.
Для защиты двух мостов - в Счастье и в Станице. Для контроля всей Луганской области Украиной.
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08.05.2020 15:39 Відповісти
В Станице мост захвачен окупантами. ВСУ отошли от моста на 1-2км. Дороги такого качества для обычного передвижения военной техники не строят. Танки ее разрушат. Такие дороги строят только для торговли, перевозки коммерческих грузов и сотрудничества с окупантами. Какие еще аргументы?
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08.05.2020 15:45 Відповісти
+++
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08.05.2020 15:58 Відповісти
Эта дорога для воровства и откатов(((( Потом скажут ой сломалась или ой захватили(((
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08.05.2020 15:51 Відповісти
Т.е. снаряды и мины её не берут?
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08.05.2020 16:14 Відповісти
Всё просто:
1. Бубочка боится (ссыться) летать военным вертолетом (страшно и нет комфорта)
2. Бубочка боится (ссыться) быть подстреленным военнослужащими
3. Бубочка дальше хочет пиариться на разведении войск
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08.05.2020 15:33 Відповісти
Це ти про себе? Давай, жгі естчо
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08.05.2020 15:35 Відповісти
Нет, я про Бубоку. Я не ссусь летать вертолётами. Специально для тебя: https://www.youtube.com/watch?v=XYKYyel_Kzg&feature=youtu.be
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08.05.2020 16:19 Відповісти
Станица-Луганская находится под окупацией. Какая там перспектива у етой дороги, кроме тех кто собирается драпать на Ростов?
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08.05.2020 15:35 Відповісти
Совсем дурак? Станица - это Украина.
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08.05.2020 15:39 Відповісти
И кстати ни в Ростов ни из Ростова дорога не проходит через Станицу.
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08.05.2020 15:40 Відповісти
Открой карту, школота. Дорога идет от Северодонцка на Новоайдар, потом - на Счастье ()там наши охраняют стратегический мост со стратегической ТЭЦ и далее дорога идет на Станицу (там также - мост, граница).
Вобщем все поставки оружия и живой силы идут по этой дороге. Сейчас дорога занимает несколько часов там где ехать по нормальной дороге - полчаса.
Видели бы фотки этой "дороги"... там еще боковые подъездные к линии разграничения надо подновить - в случае чего - пригодятся...
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08.05.2020 15:42 Відповісти
Поетому я и говорю, что нах. нам ваш кредит МВФ. Зелупа все равно отдаст все на благо сепаров и окупантов.
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08.05.2020 15:36 Відповісти
Я одного не понимаю, почему Зелупа налоги с бензина на дороги забирает у украинцев, а дороги строит окупантам, которые не платят налоги? Зачем мне вообще платить налоги колаборантам, бандитам и ворам?
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08.05.2020 15:41 Відповісти
Станица - это УКРАИНА. И сСтаницу и Сачастье охраняют наши ребята - там стратегические мосты. Посколько тяжелое вооружение отведено еще в 15 году по Минским соглашениям, нужны хорошие пути поставок вооружения в случае чего. Чтобы в течение получаса могли доехать и довезти БК. И быстро отвезти раненых. Сейчас там ехать 3-4 часа там где по-хорошему ехать полчаса-час.
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08.05.2020 15:44 Відповісти
Москаль звинуватив Геруса в роботі на російські спецслужби

Колишній нардеп, екс-голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій, а нині очільник громадської організації «Народ України проти корупції» Геннадій Москаль звернувся до генпрокурорки Ірини Венедіктової із заявою про державну зраду голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса.

За словами Москаля (який, працюючи у 2007 році заступником голови СБУ, курирував контррозвідку), він вбачає в діях Геруса ознаки державної зради.

«Діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України; перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України» - це все про цього персонажа», - пояснив Москаль.

У своєму зверненні колишній СБУшник наводить факти, які можуть свідчити про роботу Геруса агентом впливу Російської Федерації. Звернення до очільниці Офісу генпрокурора Москаль опублікував у соцмережах. У документі він надає інформацію щодо ймовірних методів фінансування спецслужбами РФ Геруса, а також розкриває можливі зв'язки народного депутата в спеціальних органах Росії та Білорусі.
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08.05.2020 15:43 Відповісти
А в Полтавской области, в Центральной Украине, дороги не являются приоритетными?
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08.05.2020 15:45 Відповісти
или на юге, В Одесской, Николаевской и Херсонской областях?
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08.05.2020 15:47 Відповісти
Все очень просто. Не слушай сладкие песни президентов о том куда он ведет страну, и не пытайся в них услышать смысл. Ето просто песни дурачка. Посмотри лучше в каком направлении он строит дороги и станет все ясно без слов.
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08.05.2020 15:50 Відповісти
а не пішов би ти в сраку, сволота????!!! На швидкості, яку так любить твоя мать!!! По Україні- одні напрямки, а не дороги!!! А ми будемо сєпарні будувати "блага цивілізації", про які забули, наприклад, в Дніпропетровській області...де ями на міжміських дорогах ледве не по пояс....Як же ви задовбали, мерзотники пропарашинські!!! Гребти НАШІ податки на реверанси ватяній наволочі, що привела кривавий руський мір в Україну??? НАХ- це туди!!!Зеленский: Дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для Украины - Цензор.НЕТ 924
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08.05.2020 15:47 Відповісти
Що ні ватник, то мендель в усіх питаннях(((
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08.05.2020 15:50 Відповісти
Не зрозумів.Чому громадяни,що живуть на окупованій території,пріорітетніші за інших ?
Дивився я на стан цієї дороги.Так,перелатана,але на півдні України є набагато розбитіші.
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08.05.2020 15:50 Відповісти
Что бы танки лугандона проблем не имели?
Отсутствие дорог как то спасло рашку от Наполеона!
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08.05.2020 15:53 Відповісти
Вспомнил Остапа Ибрагимовича и строительство дороги под международный шахматный тупнир ,Москва-Васюки.
Время идет,приоритеты не меняются.
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08.05.2020 16:16 Відповісти
Зеленський: Дорога Сєверодонецьк - Станиця Луганська є однією з пріоритетних для України - Цензор.НЕТ 502
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08.05.2020 16:21 Відповісти
звісно в пріоритеті ця ж дорога веде на ростов Е115М-4.
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08.05.2020 16:25 Відповісти
Вы только вдумайтесь в то что он несёт!

"Она очень важна для людей, которые живут в Украине: на нашей части и временно оккупированной. Чтобы они видели, что начиная с моста в Станице Луганской и до Северодонецка в этом году построят прекрасную, качественную дорогу".

Пытаюсь понять, какая у него логика. Сепарня увидит дорогу... И дальше что? Что будет?
Наши увидят дорогу и... Подумают что ты идиот, построил дорогу в зажопье.
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08.05.2020 16:29 Відповісти
следующая дорога Донецк-Луганск
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08.05.2020 17:10 Відповісти
плакат а спиной стоит тыся 5. а еще повесят на каждом километре план строительства, а еще кучу знаков " дякуємо за чисті узбіччя, освещение, которое через полгода не будет светить. а сквозь хреновый асфальт проростет бурьян. главное пропиариться. а что все через жопу и карман барыг. А КАКАЯ РАЗНИЦА???????????????
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08.05.2020 17:32 Відповісти
Зеленский отметил, что дорога Северодонецк - Станица Луганская является одной из приоритетных для государства. направление строительства приоритетных дорог указывает на направление приориететов "зе" и в каком направлении он тащит Украину
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08.05.2020 17:38 Відповісти
Зеленський: Дорога Сєверодонецьк - Станиця Луганська є однією з пріоритетних для України - Цензор.НЕТ 588
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08.05.2020 21:08 Відповісти
 
 