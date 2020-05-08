Країна тоне в смітті, за рік збитки від засмічень перевищили мільярд гривень, - Фірсов

Державна екологічна інспекція минулого року здійснила 21 тисячу перевірок щодо засмічення земельних ресурсів.

Збитки, завдані за цей період перевищили мільярд гривень. Про це повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у матеріалі "Зберегти довкілля. План дій".

За словами Фірсова, в Україні потрібне ухвалення закону про відходи, здатного виправити ситуацію на краще.

"У нас досі немає ринку, механізму і правил для сміттєпереробних та сміттєспалювальних підприємств. І як наслідок — гори сміття, тисячі нелегальних звалищ. Цю ситуацію треба вирішувати, прикладів, як це робити, — безліч, і не треба нічого вигадувати. Закон має запустити ринок, щоб за сміття як за ресурс почали змагатися переробники. Тоді воно зникне з вулиць і зі звалищ. Це варто зробити якомога швидше", - заявив Фірсов.

Також, на думку чиновника, необхідно перевірити ще раз компанії, які отримали ліцензії на утилізацію особливо шкідливих речовин.

"Простий приклад: саме зараз, під час пандемії коронавірусу, утворюються медичні відходи. Це дуже небезпечні відходи, і їх потрібно утилізувати. Для цього є певні компанії і відповідна ліцензія... ліцензії отримали компанії, які замість утилізації вивозять небезпечні відходи на смітник, або скидають у ліс, або залишають у полі", - повідомив Фірсов.

При цьому, за словами Фірсова, компанії, які реально можуть утилізувати відходи за протоколом, залишаються без замовлень.

"Програють (компанії. - Ред.) тендери тим, хто везе на звалище. Держава повинна втрутитися і навести порядок у цій сфері. Зробити це дуже просто - перевірити всіх ліцензіатів і відсіяти липових", - вважає Фірсов.

Також чиновник назвав і інші ініціативи, які потребують реалізації найближчим часом. Серед них - реформа екологічного контролю, введення сучасної системи моніторингу стану довкілля, оновлення методик нарахування збитків від забруднення довкілля.