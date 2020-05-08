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Країна тоне в смітті, за рік збитки від засмічень перевищили мільярд гривень, - Фірсов

Країна тоне в смітті, за рік збитки від засмічень перевищили мільярд гривень, - Фірсов

Державна екологічна інспекція минулого року здійснила 21 тисячу перевірок щодо засмічення земельних ресурсів.

Збитки, завдані за цей період перевищили мільярд гривень. Про це повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у матеріалі "Зберегти довкілля. План дій".

За словами Фірсова, в Україні потрібне ухвалення закону про відходи, здатного виправити ситуацію на краще.

"У нас досі немає ринку, механізму і правил для сміттєпереробних та сміттєспалювальних підприємств. І як наслідок — гори сміття, тисячі нелегальних звалищ. Цю ситуацію треба вирішувати, прикладів, як це робити, — безліч, і не треба нічого вигадувати. Закон має запустити ринок, щоб за сміття як за ресурс почали змагатися переробники. Тоді воно зникне з вулиць і зі звалищ. Це варто зробити якомога швидше", - заявив Фірсов.

Також, на думку чиновника, необхідно перевірити ще раз компанії, які отримали ліцензії на утилізацію особливо шкідливих речовин.

"Простий приклад: саме зараз, під час пандемії коронавірусу, утворюються медичні відходи. Це дуже небезпечні відходи, і їх потрібно утилізувати. Для цього є певні компанії і відповідна ліцензія... ліцензії отримали компанії, які замість утилізації вивозять небезпечні відходи на смітник, або скидають у ліс, або залишають у полі", - повідомив Фірсов.

При цьому, за словами Фірсова, компанії, які реально можуть утилізувати відходи за протоколом, залишаються без замовлень.

"Програють (компанії. - Ред.) тендери тим, хто везе на звалище. Держава повинна втрутитися і навести порядок у цій сфері. Зробити це дуже просто - перевірити всіх ліцензіатів і відсіяти липових", - вважає Фірсов.

Також чиновник назвав і інші ініціативи, які потребують реалізації найближчим часом. Серед них - реформа екологічного контролю, введення сучасної системи моніторингу стану довкілля, оновлення методик нарахування збитків від забруднення довкілля.

Автор: 

сміття (480) Фірсов Єгор (123)


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Топ коментарі
+3
Швеция полностью перерабатывает свой мусор и еще закупает около 700 тысяч (!!!) тонн мусора в соседних странах и делает на этом прибыль...
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08.05.2020 15:46 Відповісти
+2
Почему не строятся мусороперерабатывающие заводы? Пейсатым не выгодно?
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08.05.2020 16:00 Відповісти
+2
Мэр Львыва зараз образився
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08.05.2020 16:06 Відповісти
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Возможно, планете надоело человечество с этими всеми кучами мусора. И началась эпоха смертельных вирусов. Это один израильский врач сказал.
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08.05.2020 15:37 Відповісти
У всех вирусов есть причина, а у каждой причины есть имя и фамилия.
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08.05.2020 16:54 Відповісти
"У каждой аварии есть имя, фамилия и должность". Пишут, что это Лазарь Каганович сказал.
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08.05.2020 22:36 Відповісти
Я так понял, что у Фирсова список компаний уже готов. Ну а дальше всё как обычно, по накатанной дорожке.
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08.05.2020 15:41 Відповісти
Надо меньше есть!©
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08.05.2020 15:41 Відповісти
Швеция полностью перерабатывает свой мусор и еще закупает около 700 тысяч (!!!) тонн мусора в соседних странах и делает на этом прибыль...
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08.05.2020 15:46 Відповісти
Почему не строятся мусороперерабатывающие заводы? Пейсатым не выгодно?
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08.05.2020 16:00 Відповісти
Мэр Львыва зараз образився
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08.05.2020 16:06 Відповісти
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08.05.2020 22:37 Відповісти
Фирсов говорит все правильные вещи.Только,что бы этим серьезно заниматься,надо делать все в комплексе на уровне законов.А так как в судебной системе у нас проблемы,с исполнением законов полный бардак,то и с утилизацией мусора дела обстоят не лучше.Украине нужна система власти,которая обеспечит неотвратимость наказания,в том числе и за экологические преступления.Ну и конечно стимулы для переработки мусора.Тогда и с его утилизацией проблем не будет.
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08.05.2020 17:03 Відповісти
пора Верховну зРаду з дустом гєнєраліть
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08.05.2020 17:03 Відповісти
Який жах, коли небезпечне сміття просто кидають будь-куди!!! Таких "красавцев" треба негайно притягати до кримінальної відповідальності, інакше буде нам труба!!! Ну як можна так халатно відноситися до таких речей як пандемія??? Почитайте рекомендації китайців щодо правил утилізації медобладнання після corvid!!! Все треба зжигати!!!
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08.05.2020 19:42 Відповісти
 
 