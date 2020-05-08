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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС

Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС

8 травня російсько-окупаційні війська, проігнорувавши режим припинення вогню, обстріляли позиції Об'єднаних сил недалеко від населеного пункту Широкине.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів. Окрім цього окупанти застосовували безпілотний літальний апарат.

Внаслідок обстрілів було поранено трьох українських захисників. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Такі підступні та злочинні дії не залишилися без відповіді. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються".

Також читайте: Найманці РФ випустили 24 міни зі 120-мм мінометів по позиціях ОС біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони

Автор: 

обстріл (29575) поранення (2824) Широкине (295) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
"Так давайте просто прекратим стрелять" - В.А. Зеленский - герой нашего времени , великий политик и президент Украины , а также ясновидящий - увидевший желание мира в глазах Ху#ла! Или я че то не так сказал ?
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08.05.2020 15:33 Відповісти
+7
Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 105
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08.05.2020 15:39 Відповісти
+6
Пока клоун скачет с цветами по украинско-российской границе, кланяясь врагу, этот враг планомерно убивает украинцев.
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08.05.2020 15:37 Відповісти
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Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6627Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8866
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08.05.2020 15:31 Відповісти
"Так давайте просто прекратим стрелять" - В.А. Зеленский - герой нашего времени , великий политик и президент Украины , а также ясновидящий - увидевший желание мира в глазах Ху#ла! Или я че то не так сказал ?
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08.05.2020 15:33 Відповісти
Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 105
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08.05.2020 15:39 Відповісти
Надо там обязательно выборы провести до конца года. Тогда и стрелять перестанут...
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08.05.2020 15:36 Відповісти
Так у него в голове война уже закончилась, что вы с него хотите?
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08.05.2020 15:36 Відповісти
Пока клоун скачет с цветами по украинско-российской границе, кланяясь врагу, этот враг планомерно убивает украинцев.
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08.05.2020 15:37 Відповісти
"Умом Россию не понять ! Не стоит, братцы, утруждаться.
Нам главное везде наср@ть И ни за что не признаваться."
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09.05.2020 00:16 Відповісти
Интересно, как нашим воинам сидеть и погибать под обстрелами наблюдая как Зелупа строит окупантам дороги?
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08.05.2020 15:38 Відповісти
За цей рік Зе ні одного разу не казав про наших вбитих і поранених за рік його президенства ! Тільки вчора 6 поранених , а сьогодні вже 3, хоча доба ще Не Закінчилась ! І де наші безпілотники , які обстрілюють ворога ? Щось не чула..
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08.05.2020 17:06 Відповісти
Здоровля хлопцям нашим!
Скорішої смерті ворогам!
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08.05.2020 15:41 Відповісти
Може недостатньо відвели війська? Тре за 24 години до Дніпра (річки) відвести - тоді точно ні поранених, ні загиблих не буде! Стопудово, Єрмак в курсі!
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08.05.2020 15:43 Відповісти
Одужання нашим героям
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08.05.2020 15:50 Відповісти
клоуняку на гиляку…
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08.05.2020 16:06 Відповісти
Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7107
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08.05.2020 16:29 Відповісти
Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7648
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08.05.2020 21:28 Відповісти
 
 