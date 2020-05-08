Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС

8 травня російсько-окупаційні війська, проігнорувавши режим припинення вогню, обстріляли позиції Об'єднаних сил недалеко від населеного пункту Широкине.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів. Окрім цього окупанти застосовували безпілотний літальний апарат.

Внаслідок обстрілів було поранено трьох українських захисників. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Такі підступні та злочинні дії не залишилися без відповіді. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються".

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