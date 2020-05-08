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У межах медреформи 45 з 46 пологових будинків України збільшили фінансування за Програмою медичних гарантій, - Нацслужби здоров'я

У межах медреформи 45 з 46 пологових будинків України збільшили фінансування за Програмою медичних гарантій, - Нацслужби здоров'я

Майже всі пологові будинки України в рамках медреформи збільшили фінансування, повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

"Договір із НСЗУ на надання послуги "Медична допомога при пологах" уклали 396 лікарень. Із них - 46 пологові будинки. 45 пологових будинків отримають за Програмою медичних гарантій (ПМГ) більше, ніж минулого року за субвенцією", - повідомили в НСЗУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За інформацією НСЗУ, зокрема, Київський міський пологовий будинок №5, бюджет якого в межах ПМГ становить 126 млн грн, отримає на 94 млн більше, ніж за медсубвенцією в 2019 році.

Пологовий будинок №1 Одеської міськради за контрактом із НСЗУ отримає 42,1 млн грн, що в 5,6 раза більше від минулорічної субвенції.

Ужгородський міський пологовий будинок за контрактом із НСЗУ отримав 96 млн грн, що в 5,4 раза більше за субвенцію.

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В.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан зазначила, що медична допомога при пологах є пріоритетом, оплату за пологи медзаклади отримують за підвищеним тарифом.

"Для породіллі послуга є безоплатною. Причому якщо це будуть і фізіологічні пологи, і кесарів розтин, ургентні або планові. Згідно з угодою із закладом, НСЗУ оплатить кожні пологи, тому породілля має право отримати повний обсяг послуг. Послуга не передбачає вибір пацієнткою конкретного лікаря в пологовому відділенні", - пояснила Мовчан.

У свою чергу головний лікар Київського міського пологового будинку №5 Дмитро Говсеєв, чиї слова наведено в пресрелізі, зазначає, що "акушерська служба Києва підтримує медичну реформу".

"Кожна породілля обирає самостійно пологовий будинок, в якому народжувати. А лікарні зацікавлені в кожній пацієнтці, в кожних пологах. У нових умовах фінансування ми отримаємо більше можливостей, щоб заохочувати кращих фахівців працювати над оновленням матеріально-технічної бази. Також дуже важливо, що вперше в історії України медичну допомогу при пологах визнано пріоритетом. Саме так можна підвищити рівень народжуваності й знизити смертність. Викреслювати медичну допомогу з пріоритетних послуг не можна", - сказав він.

За інформацією НСЗУ, загалом на надання послуги "Медична допомога при пологах" із НСЗУ контракти уклали 396 лікарень і пологових будинків. Загальна сума контрактів НСЗУ з клініками за цим пакетом становить понад 1,6 млрд грн. Це загальний бюджет ПМГ на допомогу при пологах. Заклади охорони здоров'я отримуватимуть від НСЗУ оплату за кожні пологи в розмірі 8136 грн.

Автор: 

медицина (2144) Мовчан (13) пологовий будинок (52) пологи (54) фінансування (3168) Нацслужба здоров’я (35) НСЗУ (314) медреформа (129)


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08.05.2020 15:47 Відповісти
Доволі цікава інфа за темою..
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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08.05.2020 15:54 Відповісти
получается шо зеленые все врут и врут - ну шоб маски во время пандемии, им не мешали продавать - вот подлецы
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08.05.2020 16:30 Відповісти
45 роддомов многовато для успешного завершения медрехформы надо 4-5
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08.05.2020 17:03 Відповісти
Щоб збільшити фінансування пологових будинків не треба проводити ніякої реформи. Треба просто збільшити фінансування. Медреформа створила Національну службу здоров'я - корумповану бюрократичну структуру зі штатом 1000 осіб з великими зарплатами. За такі гроші можна було всі пологові будинки відремонтувати та збільшити зарплату медикам в 3 рази.
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09.05.2020 00:08 Відповісти
 
 