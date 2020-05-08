У межах медреформи 45 з 46 пологових будинків України збільшили фінансування за Програмою медичних гарантій, - Нацслужби здоров'я
Майже всі пологові будинки України в рамках медреформи збільшили фінансування, повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ).
"Договір із НСЗУ на надання послуги "Медична допомога при пологах" уклали 396 лікарень. Із них - 46 пологові будинки. 45 пологових будинків отримають за Програмою медичних гарантій (ПМГ) більше, ніж минулого року за субвенцією", - повідомили в НСЗУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За інформацією НСЗУ, зокрема, Київський міський пологовий будинок №5, бюджет якого в межах ПМГ становить 126 млн грн, отримає на 94 млн більше, ніж за медсубвенцією в 2019 році.
Пологовий будинок №1 Одеської міськради за контрактом із НСЗУ отримає 42,1 млн грн, що в 5,6 раза більше від минулорічної субвенції.
Ужгородський міський пологовий будинок за контрактом із НСЗУ отримав 96 млн грн, що в 5,4 раза більше за субвенцію.
В.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан зазначила, що медична допомога при пологах є пріоритетом, оплату за пологи медзаклади отримують за підвищеним тарифом.
"Для породіллі послуга є безоплатною. Причому якщо це будуть і фізіологічні пологи, і кесарів розтин, ургентні або планові. Згідно з угодою із закладом, НСЗУ оплатить кожні пологи, тому породілля має право отримати повний обсяг послуг. Послуга не передбачає вибір пацієнткою конкретного лікаря в пологовому відділенні", - пояснила Мовчан.
У свою чергу головний лікар Київського міського пологового будинку №5 Дмитро Говсеєв, чиї слова наведено в пресрелізі, зазначає, що "акушерська служба Києва підтримує медичну реформу".
"Кожна породілля обирає самостійно пологовий будинок, в якому народжувати. А лікарні зацікавлені в кожній пацієнтці, в кожних пологах. У нових умовах фінансування ми отримаємо більше можливостей, щоб заохочувати кращих фахівців працювати над оновленням матеріально-технічної бази. Також дуже важливо, що вперше в історії України медичну допомогу при пологах визнано пріоритетом. Саме так можна підвищити рівень народжуваності й знизити смертність. Викреслювати медичну допомогу з пріоритетних послуг не можна", - сказав він.
За інформацією НСЗУ, загалом на надання послуги "Медична допомога при пологах" із НСЗУ контракти уклали 396 лікарень і пологових будинків. Загальна сума контрактів НСЗУ з клініками за цим пакетом становить понад 1,6 млрд грн. Це загальний бюджет ПМГ на допомогу при пологах. Заклади охорони здоров'я отримуватимуть від НСЗУ оплату за кожні пологи в розмірі 8136 грн.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96