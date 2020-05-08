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Новини
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Правоохоронні органи мають розслідувати доведення галузі до фактичного банкрутства за минулі 8 місяців, – Буславець

Правоохоронні органи мають розслідувати доведення галузі до фактичного банкрутства за минулі 8 місяців, – Буславець

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець закликала ДБР та інші правоохоронні органи розслідувати діяльність або бездіяльність посадових осіб, які довели енергетичну галузь до фактичного банкрутства.

Про це вона заявила під час селеторної наради щодо виконання рішень Антикризового штабу.

Вона привітала інтерес депутатів та бажання правоохоронних органів розібратися в функціонуванні енергетичних ринків, зазначивши, що сьогодні галузь переживає найскладнішу кризу за 20 років.

Буславець наголосила на наявності багатомільярдних боргів на ринку електроенергії, сформованих в остані 8 місяців.

НЕК "Укренерго" заборгував ДП "Гарантований Покупець" 13 млрд грн. "Гарантований покупець" "Енергоатому" 5 млрд грн. 12 млрд грн не отримали виробники з ВДЕ. Споживачі завинили 5 млрд грн НЕК "Укренерго. 700 млн грн – це борги перед "Укргідроенерго".

ТЕС отримало 3 млрд грн збитків", - заявила в.о. міністра, додавши, що саме на вирішення цих проблем спрямовані антикризові заходи підтримані Премєр-міністром в рамках роботи Антикризового енергетичного штабу.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.

Також Буславець гарантувала всіляку підтримку правоохоронним органам у розслідувані ситуації що склалась в енергетиці.

Нагадаємо ДБР заявило про відкриття справи Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України, які пов'язані з зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій.

Раніше в.о. міністра Буславець повідомила, що для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго пропонує ряд антикризових заходів, серед яких висновок меморандуму з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", зупинка будівництва нових сонячних і вітрових генеруючих потужностей по системі "зеленого" тарифу і перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа ПСО.

Автор: 

енергетика (2632) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+11
Предвыборный Зеленский гневно разоблачая формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. В феврале 2016 года Буславец, будучи главой департамента экономики и финансов, лично поддержала принятие формулы Роттердам+./Слуга лгал украинцам чтобы его хозяин Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника Путина , безнаказанно мародёрствовал в Украине.
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08.05.2020 15:48 Відповісти
+11
Як хто? Порох з Гройсманом звичайно! Ну не можуть бути винні найвеличніший і "новьіє ліца" обох варіантів в КМУ та монобільшість
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08.05.2020 15:57 Відповісти
+9
Геруса расспросите. Он знает настоящего виновника и настоящие причины.
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08.05.2020 15:48 Відповісти
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Геруса расспросите. Он знает настоящего виновника и настоящие причины.
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08.05.2020 15:48 Відповісти
Предвыборный Зеленский гневно разоблачая формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. В феврале 2016 года Буславец, будучи главой департамента экономики и финансов, лично поддержала принятие формулы Роттердам+./Слуга лгал украинцам чтобы его хозяин Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника Путина , безнаказанно мародёрствовал в Украине.
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08.05.2020 15:48 Відповісти
Правоохоронні органи мають розслідувати доведення галузі до фактичного банкрутства за минулі 8 місяців, – Буславець - Цензор.НЕТ 2472
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08.05.2020 16:11 Відповісти
оба на...это что же получается -8 месяцев это как с октября прошлого года...И кто же виноват?
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08.05.2020 15:50 Відповісти
Они в зеркало не смотрят ...
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08.05.2020 15:53 Відповісти
Як хто? Порох з Гройсманом звичайно! Ну не можуть бути винні найвеличніший і "новьіє ліца" обох варіантів в КМУ та монобільшість
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08.05.2020 15:57 Відповісти
Может пора вместо дотации олигархам, продавать по себестоимости э/э мелкому бизнесу и населению. Увеличение потребления добавит денег в бюджет, и притом не за счет увеличения тарифа .
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08.05.2020 15:51 Відповісти
никому нельзя продавать по себестоимости. Это возврат в совок.
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08.05.2020 17:20 Відповісти
Это Герус с Зеленским...

https://censor.net/news/3131578/*********************************************************************

Зеленский назначил Геруса смотрящим над рынком электроэнергии где то в июне 2019го
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08.05.2020 15:51 Відповісти
Там еще в это-же время были "назначены" смотрящие от Бени за Центрэнерго, добычей и импортом угля для ТЭС.
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08.05.2020 16:13 Відповісти
Очень акуратно ведите следствие , а то на себя выйдете .......
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08.05.2020 15:52 Відповісти
Преференції фірмам бородатої бабці враховані? Шмигаль вже проконсультувався з босом? Ахметка дав дозвіл? Кого призначили винними? Невже знов "папєрєднікав"?
Чи як в нашому ********* суддівстві - голосно репетуємо, а потім тишком-нишком намагаємось не вийти на себе?
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08.05.2020 15:52 Відповісти
Да шо тут догадываться. Отрасль готовят к банкротству с последующей приватизацией. Затем снимут сливки и снова обанкротят, как было с облэнерго, угольными шахтами и т.п.
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08.05.2020 15:53 Відповісти
классика жанра
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08.05.2020 15:55 Відповісти
ооо так уже золотая курочка банкрот)))а то я думаю чего реакторы позаглушили, на угольке навар жирнее, да и кацапов покормить надо немножко пока шапито 95 рулит.
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08.05.2020 16:00 Відповісти
"...остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа..."

Що значить зупинити будівництво нових? Це одним можна було будувати а іншим тепер ні? Відмініть "зелений" тариф всім! Тоді хто захоче той і буде будувати. А так виходить дискримінація одних за рахунок інших.
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08.05.2020 16:00 Відповісти
нельзя отменять зеленый тариф - будут иски в суд на миллиарды долларов, суд 100% встанет на сторону инвесторов и Украина будет платить.
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08.05.2020 17:22 Відповісти
Тоді окремою постановою встановити податок 99% на "зелені" тарифи і вони самі позакривають свої об'єкти. В іншому випадку обберуть Україну як "липку".
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08.05.2020 18:32 Відповісти
ой, як невдобно...це шо, наезд на чесного предпринимателя Каламойскаво И.В.?
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08.05.2020 16:00 Відповісти
Зюзя за 8 мес уг@ндошил отрасль
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08.05.2020 16:01 Відповісти
он страну угандошил.
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08.05.2020 17:23 Відповісти
Що там розслідувати? Зелена шобла все угандоніла!
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08.05.2020 16:09 Відповісти
Так не зря же Гончаренко говорил ещё в январе, что они ухайдокали экономику... за то был и уволен что ляпнул правду
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08.05.2020 16:17 Відповісти
Герус, пора видосик запиливать.
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08.05.2020 16:25 Відповісти
Зеля, не останавливайся, прошу! 73% лохов должны испить свою чашу до дна!
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08.05.2020 17:39 Відповісти
Буславец отметила наличие многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии, сложившихся в последние лет 8 месяцев.Источник: https://censor.net/n3194349

последние лет 8 месяцев?
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08.05.2020 17:40 Відповісти
Некогда ГБР всякой фигней заниматься, они, вон, расследованиями против Порошенко, Черновол, Стерненко заняты.
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08.05.2020 17:51 Відповісти
Нарисовался новый банкрот: вслед за «Центрэнерго» и «Укрнафтой» «бабушка приехала» и к «Энергоатому»
Парад убыточности госпредприятий продолжается - вслед за «Центрэнерго» и «Укрнафтой» «бабушка приехала» и к «Энергоатому». Вместо прибыли 2,3 миллиарда за первый квартал 2019-го года - теперь 1,5 миллиарда убытков в 2020-м году, как всегда, будет компенсироваться из бюджета. Об этом в своем блоге пишет ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО , блогер Валерий Прозапас.
Он отмечает, самое интересное это то, куда эти миллиарды будут перенаправлены. На самом деле здесь ничего нового - туда, куда и раньше - на электроэнергию ниже себестоимости для энергозатратных предприятий Коломойского и Ко, которые сначала с помощью своего Геруса и подконтрольных Гончарука с Оржелем завели в Украину демпинговое российское электричество, а, когда правительство наконец-то прекратило импорт с РФ, придумали увеличивать процент генерации с атомных станций, и так критически снизили рентабельность производства из-за действий «технократов». И вот добрая сотня депутатов подписывается под требованием увеличивать потребление атомной энергии за счет «зеленой энергетики», мотивируя это тем, что будто бы последняя дороже, чем «мирный атом», что гораздо хуже, чем просто убытки «Энергоатома». При таких требованиях атомные станции, чтобы дать дешевый ток Коломойскому, нагружают до недопустимых уровней, особенно для страны, пережившей Чернобыль.
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08.05.2020 22:01 Відповісти
 
 