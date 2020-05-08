Правоохоронні органи мають розслідувати доведення галузі до фактичного банкрутства за минулі 8 місяців, – Буславець
В.о. міністра енергетики Ольга Буславець закликала ДБР та інші правоохоронні органи розслідувати діяльність або бездіяльність посадових осіб, які довели енергетичну галузь до фактичного банкрутства.
Про це вона заявила під час селеторної наради щодо виконання рішень Антикризового штабу.
Вона привітала інтерес депутатів та бажання правоохоронних органів розібратися в функціонуванні енергетичних ринків, зазначивши, що сьогодні галузь переживає найскладнішу кризу за 20 років.
Буславець наголосила на наявності багатомільярдних боргів на ринку електроенергії, сформованих в остані 8 місяців.
НЕК "Укренерго" заборгував ДП "Гарантований Покупець" 13 млрд грн. "Гарантований покупець" "Енергоатому" 5 млрд грн. 12 млрд грн не отримали виробники з ВДЕ. Споживачі завинили 5 млрд грн НЕК "Укренерго. 700 млн грн – це борги перед "Укргідроенерго".
ТЕС отримало 3 млрд грн збитків", - заявила в.о. міністра, додавши, що саме на вирішення цих проблем спрямовані антикризові заходи підтримані Премєр-міністром в рамках роботи Антикризового енергетичного штабу.
Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.
Також Буславець гарантувала всіляку підтримку правоохоронним органам у розслідувані ситуації що склалась в енергетиці.
Нагадаємо ДБР заявило про відкриття справи Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України, які пов'язані з зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій.
Раніше в.о. міністра Буславець повідомила, що для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго пропонує ряд антикризових заходів, серед яких висновок меморандуму з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", зупинка будівництва нових сонячних і вітрових генеруючих потужностей по системі "зеленого" тарифу і перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа ПСО.
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Зеленский назначил Геруса смотрящим над рынком электроэнергии где то в июне 2019го
Чи як в нашому ********* суддівстві - голосно репетуємо, а потім тишком-нишком намагаємось не вийти на себе?
Що значить зупинити будівництво нових? Це одним можна було будувати а іншим тепер ні? Відмініть "зелений" тариф всім! Тоді хто захоче той і буде будувати. А так виходить дискримінація одних за рахунок інших.
последние лет 8 месяцев?
Парад убыточности госпредприятий продолжается - вслед за «Центрэнерго» и «Укрнафтой» «бабушка приехала» и к «Энергоатому». Вместо прибыли 2,3 миллиарда за первый квартал 2019-го года - теперь 1,5 миллиарда убытков в 2020-м году, как всегда, будет компенсироваться из бюджета. Об этом в своем блоге пишет ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО , блогер Валерий Прозапас.
Он отмечает, самое интересное это то, куда эти миллиарды будут перенаправлены. На самом деле здесь ничего нового - туда, куда и раньше - на электроэнергию ниже себестоимости для энергозатратных предприятий Коломойского и Ко, которые сначала с помощью своего Геруса и подконтрольных Гончарука с Оржелем завели в Украину демпинговое российское электричество, а, когда правительство наконец-то прекратило импорт с РФ, придумали увеличивать процент генерации с атомных станций, и так критически снизили рентабельность производства из-за действий «технократов». И вот добрая сотня депутатов подписывается под требованием увеличивать потребление атомной энергии за счет «зеленой энергетики», мотивируя это тем, что будто бы последняя дороже, чем «мирный атом», что гораздо хуже, чем просто убытки «Энергоатома». При таких требованиях атомные станции, чтобы дать дешевый ток Коломойскому, нагружают до недопустимых уровней, особенно для страны, пережившей Чернобыль.