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Експрокурору Житомирщини та його родичам світить 5 років за побиття і викрадення людини

Експрокурору Житомирщини та його родичам світить 5 років за побиття і викрадення людини

До суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього прокурора Житомирської місцевої прокуратури та його родичів. Вони підозрюються у викраденні людини, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що 21 серпня 2019 року прокурор разом з батьком та братом побили чоловіка через те, що підозрювали його у викраденні речей з кладовища. Після побиття, погрожуючи потерпілому предметом, ззовні схожим на пістолет, прокурор помістив громадянина до багажника автомобіля, де згодом його і знайшли працівники поліції під час перевірки. Під час побиття потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

викрадення (824) прокурор (627) ДБР (3590) Житомирська область (1289)


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ой да не смешите нас усех...Ну ничего ведь им не будет
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08.05.2020 15:47 Відповісти
і заскавчали гніди з лахти..= "демотівують" та серуть...
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08.05.2020 17:06 Відповісти
светит, да не палит
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08.05.2020 19:04 Відповісти
Просто у экса $станет меньше, а у действующего $будет больше!

Круговорот бабла в прокуратуре😕
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08.05.2020 15:50 Відповісти
Бенядиктова дорожит такими кадрами, ничего им не будет.
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08.05.2020 15:56 Відповісти
Там явно будут такие процессуальные ошибки что судья просто не сможет признать виновным
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08.05.2020 16:18 Відповісти
"Экс-прокурору Житомирщины и его родственникам светит 5 лет за избиение и похищение человека" - ничего им не светит, так же как и бриллиантовым прокурорам.
Експрокурору Житомирщини та його родичам світить 5 років за побиття і викрадення людини - Цензор.НЕТ 3492
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08.05.2020 17:36 Відповісти
 
 