Експрокурору Житомирщини та його родичам світить 5 років за побиття і викрадення людини

До суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього прокурора Житомирської місцевої прокуратури та його родичів. Вони підозрюються у викраденні людини, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що 21 серпня 2019 року прокурор разом з батьком та братом побили чоловіка через те, що підозрювали його у викраденні речей з кладовища. Після побиття, погрожуючи потерпілому предметом, ззовні схожим на пістолет, прокурор помістив громадянина до багажника автомобіля, де згодом його і знайшли працівники поліції під час перевірки. Під час побиття потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень.



У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора.