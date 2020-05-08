Сподіваюся, міністр Криклій нас почує. Інакше будемо збирати підписи, - "слуга народу" Скічко

У фракції "Слуга народу" допускають зміну міністра інфраструктури.

Якщо міністр інфраструктури не поборе системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати порушуватимуть питання про його заміну. Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

Депутат нагадав, що за висновками Держаудитслужби в "Укрзалізниці" виявлено порушень на суму майже 12 млрд грн. У тому числі і корупційні зловживання у проведенні закупівель, що негативно відбилося на фінансовому становищі підприємства, яке зараз на межі дефолту.

"Йдеться про неефективність управління попередніх керівників "Укрзалізниці". Йдеться про створення фінансової піраміди. Про те, що вони декларують на папері прибуток, а за фактом ситуація зовсім інша. Тому що не виконуються капітальні інвестиції, зменшується швидкість обороту вагонів тощо", - пояснив Скічко.

На його думку, виявлені Держаудитслужбою факти повинні розслідувати правоохоронні органи, а профільний міністр повинен вжити термінових заходів для подолання корупції в галузі. В іншому випадку, він не виключає ініціювання депутатами відставки чинного міністра інфраструктури.

"Ми намагаємося достукатися до нашого Кабміну, до наших міністерств з таких питань, в яких вони помиляються. Вони не завжди нас чують, я говорю відверто як є. Але я сподіваюся, що пан Криклій дослухається. Якщо не дослухається, то, я думаю, терпіння народних депутатів вичерпається. І тоді вже будемо збирати підписи", - сказав Скічко.

Нагадаємо, Держаудитслужба повідомила, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства, зокрема у проведенні державних закупівель підприємством здійснено порушень на 8,9 млрд грн.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в "Укрзалізниці", а також порадив керівництву Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої становлять 15-20 млрд грн на рік.