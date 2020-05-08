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Новини
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Сподіваюся, міністр Криклій нас почує. Інакше будемо збирати підписи, - "слуга народу" Скічко

У фракції "Слуга народу" допускають зміну міністра інфраструктури.

Якщо міністр інфраструктури не поборе системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати порушуватимуть питання про його заміну. Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

Депутат нагадав, що за висновками Держаудитслужби в "Укрзалізниці" виявлено порушень на суму майже 12 млрд грн. У тому числі і корупційні зловживання у проведенні закупівель, що негативно відбилося на фінансовому становищі підприємства, яке зараз на межі дефолту.

"Йдеться про неефективність управління попередніх керівників "Укрзалізниці". Йдеться про створення фінансової піраміди. Про те, що вони декларують на папері прибуток, а за фактом ситуація зовсім інша. Тому що не виконуються капітальні інвестиції, зменшується швидкість обороту вагонів тощо", - пояснив Скічко.

На його думку, виявлені Держаудитслужбою факти повинні розслідувати правоохоронні органи, а профільний міністр повинен вжити термінових заходів для подолання корупції в галузі. В іншому випадку, він не виключає ініціювання депутатами відставки чинного міністра інфраструктури.

"Ми намагаємося достукатися до нашого Кабміну, до наших міністерств з таких питань, в яких вони помиляються. Вони не завжди нас чують, я говорю відверто як є. Але я сподіваюся, що пан Криклій дослухається. Якщо не дослухається, то, я думаю, терпіння народних депутатів вичерпається. І тоді вже будемо збирати підписи", - сказав Скічко.

Нагадаємо, Держаудитслужба повідомила, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства, зокрема у проведенні державних закупівель підприємством здійснено порушень на 8,9 млрд грн.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в "Укрзалізниці", а також порадив керівництву Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої становлять 15-20 млрд грн на рік.

Автор: 

Мінінфраструктури (2060) Скічко (46)


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Тут надо подымать вопрос не о его замене, а о наказании тех, кто рекомендовал этого пациента дурдома на должность.
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08.05.2020 16:07 Відповісти
Не врите: в УЗ работает величайший антикоррупционер современности Сырожа и там коррупционеры уже не просто не воруют, а еще и свои добавляют.
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08.05.2020 16:22 Відповісти
То, что Криклий недо- и недо- - это понятно. Но когда такой самый недо- лезет с указаниями - это ва-а-ще капец.
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08.05.2020 16:25 Відповісти
Укрзализница на грани дефолта, а зарплаты руководство себе рисует по пол млн, так это же обыкновенные уголовники, и кто их крышует тоже уголовники!
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08.05.2020 16:37 Відповісти
После того как сняли Омеляна и когда стало известно что его заменит Криклий, мои знакомые железнодорожники схватились за головы!
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08.05.2020 17:11 Відповісти
Я хочу додати,як моряк зі стажем понад 30 років.С кінця грудня неможливо отримати Посвідчення особи моряка.Спочатку не було бланків (вчасно не надрукували).Криклій почав боротьбу с коррупцієй при видачі документів для моряків.Функцію забрали у капітанів портів.Створили Моррічсервіс.Тепер- капітани портів вже не можуть оформлювати,а Моррічсервіс щє не може.Документи подав на оформлення 4 лютого (сплатив за оформлення протягом 20 календарних днів). Отримати не можу і пояснити ніхто не здатен ,коли,нарешті, почнуть видавати.Такого ще ,за роки незалежноі України ,не було....
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08.05.2020 17:34 Відповісти
Ви всі коментатори,подивіться уважно,за який період була проведена перевірка,з 01.01.2018р по 30.09.2019р.Причому тут Криклій,він на той час пропрацював не більше двох місяців,це Омеляна необхідно брати за жабри,то ще той ворюга.
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08.05.2020 19:11 Відповісти
 
 