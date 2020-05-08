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Посол у Німеччині Мельник вшанував пам'ять жертв нацизму: Вимагатимемо побудувати в центрі Берліна меморіал українським жертвам війни

Посол у Німеччині Мельник вшанував пам'ять жертв нацизму: Вимагатимемо побудувати в центрі Берліна меморіал українським жертвам війни

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вшанував пам'ять жертв Другої світової війни, серед яких понад 8 млн українців, поклавши вінки і квіти до монумента радянським воїнам у Тиргартені й закликавши Бундестаг, сенат і мерію Берліна побудувати в центрі міста меморіал українським жертвам націонал-соціалізму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в посольстві України в Німеччині агентству "Інтерфакс-Україна".

"Досі ми ввічливо, можливо, занадто ввічливо просили наших німецьких друзів і партнерів встановити пам'ятник восьми мільйонам українських жертв нацизму в центрі Берліна. Поки що відповіді не було. Відтепер ми більше не будемо просити, а будемо вимагати, щоб ці українські жертви війни німецького поневолення були, нарешті, гідно відзначені", - сказав посол в ефірі провідного німецького радіо Deutschlandfunk у п'ятницю.

Зокрема, в дипустанові наголосили, що у цього меморіалу, біля Бранденбурзьких воріт, уже шостий рік поспіль саме 8 травня посольство України організовує спільно з німецькими партнерами, представниками іноземних дипломатичних місій та членами української громади церемонію вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни та відзначення особливого внеску України в перемогу над націонал-соціалізмом.

Також читайте: Україна вшановує жертв нацизму в Берліні окремо від Росії, яка святкує перемогу у своєму вузькому колі, - посол Мельник

"Цього року, враховуючи пандемію коронавірусу, церемонія відбулася в новому форматі з дотриманням певної дистанції, проте в неймовірно зворушливій атмосфері, наповненій почуттям вдячності перед попередніми поколіннями за внесок у побудову демократичного ладу в Європі й одночасно відповідальності перед наступним поколінням щодо передання їм цього гіркого досвіду для уникнення помилок у майбутньому", - наголосили в посольстві.

Зокрема, до церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової в центрі Берліна на особисте запрошення посла Мельника приєдналися віце-президент німецького Бундестагу Клаудія Рот (зелені), бургомістр Берліна Міхаель Мюллер, президент парламенту Берліна Ральф Віланд, державний секретар з питань Європи МЗС ФРН, член федерального уряду Міхаель Рот, більше ніж 20 депутатів парламенту, іноземні посли та керівники дипмісій, столичних фондів і музеїв, громадських організацій, члени української громади тощо.

Хвилиною мовчання в п'ятницю було відзначено 60 млн жертв, загиблих у воєнні роки, серед яких понад 8 млн українців. У посольстві нагадали, що проти загарбників боролися понад 6 млн українців у лавах Червоної армії, а 250 тис. - у збройних силах антигітлерівської коаліції.

Автор: 

Берлін (193) Друга світова війна (302) Мельник Андрій (236)


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Топ коментарі
+5
Какой-то иплан...как можно требовать установку памятника в центре чужой столицы??
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08.05.2020 16:14 Відповісти
+3
так же как возле Брандербургских ворот есть большой (и безобразный) мемориал евреям.
евреев погибло в результате холокоста 6 млн., а украинцев - 8 млн.
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08.05.2020 16:34 Відповісти
+2
Как можно требовать установку памятника в центре чужой столицы и после этого клянчить там подачки на хлебушко? А может, это часть многоходовочки - мол, лучше покормите, а то еще не того потребуем?
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08.05.2020 16:17 Відповісти
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Какой-то иплан...как можно требовать установку памятника в центре чужой столицы??
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08.05.2020 16:14 Відповісти
Как можно требовать установку памятника в центре чужой столицы и после этого клянчить там подачки на хлебушко? А может, это часть многоходовочки - мол, лучше покормите, а то еще не того потребуем?
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08.05.2020 16:17 Відповісти
так же как возле Брандербургских ворот есть большой (и безобразный) мемориал евреям.
евреев погибло в результате холокоста 6 млн., а украинцев - 8 млн.
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08.05.2020 16:34 Відповісти
это немного разные вещи. Евреи целенаправленно уничтожались, а украинцев больше погибло изза бездарности и тупости совецкого командования. При немецкой оккупации украинцы жили вполне себе, не хуже чем при советах
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08.05.2020 16:43 Відповісти
Якась *****..
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08.05.2020 16:21 Відповісти
за все нужно платить !
немцы должны это помнить не только по отношению к евреям, но и в отношении других народов, которым они принесли горе.
платить не теми жалкими марками, которые они раздали остарбайтерам в 90-х, а платить памятью
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08.05.2020 16:39 Відповісти
А кацапы не должны никому?

Я правильно тебя понял?
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08.05.2020 16:47 Відповісти
Тогда в центре Киева нужно установить памятник немецким,финским,и.т.д. жертвам войны,замученым и изнасилованным до смерти детям,женщинам и бабушкам,и не только немецким,а также и польским,болгарским,чехословацким и.т.д.
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08.05.2020 16:24 Відповісти
Есть памятник погибшим россиянам в центре Берлина на котором крутиться Россия. Пора бы уже и украинцев вспомнить а то в Германии наслушавшись российской пропаганды уверены что это украинцы вместе с Гитлером виновны во Второй мировой войне.
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08.05.2020 16:25 Відповісти
можно дополнить его памятником поменьше, где совецкий солдат насилует немецкую девочку
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08.05.2020 16:44 Відповісти
А когда германия начнёт платить Украине за геноцид украинцев во время ВОВ и за разрушение Украины?
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08.05.2020 16:32 Відповісти
уже заплатили, в 90-х
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08.05.2020 16:40 Відповісти
То за рабсилу заплатили, а не за урон Украине.
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08.05.2020 20:03 Відповісти
Будут платить когда немцы узнают что это не украинцы виноваты в Войне как они узнали из российской пропаганды которая ведется здесь против Украины ще до 2014. А пока немцы уверенны что только роССия (Здесь СССР и Россия синоним) была самой пострадавшей а украинцы прислужники нацистов. Для этого и нужны памятники украинцам а не только русским.
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08.05.2020 16:41 Відповісти
Это о том, что я пишу - не работает украинская пропаганда которой должна заниматься власть. А вообще я знаю один секрет как заставить немцев узнать истинный вклад Украины в борьбе с фашизмом и какие она понесла потери. Открыть уголовное дело по этому поводу и максимальный репост во все концы света. Скандал будет несусветный, но нас услышат. Это конечно гипотетика, а на самом деле даже при юще никто не занимался нормальной пропагандой Украины. А ведь нам есть чем ошарашить весь мир.
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08.05.2020 20:01 Відповісти
не было никакого геноцида украинцев от немцев во 2МВ, кацап
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08.05.2020 16:45 Відповісти
А то следствие разберётся было или не было.
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08.05.2020 20:05 Відповісти
"Світова спільнота" вшановує жертв за певними принципами. За одними жертвами прийнято ридати всім і не дай бог про щось розмірковувати. Українці входять в категорію "то таке". Мордою не вийшли. Хоча загинуло у другу світову до 10 млн.
А шо ви хочете? В нас не кожен президент визнає, що був голодомор, а один недавно про Одесу вирішив розслідувати.
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08.05.2020 17:26 Відповісти
Історія поліського містечка Корюківка, заснованого ще у 1657 році козаками і переселенцями з Правобережної України, є однією із найбільш трагічних сторінок Другої світової війни. Під час війни солдати Вермахту знищили 1377 українських сіл, а також замордували 320 жителів чеського Лідиця, близько 150 мешканців білоруської Хатині та 642 жителів французького Орадур-сюр-Глані. Проте розправа над мешканцями Корюківки була наймасштабнішою та найкривавішою не лише на теренах Радянського Союзу, а й усієї Європи.
Це сталося 1−2 березня 1943 року.
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08.05.2020 17:59 Відповісти
В акті Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників у Корюківці від 17 грудня 1943 року вказано, що 1 і 2 березня 1943 року вбито 6700 осіб (понад 700 дітей), спалено 1290 будинків, вціліло лише 10 цегляних. Донині вдалося встановити поіменно тільки 1893 жертви.
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08.05.2020 18:01 Відповісти
Керівництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96 Українського інституту національної пам'яті зробило запит щодо відомостей про безпосередніх винуватців Корюківської трагедії до архіву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Федеральної служби безпеки Росії . В офіційному листі ФСБ Росії зазначається, що масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців.
На цей час замовчується участь у цій каральній операції 399-ї польової жандармерії, яка теж брала в ній безпосередню участь.
Причина замовчування - в тому, що 399-та польова жандармерія складалася переважно з росіян. У них була уніформа, яка нагадувала одяг донських козаків.
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08.05.2020 18:16 Відповісти
53 страны участвовали во ВМВ на стороне Англии,США и СССР.И что же теперь всю Германию и Японию заставить памятниками.Не надо уподобляться мордору.В кремле давно свихнулись на почве русского фашизма.
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08.05.2020 22:58 Відповісти
 
 