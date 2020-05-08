Посол у Німеччині Мельник вшанував пам'ять жертв нацизму: Вимагатимемо побудувати в центрі Берліна меморіал українським жертвам війни

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вшанував пам'ять жертв Другої світової війни, серед яких понад 8 млн українців, поклавши вінки і квіти до монумента радянським воїнам у Тиргартені й закликавши Бундестаг, сенат і мерію Берліна побудувати в центрі міста меморіал українським жертвам націонал-соціалізму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в посольстві України в Німеччині агентству "Інтерфакс-Україна".

"Досі ми ввічливо, можливо, занадто ввічливо просили наших німецьких друзів і партнерів встановити пам'ятник восьми мільйонам українських жертв нацизму в центрі Берліна. Поки що відповіді не було. Відтепер ми більше не будемо просити, а будемо вимагати, щоб ці українські жертви війни німецького поневолення були, нарешті, гідно відзначені", - сказав посол в ефірі провідного німецького радіо Deutschlandfunk у п'ятницю.

Зокрема, в дипустанові наголосили, що у цього меморіалу, біля Бранденбурзьких воріт, уже шостий рік поспіль саме 8 травня посольство України організовує спільно з німецькими партнерами, представниками іноземних дипломатичних місій та членами української громади церемонію вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни та відзначення особливого внеску України в перемогу над націонал-соціалізмом.

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"Цього року, враховуючи пандемію коронавірусу, церемонія відбулася в новому форматі з дотриманням певної дистанції, проте в неймовірно зворушливій атмосфері, наповненій почуттям вдячності перед попередніми поколіннями за внесок у побудову демократичного ладу в Європі й одночасно відповідальності перед наступним поколінням щодо передання їм цього гіркого досвіду для уникнення помилок у майбутньому", - наголосили в посольстві.

Зокрема, до церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової в центрі Берліна на особисте запрошення посла Мельника приєдналися віце-президент німецького Бундестагу Клаудія Рот (зелені), бургомістр Берліна Міхаель Мюллер, президент парламенту Берліна Ральф Віланд, державний секретар з питань Європи МЗС ФРН, член федерального уряду Міхаель Рот, більше ніж 20 депутатів парламенту, іноземні посли та керівники дипмісій, столичних фондів і музеїв, громадських організацій, члени української громади тощо.

Хвилиною мовчання в п'ятницю було відзначено 60 млн жертв, загиблих у воєнні роки, серед яких понад 8 млн українців. У посольстві нагадали, що проти загарбників боролися понад 6 млн українців у лавах Червоної армії, а 250 тис. - у збройних силах антигітлерівської коаліції.