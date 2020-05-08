Экзамены для студентов-медиков и интернов отсрочены, - Минздрав

Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены в сроки, которые будут зависеть от ослабления правительством карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сейчас Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки.

"Прогнозируем, что сдача лицензионных интегрированных экзаменов "Крок" состоится в июне, а первого этапа ЕГКЭ - в сентябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что студентам и интернам, которые из-за карантинных ограничений (например, ограничение авиасообщения) не смогут сдать экзамены, будет предоставлена ​​возможность дополнительной сдачи.

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