Россия в апреле провела свыше 30 военных учений в оккупированном Крыму, - Минреинтеграции

В течение апреля 2020 года Российская Федерация провела более 30 заметных военных учений на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, в апреле Россия провела военные учения различных подразделений оккупационных сил, в том числе минно-розыскной службы, расчетов БПЛА, морской пехоты, соединений кораблей, авиации и ЗРК С-400.

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Так, 30 апреля армейский корпус Черноморского флота РФ провел учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.