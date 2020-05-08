Россия в апреле провела свыше 30 военных учений в оккупированном Крыму, - Минреинтеграции
В течение апреля 2020 года Российская Федерация провела более 30 заметных военных учений на территории оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По данным ведомства, в апреле Россия провела военные учения различных подразделений оккупационных сил, в том числе минно-розыскной службы, расчетов БПЛА, морской пехоты, соединений кораблей, авиации и ЗРК С-400.
Так, 30 апреля армейский корпус Черноморского флота РФ провел учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нужно этому галерскому еще пару весел на грудь кинуть, пусть ими всеми лучше гребет. Парашкой заниматься не хочет.
А хочет всем гадить.
Вы понимаете что все новости полученные обходными путями кроют что проклятые.Киньте ему еще пару весел на грудь. Может брать на грудь больше