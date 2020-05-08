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Новини Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия в апреле провела свыше 30 военных учений в оккупированном Крыму, - Минреинтеграции

Россия в апреле провела свыше 30 военных учений в оккупированном Крыму, - Минреинтеграции

В течение апреля 2020 года Российская Федерация провела более 30 заметных военных учений на территории оккупированного Крыма.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, в апреле Россия провела военные учения различных подразделений оккупационных сил, в том числе минно-розыскной службы, расчетов БПЛА, морской пехоты, соединений кораблей, авиации и ЗРК С-400.

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Так, 30 апреля армейский корпус Черноморского флота РФ провел учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.

Автор: 

армия РФ (17309) Крым (14138) россия (65073) военные учения (2775) Министерство реинтеграции (500)


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Если никто не самоубился, то небыло никаких учений
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08.05.2020 16:13 Відповісти
Россия в апреле провела свыше 30 военных учений в оккупированном Крыму, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 9542
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08.05.2020 16:17 Відповісти
Россия в апреле провела свыше 30 военных учений в оккупированном Крыму, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4112
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08.05.2020 16:18 Відповісти
100 % такой армейской активностью маскировали вывоз коронавирусных трупиков из военных частей .
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08.05.2020 16:21 Відповісти
"Усеем Крым гильзами!"- девиз рашистских оккупантов.
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08.05.2020 16:29 Відповісти
У пута недержание на саака. Все консервы стучат как привязанные к повозке.Грузии если не будут вякать против украины, то будут отжимать земли по немногу

Нужно этому галерскому еще пару весел на грудь кинуть, пусть ими всеми лучше гребет. Парашкой заниматься не хочет.
А хочет всем гадить.
Вы понимаете что все новости полученные обходными путями кроют что проклятые.Киньте ему еще пару весел на грудь. Может брать на грудь больше
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08.05.2020 16:31 Відповісти
Россия в апреле провела свыше 30 военных учений в оккупированном Крыму, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 7206
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08.05.2020 17:04 Відповісти
Не поможет.Сколько учений и сдачь ГТО провела советская армия....В итоге Гитлер под москвой.Сколько не хлестали рабов барины на протяжении 25ти лет в армии,в итоге Наполеон в москве.Сколько не проводи москали учений в Крыму,Крым это Украина
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08.05.2020 19:03 Відповісти
 
 