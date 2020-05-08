У Вінниці відновлюють роботу громадського транспорту на докарантинному рівні, - мер Моргунов

У Вінниці з 11 травня в рамках ослаблення карантину збільшують кількість громадського транспорту, який буде працювати на лініях, до звичайного рівня.

Про це під час брифінгу повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на лінії буде запущено 240 одиниць транспорту - це стільки, скільки було до карантину.

"З 11 травня ми плануємо збільшення випуску на лінію громадського транспорту на рівень до карантину, а це 240 одиниць - трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси. Користування громадським транспортом дозволяється тільки в сидячих місцях. Вхід і вихід тільки через передні двері. І, акцентую увагу, безготівкова оплата проїзду - або через муніципальну карту, або через інші електронні сервіси та смс", - повідомив Моргунов.

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Також обов'язковим залишається масковий режим.

Зазначимо, у Вінницькій області за добу підтвердили 29 випадків захворювання коронавірусом. Загальна кількість інфікованих збільшилася до 514.