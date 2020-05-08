Вироки проти Саакашвілі в Грузії в країнах ЄС і НАТО були визнані політично мотивованими, - "слуга народу" Потураєв

За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народного депутата фракції "Слуга народу" Микити Потураєва, вироки проти Саакашвілі в Грузії в ЄС були визнані політично мотивованими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Моя позиція незмінна - я схвалюю призначення Міхеіла Саакашвілі на цю посаду, тому що він є потужним драйвером реформ. Тут потрібно сподіватися, що ця рада матиме достатньо повноважень, інструментів і можливостей впливати на розробку реформ і їх подальшу імплементацію, щоб розроблені рішення не залишалися на рівні проектів", - заявив Потураєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він відмовився коментувати позицію грузинського уряду з приводу цього призначення, але наголосив, що це суверенне право України як держави призначати своїх громадян на будь-які посади.

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"Я не хотів би коментувати позицію грузинських політиків. Грузія була і залишається нам дружною країною, стратегічним партнером України, який також страждає від окупації Росією частини своєї території... Але хотів би зауважити, що це наша суверенна справа, кого з громадян України призначати на які посади. Пан Саакашвілі наразі громадянин України і це суверенне право України, на яку посаду і з яким функціоналом його призначати", - сказав нардеп.

За словами члена фракції "Слуга народу", вироки проти Саакашвілі в Грузії були визнані політично мотивованими.

"Щодо вироків, які були стосовно Саакашвілі в Грузії, знову-таки без будь-яких коментарів щодо внутрішніх грузинських справ, хочу також сказати, що ці вироки в країнах ЄС і НАТО були визнані політично мотивованими. І тому Міхеіл Саакашвілі не перебуває в базі Інтерполу, запити на його екстрадицію до Грузії ніколи не виконувалися через те, що вироки стосовно нього і членів його команди на рівні всіх цивілізованих країн визнані такими, що мають під собою політичний підтекст", - додав Потураєв.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.