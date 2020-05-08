Вироки проти Саакашвілі в Грузії в країнах ЄС і НАТО були визнані політично мотивованими, - "слуга народу" Потураєв
За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народного депутата фракції "Слуга народу" Микити Потураєва, вироки проти Саакашвілі в Грузії в ЄС були визнані політично мотивованими.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Моя позиція незмінна - я схвалюю призначення Міхеіла Саакашвілі на цю посаду, тому що він є потужним драйвером реформ. Тут потрібно сподіватися, що ця рада матиме достатньо повноважень, інструментів і можливостей впливати на розробку реформ і їх подальшу імплементацію, щоб розроблені рішення не залишалися на рівні проектів", - заявив Потураєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.
Він відмовився коментувати позицію грузинського уряду з приводу цього призначення, але наголосив, що це суверенне право України як держави призначати своїх громадян на будь-які посади.
"Я не хотів би коментувати позицію грузинських політиків. Грузія була і залишається нам дружною країною, стратегічним партнером України, який також страждає від окупації Росією частини своєї території... Але хотів би зауважити, що це наша суверенна справа, кого з громадян України призначати на які посади. Пан Саакашвілі наразі громадянин України і це суверенне право України, на яку посаду і з яким функціоналом його призначати", - сказав нардеп.
За словами члена фракції "Слуга народу", вироки проти Саакашвілі в Грузії були визнані політично мотивованими.
"Щодо вироків, які були стосовно Саакашвілі в Грузії, знову-таки без будь-яких коментарів щодо внутрішніх грузинських справ, хочу також сказати, що ці вироки в країнах ЄС і НАТО були визнані політично мотивованими. І тому Міхеіл Саакашвілі не перебуває в базі Інтерполу, запити на його екстрадицію до Грузії ніколи не виконувалися через те, що вироки стосовно нього і членів його команди на рівні всіх цивілізованих країн визнані такими, що мають під собою політичний підтекст", - додав Потураєв.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
8 травня 2020 стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то привыкли все лезть в чужие дела и указывать! Будут командовать грузинские власти в своей стране..кого назначать, а кого нет.
Саакишвили нету в розыске Интерпола это раз. Два это политическое мотивированное преследование. Организовано все это пророссийским олигархом Иванишвили.
Пусть власть Грузии оформит обвинения саакашвили в международньій розьіск или кишка тонка. Ну их Интерпол пошлет куда по дальше...похоже уже не раз туда посылал.
Може карлсон ніколозич подав позов до європейського суду на грузинську владу, стосовно його «несправедливого переслідування»???
Ссылочку на первоисточники, мон ами!
сявкошвили прекрасный оратор , НО он ничего кроме этого НЕ умеет. Пройдет несколько месяцев, никаких результатов не будет и он начнет жрать гринпоца и ко.
Но тупые зебилы считают, что кто-то просто "боится" или недооценивает вяликого мойшу...
Опять в который раз уже придется зебуинам говорить : "а мы вас предупреждали"!
Ослы...
Мне плевать на зеленую мразоту,если бы дело касалось только их(хай повыздохнут!), но из-за их тупости, некомпетентности, самоуверенности идиотов, беспринципности,жадности, продажности,трусости, отсутствии гражданской позиции, погоней за хайпом и рейтингами всем будет хуже--я переймаюсь только этим.
бреше вiн чи нi---я не собираюсь об дискутировать! Мне достаточно того, что было СДЕЛАНО.
Он делал то, что ни один Президент Украины не делал и неизвестно будут ли.Для кого-то это было мало,НО я видела, что страна движется в правильном направлении,было не стыдно за страну, как при овоще или осле оманском, он вытаскивал народ из "какая разница" к смыслам, к позиции.Он задавал правильный вектор, да и сделано было много . А насчет "грабувати країну"---Порох не во власти ----где деньги??? почему просрали 130 миллиардов от "попередников" да еще и дыра в 300 миллиардов??? Почему банкротятся прибыльные при Порохе энергоатом, укрнафта, центрэнерго?Почему во всем стало хуже внутри страны и во внешней политике?
Может слухи о его "коррупции" рожались на лахте и тиражировались бениномедведчуковскими каналами и пр. швалью, включая полезных идиотов, верящих словам, а не делам?
Меня не напрягает олигарх вроде Пороха, и "посварив" он только украинцев и подкацапников-совков-быдломалороссов---и слава Богу!
Легче, это когда в стране началась война и нет армии??? Когда казна пуста, резервов нет, долгов до фига,а в раде большинство ПР? Когда у тебя нет большинства и ты зависишь от кучи попутчиков,каждый со своим аппетитом и хотелкой??? Когда Запад после нефункционального Юща и конченного овоща на Украину рукой махнули???
И Зеленое ничтожество : получило растущую экономику 130 млрд на казсчету, 26 млрд$ в резервах, армию, мировую коалицию, санкции парашке, тупую любовь обдолбанных 73% телепузиков, монобольшинство , СВОЕ правительство, СВОЙ прокурор, СВОЕ СБУ,ГБР, верховный суд и пр.----ВСЯ ПОЛНАЯ власть в государстве! И с этим активом ВСЕ вышеперечисленное про-рать?!?Феерично!!!
"раз і назавжди покінчити з корупцією"---это НЕВОЗМОЖНО в принципе . С ней можно бороться, ее можно уменьшать , но с ней нельзя покончить ни китайскими растрелами, ни идеальными западными судами, разве что изменением коллективной ментальности , но на это уходят ДЕСЯТИЛЕТИЯ!
Хваленный Ли Куан Ю 7 лет взял на полную узурпацию власти, уничтожение всяческой оппозиции, а потом 30 лет искоренял коррупцию своими методами+ маленькая страна (около 2 млн в 70х), отсутствие внешней угрозы и войны и остсутствие украинского "плюрализма". Где у Пороха были эти годы и эта полнота власти???
Трахаете вы себя сами ,ожидая каждые выборы волшебника, который совершит чудо! Чуда НЕ будет, пока 70% населения ненавидит коррупцию, находясь внизу, и радостно ею занимается, лишь только станивится минимальным чиновником или бизнесменом)))
Но вам же правда не интересна, вам приятно жевать зеленое кремлевско-шариевское гуано. Приятного аппетита!
Мабуть таке є