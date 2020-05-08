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Вироки проти Саакашвілі в Грузії в країнах ЄС і НАТО були визнані політично мотивованими, - "слуга народу" Потураєв

Вироки проти Саакашвілі в Грузії в країнах ЄС і НАТО були визнані політично мотивованими, -

За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народного депутата фракції "Слуга народу" Микити Потураєва, вироки проти Саакашвілі в Грузії в ЄС були визнані політично мотивованими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Моя позиція незмінна - я схвалюю призначення Міхеіла Саакашвілі на цю посаду, тому що він є потужним драйвером реформ. Тут потрібно сподіватися, що ця рада матиме достатньо повноважень, інструментів і можливостей впливати на розробку реформ і їх подальшу імплементацію, щоб розроблені рішення не залишалися на рівні проектів", - заявив Потураєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він відмовився коментувати позицію грузинського уряду з приводу цього призначення, але наголосив, що це суверенне право України як держави призначати своїх громадян на будь-які посади.

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"Я не хотів би коментувати позицію грузинських політиків. Грузія була і залишається нам дружною країною, стратегічним партнером України, який також страждає від окупації Росією частини своєї території... Але хотів би зауважити, що це наша суверенна справа, кого з громадян України призначати на які посади. Пан Саакашвілі наразі громадянин України і це суверенне право України, на яку посаду і з яким функціоналом його призначати", - сказав нардеп.

За словами члена фракції "Слуга народу", вироки проти Саакашвілі в Грузії були визнані політично мотивованими.

"Щодо вироків, які були стосовно Саакашвілі в Грузії, знову-таки без будь-яких коментарів щодо внутрішніх грузинських справ, хочу також сказати, що ці вироки в країнах ЄС і НАТО були визнані політично мотивованими. І тому Міхеіл Саакашвілі не перебуває в базі Інтерполу, запити на його екстрадицію до Грузії ніколи не виконувалися через те, що вироки стосовно нього і членів його команди на рівні всіх цивілізованих країн визнані такими, що мають під собою політичний підтекст", - додав Потураєв.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.

Автор: 

Грузія (1854) Саакашвілі Міхеіл (2155) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+25
Кем признаны ?

Маймуной Веришвилой ?
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08.05.2020 16:32 Відповісти
+24
Петята что-то активировались... Похоже парняга дело говорит.
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08.05.2020 16:40 Відповісти
+24
Во всех странах НАТО и ЕС где бывает Саакашвили его никто не задерживает и не высылает в Грузию по запросам Грузии.
Так что по факту этот Слуга прав, и порохоботам тут ответить нечего
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08.05.2020 17:51 Відповісти
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Потураев прав. Поддерживаю! это суверенное право Украины..и не ваше дело!

А то привыкли все лезть в чужие дела и указывать! Будут командовать грузинские власти в своей стране..кого назначать, а кого нет.
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08.05.2020 18:29 Відповісти
В Вашей команде есть осуждённые? Вы принимаете ЕСПЧ, Уголовное право стран входящих в ЕСПЧ?
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08.05.2020 18:46 Відповісти
Ку из Еспч?! Ели мы будем спрашивать разрешения у каждой страны кого куда назначать, то до чего мы доживемся?. Мы тогда не суверенное государство, а марионеточное станем.

Саакишвили нету в розыске Интерпола это раз. Два это политическое мотивированное преследование. Организовано все это пророссийским олигархом Иванишвили.
Пусть власть Грузии оформит обвинения саакашвили в международньій розьіск или кишка тонка. Ну их Интерпол пошлет куда по дальше...похоже уже не раз туда посылал.
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08.05.2020 20:12 Відповісти
Международное право Вам не указ? Чемодан, вокзал, расея...
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08.05.2020 18:48 Відповісти
рашка приютила януковича, Украина саакашвили. Вопрс: - чем отличаются?
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08.05.2020 18:55 Відповісти
У яких країнах і, головне, ким??? Його жінка у Нідерландах мешкає й можливо вона, діти та знайомі вважають таке???
Може карлсон ніколозич подав позов до європейського суду на грузинську владу, стосовно його «несправедливого переслідування»???
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08.05.2020 19:07 Відповісти
Мене Грузія мало турбує. Але просто вбиває оця якасъ принизлива толерантність з боку українців щодо того, як швілі шкодив Україні в найскладніші моменти війни. Я вже не кажу про прорив кордону. В якій країні таке б толерувалось? В жодній. А українці були і є в захваті. Недарма вони обрали зеленського, хоча той знущався із українських святинь. Нема ні національної, ні державної гідності в громадян України, щіо і дає зеленим можливість впевнено калічити Україну. .А ''нарід'' все довіряє і двіряє.
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08.05.2020 19:11 Відповісти
Ну это ни секрет давно.Жаль,що многие отписавшиеся верят Басманному суду,филиал которого зараз открыт в Грузии
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08.05.2020 19:12 Відповісти
Хто бачив нашого бяЗЕдента поряд з УКРАЇНЬСКОЮ символікою, тобто ПРАПОР УКРАЇНИ, ГЕРБ УКРАЇНИ, БУЛАВУ ГЕТЬМАНА держав (ні піддіржував) на іногурації,а зараз її підняти внезмозі, дайте ссилку подивитись. Я НЕ ВВАЖАЮ його призедентом, більш чим на ********** не тягне.
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08.05.2020 19:32 Відповісти
Потураев, а известно тебе, что Верховный Суд Украины подтвердил, что Михо не является гражданином Украины? Или СН порвали это решение?
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08.05.2020 19:38 Відповісти
Судячи з коментарів, починаю розуміти, що при роботі за часів правління поросяти Саакашвілі не був підсудним і розшукуваним так, як зараз. ))))
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08.05.2020 19:50 Відповісти
ПЕРЕПРОШУЮ. Не маю гадки на це повідомлення Павел Коротич. Ні хто не надіслав ссилку на мій запит про призедента. ПРИКРО. Питтання: - він призедент чи БЯзеДЕНТ?
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08.05.2020 19:56 Відповісти
Вироки проти Саакашвілі в Грузії в країнах ЄС і НАТО були визнані політично мотивованими, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1759
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08.05.2020 20:09 Відповісти
Дякую, хоч одна ЛЮДИНА відповіла
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08.05.2020 20:18 Відповісти
""Касательно приговоров, которые были по Саакашвили в Грузии, опять таки без каких либо комментариев в отношении внутренних грузинских дел, хочу также сказать, что эти приговоры в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными."
Ссылочку на первоисточники, мон ами!
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08.05.2020 20:59 Відповісти
А ссилка ДЕ??? Мон ами -перекладач
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08.05.2020 21:39 Відповісти
?
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09.05.2020 09:54 Відповісти
У слуг уродов явные суицидальные намерения!
сявкошвили прекрасный оратор , НО он ничего кроме этого НЕ умеет. Пройдет несколько месяцев, никаких результатов не будет и он начнет жрать гринпоца и ко.
Но тупые зебилы считают, что кто-то просто "боится" или недооценивает вяликого мойшу...
Опять в который раз уже придется зебуинам говорить : "а мы вас предупреждали"!
Ослы...
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08.05.2020 21:57 Відповісти
Так чого ти так переймаєшся. Тобі иає бути добре, коли зелених будуть мочити. Але складається враження, що ти в це не віриш, і просто ридаєш тут в тужурку.
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08.05.2020 23:31 Відповісти
Это не вопрос веры --это просто очевидность)))
Мне плевать на зеленую мразоту,если бы дело касалось только их(хай повыздохнут!), но из-за их тупости, некомпетентности, самоуверенности идиотов, беспринципности,жадности, продажности,трусости, отсутствии гражданской позиции, погоней за хайпом и рейтингами всем будет хуже--я переймаюсь только этим.
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09.05.2020 00:16 Відповісти
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
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09.05.2020 00:22 Відповісти
Я знаю порошенка ще з самого початку коли він лизав сраку всім, щоб зайти в політику. Зараз цей хамелеон позиціонує себе великим патріотом і захистником народу. Але, повір(перевір), від бреше і не спльовує. Я не захищаю нинішню владу, хоч і не вибирав її, але я проти олігархів. Вони нас сварять і заставляють звертати увагу на інше, щоб їм не заважали грабувати країну. І їм це вдається, чесно кажучи.
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09.05.2020 00:29 Відповісти
"він лизав сраку всім"-классный уровень дискуссии)))

бреше вiн чи нi---я не собираюсь об дискутировать! Мне достаточно того, что было СДЕЛАНО.

Он делал то, что ни один Президент Украины не делал и неизвестно будут ли.Для кого-то это было мало,НО я видела, что страна движется в правильном направлении,было не стыдно за страну, как при овоще или осле оманском, он вытаскивал народ из "какая разница" к смыслам, к позиции.Он задавал правильный вектор, да и сделано было много . А насчет "грабувати країну"---Порох не во власти ----где деньги??? почему просрали 130 миллиардов от "попередников" да еще и дыра в 300 миллиардов??? Почему банкротятся прибыльные при Порохе энергоатом, укрнафта, центрэнерго?Почему во всем стало хуже внутри страны и во внешней политике?

Может слухи о его "коррупции" рожались на лахте и тиражировались бениномедведчуковскими каналами и пр. швалью, включая полезных идиотов, верящих словам, а не делам?
Меня не напрягает олигарх вроде Пороха, и "посварив" он только украинцев и подкацапников-совков-быдломалороссов---и слава Богу!
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09.05.2020 01:45 Відповісти
А якби у Вас була можливість змінити світ на краще, Ви впевнені, що у Ваших друзів все було б добре ? В новій команді завжди мають бути, як правило, проблеми з підбором кадрів. А якщо врахувати країну де корупція в 90 відсотків, то це вкрай важко. Петі було легше, він поїхав до фірташа за підтримкою. Той погодився надати своїх людей і ресурси на його потреби, плюс його ж медіа. Це такий плюсплюс,що нинішньому господарю на Банковій не снилося. Але це так, ...
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09.05.2020 00:40 Відповісти
Та ви шо! Пороху было легче?!? Фирташ помог кадрами??? Туповатым Кличко, что ли?
Легче, это когда в стране началась война и нет армии??? Когда казна пуста, резервов нет, долгов до фига,а в раде большинство ПР? Когда у тебя нет большинства и ты зависишь от кучи попутчиков,каждый со своим аппетитом и хотелкой??? Когда Запад после нефункционального Юща и конченного овоща на Украину рукой махнули???
И Зеленое ничтожество : получило растущую экономику 130 млрд на казсчету, 26 млрд$ в резервах, армию, мировую коалицию, санкции парашке, тупую любовь обдолбанных 73% телепузиков, монобольшинство , СВОЕ правительство, СВОЙ прокурор, СВОЕ СБУ,ГБР, верховный суд и пр.----ВСЯ ПОЛНАЯ власть в государстве! И с этим активом ВСЕ вышеперечисленное про-рать?!?Феерично!!!
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09.05.2020 01:59 Відповісти
Я Вам дещо скажу. Після Майдану всі корупціонери і їх посіпаки сиділи по норах і чекали, коли за ними прийдуть. У петі був такий шанс, як і у нас всіх, щоб раз і назавжди покінчити з корупцією. Стовідсотковий. От тільки не дочекалися корупціонери і олігархи арештів. Бо хто ж їх садитиме ? Такий самий, як і вони? Тому і пішли вони всі ночами на зустрічі до петі, і перетерли собі, як їм далі "народ їб.ти". А ми так і не зрозуміли , що нас і далі банально трахають.
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09.05.2020 08:26 Відповісти
скажите, вам 16 лет? если нет---то почему вы такой наивный?
"раз і назавжди покінчити з корупцією"---это НЕВОЗМОЖНО в принципе . С ней можно бороться, ее можно уменьшать , но с ней нельзя покончить ни китайскими растрелами, ни идеальными западными судами, разве что изменением коллективной ментальности , но на это уходят ДЕСЯТИЛЕТИЯ!
Хваленный Ли Куан Ю 7 лет взял на полную узурпацию власти, уничтожение всяческой оппозиции, а потом 30 лет искоренял коррупцию своими методами+ маленькая страна (около 2 млн в 70х), отсутствие внешней угрозы и войны и остсутствие украинского "плюрализма". Где у Пороха были эти годы и эта полнота власти???
Трахаете вы себя сами ,ожидая каждые выборы волшебника, который совершит чудо! Чуда НЕ будет, пока 70% населения ненавидит коррупцию, находясь внизу, и радостно ею занимается, лишь только станивится минимальным чиновником или бизнесменом)))
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09.05.2020 22:35 Відповісти
Не чіпляйтеся до слів. Коли пес не має чого робити, то він яйця лиже. Краще поясніть, чому Ваш підзахистний і коханий петя 5 років керував корпорацією рошен, замість боротися з корупцією? Скажу наперед, не очікую відповіді, бо у демагогів її не існує. Розмову закінчено.
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09.05.2020 22:41 Відповісти
Вы прекрасно знаете, что не керував Порох Рошеном 5 лет--с этим прекрасно справлялись Ротшильды))) И на работе он был по 16-20 часов в сутки и без выходных и праздников( 1 отпуск на 5 дней за 5 лет!), в отличие от зеленой мартышки, которая является часов в 12 и через пару часов его нема, а все выходные и праздники---святое дело!
Но вам же правда не интересна, вам приятно жевать зеленое кремлевско-шариевское гуано. Приятного аппетита!
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10.05.2020 01:30 Відповісти
Ослам - морковка, мишкам - мёд, дебилам - ЗЕдебилов.....
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08.05.2020 23:01 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/ELBJynwXUAELwWF.jpg

Мабуть таке є
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08.05.2020 23:07 Відповісти
Нікому ти петя вже не цікавий, крім своїх 23 відсотків прихильників твого шоколадного царства.
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08.05.2020 23:44 Відповісти
скорее "не цікавий" ти)))
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09.05.2020 00:17 Відповісти
Потураев все по делу сказал. Это суверенное дело Украины.
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09.05.2020 03:10 Відповісти
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