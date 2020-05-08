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Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 13 травня: очікується розгляд законопроєкту про банки

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 13 травня: очікується розгляд законопроєкту про банки

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Ради 13 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання Ради і відповідно до ч. 8 ст. 19 Регламенту Верховної Ради скликати позачергове засідання на 10:00 13 травня", - йдеться в повідомленні.

Серед 26 питань на порядку денному: розгляд проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Також читайте: Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 7 травня

Проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби.

Автор: 

банки (7802) ВР (15073) Разумков Дмитро (1528)


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Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

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"Слуга народу" Євген Брагар, який раніше прославився "собачим скандалом", запропонував скасувати уроки історії України в школі.Вже давно склалось враження,що слуг підбирали за принципами розумової відсталості та/або совкової ментальності.В багатьох гармонійно поєднуються обидва
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08.05.2020 16:44 Відповісти
Он будет извиняться как и за собачек или заявит, что его не так поняли или, что слова вырваны из контекста?
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08.05.2020 18:12 Відповісти
 
 