Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 13 травня: очікується розгляд законопроєкту про банки

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Ради 13 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання Ради і відповідно до ч. 8 ст. 19 Регламенту Верховної Ради скликати позачергове засідання на 10:00 13 травня", - йдеться в повідомленні.

Серед 26 питань на порядку денному: розгляд проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

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Проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби.