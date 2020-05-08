Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 13 травня: очікується розгляд законопроєкту про банки
Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Ради 13 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання Ради і відповідно до ч. 8 ст. 19 Регламенту Верховної Ради скликати позачергове засідання на 10:00 13 травня", - йдеться в повідомленні.
Серед 26 питань на порядку денному: розгляд проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
Проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби.
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Олекса Моцно Лютий
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