На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять пом'якшення карантину і повстання мерів
Сьогодні, 8 травня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, чи справді ми готові до пом'якшення карантину і чому мери деяких великих міст бойкотують рішення центральної влади.
Також у студії говоритимуть про те, як Україна повинна відзначати закінчення Другої світової війни в Європі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Гостями випуску стануть Леонід Кравчук, президент України (1991-1994); Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України; Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України; Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу"; Петро Порошенко, президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська Солідарність"; Святослав Вакарчук, лідер партії "Голос"; Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя"; Віталій Кличко, мер Києва; Борис Філатов, мер Дніпра; Андрій Садовий, міський голова Львова; українські лікарі, які повернулися з Італії.
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Мамкин диктатор ****.
ні. не дився жодної передачі більше 30-ти секунд..
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учреждениях.
Язык должен быть запрещен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?
НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
А че только первонахи читаешь?
він ,"висловлюючи" підтримку,не зміг навіть в кінці чітко договорити слово Черкаси..
И закрытие мертвечук каналов, и открытие украинких.
Рабинович говорит словами путина. Почему. Никто никого не вырезал в славянке и краматорске. Кацапы вечно лгут,лгут, лгут. И убивают. Больше ничего они не умеют, и никогда не умели.Им легче гулаг построить чем достаток.Народ для кацапа из кооператива озеро это быдло. А война для быдла, а деньги им.
Венедиктову назначили в украине в кремле. Зеленский это дыравый *****, который **** кацапы во все позы.Назначение для зеленского уже управляют из масквы. Агрессор приказывает бесхребетному зеленскому кого назначить?
Вернуть тех что венедиктова выгнала прозападную комиссию по утверждению прокуроров. Венедиктову выгнать. Украина куда идет в таежный союз рукожопых кацдураков с запугиванием и тюрмы даже за лайки(ТЮРМА ЗА ЛАЙК - руцмир дурака ЭТО САМАЯ ОПУЩЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗ СУЩЕСТВОВАВШИХ), убийствами как немцова и голодоморами как в 33м или в европу. Следующего только с согласования союзников украины ес и посольства сша. Парашка агрессор. Никакого скатывания к дуракам и опг озеро.