На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять пом'якшення карантину і повстання мерів

Сьогодні, 8 травня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, чи справді ми готові до пом'якшення карантину і чому мери деяких великих міст бойкотують рішення центральної влади.

Також у студії говоритимуть про те, як Україна повинна відзначати закінчення Другої світової війни в Європі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями випуску стануть Леонід Кравчук, президент України (1991-1994); Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України; Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України; Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу"; Петро Порошенко, президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська Солідарність"; Святослав Вакарчук, лідер партії "Голос"; Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя"; Віталій Кличко, мер Києва; Борис Філатов, мер Дніпра; Андрій Садовий, міський голова Львова; українські лікарі, які повернулися з Італії.