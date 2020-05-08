Наши специалисты выявили факты вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем Налоговой, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства сотрудники спецслужбы установили, что группа злоумышленников, среди которых чиновники налоговой, осуществляла несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем ГНС. Они совершали манипуляции с информацией, которая в них хранится и обрабатывается, что привело к утечке, подделке, блокированию данных, искажению процесса обработки информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что злоумышленники проводили незаконные действия, в частности, в базах ИТС "Налоговый блок", ИТС "Электронный кабинет", ИТС "Единое окно представления электронной отчетности", "Единого реестра налоговых накладных", системе мониторинга соответствия налоговых накладных расчетов корректировки критериям оценки степени рисков "СМКОР". Злоумышленники этим способствовали предприятиям, которые обслуживаются конвертационно-транзитными группами, уклоняться от уплаты налогов.

Отмечается, что во время проведения санкционированных обысков работники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовались в незаконной деятельности.

Одному из участников противоправного механизма сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также принимается решение о привлечении к ответственности должностных лиц ГНС Украины, причастных к организации и проведению махинации.

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