В рамках першого етапу пом'якшення карантинних заходів буде відкрито все, що під відкритим небом, - Київська ОДА

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін заявив про поетапний алгоритм виходу області з карантину і зауважив, що є ясність лише щодо першого етапу послаблення карантинних обмежень, а наступні залежатимуть від епідемічної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

"Щодо алгоритму виходу Київської області з карантину – він відбуватиметься, як і скрізь по країні, у декілька етапів. Поки у нас є чітка ясність щодо першого етапу, все залежить від того, наскільки у нас буде рости або не рости кількість лабораторно підтверджених випадків хвороби. Цей етап у нас стартує 11 травня", - зазначив він.

Володін відзначив, що в рамках першого етапу буде відкрите все, що просто неба, а саме: музеї, культурні заповідники, парки, сквери, лісопарки, прибережні зони, дитячі та спортивні майданчики.

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Також він зауважив, що заклади громадського харчування зможуть продавати готові страви на виніс та відкривати свої літні майданчики з дотриманням карантинних вимог. Крім того, можна відкривати магазини непродовольчих товарів, але з дотриманням відповідних умов.

"Дозволено надавати послуги адвокатам, нотаріусам, психологам, стоматологам, салонам краси, перукарням та іншим суб’єктам побутових послуг. Зможуть почати тренування спортсмени національних збірних, працювати зможуть підприємства, що належать до ЗМІ, проводити кіно- та відеозйомки із залученням до 50 людей без глядачів. Проводити творчі репетиції без глядачів. При цьому всі мають перебувати у захисних масках, дотримуватись соціальної дистанції та інших протиепідемічних заходів. Треба постійно проводити дезінфекцію приміщень та об’єктів", - підкреслив Володін.

Він додав, що на сьогодні в області вже працює 25 сільськогосподарських ринків. Крім того, Володін наголосив, що під забороною залишається робота громадського транспорту в повному обсязі, будь яке міжміське транспортне сполучення, робота навчальних закладів та інші масові заходи.