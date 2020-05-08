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Новини Коронавірус і карантин
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В рамках першого етапу пом'якшення карантинних заходів буде відкрито все, що під відкритим небом, - Київська ОДА

В рамках першого етапу пом'якшення карантинних заходів буде відкрито все, що під відкритим небом, - Київська ОДА

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін заявив про поетапний алгоритм виходу області з карантину і зауважив, що є ясність лише щодо першого етапу послаблення карантинних обмежень, а наступні залежатимуть від епідемічної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

"Щодо алгоритму виходу Київської області з карантину – він відбуватиметься, як і скрізь по країні, у декілька етапів. Поки у нас є чітка ясність щодо першого етапу, все залежить від того, наскільки у нас буде рости або не рости кількість лабораторно підтверджених випадків хвороби. Цей етап у нас стартує 11 травня", - зазначив він.

Володін відзначив, що в рамках першого етапу буде відкрите все, що просто неба, а саме: музеї, культурні заповідники, парки, сквери, лісопарки, прибережні зони, дитячі та спортивні майданчики.

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Також він зауважив, що заклади громадського харчування зможуть продавати готові страви на виніс та відкривати свої літні майданчики з дотриманням карантинних вимог. Крім того, можна відкривати магазини непродовольчих товарів, але з дотриманням відповідних умов.

"Дозволено надавати послуги адвокатам, нотаріусам, психологам, стоматологам, салонам краси, перукарням та іншим суб’єктам побутових послуг. Зможуть почати тренування спортсмени національних збірних, працювати зможуть підприємства, що належать до ЗМІ, проводити кіно- та відеозйомки із залученням до 50 людей без глядачів. Проводити творчі репетиції без глядачів. При цьому всі мають перебувати у захисних масках, дотримуватись соціальної дистанції та інших протиепідемічних заходів. Треба постійно проводити дезінфекцію приміщень та об’єктів", - підкреслив Володін.

Він додав, що на сьогодні в області вже працює 25 сільськогосподарських ринків. Крім того, Володін наголосив, що під забороною залишається робота громадського транспорту в повному обсязі, будь яке міжміське транспортне сполучення, робота навчальних закладів та інші масові заходи.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4132) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+4
открывайте метро - закрывайте зебилов разграбивших экономику Украины!
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08.05.2020 16:55 Відповісти
+1
а прибрежные зоны отдыха, они под крышей? да, педаля?
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08.05.2020 16:48 Відповісти
+1
Метро откройте, придурки.
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08.05.2020 16:52 Відповісти
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а прибрежные зоны отдыха, они под крышей? да, педаля?
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08.05.2020 16:48 Відповісти
их разрешили
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08.05.2020 16:49 Відповісти
https://censor.net/news/3194269/na_pervom_etape_smyagcheniya_karantina_zakrytymi_ostanutsya_bolshie_trts_shkoly_detsady_i_priberejnye
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08.05.2020 16:51 Відповісти
ну то біло в 12:31,

а в єтой статье написано :

Володин подчеркнул, что в рамках первого этапа будет открыто все, что под открытым небом, а именно: музеи, культурные заповедники, парки, скверы, лесопарки, прибрежные зоны, детские и спортивные площадки.
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08.05.2020 16:57 Відповісти
не. то был Киев. а это - область. педаля, гнида, от себя добавил. он это уже не в первый раз делаает.
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08.05.2020 16:59 Відповісти
значит я лоханулся,

хотя мне уже больше 42-го года ))
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08.05.2020 17:03 Відповісти
С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.
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08.05.2020 17:20 Відповісти
Під парасолькою можна??))
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08.05.2020 16:50 Відповісти
Нужно снести крышу.
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08.05.2020 16:50 Відповісти
Метро откройте, придурки.
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08.05.2020 16:52 Відповісти
шашлыки в лесу?
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08.05.2020 16:55 Відповісти
открывайте метро - закрывайте зебилов разграбивших экономику Украины!
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08.05.2020 16:55 Відповісти
Я мечтаю вернуться с войны
На которой родился и рос...
Коммунизм победили,осталось победить Корону РАБссиянской Вампирии..
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08.05.2020 16:59 Відповісти
сільгосп. ярмарки давайте! скільки можна без ярмарків?
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08.05.2020 17:03 Відповісти
Сорочинскую подождёшь.

Она в конце августа
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08.05.2020 17:04 Відповісти
открыты уже некатарые
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08.05.2020 17:12 Відповісти
Мова про ярмарки, а не базари.
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08.05.2020 23:05 Відповісти
Карантин Самоизоляция....,немного философии на этот счет...
Одиночество привлекает к себе людей своей простотой,скромностью и гордостью.
У одиночества есть одно преимущество.никто не сможет сделать тебе больно...
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08.05.2020 17:06 Відповісти
Центр инфекционных заболеваний, Литва:
«Достаточно 15 минут общения с заражённым, чтоб восприимчивый человек заболел COVID19.
Риск заражения снижается:

Если маска только на здоровом, вероятность заражения 70%;
Если маска будет только на больном, то 5%;
Если на обоих - всего 1,5%»
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08.05.2020 17:16 Відповісти
А зачем всё под открым небом надо было закрывать? Чтоб заработали на пандемии все владельцы супер-маркетов - олигархи. Интересно - в чей кабинет олигархи занесли больше? Только не подумайте про зе - гордон и саакашвили сказали, что он взяток не берёт, а как им двоим не поверить? Может попэрэднык знает? Кстати, а магазины "рошен" работали в разгар пандемии? ("рошен" - бывшая кондитерская фабрика Карла Маркса легендарная на весь СССР отприватизированная у народа в бурэмные 90-е). При СССР такие мощные фабрики как Карла Маркса обеспечивали народу Украины бесплатную медицину. Поэтому вместе с индустрией эффективные менеджеры - как их тогда называли, украли у народа не только его индустрию построенную несколькоми поколениями народа Украины, но и бесплатную медицину, образование спорт, а нам сказали, что бесплатно только в мышеловке. После этого нас с 52 миллионов стало 40. Смотрите - Запад на полном ходу идёт от платной медицины к бесплатной. Они там дураки? Нет, бо богатые. А у нас идёт всё наоборот - от бесплатной медицины в платную. То бишь у нас всё поставлено наоборот - державный переворот. Я не юрист, но мне кажется криминальный кодекс портнова и был державным переворотом когда законодательство стало защищать не народ, а олигархическую систему. Народ тогда это почувствовал вот и случился Майдан. Закон как дышло - криминальный кодекс можно трактовать по разному, но практика показала - коррупция с принятием нового кк значительно усилилась, то бишь кк работает против Украины. Разве это не державный переворот логически? Поэтому я предлагаю вернутся к советскому законадельству, по нему проверить баснословные закрома необъяснимого происхождения у всех оборотней и их пособников, и по советскому законодательству - между прочим самому гуманному в мире, судить по первое число и Нэнька-Украина-Русь начнёт процветание! .
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08.05.2020 17:53 Відповісти
Так відновлюйте ярмарки. Вони під відкритим небом. Скільки можна терпіти?
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08.05.2020 23:06 Відповісти
 
 