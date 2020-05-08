У 4 священиків і 2 співробітників храму УГКЦ у Львові виявили COVID-19
У 4 священиків і двох співробітників храму Української греко-католицької церкви у Львові діагностували коронавірус COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Львівської архієпархії УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.
"За результатами вірусологічного дослідження COVID-19 виявили у 4 священнослужителів Собору святого Іоанна Хрестителя, а також у двох співробітників храму. У будівлі храму проведена дезінфекція відповідно до санітарних вимог", - зазначено в повідомленні.
Храм розміщений на вулиці Зубрівська в Сихівському районі Львова.
Львівська архієпархія УГКЦ просить віруючих дотримуватися обмежень, встановлених карантином і зокрема, участі в богослужіннях.
Як повідомлялося, 8 травня вранці у Львівській області загалом налічувалося 660 осіб, інфікованих коронавірусом, 18 осіб померло, 138 одужали. За минулу добу в області діагностували коронавірус у 65 осіб.
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В селі Давидів 6,8к мешканців ,вже тиждень як "20 захворіли" але до цих пір односельці не знають хто серед них!?
Дивно ,а мєнти з камерами шоу робили ,а тепер десь за плінтус запали.