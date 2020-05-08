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Новини Коронавірус і карантин
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У 4 священиків і 2 співробітників храму УГКЦ у Львові виявили COVID-19

У 4 священиків і 2 співробітників храму УГКЦ у Львові виявили COVID-19

У 4 священиків і двох співробітників храму Української греко-католицької церкви у Львові діагностували коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Львівської архієпархії УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами вірусологічного дослідження COVID-19 виявили у 4 священнослужителів Собору святого Іоанна Хрестителя, а також у двох співробітників храму. У будівлі храму проведена дезінфекція відповідно до санітарних вимог", - зазначено в повідомленні.

Храм розміщений на вулиці Зубрівська в Сихівському районі Львова.

Львівська архієпархія УГКЦ просить віруючих дотримуватися обмежень, встановлених карантином і зокрема, участі в богослужіннях.

Як повідомлялося, 8 травня вранці у Львівській області загалом налічувалося 660 осіб, інфікованих коронавірусом, 18 осіб померло, 138 одужали. За минулу добу в області діагностували коронавірус у 65 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3100) священник (161) УГКЦ (109) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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08.05.2020 16:59 Відповісти
Це перші з УГКЦ?
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08.05.2020 17:03 Відповісти
Ще в Червонограді був один.
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08.05.2020 17:38 Відповісти
А они с *работниками* РПЦ на улице,случайно не пересекались?
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08.05.2020 18:18 Відповісти
Угу, для "балансу" вирішили підключити?
В селі Давидів 6,8к мешканців ,вже тиждень як "20 захворіли" але до цих пір односельці не знають хто серед них!?
Дивно ,а мєнти з камерами шоу робили ,а тепер десь за плінтус запали.
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08.05.2020 19:09 Відповісти
Святослав и Епифаний в фаворитах у Зеленского , за закрытие храмов на Пасху. Вряд ли их шельмить будут рьяно.
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08.05.2020 20:01 Відповісти
 
 