У 4 священиків і 2 співробітників храму УГКЦ у Львові виявили COVID-19

У 4 священиків і двох співробітників храму Української греко-католицької церкви у Львові діагностували коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Львівської архієпархії УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами вірусологічного дослідження COVID-19 виявили у 4 священнослужителів Собору святого Іоанна Хрестителя, а також у двох співробітників храму. У будівлі храму проведена дезінфекція відповідно до санітарних вимог", - зазначено в повідомленні.

Храм розміщений на вулиці Зубрівська в Сихівському районі Львова.

Львівська архієпархія УГКЦ просить віруючих дотримуватися обмежень, встановлених карантином і зокрема, участі в богослужіннях.

Як повідомлялося, 8 травня вранці у Львівській області загалом налічувалося 660 осіб, інфікованих коронавірусом, 18 осіб померло, 138 одужали. За минулу добу в області діагностували коронавірус у 65 осіб.