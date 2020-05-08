Протоієрей РПЦ Смирнов про освячення ядерної зброї: "Це чудовий винахід, завдяки йому Росія існує"

Глава російської патріаршої комісії у справах сім'ї Димитрій Смирнов назвав ядерну зброю "чудовим винаходом".

Про це Смирнов сказав в інтерв'ю газеті "Токіо сімбун", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми освячуємо всі предмети, якими користується людина: і будинок, і навіть одяг, і автомобілі. А ядерна зброя - це взагалі такий чудовий винахід. Завдяки цій зброї Росія досі існує", - заявив Смирнов.

Він також розповів, що після Другої світової війни прем'єр-міністр Великої Британії нібито умовляв президента США скинути атомні бомби на 27 найбільших міст Росії, "щоб її не було взагалі". Цим планам, на думку Смирнова, завадило створення атомної бомби в Радянському Союзі.

"Ми хоч і освячуємо ядерну зброю, але це зброя миру: ми на відміну від Америки ніколи її не використовуємо і не хочемо використовувати. Це знаряддя залякування тих, хто нас хоче знищити, про що вони зараз, особливо в XXI столітті, відкрито говорять" , - додав Смирнов.

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