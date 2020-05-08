Протоієрей РПЦ Смирнов про освячення ядерної зброї: "Це чудовий винахід, завдяки йому Росія існує"
Глава російської патріаршої комісії у справах сім'ї Димитрій Смирнов назвав ядерну зброю "чудовим винаходом".
Про це Смирнов сказав в інтерв'ю газеті "Токіо сімбун", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ми освячуємо всі предмети, якими користується людина: і будинок, і навіть одяг, і автомобілі. А ядерна зброя - це взагалі такий чудовий винахід. Завдяки цій зброї Росія досі існує", - заявив Смирнов.
Він також розповів, що після Другої світової війни прем'єр-міністр Великої Британії нібито умовляв президента США скинути атомні бомби на 27 найбільших міст Росії, "щоб її не було взагалі". Цим планам, на думку Смирнова, завадило створення атомної бомби в Радянському Союзі.
"Ми хоч і освячуємо ядерну зброю, але це зброя миру: ми на відміну від Америки ніколи її не використовуємо і не хочемо використовувати. Це знаряддя залякування тих, хто нас хоче знищити, про що вони зараз, особливо в XXI столітті, відкрито говорять" , - додав Смирнов.
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Жена московского священника Александра Зубкова сообщила, что протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом.. Жги Господь! Не останавливайся!
мордылица и мордвино-удмуртскими речевыми оттенками)
"https://www.youtube.com/watch?v=lUw7psAjix0&feature=youtu.be&t=372 Играть в шахматы - это все равно, что взять топор и убить соседа. "
Ось такі вони є - духовні авторитети у наших ватоголових боксерів, *****!
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди...
И ракет бы не было без документации нацистов.
Россия - страна-вор.
https://twitter.com/ErlikhmanK
Erlikhman Kirill
Две новости о Протоиерее Смирнове за день:
"заявил о необходимости освящать ядерное оружие,без которого "России вообще бы не было",
"Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на COVID19"
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карма
США и Великобритании достаточно было не поставлять в СССР по ленд-лизу кое какие мелочи:
18 400 самолетов
18 564 танков
434 000 автомобилей
37 000 мотоциклов
1 900 локомотивов
В такой ситуации СССР и Германия, бодались бы и после подписания капитуляции Японии (2 сентября 1945 года)
Удивительно другое, что в нашей стране, именно с такой историей взаимоотношений с московией, настолько обширный фан-клуб кретинов+врагов Украины - почитателей этой секты.