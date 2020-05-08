УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4804 відвідувача онлайн
Новини
1 394 29

Треба не тільки перемагати у війні, а перемогти саму війну, - глава УГКЦ Святослав на Київському безпековому форумі

Треба не тільки перемагати у війні, а перемогти саму війну, - глава УГКЦ Святослав на Київському безпековому форумі

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав застеріг керівників європейських держав від небезпеки ятрити рани і закликав до примирення.

Про це він сказав під час спеціальної онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої Світової війни у новій реальності", організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт заходу.

Глава УГКЦ зазначив, що "всяке насилля – чи то насилля фізичне, чи психічне, навіть духовне – залишає глибокі рани".

"Після Другої світової війни усе людство, а зокрема Європа, європейські народи були дуже зраненими. Я не говорю лише про особисті рани, трагедію конкретної людини, конкретної сім'ї, трагедію конкретного народу. Я думаю, йдеться про певні рани, які отримало після цієї війни усе людство в різних його частинах", – зазначив він.

Блаженніший Святослав нагадав, що свого часу Іван Павло ІІ запропонував для зраненої Європи "рецепт лікувати рани": "І лише загоєні серця будуть здатними до примирення".

"Тобто, дорога примирення, яка була розпочата на Заході, в Європі ще перед закінченням Другої світової війни - між Францією і Німеччиною, потім католицький єпископат продовжив це примирення між німецьким і польським народами. Прихильником польсько-українського примирення був саме Папа Іван Павло ІІ. Це є той рецепт, як нам справді гоїти серця, лікувати рани. Це є той рецепт, той шлях, який нам залишив як заповіт Святий Папа Іван Павло ІІ", – сказав Блаженніший Святослав.

Є й інший підхід – ятрити рани, "робити все, щоб вони кровоточили", додав глава УГКЦ.

"Інструменталізувати роз'ятрені рани болю для того, щоби викликати ненависть, протистояння, щоб ті рани передавалися як колективна спадковість від одного покоління до іншого. Це інший підхід, який дає можливість саме на тому болі будувати імперіалістичні міфи, ідеології і, очевидно, легітимізувати злочини", – сказав він.

За словами Блаженнішого Святослава, сьогодні в Європі не всі пам’ятають слова Івана Павла ІІ. "Не всі переконані, що потрібно не лише перемогти у війні, а потрібно перемогти над війною, треба перемогти саму війну. Дуже багато сьогодні хтось вважає, що не просто легітимізація злочинів сталінізму і комунізму, перемоги над нацизмом є єдиним шляхом історичного наративу Європи", – вважає він.

Читайте також: Глава УГКЦ Святослав закликав владу не ухвалювати під час карантину сумнівних рішень і не здійснювати переслідувань і репресій щодо опонентів. ВIДЕО

Глава УГКЦ звернувся до керівників усіх європейських держав: "Я справді сьогодні хотів би застерегти всіх політичних діячів різних країн Європи від небезпеки ятрити рани".

"Я би дуже хотів, щоби цей день 8 травня пам'ять перемоги над нацизмом був днем, коли ми від всього серця можемо винести позитивну, добру пам'ять, яка буде лікувати, будувати, примирювати. І справді щоби ми в Європі могли накінець-то перемогти війну, яка не буде більше стукати ані до Грузії, ані до України, ані до іншої країни", – додав Блаженніший Святослав.

"Колективною позитивною пам'яттю скажемо "ні" будь-якій неоімперській ідеології, яка схоче інструменталізувати біль народів у нову війну. І Бог нам усім у цьому допоможе!", – резюмував він.

У спеціальній онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої Світової війни у новій реальності" взяли участь Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав; шостий Президент Латвійської Республіки пані Вайра Віке-Фрейберґа; батько відновленої незалежності Литви, перший Голова незалежного сейму Литви Пан Вітаутас Ландсберґіс; польський і європейський дипломат, глава Представництва Європейського Союзу в Україні в 2012-16 роках пан Ян Томбінський; Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк. Модератор дискусії – Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році.

Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Автор: 

Друга світова війна (302) пам’ять (1190) УГКЦ (109) Шевчук Святослав (60) День пам’яті та примирення (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Достойный учение своего великого учителя Любомира Гузара.
показати весь коментар
08.05.2020 17:09 Відповісти
+5
От Святослав і Епіфаній, на мою думку одні з найрозумніших теологи нашої країни. Владі не завадило би прислуховуватися до них
показати весь коментар
08.05.2020 17:17 Відповісти
+3
а еще в контексте безопасности, нужно уверенно выдавливать кацапню и их компании с украинского рынка.. пусть валят нахрен!.. это вопрос нашей безопасности!
и в качестве примера:
https://uprom.info/news/v-********-povnistyu-znyk-popyt-na-avtomobili-gaz/ Від 70% до 0%: В Україні повністю зник попит на російські автомобілі "ГАЗ"

У квітні в Україні бренд "ГАЗ" не зміг знайти жодного покупця на колись популярні "ГАЗель", а на вантажівки ГАЗ-3309 знайшлося лише двоє покупців. Формально, автомобілі ГАЗ ще представлені в дилерській мережі, але після низки подорожчань стали стрімко програвати конкуренцію і повністю зникли з ринку.
Всю новітню історію України бренд "ГАЗ" був лідером на українському ринку комерційних автомобілів. У 90-ті роки в Україні діяло до 6-ти складальних заводів, найбільшим з яких був сімферопольський "КримавтоГАЗ". У 2000-х роках ГАЗ стабільно займав 67-70% українського ринку. На той час щорічний обсяг реалізації автомобілів ГАЗ в Україні досягав 25 тис. штук.

На ринку легкових автомобілів ГАЗ у свої кращі роки реалізовував в Україні до 7-8 тисяч автомобілів під брендом "Волга". Ключовий перелом стався після початку російської агресії у 2014-му році. Після цього часу майже всі виробники спецавтомобілів перейшли на інші шасі, наприклад Renault, Ford, Mercedes-Benz, IVECO, Peugeot та *******.
Нужно не только побеждать в войне, а победить саму войну, - глава УГКЦ Святослав на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 19
показати весь коментар
08.05.2020 17:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Достойный учение своего великого учителя Любомира Гузара.
показати весь коментар
08.05.2020 17:09 Відповісти
Не можуть перемогти війну люди які мають низький рівень духовного розвитку, мародери, актори та офіціянти олігархів! Поки Президентом не стане достойна фахова і чесна людина яка не є обслугою олігархів та мафії, до тієї пори ми будемо жити як жебраки! Маю надію на наступних виборах переможе Анатолій Гриценко!
показати весь коментар
08.05.2020 17:17 Відповісти
А ему Мостовая разрешила из-под своей юбки вылезти, что он свой язык глубоко в задницу засунул и только сопит в три дырочки?
показати весь коментар
08.05.2020 17:26 Відповісти
так Панталоний Гриценко прихожанин УПЦ МП, значит бездуховный сектант и еретик..
а то как он разворовывал и убивал нашу Армию, то Анталотия черти в Аду уже давно ждут!
показати весь коментар
08.05.2020 18:48 Відповісти
а еще в контексте безопасности, нужно уверенно выдавливать кацапню и их компании с украинского рынка.. пусть валят нахрен!.. это вопрос нашей безопасности!
и в качестве примера:
https://uprom.info/news/v-********-povnistyu-znyk-popyt-na-avtomobili-gaz/ Від 70% до 0%: В Україні повністю зник попит на російські автомобілі "ГАЗ"

У квітні в Україні бренд "ГАЗ" не зміг знайти жодного покупця на колись популярні "ГАЗель", а на вантажівки ГАЗ-3309 знайшлося лише двоє покупців. Формально, автомобілі ГАЗ ще представлені в дилерській мережі, але після низки подорожчань стали стрімко програвати конкуренцію і повністю зникли з ринку.
Всю новітню історію України бренд "ГАЗ" був лідером на українському ринку комерційних автомобілів. У 90-ті роки в Україні діяло до 6-ти складальних заводів, найбільшим з яких був сімферопольський "КримавтоГАЗ". У 2000-х роках ГАЗ стабільно займав 67-70% українського ринку. На той час щорічний обсяг реалізації автомобілів ГАЗ в Україні досягав 25 тис. штук.

На ринку легкових автомобілів ГАЗ у свої кращі роки реалізовував в Україні до 7-8 тисяч автомобілів під брендом "Волга". Ключовий перелом стався після початку російської агресії у 2014-му році. Після цього часу майже всі виробники спецавтомобілів перейшли на інші шасі, наприклад Renault, Ford, Mercedes-Benz, IVECO, Peugeot та *******.
Нужно не только побеждать в войне, а победить саму войну, - глава УГКЦ Святослав на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 19
показати весь коментар
08.05.2020 17:13 Відповісти
десь я читав що ЗАЗі будуть збирати тази гранти
показати весь коментар
08.05.2020 17:55 Відповісти
открылся и сразу закрылся https://antikor.com.ua/articles/376270-bakanov_prokommentiroval_zavershenie_dosudebnogo_rassledovanija_po_delu_gandzjuk ссыль
показати весь коментар
08.05.2020 18:45 Відповісти
а де там про ЗАЗ,там про Гандзюк
показати весь коментар
09.05.2020 12:22 Відповісти
РАБссия воюет непрерывно 500 лет.Как это дерьмо остановить?ИХТАМНЕТы шастают сегодня в Украине,Сирии,Ливии,ЦАР,Мозамбике и еще в нескольких африканских странах...
показати весь коментар
08.05.2020 17:15 Відповісти
Вибачаюся, є ще мусульманський теологічний лідер, він переселенець. Нажаль я не пам'ятаю його ім'я, його чомусь останнім часом не чутно, а дарма
показати весь коментар
08.05.2020 18:27 Відповісти
От Святослав і Епіфаній, на мою думку одні з найрозумніших теологи нашої країни. Владі не завадило би прислуховуватися до них
показати весь коментар
08.05.2020 17:17 Відповісти
Перед этим нужно было внимательно прислушаться избирателям. Тогда бы не было такой тупой власти.
показати весь коментар
08.05.2020 17:30 Відповісти
73 % идиотов это и есть ВЛАСТЬ по Конституции, статья №5
показати весь коментар
08.05.2020 17:34 Відповісти
Там не было 73% населения, около 12.47 млн.человек

Нужно не только побеждать в войне, а победить саму войну, - глава УГКЦ Святослав на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 7889
показати весь коментар
08.05.2020 17:38 Відповісти
73/43
показати весь коментар
08.05.2020 18:08 Відповісти
Лизоблюды.
показати весь коментар
08.05.2020 20:15 Відповісти
поп явно покурил ( не табак ) - как победить войну , да никто не знает , ну может он и расскажет сирым и убогим
без войны не живет ни одно поколенье - это плохо , но по другому не получается
показати весь коментар
08.05.2020 17:21 Відповісти
Заголовок Святославу писал мэр Киева.
показати весь коментар
08.05.2020 20:16 Відповісти
На каждого Авеля найдется свой Каин.Если Господь не остановил братоубийственную первую гражданскую войну на плпнете Земля,то что можно говорить о миллионах?
показати весь коментар
08.05.2020 17:27 Відповісти
Поповская лживая, утопическая риторика не принесла ни капли реального добра для людей за все время существования человечества она не имеет ничего общего с реальной жизнью человека. Их разве что можна назвать психологами в рясах и то с натяжкой. А весь смысл обсуждаемого и вывод, что надо делать отображен в баладе В. Высоцкого "О правде и лжи". Советую тем, кто еще ищет правду, внимательно ее послушать, вместо поповской болтовни. 👋
показати весь коментар
08.05.2020 17:34 Відповісти
А про перемогти перемогу ще не думали ? Замість того ,щоб нищити ворога будемо думати , як краще подумати ... Не всім знайдеться місце в екзилі ,всі хочуть керувати і казати розумні речі , мало хто хоче справу робити , комусь треба голови ворогу різати .
показати весь коментар
08.05.2020 17:35 Відповісти
Все давно украдено и придумано до нас,говорил Ефим Звягильский аж в 1995 году.Звягильский ошибся.Все что сегодня происходит,придумал Володя чЛенин аж в 1916 году в Швейцарии,под навзанием ВОЕННАЯ ПРОГРАММА ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Отобрать,поделить,расстрелять,повесить...,короче Гитлер отдыхает...
показати весь коментар
08.05.2020 17:42 Відповісти
о Рабсее ни слова.как ни страно
показати весь коментар
08.05.2020 17:43 Відповісти
Как и Зеля, обходит острые углы.
показати весь коментар
08.05.2020 20:18 Відповісти
они сами не обходят ,им дано "цу" их обходить
показати весь коментар
08.05.2020 21:31 Відповісти
РАБссия уРодина моя...
Ты сошла с ума....
ИгорьТальков
показати весь коментар
08.05.2020 17:47 Відповісти
Треба не тільки перемагати у війні, а перемогти саму війну, - глава УГКЦ Святослав на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 8192
показати весь коментар
08.05.2020 18:44 Відповісти
Что-то он запутался. Так нужно примиряться со Сталиным и Расией или нет?
показати весь коментар
08.05.2020 20:50 Відповісти
Треба не тільки перемагати у війні, а перемогти саму війну, - глава УГКЦ Святослав на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 5072
показати весь коментар
08.05.2020 20:55 Відповісти
 
 