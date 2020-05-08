Треба не тільки перемагати у війні, а перемогти саму війну, - глава УГКЦ Святослав на Київському безпековому форумі

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав застеріг керівників європейських держав від небезпеки ятрити рани і закликав до примирення.

Про це він сказав під час спеціальної онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої Світової війни у новій реальності", організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт заходу.

Глава УГКЦ зазначив, що "всяке насилля – чи то насилля фізичне, чи психічне, навіть духовне – залишає глибокі рани".

"Після Другої світової війни усе людство, а зокрема Європа, європейські народи були дуже зраненими. Я не говорю лише про особисті рани, трагедію конкретної людини, конкретної сім'ї, трагедію конкретного народу. Я думаю, йдеться про певні рани, які отримало після цієї війни усе людство в різних його частинах", – зазначив він.

Блаженніший Святослав нагадав, що свого часу Іван Павло ІІ запропонував для зраненої Європи "рецепт лікувати рани": "І лише загоєні серця будуть здатними до примирення".

"Тобто, дорога примирення, яка була розпочата на Заході, в Європі ще перед закінченням Другої світової війни - між Францією і Німеччиною, потім католицький єпископат продовжив це примирення між німецьким і польським народами. Прихильником польсько-українського примирення був саме Папа Іван Павло ІІ. Це є той рецепт, як нам справді гоїти серця, лікувати рани. Це є той рецепт, той шлях, який нам залишив як заповіт Святий Папа Іван Павло ІІ", – сказав Блаженніший Святослав.

Є й інший підхід – ятрити рани, "робити все, щоб вони кровоточили", додав глава УГКЦ.

"Інструменталізувати роз'ятрені рани болю для того, щоби викликати ненависть, протистояння, щоб ті рани передавалися як колективна спадковість від одного покоління до іншого. Це інший підхід, який дає можливість саме на тому болі будувати імперіалістичні міфи, ідеології і, очевидно, легітимізувати злочини", – сказав він.

За словами Блаженнішого Святослава, сьогодні в Європі не всі пам’ятають слова Івана Павла ІІ. "Не всі переконані, що потрібно не лише перемогти у війні, а потрібно перемогти над війною, треба перемогти саму війну. Дуже багато сьогодні хтось вважає, що не просто легітимізація злочинів сталінізму і комунізму, перемоги над нацизмом є єдиним шляхом історичного наративу Європи", – вважає він.

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Глава УГКЦ звернувся до керівників усіх європейських держав: "Я справді сьогодні хотів би застерегти всіх політичних діячів різних країн Європи від небезпеки ятрити рани".

"Я би дуже хотів, щоби цей день 8 травня пам'ять перемоги над нацизмом був днем, коли ми від всього серця можемо винести позитивну, добру пам'ять, яка буде лікувати, будувати, примирювати. І справді щоби ми в Європі могли накінець-то перемогти війну, яка не буде більше стукати ані до Грузії, ані до України, ані до іншої країни", – додав Блаженніший Святослав.

"Колективною позитивною пам'яттю скажемо "ні" будь-якій неоімперській ідеології, яка схоче інструменталізувати біль народів у нову війну. І Бог нам усім у цьому допоможе!", – резюмував він.

У спеціальній онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої Світової війни у новій реальності" взяли участь Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав; шостий Президент Латвійської Республіки пані Вайра Віке-Фрейберґа; батько відновленої незалежності Литви, перший Голова незалежного сейму Литви Пан Вітаутас Ландсберґіс; польський і європейський дипломат, глава Представництва Європейського Союзу в Україні в 2012-16 роках пан Ян Томбінський; Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник Фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк. Модератор дискусії – Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році.

Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.