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Новини Коронавірус і карантин
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Відновлення роботи перукарень, салонів краси, магазинів одягу і взуття у Львові відтермінували

Відновлення роботи перукарень, салонів краси, магазинів одягу і взуття у Львові відтермінували

Відтермінування певних дозволів пов'язана зі збільшенням кількості захворювання COVID-19 у Львові та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

З 11 травня відкриваємо для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом).
Відновлюється торгівля промисловою групою товарів (окрім одягу та взуття).

"12 травня ми скликаємо позачергове засідання комісії. Тоді приймемо рішення щодо роботи перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу та взуття. Відтермінування певних дозволів пов’язано зі збільшенням кількості захворювання на COVID-19 у Львові та області.", - зазначив Садовий.

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"Всі магазинчики з господарським та іншими товарами працюватимуть. Так розвантажимо наплив покупців з великих торгових центрів.
Також запрацюють літні тераси кафе та ресторанів. Треба розуміти, що всі ці речі можливі лише при строгому дотриманні протоколів", - додав він.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3100) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ничего странного нет...все обьяснимо...зеленое стадо с ослом во главе у власти..
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08.05.2020 17:42 Відповісти
+4
Почему нельзя продавать одежду, а все остальное можно? Даже странно как то. Разрешите с соблюдение+ дистанции, масками, , например. Просто странно
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08.05.2020 17:40 Відповісти
+2
Та звісно. Добре що садік свої літні тераси повідкривав, а в них звісно не заражаються, а ось купити штани дітям то ні - бо не його бізнес.
Досить вже тієї херні писати. Треба було церкви позакривати коли збіговиська там робили і все. Нормально народ сидів на карантині.
Зрештою 17 померлих від ковіду то просто смішно в порівнянні з смертністю від інших інфекційних хвороб і ніхто гвалт не кричить.
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08.05.2020 18:46 Відповісти
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Молодці, тільки на Західній Україні притомні та адекватні мери та міськради! На решті території України таке враження що до влади приходять тільки неадеквати! Черкаси ще кандидат на нормального мера та міськраду!
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08.05.2020 17:14 Відповісти
Та звісно. Добре що садік свої літні тераси повідкривав, а в них звісно не заражаються, а ось купити штани дітям то ні - бо не його бізнес.
Досить вже тієї херні писати. Треба було церкви позакривати коли збіговиська там робили і все. Нормально народ сидів на карантині.
Зрештою 17 померлих від ковіду то просто смішно в порівнянні з смертністю від інших інфекційних хвороб і ніхто гвалт не кричить.
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08.05.2020 18:46 Відповісти
На западной говоришь? )))

Відновлення роботи перукарень, салонів краси, магазинів одягу і взуття у Львові відтермінували - Цензор.НЕТ 5497
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08.05.2020 18:56 Відповісти
Хмельницька область то не Західна Україна, вона була в складі СРСР.
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08.05.2020 20:16 Відповісти
Да и пох. Нет худа без добра: пипл повышает компютерную грамотность, осваивает ФейСБук, торговлишка помаленьку оживает. Правда, освоившись в тени, на свет она уже вряд ли вылезет, но это уже другой вопрос.
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08.05.2020 17:14 Відповісти
https://twitter.com/Lysistrata_by

https://twitter.com/Lysistrata_by

Центр инфекционных заболеваний, Литва:
«Достаточно 15 минут общения с заражённым, чтоб восприимчивый человек заболел COVID19.
Риск заражения снижается:

Если маска только на здоровом, вероятность заражения 70%;
Если маска будет только на больном, то 5%;
Если на обоих - всего 1,5%»
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08.05.2020 17:15 Відповісти
такой бред) кто это проводил?) политики и СМИ?))
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08.05.2020 17:18 Відповісти
почему тогда люди живут в одной семье и не заражаются все поголовно)
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08.05.2020 17:19 Відповісти
С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.
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08.05.2020 17:19 Відповісти
В велюре уже давно перестали заражать...и в эпицентре тоже..
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08.05.2020 17:44 Відповісти
Где замена шмыгаля?
Почему переход с атомных станций на угольные? Для поддержания ахметки и днр за счет украины, чтобы эти деньги ахметка использовал для убийств украинцев? И платить в 3 разы больше? У парашки деньги закончились?
А че это фсбшний агент ярмак от зебота не отходит. Его тоже устранить.
Ахметка не является эффективным менеджером со своим убитым кладбищем и за это мечетью за спиной, тоесть величина мечети говорит о величине его им убитым кладбища. Это обычный пантовый(которого никто не критикует, потому что боятся, а значит понты ему очень важно, а значит он антиэффективен, а антиэффективные всегда убивают, пугают или подают в суд) мясник, который кроме бюджета воровать деньги по другому зарабатывать НЕ УМЕЕТ. Кроме этого он способствовал захвату гиркиным донецка и луганска и давал денег на это дело из карманов украинцев - он деньгами украины убивал украинцев. Когда как коломойша делал наоборот. И трижды враг(3-0) украины ахметка меньше меньшего врага украины (3-1) коломойши у которого есть одна заслуга. Здесь что-то неправильно.
Олигархическая ворюга госбюджета и супервраг украины ахметка должен уйти на свалку истории.
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08.05.2020 18:12 Відповісти
Первым делом кинотеатры...и кино про галобородька и сватов...а потом уже все остальное..
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08.05.2020 17:22 Відповісти
Почему нельзя продавать одежду, а все остальное можно? Даже странно как то. Разрешите с соблюдение+ дистанции, масками, , например. Просто странно
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08.05.2020 17:40 Відповісти
Ничего странного нет...все обьяснимо...зеленое стадо с ослом во главе у власти..
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08.05.2020 17:42 Відповісти
Тебя эти ограничения тоже касаются. Значит, ты тоже в этом "стаде". Ты хочешь себе поставить в заслугу, что ты из недовольных овечек и громко блеешь тут на ЦН?
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08.05.2020 19:44 Відповісти
Блеют бараны из зеленого стада типа тебя...а я констатирую факты..
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08.05.2020 21:41 Відповісти
Садовий геть подурів. Львів'яни, женіть його геть.
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08.05.2020 23:04 Відповісти
 
 