Відновлення роботи перукарень, салонів краси, магазинів одягу і взуття у Львові відтермінували
Відтермінування певних дозволів пов'язана зі збільшенням кількості захворювання COVID-19 у Львові та області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.
З 11 травня відкриваємо для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом).
Відновлюється торгівля промисловою групою товарів (окрім одягу та взуття).
"12 травня ми скликаємо позачергове засідання комісії. Тоді приймемо рішення щодо роботи перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу та взуття. Відтермінування певних дозволів пов’язано зі збільшенням кількості захворювання на COVID-19 у Львові та області.", - зазначив Садовий.
"Всі магазинчики з господарським та іншими товарами працюватимуть. Так розвантажимо наплив покупців з великих торгових центрів.
Також запрацюють літні тераси кафе та ресторанів. Треба розуміти, що всі ці речі можливі лише при строгому дотриманні протоколів", - додав він.
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Досить вже тієї херні писати. Треба було церкви позакривати коли збіговиська там робили і все. Нормально народ сидів на карантині.
Зрештою 17 померлих від ковіду то просто смішно в порівнянні з смертністю від інших інфекційних хвороб і ніхто гвалт не кричить.
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Центр инфекционных заболеваний, Литва:
«Достаточно 15 минут общения с заражённым, чтоб восприимчивый человек заболел COVID19.
Риск заражения снижается:
Если маска только на здоровом, вероятность заражения 70%;
Если маска будет только на больном, то 5%;
Если на обоих - всего 1,5%»
Почему переход с атомных станций на угольные? Для поддержания ахметки и днр за счет украины, чтобы эти деньги ахметка использовал для убийств украинцев? И платить в 3 разы больше? У парашки деньги закончились?
А че это фсбшний агент ярмак от зебота не отходит. Его тоже устранить.
Ахметка не является эффективным менеджером со своим убитым кладбищем и за это мечетью за спиной, тоесть величина мечети говорит о величине его им убитым кладбища. Это обычный пантовый(которого никто не критикует, потому что боятся, а значит понты ему очень важно, а значит он антиэффективен, а антиэффективные всегда убивают, пугают или подают в суд) мясник, который кроме бюджета воровать деньги по другому зарабатывать НЕ УМЕЕТ. Кроме этого он способствовал захвату гиркиным донецка и луганска и давал денег на это дело из карманов украинцев - он деньгами украины убивал украинцев. Когда как коломойша делал наоборот. И трижды враг(3-0) украины ахметка меньше меньшего врага украины (3-1) коломойши у которого есть одна заслуга. Здесь что-то неправильно.
Олигархическая ворюга госбюджета и супервраг украины ахметка должен уйти на свалку истории.