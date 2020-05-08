Відновлення роботи перукарень, салонів краси, магазинів одягу і взуття у Львові відтермінували

Відтермінування певних дозволів пов'язана зі збільшенням кількості захворювання COVID-19 у Львові та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

З 11 травня відкриваємо для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом).

Відновлюється торгівля промисловою групою товарів (окрім одягу та взуття).

"12 травня ми скликаємо позачергове засідання комісії. Тоді приймемо рішення щодо роботи перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу та взуття. Відтермінування певних дозволів пов’язано зі збільшенням кількості захворювання на COVID-19 у Львові та області.", - зазначив Садовий.

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"Всі магазинчики з господарським та іншими товарами працюватимуть. Так розвантажимо наплив покупців з великих торгових центрів.

Також запрацюють літні тераси кафе та ресторанів. Треба розуміти, що всі ці речі можливі лише при строгому дотриманні протоколів", - додав він.