В "Слуге народа" предлагают открыть кинотеатры с 1 июля. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Павел Сушко обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением разрешить работу кинотеатров с 1 июля.

Об этом сообщил в Facebook депутат Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Кинотеатры понесли большие убытки. А ранний выход из карантина может привести к еще большим финансовым потерям и банкротству. Как показала практика США и Китая, если кинотеатры откроются сейчас, то есть большая вероятность, что зрителей не будет. Люди не готовы массово контактировать друг с другом, и кризис ударил по карману. Кроме того, сейчас нет крупных, ни голливудских, ни украинских, кинопремьер, которые привлекли бы зрителя", - написал он.

По мнению Ткаченко, правительство должно определиться с конкретной датой по открытию кинотеатров, а Минздрав - разработать нормативы санитарных мероприятий.

"Поэтому мы с Павлом Сушко обратились к премьер-министру и предложили четкий алгоритм. Предлагаем открывать кинотеатры с 1 июля. Первые две недели месяца продавать билеты с ограничениями, например, через ряд и через место. А уже с 16 июля вернуться к обычному режиму. Это помогло бы кинотеатрам выйти из кризиса постепенно и не оказаться в ситуации, когда нет ни фильмов, ни зрителей", - пояснил депутат.

По его словам, при этом нужно синхронизироваться с мировым кинорынком.

"Если продолжится работа в карантинных ограничениях, мы также перенесем дату открытия на более поздний период. Также, напоминаю об инициативе Сергея Созановского, который предложил бесплатно предоставить для повторного показа в кинотеатрах современные украинские фильмы. Призываю к ней присоединиться", - добавил Ткаченко.

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