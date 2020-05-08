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Для решения целого ряда проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов

Для решения целого ряда проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов

Весь мир сейчас переживает непростые времена. И Украина – не исключение. К проблемам войны, коррупции, разрушенных институтов, карантинного кризиса добавляются еще и проблемы окружающей среды.

"Масштабные пожары, засуха, спад грунтовых вод, пылевые бури, смог в столице – эти проблемы становятся все более ощутимыми для нас. Это уже не теоретические научные исследования или прогнозирования, это уже наша новая реальность. И, возможно, – только начало. Готовы ли мы? И есть ли какие-то адекватные и эффективные решения?

Точного ответа нет ни у кого, но это не повод ничего не делать. Наоборот, именно сейчас стоит начинать приспосабливаться к новым условиям", – отметил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

Он привел список ТОП-проблем для окружающей среды, решать которые нужно немедленно. Среди них:

•Принятие закона об отходах. Эта проблема очевидна, достаточно только внимательно смотреть в окно во время поездки куда-либо. Закон должен запустить рынок, чтобы за мусор, как за ресурс, начали соревноваться переработчики.

•Повышение ответственности за вред окружающей среде.

Недавно были повышены штрафы за сжигание сухостоя. Это правильный шаг, но наказания за другие нарушения остаются низкими и не менялись десятилетиями.

И это лишь часть проблем, которые требуют решения.

Также Егор Фирсов обращает внимание и на обновление методик начисления убытков за загрязнение окружающей среды, на обновление и осовременивание лабораторий, ведь они являются базой для защиты окружающей природной среды.

Необходимо проводить проверку предприятий, которые имеют дело с особо вредными веществами. Потому что есть определенные виды деятельности, которые подлежат лицензированию и их необходимо проверить.

По словам Егора Фирсова, сейчас стоит включить турборежим, определить эти проблемы как приоритетные и неотложные. Многие решения уже подготовлены, стоит лишь их внедрить и контролировать.

Автор: 

экология (1347) Фирсов Егор (122)


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Топ коментарі
+3
Для решения целого ряда проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов - Цензор.НЕТ 8043
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08.05.2020 17:34
+3
Для решения целого ряда проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов - Цензор.НЕТ 1830
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08.05.2020 17:53
+2
Ярош далеко не мой кумир, но тут он прав на 1000%

Для решения целого ряда проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов - Цензор.НЕТ 6062
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08.05.2020 17:36
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Нада меньше жрать!!©
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08.05.2020 17:18 Відповісти
Не буде вже ніякого турборежиму, бо вже немає більшості в парламенті. Навіть Саакашвілі до нормальну посаду не змогли призначити а це ляпас Зеленському від коломойського і авакова! Ми увійшли в парламентську кризу і чим скорше Зеленський розпустить ВРУ з фракцією яка йому не підпорядковується, тим краще для України!
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08.05.2020 17:25 Відповісти
Для решения целого ряда проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов - Цензор.НЕТ 8043
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08.05.2020 17:34 Відповісти
Ми ще порошенковське-мародерська лайно не виблювали, а у порівнянні з порошенівським лайном - Зеленський це морозиво.
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08.05.2020 17:40 Відповісти
Для решения целого ряда проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов - Цензор.НЕТ 1830
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08.05.2020 17:53 Відповісти
Нам от вашего "турборежима" уже деваться некуда дятлы каждое изминение то к худшему
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08.05.2020 17:32 Відповісти
Ярош далеко не мой кумир, но тут он прав на 1000%

Для решения целого ряда проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов - Цензор.НЕТ 6062
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08.05.2020 17:36 Відповісти
Щось не пам'ятаю повідомлення проте, що ви той "турборєжим" вимикали... Чи це буде турбований "турборєжим"? Чи трубований?
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08.05.2020 17:34 Відповісти
Не надо говорить это слово в слух. Произнёсшему его хочется разбить морду.
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08.05.2020 17:34 Відповісти
Лучше включите мозги, олени винторогие.
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08.05.2020 18:07 Відповісти
Уже включили, все вменяемые люди не перестают охреневать уже год...
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08.05.2020 18:13 Відповісти
Этот чушок уже в упор не видит ничего из того, что предъявлял прошлой власти.

На хлебное место пристроился и лафа
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08.05.2020 18:29 Відповісти
цитата 1:

Готовы ли мы? И есть ли какие-то адекватные и эффективные решения?
Точного ответа нет ни у кого.

цитата 2:

По словам Егора Фирсова, сейчас стоит включить турборежим, определить эти проблемы как приоритетные и неотложные.
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08.05.2020 18:29 Відповісти
 
 