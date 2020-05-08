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Упражнение "Бой в окопе" включено в курс подготовки стрелковых специальностей в 169-м учебном центре ВСУ "Десна". ФОТО

В программу курса подготовки стрелковых специальностей в 169-м учебном центре ВСУ "Десна" включено новое упражнение "Бой в окопе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Упражнение Бой в окопе включено в курс подготовки стрелковых специальностей в 169-м учебном центре ВСУ Десна 01

Навыки действий в окопе дают понимание, что вообще делать в ограниченном пространстве, на коротких дистанциях. Упражнение "Бой в окопе" базируется только на украинском опыте участия в АТО / ООС.

Упражнение Бой в окопе включено в курс подготовки стрелковых специальностей в 169-м учебном центре ВСУ Десна 02

Апробацию упражнения "Бой в окопе" в учебном центре начали два месяца назад. За это время обнаружили некоторые недостатки и уже учли их. Это упражнение в будущем будут выполнять все военнослужащие курса подготовки стрелковых специальностей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Будущие инструктора СВ ВСУ сдали экзамен по ведению наступательного боя в условиях города. ФОТОрепортаж

Упражнение Бой в окопе включено в курс подготовки стрелковых специальностей в 169-м учебном центре ВСУ Десна 03

Бойцы отрабатывают выход из-за угла, учатся правильному выбору стенки, у которой нужно передвигаться. Узнают, в каком положении держать оружие. Когда менять плечо, прицельный глаз или делать оборот. И где нужно сначала бросить гранату, а затем идти вперед. Важна как скорость передвижения, так и меткость.

Смотрите: Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты провело учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия (3770) оборона (4778) военные учения (2775) ВСУ (7536)


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Топ коментарі
+4
Нарешті почалось покращення! Але завдання солдат недопустити боїв в окопі! Бій в окопі це провал оборони! Під час наступу ніяких боїв в окопі бути не може, окопів не має бути на позиціях терористів, все має бути знищене артилерією!
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08.05.2020 17:20
+3
Согласен. На шестом году войны ...правила при зачистке города от боевиков (ведения городского боя) каждый украинец должен знать как «Отче наш»! Но....
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08.05.2020 18:46
+2
Ты просто жах.
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08.05.2020 17:33
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Нарешті почалось покращення! Але завдання солдат недопустити боїв в окопі! Бій в окопі це провал оборони! Під час наступу ніяких боїв в окопі бути не може, окопів не має бути на позиціях терористів, все має бути знищене артилерією!
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08.05.2020 17:20 Відповісти
Ты просто жах.
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08.05.2020 17:33 Відповісти
Ну така вона військова наука. Якщо воювати згідно військової науки то солдат не можна посилати в окопи для ведення ближнього бою, бо там загинуть всі - їх просто закидають гранатами що при наступі, що при обороні. Який може бути бій в окопі якщо є ручні гранати? При заході ворога в окопи - потрібно закидувати окопи гранатами і виходити з окопів на безпечну відстань, при підході до окопів ворога, потрібно закидувати їх гранатами і не спускатись в окопи поки там ще є хтось живий.
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08.05.2020 17:38 Відповісти
Валить со своих окопов и отдавать их врагу чтобы ему было откуда вести огонь по тебе это сильно... Классика военной мудрости Игоряна, золотой фонд
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08.05.2020 21:43 Відповісти
Це класичний маневр при атаці ворога. Якщо ворог подолав відстань до окопів, це вже не війна, це тупа бойня. Потрібно відійти на відстань ефективного вогню і накрити свої окопи артилерією. Саме так ЗСУ і робило останній раз коли наступали терористи і це правильно!
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09.05.2020 00:22 Відповісти
Жуков, ти?
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08.05.2020 17:39 Відповісти
Це ******* маневрена війна яка радикально відрізняється від окопних війн 19-століття.
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08.05.2020 17:42 Відповісти
А если речь идет об окопах противника,умник? А свои-без боя сдавать?
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08.05.2020 17:53 Відповісти
Окопи противника мають бути повністю знищені артобстрілом до початку наступу піхоти - там на лінії оборони ворога мають бути суцільні воронки від сотень снарядів 152мм. Деморалізовані залишки терористів мають закидуватись гранатами в окопах та бліндажах без зупинки наступальних дій! Знаходитись в окопах терористів прямо заборонено, бо артилерія терористів знає координати своїх позицій і відкриє по ним вогонь як тільки бійці ЗСУ потраплять в окопи і почнуть ближній бій з терористами! Тому окопи ворога піхота має проскочити, і йти в подальший наступ, щоб у артилерії ворога не було можливості знищувати передові атакуючі підрозділи ЗСУ. Розгрібати мертвих в окопах терористів будуть резервні підрозділи після того як піхота ЗСУ вийде на новий рубіж на панівних висотах!
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08.05.2020 18:06 Відповісти
Окопи ЗСУ мають бути миттєво накрити артвогнем ЗСУ як тільки в них потраплять терористи!
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08.05.2020 18:08 Відповісти
Тебя, придурка, наверное не только знакомые, но и родственники бьют как шелудивого пса. Как можно жить с такой вавой в голове?
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08.05.2020 23:35 Відповісти
Я так розумію по суті дискусії не буде, а буде тупий флуд.
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09.05.2020 00:23 Відповісти
Дискуссия о военной науке, с человеком, который армию видел только на картинках, фон Клаузевиц и Сун Дзи для которого пустой звук? ЗАЧЕМ?!!! Таких дибилов тупо посылают "в сад"! Согласно эффекта Даннинга-Крюгера - спорить с такими бесполезно!
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09.05.2020 20:39 Відповісти
Добре, почекаємо поки Ви вивчите Сунь Дзи.
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09.05.2020 22:59 Відповісти
А я подожду пока ты в армии отслужишь. А до тех пор, заткни фонтан, убогое.
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11.05.2020 09:50 Відповісти
Я для себе зробив висновок, Ви мені нецікаві як співрозмовник. Прощавайте.
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11.05.2020 18:33 Відповісти
Ты, главное, не умничай на темы войны и армии, убогое, и будет тебе счастье.
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14.05.2020 19:13 Відповісти
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09.05.2020 02:31 Відповісти
Правильно! Надо в школе вводить серьёзные занития по НВП - лишним не будет, бо мы теперь до конца своей истории должны быть до зубов вооружённые и готовы ко всему.
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08.05.2020 18:26 Відповісти
Согласен. На шестом году войны ...правила при зачистке города от боевиков (ведения городского боя) каждый украинец должен знать как «Отче наш»! Но....
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08.05.2020 18:46 Відповісти
Andy . , бой в городской застройке , один из труднейших ( хуже только в зеленке ) , требует
особых навыков по месту
просвяти нас, про тактику действий роты в населенном пункте , или штурм сооружения
( типо 5ти-9ти этажки ) штатным вооружением взвод-рота - бронегруппа
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08.05.2020 18:59 Відповісти
просветил БЫ, но не знаю кто -ВЫ
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08.05.2020 19:06 Відповісти
 
 