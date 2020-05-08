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Новини Коронавирус и карантин
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993 новых случая COVID-19 зафиксировали в Беларуси, всего 21,1 тыс. заболевших, 121 человек умер

993 новых случая COVID-19 зафиксировали в Беларуси, всего 21,1 тыс. заболевших, 121 человек умер

В Беларуси, по состоянию на 8 мая, умер 121 человек с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 (на 7 мая - 116) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Всего в республике зарегистрирован 21101 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 7 мая - 20 168). Прирост за сутки составил 933 человека.

На 8 мая выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая - 5067).

По данным Минздрава, всего было проведено 240 тыс. 146 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от общего количества проведенных тестов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчину с COVID-19 задержали на репетиции парада в Минске. ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7928) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+6
Появляется все больше свидетельств о сокрытии реальной картины заражения а особенно смертности.
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08.05.2020 17:35
+5
після параду множимо на два
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08.05.2020 17:35
+5
В Минске сейчас особые проблемы со студенческими общежитиями -- обнаруживается вирус -- всех, или выгоняют нафиг и общагу закрывают, или всех в общаге закрывают. Инфы про это -- ноль без палочки...
...но все в курсе...

Только усатого и его КГБ, боятся больше, чем смертельную болячку.
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08.05.2020 18:01
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Судячи з білоруських даних до піку епідемії в нашому регіоні ще далеко!
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08.05.2020 17:33 Відповісти
Какой пик. Все идет в норме. В режиме обычного ОРВИ. Не более. Причем обрати внимание как статистику дают. Выздоровевших за сутки абсолютно не учитывают. Дают только общим числом.
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08.05.2020 17:44 Відповісти
Министерство здравоохранения Беларуси https://t.me/minzdravbelarus заявило , что в стране 21101 заразившийся COVID-19. Минздрав насчитал 121 умершего пациента.
Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала https://t.me/bnkbel «Баста» - https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375752/
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08.05.2020 17:52 Відповісти
Как-то от оппозиционеров ждать объективной оценки тоже не сильно приходится. Да и сравниваем мы сейчас здесь ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные всех стран.
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08.05.2020 17:56 Відповісти
У них проводится массовое тестирование. И умерших мало. Ещё бы кто рассказал, как это работает в Беларуси
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08.05.2020 17:33 Відповісти
Заметьте, общего такого карантина как у нас у них нет. Как-то картина віглядит все более неприглядно с этим ковидом и истерией мирового масштаба.
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08.05.2020 17:40 Відповісти
У них в полтора раза больше заразившихся, но втрое меньше умерших - вот и показатель работы системы.
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08.05.2020 17:51 Відповісти
Чьей только. Нашей? Думаю скорее всего показатель работы нашей системы, если у них ситуация лучше без карантина чем у нас с карантином. Короче хитрый Лука сделал всех.
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08.05.2020 17:53 Відповісти
Тільки кількість населення в них в 4 рази менша
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09.05.2020 00:01 Відповісти
після параду множимо на два
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08.05.2020 17:35 Відповісти
Ок. Занесу в мемориз. Посмотрим какая из тебя Ванга. Думаю как наше правительство ванговало после паски всплеск заболеваемости. А не сбылось.
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08.05.2020 17:41 Відповісти
21 тис було,через два тижня 38-майже на два-посмотрел?
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26.05.2020 19:34 Відповісти
Так должно же было не в два раза, гораздо больше. Какие массовые мероприятия прошли. Там по идее минимум раза в четыре число зараженных должно было произойти, если прикидывать по схеме ВОЗ.
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27.05.2020 16:18 Відповісти
С какой стати, если у них нет карантина. Или ты по инерции написал, как про туристов или церкви.
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08.05.2020 17:42 Відповісти
Та я так понимаю Грыша из секты свидетелей короны.
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08.05.2020 17:43 Відповісти
Він із секти масочних домогосподарок)
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08.05.2020 18:45 Відповісти
Появляется все больше свидетельств о сокрытии реальной картины заражения а особенно смертности.
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08.05.2020 17:35 Відповісти
От ольгинских тролей?
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08.05.2020 17:40 Відповісти
Ну хоть бы на одно свидетельство ссылку дал.
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08.05.2020 17:42 Відповісти
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
Вынос монголки венедиктовой и дермака. Если зебот их не поменяет на согласованные с ес, то его тоже вынести, дать тумаков, поджопник с олимписйким пролетом на 3 метра, утрамбовать карону и пусть дальше пробует
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08.05.2020 17:46 Відповісти
Вообще ничего не понял.
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08.05.2020 17:48 Відповісти
К журналистам попала справка о смерти женщины, которая на днях ушла из жизни в Минске. Она "сгорела" за семь дней: 28 апреля почувствовала температуру, 2 мая попала в больницу, 5 мая умерла, передает https://euroradio.fm/ru/kak-smerti-pacientov-s-covid-19-prohodyat-mimo-oficialnoy-statistiki «Еврорадио» .
У пациентки подтвердили коронавирусную инфекцию. Но в официальную статистику по COVID-19 она вряд ли попадёт. В качестве непосредственной причины смерти указана лёгочно-сердечная недостаточность. Патологическое состояние, вызвавшее или обусловившее причину смерти - двухсторонняя пневмония. Основная причина смерти - ишемическая болезнь сердца.
А коронавирус обозначен как "другое важное состояние, сопутствовавшее смерти, но не связанное с болезнью, которая к нему привела". Всё как говорил Лукашенко: "Никто от коронавируса в нашей стране не умрёт".

993 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Беларуси, всего 21,1 тыс. заболевших, 121 человек умер - Цензор.НЕТ 3619
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08.05.2020 17:54 Відповісти
Умилила фраза "Но в официальную статистику по COVID-19 она вряд ли попадёт." Откуда такая уверенность?
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08.05.2020 17:58 Відповісти
А что за фото бланка? Откуда нужно понять, что это Белорусь, а не Россия например?
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08.05.2020 18:46 Відповісти
Какая пневмония, каких долей, чем вызвана... это шо, не прописывается?
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08.05.2020 19:01 Відповісти
Дайошь парад и каждый день!!! Лука, дави их!
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08.05.2020 17:36 Відповісти
Всего в республике зарегистрирован 21101 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 7 мая - 20 168). Прирост за сутки составил 933 человека.

Какие то странные подсчеты. Выздоровевших за сутки не учитывают совсем что ли? Наверное чтобы картина ,более страшная казалась.
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08.05.2020 17:38 Відповісти
А денюжку у Европы бацька уже наклянчил?
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08.05.2020 17:43 Відповісти
Ну так это ж святое. Почему бацька должен свой гешефт упускать. Вон солидная международная организация типа совета европы нкалядовала уже 7,4 лярда вечнозеленых на разработку вакцины от ковида. Чо, бабло рубится, все шуршит - все движется своим чередом. Чере некоторое время за ковид забудут и денежки тютю. Попомните мои слова.
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08.05.2020 17:46 Відповісти
браво, не в бровь, а в глаз
правда, от ковидобесия просто так не избавиться, ждите осенью вторую волну и карантин по-новому, еще жестче
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08.05.2020 17:48 Відповісти
Думаю хер там. Постремаются. Это вообще нужно безбашенным быть чтобы подобное еще осенью замутить. Сойдет на нет скорее всего. Кста, вакцина от нашумевшей в свое время Эболы дальше теста на 11 тыс человек не пошла. И где теперь эбола? Собственно равно как и вакцина.
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08.05.2020 17:50 Відповісти
как говорится, дай Бог
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08.05.2020 17:55 Відповісти
Европа не даёт сказали деньги только при карантине) такая вот пандемия)
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08.05.2020 18:50 Відповісти
Тю, зачем тогда они больных-небольных считают, которые еще и бегают из больниц? Там еще все дезинфицируют - улицы, подъезды...
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08.05.2020 19:51 Відповісти
У зебота занижение в 5 раз. Мамкин диктатор лжет.

Любая капля может вызвать лавину
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08.05.2020 17:48 Відповісти
Ключевое МОЖЕТ. А может и не вызвать лавину любая капля. Не каждый может вызвать лавину. Вернее может каждый, но не все.
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08.05.2020 17:51 Відповісти
У кацапов победобесие - запасная площадка руц мира.
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08.05.2020 17:49 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/
...кому там ссылки на реальную инфу в Беларуси?
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08.05.2020 17:54 Відповісти
Ну согласно официальной статистики от пневмоний разного рода с начала года в Беларуси умерло ВСЕГО 254 человека. https://interfax.by/news/policy/raznoe/1274224/ Можете ознакомиться .
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08.05.2020 18:04 Відповісти
Коронавирус бушует во всех областях Беларуси

https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375700/
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08.05.2020 17:56 Відповісти
Пожалуйста, не давайте ссылки на эту помойку. чартер 97 еще тот УГ. Троллячья ферма фейкометов.
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08.05.2020 18:05 Відповісти
Это точно везде они ссылаются на телеграм каналы))
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08.05.2020 18:36 Відповісти
примусова імунізація по-бєлорусскі

Сегодня в Минске проходит очередная репетиция парада 9 мая.
Несколько сотен людей носили флаги и пели военные песни.
Большинство участников были без масок и перчаток, передает https://www.svaboda.org/a/30601244.html «Радыё Свабода» .
Напомним, на днях журналистам поступали сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях https://charter97.org/ru/news/2020/5/6/375477/ говорят приходить на парад без масок - и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.
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08.05.2020 17:56 Відповісти
Ну так действует же. У них без всякого карантина ситуация походу лучше чем у нас с карантином.
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08.05.2020 18:08 Відповісти
В Украине 500 заболевших в день, в Беларуси, до тысячи.

...причём тут крантин? Хотя, в Украине, это тоже не карантин...
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08.05.2020 18:10 Відповісти
Так вот и причем. Согласно наших пугающих картинок сколько должно заразиться людей если не использовать карантин, то в Беларуссии должно до 5 тысяч ежедневно заражаться минимум и расти в геометрической прогрессии. А такого не наблюдается. Ну не знаю как в германиях, а в Украине полный карантин. Сидим дома. Большинство не работает. Что еще нужно?
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08.05.2020 18:15 Відповісти
Білорусь до кінця травня забуде про епідемію. А Україну ще довго будуть мучати дурантином допоки не розграбують виділені 60 млрд гривень виділених на фейкову боротьбу з фейковою пандемією.
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08.05.2020 18:40 Відповісти
На гос. предприятиях, посещение парада, очень сильные добровольно-принудительные "по просьбам трудящихся".
На частных фирмах по-разному -- от близости руководства к телу Луки зависит -- чем ближе, тем больше давление на сотрудников, в парадном плане...
Народ грит, что Лука получает неадекватную информацию от своих слуг... ...и реагирует поэтому неадекватно.
...царь -- бояре... -- извечное народное долбогрёбство...
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08.05.2020 18:08 Відповісти
А как адекватно и на что реагировать? Официальной критичности ситуации не прослеживается. Неофициальной походу тоже. Или таки есть свидетельства у Вас? Ознакомьте тогда нас пожалуйста. Тока не своими словами а конкретным материалом оттуда.
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08.05.2020 18:11 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375700/
-- объясняю популярно: возле носа, с обеих сторон, должно иметься, как максимум 2 и, как минимум, один глаз... -- тыкаем, кикаем -- и не бэ-мэкаем...
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08.05.2020 18:24 Відповісти
Я там кроме голословных утверждений ничего не увидел. Извини.
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08.05.2020 18:27 Відповісти
Каждый десятый, кто умер от covid-19 в Беларуси, - медик. И это один из самых высоких показателей смертности среди врачей в мире. При этом в нашей стране РБ, кажется, запрещено об этом говорить.
Журналисты узнали, что пишут медики в свои социальные сети. Из соображений их безопасности все имена скрыты, пишет https://kyky.org/hero/moralno-lomayut-smerti-kolleg-chto-pishut-v-svoi-sotsseti-belaruskie-vrachi kyky.org
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08.05.2020 18:30 Відповісти
Посмтрел и прослезился. Увидел душещипательные рассказы, фото медиков в и после ношения защитных костюмов. Вот тока фото зараженных и переполненных больниц не увидел к сожалению. К такого рода публикациям я лично отношусь как к фейку. Извините.
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08.05.2020 18:37 Відповісти
В Минске сейчас особые проблемы со студенческими общежитиями -- обнаруживается вирус -- всех, или выгоняют нафиг и общагу закрывают, или всех в общаге закрывают. Инфы про это -- ноль без палочки...
...но все в курсе...

Только усатого и его КГБ, боятся больше, чем смертельную болячку.
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08.05.2020 18:01 Відповісти
Вот меня например настораживает фраза - инфы ноль, тока все в курсе. У всех телефоны отбирают? Не дают доступа в инет, чтобы переслать т.с. реальную картину происходящего пусть даже анонимно?
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08.05.2020 18:10 Відповісти
Шо ты дурня корчишь из себя? В Беларуси, все оппозиционные и правдивые иннтернет-рессурсы давно под запретом. Войти можно только нелегально... -- с соответствующими последствиями.
Ты думаешь, чего тут беларусы обсуждают Украину и не вякают про Беларусь?
Сранник Вертухайный...*)
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08.05.2020 18:13 Відповісти
Я тебе большую тайну открою. Есть такой архиватор RAR. Прикинь. В нем 128 битное шифрование. Что это значит. По сути взломать запароленный рар архив можно. Тока лет много на это уйдет. Что мешает заснять материал и выложить не от себя а переслав другим. Так ведь нет такого материала.
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08.05.2020 18:18 Відповісти
Ахах. Это то сообщение зачем спамить то было? Что в нем то я не так сказал?
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08.05.2020 18:38 Відповісти
Белорусское министерство больше не выходит в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы про коронавирус.

https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://pluso.ru/

С конца марта Минздрав выходил в прямой эфир как минимум раз в неделю, где отчитывался о текущей ситуации в Беларуси с коронавирусом и отвечал на некоторые вопросы. Но на прошлой и этой неделе Минздрав в прямой эфир не выходит, и сегодня тоже не выйдет, как стало известно https://euroradio.fm/ru/tradicionnogo-pyatnichnogo-brifinga-minzdrava-segodnya-ne-budet «Еврорадио» .
«В МЗ все разъехались, некому проводить», - пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
Последний раз Минздрав выходил в прямой эфир 24 апреля.
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08.05.2020 18:14 Відповісти
Все кправильно. Бульбу содють.
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08.05.2020 18:29 Відповісти
Животное лахтинское.
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08.05.2020 18:40 Відповісти
Оу, тяжелая артилерия подтянулось. Ща какашками закидывать начнут.
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08.05.2020 18:45 Відповісти
По белорусской статистике умирает строго 4-5 человек в день. Причём столько умирали и в первые дни эпидемии, когда зараженных насчитывалась едва сотня, и столько же умирает сейчас в разгар эпидемии, когда заряженных больше 20 тыс. Очевидно есть тупая разнарядка записывать в умершие не более 5 человек в день, а остальным жертвам ковидыча автоматически пишут всякие левые диагноз.
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08.05.2020 18:59 Відповісти
...В Беларуси удручающая ситуация, переходящая в катастрофу, больных все больше и больше. Больница переполнена, я в этой больнице уже 13 дней, легкие мои функционируют на 1/3 - легочная ткань фактически сгорела, появился тромбоз из-за недостатка кислорода и высокой температуры. Что будет дальше - не знаю.
В больнице каждый день умирают люди от короновируса - в среднем, по 15-17 человек. Медики работают на износ, медсестры плачут в ночное время отчетливо слышно доносятся вопли медсестр и санитарок. Слышала разговор о том, если в ближайшее время ситуация сохранит тенденцию к увеличению больных; то больных с короной начнут сортировать на тех кто моложе и кого можно спасти и на тех, кто обречен. Аппаратов ИВЛ на всех не хватит.
В Беларуси официально коронавируса нет, так выгодно чиновникам считать. Меньше ассигнований нужно на преодоление пандемии. Нет человека - нет проблем, помните? В Беларуси все хорошо, страна для жизни, здесь все создано что бы жить и радоваться, так считает правитель наш. Я Наталья Костур! Я не хочу анонимности. Опубликуйте этот крик души - https://charter97.org/ru/news/2020/5/2/375004/
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08.05.2020 19:41 Відповісти
Всюди в цілому світі вмирає приблизно 3%,а в Білорусії сто людей, брехня повна при такій захворюваності мало померти 600-700 людей
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08.05.2020 20:00 Відповісти
 
 