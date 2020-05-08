993 новых случая COVID-19 зафиксировали в Беларуси, всего 21,1 тыс. заболевших, 121 человек умер
В Беларуси, по состоянию на 8 мая, умер 121 человек с COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Минздраве Беларуси.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 (на 7 мая - 116) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в республике зарегистрирован 21101 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 7 мая - 20 168). Прирост за сутки составил 933 человека.
На 8 мая выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая - 5067).
По данным Минздрава, всего было проведено 240 тыс. 146 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от общего количества проведенных тестов.
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Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала https://t.me/bnkbel «Баста» - https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375752/
Вынос монголки венедиктовой и дермака. Если зебот их не поменяет на согласованные с ес, то его тоже вынести, дать тумаков, поджопник с олимписйким пролетом на 3 метра, утрамбовать карону и пусть дальше пробует
У пациентки подтвердили коронавирусную инфекцию. Но в официальную статистику по COVID-19 она вряд ли попадёт. В качестве непосредственной причины смерти указана лёгочно-сердечная недостаточность. Патологическое состояние, вызвавшее или обусловившее причину смерти - двухсторонняя пневмония. Основная причина смерти - ишемическая болезнь сердца.
А коронавирус обозначен как "другое важное состояние, сопутствовавшее смерти, но не связанное с болезнью, которая к нему привела". Всё как говорил Лукашенко: "Никто от коронавируса в нашей стране не умрёт".
Какие то странные подсчеты. Выздоровевших за сутки не учитывают совсем что ли? Наверное чтобы картина ,более страшная казалась.
правда, от ковидобесия просто так не избавиться, ждите осенью вторую волну и карантин по-новому, еще жестче
Любая капля может вызвать лавину
...кому там ссылки на реальную инфу в Беларуси?
https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375700/
Сегодня в Минске проходит очередная репетиция парада 9 мая.
Несколько сотен людей носили флаги и пели военные песни.
Большинство участников были без масок и перчаток, передает https://www.svaboda.org/a/30601244.html «Радыё Свабода» .
Напомним, на днях журналистам поступали сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях https://charter97.org/ru/news/2020/5/6/375477/ говорят приходить на парад без масок - и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.
...причём тут крантин? Хотя, в Украине, это тоже не карантин...
На частных фирмах по-разному -- от близости руководства к телу Луки зависит -- чем ближе, тем больше давление на сотрудников, в парадном плане...
Народ грит, что Лука получает неадекватную информацию от своих слуг... ...и реагирует поэтому неадекватно.
...царь -- бояре... -- извечное народное долбогрёбство...
-- объясняю популярно: возле носа, с обеих сторон, должно иметься, как максимум 2 и, как минимум, один глаз... -- тыкаем, кикаем -- и не бэ-мэкаем...
Журналисты узнали, что пишут медики в свои социальные сети. Из соображений их безопасности все имена скрыты, пишет https://kyky.org/hero/moralno-lomayut-smerti-kolleg-chto-pishut-v-svoi-sotsseti-belaruskie-vrachi kyky.org
...но все в курсе...
Только усатого и его КГБ, боятся больше, чем смертельную болячку.
Ты думаешь, чего тут беларусы обсуждают Украину и не вякают про Беларусь?
Сранник Вертухайный...*)
https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://charter97.org/ru/news/2020/5/8/375747/ https://pluso.ru/
С конца марта Минздрав выходил в прямой эфир как минимум раз в неделю, где отчитывался о текущей ситуации в Беларуси с коронавирусом и отвечал на некоторые вопросы. Но на прошлой и этой неделе Минздрав в прямой эфир не выходит, и сегодня тоже не выйдет, как стало известно https://euroradio.fm/ru/tradicionnogo-pyatnichnogo-brifinga-minzdrava-segodnya-ne-budet «Еврорадио» .
«В МЗ все разъехались, некому проводить», - пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
Последний раз Минздрав выходил в прямой эфир 24 апреля.
В больнице каждый день умирают люди от короновируса - в среднем, по 15-17 человек. Медики работают на износ, медсестры плачут в ночное время отчетливо слышно доносятся вопли медсестр и санитарок. Слышала разговор о том, если в ближайшее время ситуация сохранит тенденцию к увеличению больных; то больных с короной начнут сортировать на тех кто моложе и кого можно спасти и на тех, кто обречен. Аппаратов ИВЛ на всех не хватит.
В Беларуси официально коронавируса нет, так выгодно чиновникам считать. Меньше ассигнований нужно на преодоление пандемии. Нет человека - нет проблем, помните? В Беларуси все хорошо, страна для жизни, здесь все создано что бы жить и радоваться, так считает правитель наш. Я Наталья Костур! Я не хочу анонимности. Опубликуйте этот крик души - https://charter97.org/ru/news/2020/5/2/375004/