993 новых случая COVID-19 зафиксировали в Беларуси, всего 21,1 тыс. заболевших, 121 человек умер

В Беларуси, по состоянию на 8 мая, умер 121 человек с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 (на 7 мая - 116) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Всего в республике зарегистрирован 21101 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 7 мая - 20 168). Прирост за сутки составил 933 человека.

На 8 мая выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая - 5067).

По данным Минздрава, всего было проведено 240 тыс. 146 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от общего количества проведенных тестов.

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