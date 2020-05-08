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Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда

Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда

Завершення Другої світової війни було для Польщі "солодко-гіркою датою", оскільки з одного боку завершилася кривава війна, але з іншого – Польща потрапила в радянську зону впливу.

На цьому 8 травня після покладання квітів до могили Невідомого солдата в 75-ту річницю завершення Другої світової війни в Європі заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для нас – це солодко-гірка дата. Солодка, оскільки 75 років тому завершилася Друга світова війна, завершилося кривава бійня в історії XX століття і у світовій історії, коли життя втратили майже шість мільйонів поляків, зокрема три мільйони громадян Польщі єврейського походження", - зазначив Дуда.

Він підкреслив, що на Польщу в 1939 році напали два агресори: 1 вересня - гітлерівська Німеччина, а 17 вересня – радянська Росія.

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Дуда зазначив, що після травневих подій 1945 року на карті Європи знову з’явилася Польща, але "не як країна повністю вільна і суверенна, а як країна в радянській сфері впливу".

"Це є тим гірким елементом", - констатував Дуда.

Він підкреслив, що потрібно пам’ятати про жертви усіх тих, хто боровся, страждав і загинув на фронтах Другої світової війни.

Автор: 

Друга світова війна (302) Німеччина (7517) Польща (8663) СРСР (348)


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Топ коментарі
+46
Нацисты и советская Россия напали на Польшу в 39-м. После погибло почти шесть миллионов поляков, - Дуда - Цензор.НЕТ 1351
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08.05.2020 17:55 Відповісти
+35
Майданівці оприлюднили заяву!
заявление подписали 182 физических лица и 14 организаций.
https://www.youtube.com/watch?v=1a1x7X4NdG4
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08.05.2020 17:46 Відповісти
+31
Нацисты и советская Россия напали на Польшу в 39-м. После погибло почти шесть миллионов поляков, - Дуда - Цензор.НЕТ 1568
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08.05.2020 17:55 Відповісти
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У меня те же вопросы)))
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09.05.2020 08:56 Відповісти
Поляки много раз говорили, что не будут претендовать на Львов.
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08.05.2020 20:45 Відповісти
Это правильно. Но ультраправые поляки так не считают.
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08.05.2020 20:50 Відповісти
Ультраправыми могут вполне рулить промосковские служаки.
Как у нас кремль рулил всякими Тягнибоками (Фротманами).
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08.05.2020 21:04 Відповісти
сдохне клята рабсія!! Респект, Дуда!!!
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08.05.2020 21:41 Відповісти
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война.
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08.05.2020 21:54 Відповісти
Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда - Цензор.НЕТ 5723
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08.05.2020 21:58 Відповісти
коли поляки збираються подавати позов до РФ (як правонаступницю СССР..) за напад в 1939 ..?
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08.05.2020 21:58 Відповісти
Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда - Цензор.НЕТ 5678
Москва 1 мая 1941 года
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08.05.2020 22:05 Відповісти
Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда - Цензор.НЕТ 3172
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08.05.2020 23:44 Відповісти
А то что територия Украины стала большемв результате напаления в 1939 не факт?
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09.05.2020 09:00 Відповісти
Не Украины, а Советского Союза.
Территория пишется с двумя "р".
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09.05.2020 11:06 Відповісти
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