Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда

Завершення Другої світової війни було для Польщі "солодко-гіркою датою", оскільки з одного боку завершилася кривава війна, але з іншого – Польща потрапила в радянську зону впливу.

На цьому 8 травня після покладання квітів до могили Невідомого солдата в 75-ту річницю завершення Другої світової війни в Європі заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для нас – це солодко-гірка дата. Солодка, оскільки 75 років тому завершилася Друга світова війна, завершилося кривава бійня в історії XX століття і у світовій історії, коли життя втратили майже шість мільйонів поляків, зокрема три мільйони громадян Польщі єврейського походження", - зазначив Дуда.

Він підкреслив, що на Польщу в 1939 році напали два агресори: 1 вересня - гітлерівська Німеччина, а 17 вересня – радянська Росія.

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Дуда зазначив, що після травневих подій 1945 року на карті Європи знову з’явилася Польща, але "не як країна повністю вільна і суверенна, а як країна в радянській сфері впливу".

"Це є тим гірким елементом", - констатував Дуда.

Він підкреслив, що потрібно пам’ятати про жертви усіх тих, хто боровся, страждав і загинув на фронтах Другої світової війни.