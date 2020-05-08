УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5190 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 414 26

Ворог від початку доби 8 травня 5 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС

Ворог від початку доби 8 травня 5 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії розмежування міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські захисники для припинення ворожих обстрілів активно використовували чергові вогневі засоби.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Широкиного противник вів вогонь по наших військовослужбовцях із мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і застосовував БПЛА для скидання ВОГ-17.

Поблизу населеного пункту Мар'їнка противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а по захисниках Авдіївки задіяв великокаліберні кулемети.

Читайте також: Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Орєхова і Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

На всі нахабні обстріли російських найманців наші воїни відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються".

Автор: 

обстріл (29540) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
За два дні (і доба ще не скінчилася) 9 поранених українських воїнів !!!

А кагал вибори готує на даунбасі.
показати весь коментар
08.05.2020 20:44 Відповісти
+3
"Мірлюбойценой", як і обіцяв. Війна скоро закінчиться. Захищати нас буде нікому. Кожен день поранені.
Одужання нашим захисникам
показати весь коментар
08.05.2020 18:24 Відповісти
+2
Мириться хотят какцапы, правы были сивохо с дерьмаком. През занят, входит в роль?
показати весь коментар
08.05.2020 18:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Партія влади намагається позбавити належних умов роботи для лікарів, які зараз перебувають на передовій у боротьбі з COVID-19.
Вчора Верховна Рада прийняла законопроєкт №3376-1, який фактично унеможливлює отримання компенсацій тим, хто захворів під час виконання службових обов'язків. Ми не можемо залишатися осторонь і просто зобов'язані чинити опір.
Як? Підтримуйте нашу петицію до Офісу президента щодо повернення законопроєкту!

https://petition.president.gov.ua/petition/95528
показати весь коментар
08.05.2020 17:50 Відповісти
Если в стране врачи работают за 3 000 в месяц,то это не врачи,это уборщицы из советскогоо союза...
показати весь коментар
08.05.2020 17:57 Відповісти
Мириться хотят какцапы, правы были сивохо с дерьмаком. През занят, входит в роль?
показати весь коментар
08.05.2020 18:05 Відповісти
Не бреши скотина чернозада, ніякий ти не Русіч. І говіркі твоїй 150 років, Пушкінська лайка...
показати весь коментар
08.05.2020 18:53 Відповісти
Путинские мрази... Будьте вы прокляты....Господи, Спаси и Сохрани наших воинов - героев!
показати весь коментар
08.05.2020 18:06 Відповісти
"Мірлюбойценой", як і обіцяв. Війна скоро закінчиться. Захищати нас буде нікому. Кожен день поранені.
Одужання нашим захисникам
показати весь коментар
08.05.2020 18:24 Відповісти
Тоже спам😂🌷
показати весь коментар
08.05.2020 18:35 Відповісти
дЕрмак! целуй в задницу неоРашистов - они достойно отмечают свое ДЕДЫВОЕВАЛИ
показати весь коментар
08.05.2020 18:41 Відповісти
...хватай НЕлоха , шуруй под пули ********** корешей и обещай им выборы и отвод украинских войск
показати весь коментар
08.05.2020 18:44 Відповісти
За два дні (і доба ще не скінчилася) 9 поранених українських воїнів !!!

А кагал вибори готує на даунбасі.
показати весь коментар
08.05.2020 20:44 Відповісти
Люди зараз дивляться на циіри короновірусу, а про полеглих на сході геть забули.
показати весь коментар
09.05.2020 00:33 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.

Ворог від початку доби 8 травня 5 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 861
показати весь коментар
08.05.2020 21:37 Відповісти
мертвих сРюцьких виродків багато не буває!
показати весь коментар
09.05.2020 08:36 Відповісти
Побольше бы их и пусть насадят на палки и таскают на маршах некрофильских полков.
показати весь коментар
09.05.2020 10:32 Відповісти
Слава героям АТО! С Великой Победой! Спустя столько лет фрицы с помощью Путиньки снова пытаются оградить Европу и сделать ее своей полуколонией. Абсолютно недопустимы форматы Минска и другие переговоры с путинскими киллерами убивающими украинцев. Только патриотизм и оружие могут защитить Украину. Украинцы не должны быть в стороне. Не только финансово а всестронне мы должны помогать героям АТО сдерживать врага и этим мы должны спасать жизни детей Донбасса и Сынов Украины 1 Информация о враге 2 Информация о партнерах врага 3 Экономическая наука и наука менеджмента на поддержку воинов АТО 4 Придумывание с помощью науки адекватных укреплений от обстрелов прорусскими боевиками Украины 5 Пропаганда украинста и напоминание обществу Украины, что оно живет во время страшной войны с агрессором. Некоторые боевики ДНР чтят Гитлера и я видел машину для переработки костей которой немцы трощили человеческие кости. Какие форматы с последователями Гитлеризма? ДНР это гитлеризм...
показати весь коментар
09.05.2020 00:56 Відповісти
Украина ведет справедливую войну против колонизатор и воров ибо Путин тут чтоб колонизировать Донбасс и Днепропетровск Наши СМИ умалчивают про планы захватов Путинькой милым промышленных центров Украины. У нас есть новый и очень мощный враг. Из за Любви к китайской культуре я не считал правительство КНР злом, но я ошибся. Это правительство ни разу не осудило действия Путина в Крыму и на Донбассе. Япония вводила санкции против Путиньки. Нет сомнений что власти Китая несут ответственность зо смерть свыше 250000 людей от проклятого вируса. Не корона и не пандемия, а мощнейшее секретное оружие Пекина и дурачку Иванушке понятно, что так просто все не бывает... Эпидемия в Китае была театром, что скрыть реальную угрозу... Китайское правительство продолжает поддерживать гнилые режима Путиньки милого и Асада. Эти режимы грабят Донбасс и бомбят детские садики в Алеппо. Эти режимы торгуют с Мадуро наркотиками и имеют связь с мафией Италии. Я поддерживаю будучи леваком лидера Северной Кореи, но есть ось зла и она выглядит вот так: Правительство России, китайский режим, иранский людоедский режим. Последний сбил украинский самолет.
показати весь коментар
09.05.2020 01:08 Відповісти
Позор путиноидным Аятоллам Ирана отрицающим Холокост и Хизболле.
показати весь коментар
09.05.2020 01:09 Відповісти
Нет гласной пока борьбы с путиноидным фашизмом.
показати весь коментар
09.05.2020 01:11 Відповісти
ДНР Донецко нацисткая Росссия
показати весь коментар
09.05.2020 01:13 Відповісти
зелені дебіли, як та з ким ви утирки перемирюватись захотіли. придурки недоколихані!
показати весь коментар
09.05.2020 08:35 Відповісти
 
 