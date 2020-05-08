Ворог від початку доби 8 травня 5 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії розмежування міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські захисники для припинення ворожих обстрілів активно використовували чергові вогневі засоби.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Широкиного противник вів вогонь по наших військовослужбовцях із мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і застосовував БПЛА для скидання ВОГ-17.
Поблизу населеного пункту Мар'їнка противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а по захисниках Авдіївки задіяв великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Орєхова і Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.
Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.
На всі нахабні обстріли російських найманців наші воїни відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються".
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Одужання нашим захисникам
А кагал вибори готує на даунбасі.
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.