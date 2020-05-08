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Новини
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У Раді пропонують урізати частину виплат 25 депутатам за прогули на комітетах

У Раді пропонують урізати частину виплат 25 депутатам за прогули на комітетах

Регламентний комітет просить голову Верховної Ради Дмитра Разумкова урізати частину виплат 25 народним депутатам, які без поважних причин у квітні не брали участі в засіданнях парламентських комітетів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні комітету.

Регламентний комітет просить голову Верховної Ради Дмитра Разумкова видати розпорядження "про припинення відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень за квітень 2020 року, народним депутатам України, які без поважних причин не брали безпосередньої участі у більш ніж 50 відсотках засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано".

Як зазначається, йдеться про 25 народних депутатів, серед яких - Петро Порошенко (лідер "Європейської солідарності"), Тарас Батенко та Віктор Бондар (співголови депутатської групи "За майбутнє"), Ярослав Дубневич, Ігор Палиця (група "За майбутнє"), Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Вадим Рабинович, Юрій Солод, Вадим Столар (ОПЗЖ) та інші.

Дивіться також: Рабінович пропустив 74% засідань Ради, а Столар - 68,9%, головні прогульники - нардепи від ОПЗЖ, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА

Народний депутат Микола Княжицький (Європейська солідарність) у Фейсбуці відреагував на це рішення комітету, пояснивши чому потрапив у цей список: "У деяких ЗМІ була поширена інформація про те, що Регламентний комітет просить голову Верховної Ради урізати частину виплат 25 народним депутатам, які без поважних причин у квітні не брали участі в засіданнях парламентських комітетів.

Серед таких депутатів зазначено і моє прізвище, що може сформувати думку, що я без поважних причин не відвідую засідання комітету, до складу якого мене обрано.

Проте така інформація не відповідає дійсності. У період з 24 квітня по 2 травня включно я справді не брав участь у засіданнях комітету за станом здоров'я, що підтверджено листком непрацездатності, який поданий і в Комітет, і в Управління кадрів Апарату Верховної Ради України, як того вимагає законодавство. А відтак причина відсутності на засіданнях більш ніж поважна.

Сподіваюсь, що і відповідальними структурними підрозділами апарату Верховної Ради України, і Регламентним комітетом найближчим часом буде виправлено цю помилку".

Автор: 

комітет (370) регламент (115) прогул (84) зарплата (2266)


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Топ коментарі
+4
Не понятно зачем когото об этом нужно просить. Это должно происходить автоматом.
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08.05.2020 19:25 Відповісти
+1
В Раде предлагают урезать часть выплат 25 депутатам за прогулы на комитетах - Цензор.НЕТ 9455
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08.05.2020 18:07 Відповісти
+1
Урезать? Забрать всё до конца каденции! Оставить им минимальную зарплату и нехай влачут по Раде свой крест прогульщиков до конца и станут худым укором для других депутатов на них смотрящих из под лоба с порицанием.
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08.05.2020 18:07 Відповісти
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В Раде предлагают урезать часть выплат 25 депутатам за прогулы на комитетах - Цензор.НЕТ 9455
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08.05.2020 18:07 Відповісти
В Раде предлагают урезать часть выплат 25 депутатам за прогулы на комитетах - Цензор.НЕТ 797
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08.05.2020 18:09 Відповісти
Урезать? Забрать всё до конца каденции! Оставить им минимальную зарплату и нехай влачут по Раде свой крест прогульщиков до конца и станут худым укором для других депутатов на них смотрящих из под лоба с порицанием.
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08.05.2020 18:07 Відповісти
предлагаю их закинуть на свиноферму.. пусть 2 годика гамно лопатами покидают... им полезно будет )))
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08.05.2020 18:14 Відповісти
pepy- n.1
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08.05.2020 21:35 Відповісти
Не понятно зачем когото об этом нужно просить. Это должно происходить автоматом.
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08.05.2020 19:25 Відповісти
Вы хотите сказать, что не нужен целый регламентный комитет? Как же без него-то?
Довелось мне работать на больших заводах, где было несколько тысяч человек. Отдел кадров - помню, профсоюзный комитет - помню, регламентный комитет - не помню.
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08.05.2020 22:28 Відповісти
Мова йде про участь в роботі комітетів. В комітетах більшість в Слуг, тому для опозиції нема жодного сенсу витрачати час на перебування там. До їх думки ніхто не дослухається.
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08.05.2020 22:22 Відповісти
их увольнять нужно...а не зарплату не платить...
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09.05.2020 07:27 Відповісти
 
 