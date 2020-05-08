У Раді пропонують урізати частину виплат 25 депутатам за прогули на комітетах

Регламентний комітет просить голову Верховної Ради Дмитра Разумкова урізати частину виплат 25 народним депутатам, які без поважних причин у квітні не брали участі в засіданнях парламентських комітетів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні комітету.

Регламентний комітет просить голову Верховної Ради Дмитра Разумкова видати розпорядження "про припинення відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень за квітень 2020 року, народним депутатам України, які без поважних причин не брали безпосередньої участі у більш ніж 50 відсотках засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано".

Як зазначається, йдеться про 25 народних депутатів, серед яких - Петро Порошенко (лідер "Європейської солідарності"), Тарас Батенко та Віктор Бондар (співголови депутатської групи "За майбутнє"), Ярослав Дубневич, Ігор Палиця (група "За майбутнє"), Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Вадим Рабинович, Юрій Солод, Вадим Столар (ОПЗЖ) та інші.

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Народний депутат Микола Княжицький (Європейська солідарність) у Фейсбуці відреагував на це рішення комітету, пояснивши чому потрапив у цей список: "У деяких ЗМІ була поширена інформація про те, що Регламентний комітет просить голову Верховної Ради урізати частину виплат 25 народним депутатам, які без поважних причин у квітні не брали участі в засіданнях парламентських комітетів.

Серед таких депутатів зазначено і моє прізвище, що може сформувати думку, що я без поважних причин не відвідую засідання комітету, до складу якого мене обрано.

Проте така інформація не відповідає дійсності. У період з 24 квітня по 2 травня включно я справді не брав участь у засіданнях комітету за станом здоров'я, що підтверджено листком непрацездатності, який поданий і в Комітет, і в Управління кадрів Апарату Верховної Ради України, як того вимагає законодавство. А відтак причина відсутності на засіданнях більш ніж поважна.

Сподіваюсь, що і відповідальними структурними підрозділами апарату Верховної Ради України, і Регламентним комітетом найближчим часом буде виправлено цю помилку".