Поліція оголосила про підозру директору будинку престарілих у Зазим'ї під Києвом, в якому три особи померли від COVID-19

Поліція Київської області оголосила про підозру директорові закладу, де від коронавірусу COVID-19 померло троє пенсіонерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті поліції.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, які спричинили загибель людей). За це жінці загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

У поліцію звернувся лікар Броварської районної лікарні і розповів, що до них доставлено пенсіонера з підозрою на інфекційне захворювання з села Зазим'я. Щоб перевірити інформацію, за вказаною адресою прибули співробітники поліції.

Читайте також: Кількість хворих на COVID-19 на Київщині зросла до 935, з них 86 дітей і 108 медиків, - ОДА

"Встановлено, що будинок престарілих функціонував нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм. Його директорка - фізична особа-підприємець, від початку карантинних заходів щодо нерозповсюдження поширення коронавірусу не забезпечила належного догляду, надання медичної допомоги, проведення лікарського огляду і не вжила заходів для ізоляції хворих", - повідомили правоохоронці.

Слідчі перевірили заклад і з'ясували, що жителі пансіонату, попри карантин, могли вільно пересуватися територією села без засобів індивідуального захисту (масок). Також встановлено, що до літніх людей безперешкодно приїжджали родичі, відвідувачі, один із яких і став джерелом інфекції. У результаті захворіло на COVID-19 понад 10 пенсіонерів, троє з яких померли.

Слідство триває.