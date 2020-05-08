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Новини Коронавірус і карантин
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Поліція оголосила про підозру директору будинку престарілих у Зазим'ї під Києвом, в якому три особи померли від COVID-19

Поліція оголосила про підозру директору будинку престарілих у Зазим'ї під Києвом, в якому три особи померли від COVID-19

Поліція Київської області оголосила про підозру директорові закладу, де від коронавірусу COVID-19 померло троє пенсіонерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті поліції.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, які спричинили загибель людей). За це жінці загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

У поліцію звернувся лікар Броварської районної лікарні і розповів, що до них доставлено пенсіонера з підозрою на інфекційне захворювання з села Зазим'я. Щоб перевірити інформацію, за вказаною адресою прибули співробітники поліції.

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"Встановлено, що будинок престарілих функціонував нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм. Його директорка - фізична особа-підприємець, від початку карантинних заходів щодо нерозповсюдження поширення коронавірусу не забезпечила належного догляду, надання медичної допомоги, проведення лікарського огляду і не вжила заходів для ізоляції хворих", - повідомили правоохоронці.

Слідчі перевірили заклад і з'ясували, що жителі пансіонату, попри карантин, могли вільно пересуватися територією села без засобів індивідуального захисту (масок). Також встановлено, що до літніх людей безперешкодно приїжджали родичі, відвідувачі, один із яких і став джерелом інфекції. У результаті захворіло на COVID-19 понад 10 пенсіонерів, троє з яких померли.

Слідство триває.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4132) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
с начала карантинных мероприятий по нераспространению распространение коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра

А кто обеспечил? Такую херню можно любому пришить.
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08.05.2020 18:08 Відповісти
+3
а тестирование у нас НЕ проводится легально ?

Шо-то я не знаю такого закона, по которому в период пандемии разрешается не проводить тестирование
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08.05.2020 18:26 Відповісти
+2
Селиш двох дідусів і двох бабусь в себе на дачі і отримуєш нелегальний дім.
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08.05.2020 18:46 Відповісти
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с начала карантинных мероприятий по нераспространению распространение коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра

А кто обеспечил? Такую херню можно любому пришить.
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08.05.2020 18:08 Відповісти
Что значит любому, ясно сказано что дом престарелых работал нелегально с массой нарушений.
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08.05.2020 18:20 Відповісти
а тестирование у нас НЕ проводится легально ?

Шо-то я не знаю такого закона, по которому в период пандемии разрешается не проводить тестирование
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08.05.2020 18:26 Відповісти
Селиш двох дідусів і двох бабусь в себе на дачі і отримуєш нелегальний дім.
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08.05.2020 18:46 Відповісти
В Канаді дуже багато померлих в домах для старих людей. Цей егоїстичний звичай викидати старих батьків в такі притулки я дуже засуджую. І це роблять переважно ''білі'' люди. ''Небілі'' люди набагато краще ставляться до своїх старих, вони живуть в сім'ях.
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08.05.2020 18:52 Відповісти
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08.05.2020 19:00 Відповісти
Старые родители, даже с эгоистической точки зрения, это, как правило, источник недвижимости ( разовый), и длительная финансовая страховка на случай Дурантина. Я не только всех своих старых родственников досмотрел, но и не родственника с домом в центре города (забрал в семью на правах родственника ) , с правом наследования жилплощади. Так что старые люди- это нехилый актив, если по умному.
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08.05.2020 19:22 Відповісти
не будь опрометчивой.
напр., старику нужен постоянный мед. уход (памперсы, кормить с ложки и т.п.), а все работают - твои действия?
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08.05.2020 20:07 Відповісти
и деменцией могут уже страдать . газ открыть и забыть . не у всех таки есть возможность нанять прислугу или самим постоянно дома находиться
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08.05.2020 20:14 Відповісти
Я не говорю, что всем есть такая возможность. У моего подопечного вся пенсия уходила на лекарства. Он понимал, что сам не выживет, потому держал себя в рамках. Иногда запивал, я боялся, что закурит в постели, и хана всем. Но обошлось.
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08.05.2020 20:32 Відповісти
Уже не берусь , потому что сам в возрасте , не потяну. А уход не всегда нужен. Большую половину совместной жизни тот старик мне больше помогал , чем я ему. Он за детьми присматривал, кушать , как умел , им готовил, дети его до сих пор с любовью вспоминают. При хорошем уходе и добром отношении старики долго сохраняют здоровье . До самой смерти на своих двоих ходил. Кормление с ложки потребовалось за две недели до смерти. А пригляд, , да, нужен. Брал его на работу с собой, и ему развлечение, друзья приходили, и мне спокойно.
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08.05.2020 20:28 Відповісти
 
 