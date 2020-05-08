"Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява
Політична партія "Національний корпус" виступила із заявою щодо подій пов'язаних із ексчленами "Національного корпусу" Кравченком і Філімоновим, підтримкою активіста Сергія Стерненка і конфліктом з нинішнім керівництвом "Національного корпусу".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві "Національного корпусу".
У тексті заяви наголошується: "Хайп на темі Сергія Стерненка триває. Сьогодні він продовжився у вигляді підлої брехні від експредставників "Національного Корпусу", що розповсюдили відверті наклепи на своїх колишніх побратимів з полку Азов.
"Національний Корпус" завжди виступав за право громадян на самозахист та готовий надати підтримку Сергію Стерненку, як і будь-якому іншому громадянину, в його боротьбі проти намагань влади видати самооборону за тяжкий злочин. Про що напередодні прямо заявив лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький у відеозверненні на своєму YouTube-каналі.
Саме тому звинувачення від колишніх представників Нацкорпусу в тому, що їх змушували відмовитися від підтримки Стерненка, є абсурдними, а тому ще більш відверто брехливими.
Що стосується самої зустрічі між колишніми побратимами та ветеранами Азову, то вона дійсно відбулась пізно ввечері 7 травня та стосувалася розмови на тему негідної поведінки з точки зору азовської та ветеранської етики – не маючи жодного стосунку ні до справи Стерненка, ні взагалі до політики. Відбулась звичайна чоловіча розмова між колишніми бойовими товаришами, на яку, до того ж, Філімонов, Кравченко та інші їхні товариші приїхали зі зброєю. Всі слова про "тортури" та побиття є цинічною брехнею. Хоча б тому, що під час розмови людей з боку так званих "постраждалих" було більше.
Інша брехня в тому, що розмова мала політичний характер – на жаль саме цю версію, неправдиво озвучену в соцмережах колишніми представниками Нацкорпусу, взяли на озброєння деякі ЗМІ та блогери. Це була розмова про воїнську та ветеранську честь, якої, з огляду на брехню та наклеп, остаточно позбавилися Кравченко та Філімонов.
Ще більш огидно, що даний приватний конфлікт намагається бути представлений, як певний "розкол всередині націоналістичних сил". Заяви Філімонова та Кравченка – хайп та викривлення подій в чистому вигляді, що лягли на благодатний грунт синтетичної кампанії на захист Стерненка".
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Найкраще правду демонструють вчинки.
Опоненти заявляють про різну тематику "дискусії" хоча й ті і інші характеризують її як непросту. Але якщо Філімонов з Кравченком кажуть про насильство на їх адресу, прессужба Білецького характеризує це як "чоловічу розмову". При цьому перші доволі розлого і детально описують те, що за їх версією відбувалось, а останні обмежуються скупим трактуванням, що це мовляв були наші внутрішні розмови. Така різниця у характері крментарів свідчить швидше про те, що у Білецького замовчують його волюнтаристські методи впливу, які насправді і без цього факту відомі. Тоє я схиляюсь до того, що специфіка заяв свідчить про те, що на адресу заявників було застосовано насильство. Тобто пресслужба бреше. А звідси я роблю висновок, що і питання, яке було предметом розбрату - це насправді несанкціонована підтримка Стерненка.
Інше питання, чому нацкорпус обрав позицію непідтримки Стерненка, хоча Білецький декларує, що на його думку Стерненко не є винуватим. Це питання легко з'ясувати, передивившись пряму мову через подане посилання на трубі. Але я вже й без того забагато про це написав.
9 год
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Яка убога заява Білецького про https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZWLcRYER2qq5nc244baucArmAYurf9dG_hvBvqxn4LDr-AYhJkcOv1osn0M2L3PJl7A2tFknCcZu9IelrehVj0ucvOzYCLhb9fdTl9dAElbMBVcrbPYuyuQ7sLuIPlz4to&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZWLcRYER2qq5nc244baucArmAYurf9dG_hvBvqxn4LDr-AYhJkcOv1osn0M2L3PJl7A2tFknCcZu9IelrehVj0ucvOzYCLhb9fdTl9dAElbMBVcrbPYuyuQ7sLuIPlz4to&__tn__=-]K-R Сергій Стерненко
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По ходу шефи Білецького побачили, що ультраси є. Реальні, а не дуті на російські гроші ЛОМи є. Адекватні журналісти є.
Справа Шеремета розвалюється. Рано чи пізно Кузьменко з Антоненком варто випускати.
Ментів під час карантину стали ненавидіти ще більше.
От і показують, що є «своя» ручна двіжуха, яка показує зуби отій неконтрольованій групі українців, на плечах яких тримається крихка державна конструкція на ймення Україна.
Гірше усього - коли доводиться битися не лише з мохнолапими любителями русской Украины, а і челами, які нап'ялюють кожухи щирих патріотів. Від умовних кириленків до оцих.
Мені ще цікаво, що численні близькі побратими Білецького роблять на ефірах із добкіними і лукашами? Чи кагбе легалізуємо наступних попутчиків?
Ти фейк запостив ?
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.
вы бредите ?
это Сабачьи шавки
Помните, "Пора", с палаточками перед могилянкой, протестами и пр. ????
Помните? И её пламенный вождь, тов. Каськив, который кончил у Януковича директором конторы по перемывке бабла под вывеской инноваций?
А славный Клуб Участников Померанчевой Революции, осаждавший застройщиков за небольшую сумму?
Ничто не ново под Луной!
Фаны больше радетели за свободу собственно личности, всех украинцев и независимость Украины, чем эти "ряженные" нацжены. Неважно, что вы воевали и защищали Родину, важно кто вы есть сегодня, когда власть реализует стратегию реваншизма. Все эти Нацкорпуса, Свободы, Яроши и другие, заметные против Пороха растерялись as babies.
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После предательства членами партии "Рух" лидера Вячеслава Чорновила и последующего его физического устранения нет значимой украинской национальной партии, к сожалению. Почему? Нет ответа, кроме кому-то трудно отказаться от "сладкой жизни".