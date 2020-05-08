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"Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява

Політична партія "Національний корпус" виступила із заявою щодо подій пов'язаних із ексчленами "Національного корпусу" Кравченком і Філімоновим, підтримкою активіста Сергія Стерненка і конфліктом з нинішнім керівництвом "Національного корпусу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві "Національного корпусу".

У тексті заяви наголошується: "Хайп на темі Сергія Стерненка триває. Сьогодні він продовжився у вигляді підлої брехні від експредставників "Національного Корпусу", що розповсюдили відверті наклепи на своїх колишніх побратимів з полку Азов.

"Національний Корпус" завжди виступав за право громадян на самозахист та готовий надати підтримку Сергію Стерненку, як і будь-якому іншому громадянину, в його боротьбі проти намагань влади видати самооборону за тяжкий злочин. Про що напередодні прямо заявив лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький у відеозверненні на своєму YouTube-каналі.

Саме тому звинувачення від колишніх представників Нацкорпусу в тому, що їх змушували відмовитися від підтримки Стерненка, є абсурдними, а тому ще більш відверто брехливими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексдобровольці "Азова" Кравченко і Філімонов заявили, що Білецький побив їх через підтримку Стерненка: "Були удари в голову і допити"

Що стосується самої зустрічі між колишніми побратимами та ветеранами Азову, то вона дійсно відбулась пізно ввечері 7 травня та стосувалася розмови на тему негідної поведінки з точки зору азовської та ветеранської етики – не маючи жодного стосунку ні до справи Стерненка, ні взагалі до політики. Відбулась звичайна чоловіча розмова між колишніми бойовими товаришами, на яку, до того ж, Філімонов, Кравченко та інші їхні товариші приїхали зі зброєю. Всі слова про "тортури" та побиття є цинічною брехнею. Хоча б тому, що під час розмови людей з боку так званих "постраждалих" було більше.

Інша брехня в тому, що розмова мала політичний характер – на жаль саме цю версію, неправдиво озвучену в соцмережах колишніми представниками Нацкорпусу, взяли на озброєння деякі ЗМІ та блогери. Це була розмова про воїнську та ветеранську честь, якої, з огляду на брехню та наклеп, остаточно позбавилися Кравченко та Філімонов.

Ще більш огидно, що даний приватний конфлікт намагається бути представлений, як певний "розкол всередині націоналістичних сил". Заяви Філімонова та Кравченка – хайп та викривлення подій в чистому вигляді, що лягли на благодатний грунт синтетичної кампанії на захист Стерненка".

Автор: 

Білецький Андрій (214) Стерненко Сергій (398) Національний корпус (390) Філімонов Сергій (14) Кравченко Назарій (2)


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Топ коментарі
+19
Белый Вошь опять бреше !
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08.05.2020 18:30 Відповісти
+12
"Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява - Цензор.НЕТ 9568
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08.05.2020 21:48 Відповісти
+11
Семенченко сам сдрыснул из под Илловайска накануне грандиозного шухера, в больницу Днепра с ранением жопы
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08.05.2020 18:38 Відповісти
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Напевно.. Людям взагалі складно вірити, особливо тому, що вони говорять чи пишуть.
Найкраще правду демонструють вчинки.
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08.05.2020 19:32 Відповісти
Посилаючись на факт переслідування Стерненка в тексті заявлено, що Нацкорпус готовий надати підтримку Сергію Стерненку. Але це свідчить про те, що Нацкорпус такої підтримки не надає. Водночас заява Філімонова та Кравченка про примус за для відмови у підтримці Стерненка означає, що вони таку підтримку виявляли. І це не спростовано їх опонентами. Ба більше, пресслужба вважає, що існує "синтетична кампанія на захист Стерненка", тобто в Нацкорпусі негативно до неї відносяться. Питання в тому, чи виник конфлікт між членами нацкорпусу і його керівництвом на фоні принципово різного відношення до захисту Стерненка і до кампанії в СМІ, зокрема. Щоб це зрозуміти, треба знайти ознаки брехні або замовчування справи з тої чи іншої сторони.
Опоненти заявляють про різну тематику "дискусії" хоча й ті і інші характеризують її як непросту. Але якщо Філімонов з Кравченком кажуть про насильство на їх адресу, прессужба Білецького характеризує це як "чоловічу розмову". При цьому перші доволі розлого і детально описують те, що за їх версією відбувалось, а останні обмежуються скупим трактуванням, що це мовляв були наші внутрішні розмови. Така різниця у характері крментарів свідчить швидше про те, що у Білецького замовчують його волюнтаристські методи впливу, які насправді і без цього факту відомі. Тоє я схиляюсь до того, що специфіка заяв свідчить про те, що на адресу заявників було застосовано насильство. Тобто пресслужба бреше. А звідси я роблю висновок, що і питання, яке було предметом розбрату - це насправді несанкціонована підтримка Стерненка.
Інше питання, чому нацкорпус обрав позицію непідтримки Стерненка, хоча Білецький декларує, що на його думку Стерненко не є винуватим. Це питання легко з'ясувати, передивившись пряму мову через подане посилання на трубі. Але я вже й без того забагато про це написав.
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08.05.2020 20:35 Відповісти
Різні чутки ходять про Білецького. Можливо він зовсім не той, ким себе позиціонує.
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08.05.2020 20:48 Відповісти
Він той, за кого себе видає. Але дивитись треба уважно. Він не є професійним брехуном, тож суперечність між словами і емоціями в нього проглядається. В такому випадку вірити треба емоціям.
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08.05.2020 21:22 Відповісти
А ви яку думку склали ?
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08.05.2020 21:24 Відповісти
Я вам якось окремо це напишу.)
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08.05.2020 21:26 Відповісти
Де ?
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08.05.2020 21:27 Відповісти
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__cft__[0]=AZWLcRYER2qq5nc244baucArmAYurf9dG_hvBvqxn4LDr-AYhJkcOv1osn0M2L3PJl7A2tFknCcZu9IelrehVj0ucvOzYCLhb9fdTl9dAElbMBVcrbPYuyuQ7sLuIPlz4to&__tn__=-UC%2CP-R Marina Daniluk-Yarmolaeva

9 год
·

Яка убога заява Білецького про https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZWLcRYER2qq5nc244baucArmAYurf9dG_hvBvqxn4LDr-AYhJkcOv1osn0M2L3PJl7A2tFknCcZu9IelrehVj0ucvOzYCLhb9fdTl9dAElbMBVcrbPYuyuQ7sLuIPlz4to&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZWLcRYER2qq5nc244baucArmAYurf9dG_hvBvqxn4LDr-AYhJkcOv1osn0M2L3PJl7A2tFknCcZu9IelrehVj0ucvOzYCLhb9fdTl9dAElbMBVcrbPYuyuQ7sLuIPlz4to&__tn__=-]K-R Сергій Стерненко
.
По ходу шефи Білецького побачили, що ультраси є. Реальні, а не дуті на російські гроші ЛОМи є. Адекватні журналісти є.
Справа Шеремета розвалюється. Рано чи пізно Кузьменко з Антоненком варто випускати.
Ментів під час карантину стали ненавидіти ще більше.
От і показують, що є «своя» ручна двіжуха, яка показує зуби отій неконтрольованій групі українців, на плечах яких тримається крихка державна конструкція на ймення Україна.

Гірше усього - коли доводиться битися не лише з мохнолапими любителями русской Украины, а і челами, які нап'ялюють кожухи щирих патріотів. Від умовних кириленків до оцих.

Мені ще цікаво, що численні близькі побратими Білецького роблять на ефірах із добкіними і лукашами? Чи кагбе легалізуємо наступних попутчиків?
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08.05.2020 21:26 Відповісти
Да, есть. Есть и засланные казачки с самого начала. А есть и патриоты, которых соблазнили, как Усик и Ломаченко. Это жизнь. И не все
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09.05.2020 08:51 Відповісти
Сьогодні якийсь нік викладав посилання на шарія, в якому той демонструє запис розмови Стерненка з наркодилерами. Як гадаєте, це правда ?
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08.05.2020 20:49 Відповісти
Не знайшла на її сторінці.
Ти фейк запостив ?
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08.05.2020 21:11 Відповісти
О! якщо вже дійшла справа до фейків, то вони в усьому.
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08.05.2020 21:19 Відповісти
Коли ця Христина каже, що через якісь (непідтверджені) речі не потрібно підтримувати особу, яку переслідує малоросійська влада, я змушений нагадати слова Мартина Німелера:

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.
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08.05.2020 21:18 Відповісти
Слейся обратно в унитаз, в чебурнет, со своими фейками, ****** мокшанская
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09.05.2020 06:52 Відповісти
Для тебя я вижу шарий светоч морали и бескорисной добродетели
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08.05.2020 22:34 Відповісти
Ото калбасіт пабєдабєса)))
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08.05.2020 18:58 Відповісти
А Роман Донік каже, шо Стерненко поц і вбивця
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08.05.2020 19:03 Відповісти
да хоть сам Арестович
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08.05.2020 19:06 Відповісти
Може й поц. Але не вбивця
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08.05.2020 19:07 Відповісти
Убийца -это однозначно.Но если кацапа или коллаборанта то это GOOD
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08.05.2020 19:54 Відповісти
А если еще и от сепара труханова - то дважды GOOD
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08.05.2020 20:43 Відповісти
В чому патріотизм Стерненка? З ним буде зашквар.Так.проти нього промосковські,але ж він зарізав беззбройного.
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08.05.2020 19:06 Відповісти
Почему беззбройный не сидел на самоизоляции , как все порядочные люди, а пытался убить Стерненка ?
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08.05.2020 19:10 Відповісти
Это было год назад.
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08.05.2020 19:26 Відповісти
Знаю. Ерничаю.
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08.05.2020 19:49 Відповісти
Ти спалився. В Україні - карантин, самоізоляція - на немитій.
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09.05.2020 08:20 Відповісти
Все хорошо, где вы были когда 5 президента козлили? Сейчас когда вся ультра страны выступила за Стеренко, тут и вы подтянулись, очень уважаю Азов и лично белого вождя, но блин имейте совесть!
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08.05.2020 19:27 Відповісти
два сапога пара, оба топили проти Пороха. Покидьки
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08.05.2020 19:49 Відповісти
C этим не поспоришь
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08.05.2020 19:55 Відповісти
Против Петра топить низзя. Он святой. Кто не согласен - сепар, хахол, малорос и агент крымля.
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08.05.2020 20:40 Відповісти
Можна і потрібно. Але обирати при цьому малороса і агента - ні.
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08.05.2020 21:29 Відповісти
Совершенно верно. Это как вопрос : Чей Крым.
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09.05.2020 08:14 Відповісти
Ага. Крым - самодержца Петра, посланного нам провиденьем божественным. Говорим Петро - подразумеваем Украина, говорим Украина - подразумеваем Петро.
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09.05.2020 08:35 Відповісти
Совершенно верно. Порошенко был Президент Украины и возглавил оборону от оккупантов. И тот, кто хочет уничтожить государство Украину, тот в первую очередь будет действовать против его главы, и пытаться развалить оборону.
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09.05.2020 08:45 Відповісти
Как по мне, ваши слова - это диагноз и приговор всем прахоботам, которые выступили в крестовый поход против Зеленского.
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11.05.2020 01:29 Відповісти
Дивно.Зазвичай бунтівливих азовців знаходять повішеними,чи застреленими...
"Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява - Цензор.НЕТ 7033
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08.05.2020 20:04 Відповісти
https://24tv.ua/golovreda_slidstva_info_babinets_viklikali_na_dopit_cherez_zapit_do_slugi_narodu_dubinskogo_n1340087 Головреда "Слідства. Інфо" Бабінець викликали на допит через запит до "слуги народу" Дубінського
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08.05.2020 20:08 Відповісти
Тамтешні Рюкзакова включив задню. А що там з вертольотних майданчиком Януковича. Білецький вже не блокує бо рот закрили баблом!
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08.05.2020 20:16 Відповісти
Мало им просера прошлых выборов, ещё и местные просрут. Ну не поддерживает народ ярых националистов, как не крути. Вымазывать свою, и без того небезупречную репутацию, о Стерненко - ещё одна глупость.
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08.05.2020 20:16 Відповісти
Белая Вошь и НацЖьоны националисты ?
вы бредите ?

это Сабачьи шавки
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08.05.2020 20:42 Відповісти
Из всей этой ситуации можно сделать однозначный вывод:мусор рюкзаков слишком долго засиделся на своём месте.Пора бы уже и на пенсию за выслугой лет
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08.05.2020 20:24 Відповісти
Билецкий - лузер Золотого !!!!!!!!!!!
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08.05.2020 20:44 Відповісти
Когда Билецкий выступил против Порошенко - это была его крупная ошибка. Кем он был при Порошенко - депутатом, боевым командиром. А кто теперь? Эксдепутат и гнобят его.
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09.05.2020 08:29 Відповісти
Когда-то, в 2004 году, такое гавно имело уже место быть.
Помните, "Пора", с палаточками перед могилянкой, протестами и пр. ????
Помните? И её пламенный вождь, тов. Каськив, который кончил у Януковича директором конторы по перемывке бабла под вывеской инноваций?
А славный Клуб Участников Померанчевой Революции, осаждавший застройщиков за небольшую сумму?
Ничто не ново под Луной!
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08.05.2020 20:46 Відповісти
Билецкий без авакова никто... вообще никто! Потому исполнит что прикажут.
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08.05.2020 21:14 Відповісти
"Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява - Цензор.НЕТ 9568
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08.05.2020 21:48 Відповісти
Что-то сейчас они ослепли, никакой коррупции не видят?
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08.05.2020 22:56 Відповісти
И реванша не видят. Им нравится, что творит Портнов, Лукаш, Медведчук, Ермак и др. прихвостни Кремля
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08.05.2020 22:58 Відповісти
Білий Вождь пробує врятувати репутацію
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08.05.2020 22:30 Відповісти
Явно его оклеветали. Но зачем? И почему ушли из Азова?
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09.05.2020 08:34 Відповісти
По чому це видно?
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09.05.2020 10:48 Відповісти
нацкорпусу перед президентськими виборами треба було медведчука чмирити,а не пороха.хоча і зараз це можна робити.
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08.05.2020 23:28 Відповісти
Политическая партия "Национальный корпус" и Андрей Белецкий проснулись. Смешно! ЗАЧЕМ ИХ РАЗБУДИЛИ, ОНИ УЖЕ ГОД ТАК ХОРОШО СПАЛИ. Они, проснувшись, начали нести такую аХинеЮ, что меня вчера чуть не вырвало. Забудьте о них.

Фаны больше радетели за свободу собственно личности, всех украинцев и независимость Украины, чем эти "ряженные" нацжены. Неважно, что вы воевали и защищали Родину, важно кто вы есть сегодня, когда власть реализует стратегию реваншизма. Все эти Нацкорпуса, Свободы, Яроши и другие, заметные против Пороха растерялись as babies.

-------------------------------------------------------------
После предательства членами партии "Рух" лидера Вячеслава Чорновила и последующего его физического устранения нет значимой украинской национальной партии, к сожалению. Почему? Нет ответа, кроме кому-то трудно отказаться от "сладкой жизни".
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08.05.2020 23:39 Відповісти
" Синтетическая кампания " - в этом комментарии и заключается суть " поддержки " и истинное отношение к обстоятельствам по делу Сергея Стерненко.
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08.05.2020 23:41 Відповісти
Нушо накерувалысь, теперь ЧВК указывает как жить стране, кого судить.
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09.05.2020 00:46 Відповісти
Не помню что-то чтобы они его с самого начала поддерживали. То есть они вообще на горизонте не мелькали. То есть нацкорпус борется только за ту справедливость за которую им выгодно бороться.
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09.05.2020 08:31 Відповісти
А кто ты такой, чтобы помнить? Может просто - не знал об этом.
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09.05.2020 08:38 Відповісти
Что значит кто я такой? Я гражданин Украины а ты кто такой? Да нацкорпус всегда участвовал только в тех акциях где им выгодно было. Помню когда ПС прессовали мусора, нацкорпус самоустранился тогда. Это типа патриоты, и побратимы? Я тогда полностью разочаровался в националистах, которых после майдана уважал. Этого Стерненко насколько я помню изначально поддерживали вроде только братья Найем. Они и сейчас его поддерживают. А Билецкий только пришел с ним сфоткался в больнице тогда. Мне пофиг а Стерненко как на личность и что там у него за прошлое, но в той ситуции он прав и я за справедливость. А нацкорпус творит дичь. Мы же все хотим жить в правовом государстве или нет?
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09.05.2020 09:20 Відповісти
всіх хто причетний до фальсифікації справи стерненко, до його переслідування необхідно притягнути до відповідальності. це відверта війна проти україни
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09.05.2020 09:24 Відповісти
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