"Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява

Політична партія "Національний корпус" виступила із заявою щодо подій пов'язаних із ексчленами "Національного корпусу" Кравченком і Філімоновим, підтримкою активіста Сергія Стерненка і конфліктом з нинішнім керівництвом "Національного корпусу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві "Національного корпусу".

У тексті заяви наголошується: "Хайп на темі Сергія Стерненка триває. Сьогодні він продовжився у вигляді підлої брехні від експредставників "Національного Корпусу", що розповсюдили відверті наклепи на своїх колишніх побратимів з полку Азов.

"Національний Корпус" завжди виступав за право громадян на самозахист та готовий надати підтримку Сергію Стерненку, як і будь-якому іншому громадянину, в його боротьбі проти намагань влади видати самооборону за тяжкий злочин. Про що напередодні прямо заявив лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький у відеозверненні на своєму YouTube-каналі.

Саме тому звинувачення від колишніх представників Нацкорпусу в тому, що їх змушували відмовитися від підтримки Стерненка, є абсурдними, а тому ще більш відверто брехливими.

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Що стосується самої зустрічі між колишніми побратимами та ветеранами Азову, то вона дійсно відбулась пізно ввечері 7 травня та стосувалася розмови на тему негідної поведінки з точки зору азовської та ветеранської етики – не маючи жодного стосунку ні до справи Стерненка, ні взагалі до політики. Відбулась звичайна чоловіча розмова між колишніми бойовими товаришами, на яку, до того ж, Філімонов, Кравченко та інші їхні товариші приїхали зі зброєю. Всі слова про "тортури" та побиття є цинічною брехнею. Хоча б тому, що під час розмови людей з боку так званих "постраждалих" було більше.

Інша брехня в тому, що розмова мала політичний характер – на жаль саме цю версію, неправдиво озвучену в соцмережах колишніми представниками Нацкорпусу, взяли на озброєння деякі ЗМІ та блогери. Це була розмова про воїнську та ветеранську честь, якої, з огляду на брехню та наклеп, остаточно позбавилися Кравченко та Філімонов.

Ще більш огидно, що даний приватний конфлікт намагається бути представлений, як певний "розкол всередині націоналістичних сил". Заяви Філімонова та Кравченка – хайп та викривлення подій в чистому вигляді, що лягли на благодатний грунт синтетичної кампанії на захист Стерненка".