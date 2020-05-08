Немецкие депутаты предложили дифференцировать акцизы на табачные изделия - в зависимости от степени риска для здоровья
14 депутатов от фракции "Зеленых / Союз 90" внесли прошение к правительству Германии инициировать на уровне Европейского Союза изменения в основную директиву ЕС – 2011/64/EC – по налогообложению табачных изделий.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на сайте Бундестага.
Депутаты признали, что в последнее время электронные сигареты и системы нагревания табака становятся все более популярными в Германии. Депутаты обращают внимание и на риски вейпинга, в т.ч. для молодежи, и на возможности использования данных товаров со сниженным риском для снижения вреда от традиционного курения.
"Новые товары не безвредны. Но согласно имеющимся исследованиям, нагреватели табака и электронные сигареты не так вредны, как сигареты, поскольку стики в нагревателях табака и жидкость в электронных сигаретах не сжигаются, а лишь нагреваются, и полученный пар содержит меньше вредных веществ, чем сигаретный дым", – пишут депутаты Бундестага.
Депутаты заявляют, что именно налогообложение является наиболее эффективным механизмом борьбы с табачной зависимостью. В то же время, чтобы эффективно регулировать налоги на табачные изделия необходимо внести изменения в Директиву ЕС о налоге на табак, которая гармонизирует налогообложение табачных изделий в Евросоюзе.
Проблема в том, что система директивы не отвечает текущим и возможным будущим изменениям на рынке. На данный момент директива не включает в себя бездымные табачные изделия и не учитывает потенциальный риск продуктов, когда речь идет об уровне налогов – уверены немецкие депутаты.
Соответственно, депутаты предлагают разработать новый вариант директивы ЕС – с учетом потенциальных рисков для здоровья при употреблении в т. ч. альтернативных табачных изделий.
И, во-вторых, депутаты предлагают провести независимое долгосрочное исследование, в котором будут изучаться долгосрочные последствия для здоровья новых табачных изделий, а также регулирующие эффекты налогообложения для снижения курения.
Как ранее сообщалось, еще в 2018 году Еврокомиссия в Отчете для Совета ЕС рекомендовала членам Евросоюза облагать акцизом стики для нагревания табака в рамках категории "Другой табак для курения" - фиксированной суммой с каждого килограмма продукции.
Показательно, что все страны ЕС используют для систем нагревания табака меньшие или существенно меньшие ставки акциза по сравнению с сигаретами. К примеру, в Испании акцизы на стики для нагревания в 6 раз ниже акциза на сигареты, в Венгрии – в 3 раза ниже.
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Табак, в сравнении с выхлопом - детские шалости.
Мост Днепр: в тротуарной части просто местами дыры, видно воду, ночью и искупаться можно.
Северный мост. По дороге опасно, водители не воспринимают полосу общественного движения, тротуар узкий, по середине столбы.
Патона: хоть здесь идет ремонт
Вот вам и здоровье..