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Новини
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Трьом поліцейським, які вчинили зафіксовану відеокамерами крадіжку під час обшуків в Одесі, повідомлено про підозру, - ДБР

Трьом поліцейським, які вчинили зафіксовану відеокамерами крадіжку під час обшуків в Одесі, повідомлено про підозру, - ДБР

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) в м.Миколаєві повідомили про підозру двом оперуповноваженим і одному слідчому Київського районного відділу поліції Одеси в таємному викраденні чужого майна за попередньою змовою групою осіб (ч.1 і ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті ДБР в п'ятницю.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники поліції під час слідчих дій на території виробничих приміщень одного з підприємств таємно викрали майно, що належало підприємству. Факти крадіжок були зафіксовані камерами спостереження та опубліковані в мережі інтернет", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри ще одному фігуранту кримінального провадження та обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області, оперативне супроводження - Одеське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує арешт на 3-6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк, сказано в повідомленні.

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Автор: 

злодійство (395) обшук (1986) Одеса (5547)


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Топ коментарі
+7
Это не те кандибоберы (одна ещё женского пола), которые слепых обворовали?
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08.05.2020 19:02 Відповісти
+5
Писали,что та следовательша продолжает спокойно работать.
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08.05.2020 19:07 Відповісти
+4
"Хто що охороняє - той тим і користується...". Колись у журналі "Перець" на обкладинці картинка була - два дворища. Коло тину - будки собачі. Одна будка з різьбою, полірована, а собака на цепу - худа... Друга будка - так-сяка, а собака - "ширша ніж довша...". І питання: "Вгадайте, чий хазяїн працює на меблевій фабриці, а чий - на м"ясокомбінаті?"...
"Мєнти" "охороняють ЗАКОН... Ним і користуються...
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08.05.2020 19:31 Відповісти
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Это не те кандибоберы (одна ещё женского пола), которые слепых обворовали?
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08.05.2020 19:02 Відповісти
Писали,что та следовательша продолжает спокойно работать.
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08.05.2020 19:07 Відповісти
С тех пор как президентом избраи Кучму-меня вообще фиг чем удивишь.
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08.05.2020 19:12 Відповісти
не это новые, набранные по объявлению Аваковым и Геращенко из новой волны "выполняй , а потом обжалуй"
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08.05.2020 19:10 Відповісти
не онятно в чем подозревают этих кристально чисты новых мусоров - очьень важьно?
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08.05.2020 19:11 Відповісти
"Хто що охороняє - той тим і користується...". Колись у журналі "Перець" на обкладинці картинка була - два дворища. Коло тину - будки собачі. Одна будка з різьбою, полірована, а собака на цепу - худа... Друга будка - так-сяка, а собака - "ширша ніж довша...". І питання: "Вгадайте, чий хазяїн працює на меблевій фабриці, а чий - на м"ясокомбінаті?"...
"Мєнти" "охороняють ЗАКОН... Ним і користуються...
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08.05.2020 19:31 Відповісти
Ну як вам реформа в поліції за народні гроші? Їм ще гвеликоптерів накупити,щоб грабувати народ по всій країні.
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08.05.2020 19:54 Відповісти
"Слава авакяну!!!"
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08.05.2020 20:27 Відповісти
Да что здесь удивительного, каков авакян, такие и его подопечные, яблоко от яблони не далеко лежит...
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08.05.2020 20:30 Відповісти
Менти у нас не кращі за їх шефа авакова.
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09.05.2020 00:21 Відповісти
да вы с ума посходили, какое ДБР, млять дебилы... уволить их и всех делов или бабушки с семечками на карантине и ДБР делать больше нечего?
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09.05.2020 01:53 Відповісти
 
 