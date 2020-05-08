Трьом поліцейським, які вчинили зафіксовану відеокамерами крадіжку під час обшуків в Одесі, повідомлено про підозру, - ДБР

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) в м.Миколаєві повідомили про підозру двом оперуповноваженим і одному слідчому Київського районного відділу поліції Одеси в таємному викраденні чужого майна за попередньою змовою групою осіб (ч.1 і ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті ДБР в п'ятницю.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники поліції під час слідчих дій на території виробничих приміщень одного з підприємств таємно викрали майно, що належало підприємству. Факти крадіжок були зафіксовані камерами спостереження та опубліковані в мережі інтернет", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри ще одному фігуранту кримінального провадження та обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області, оперативне супроводження - Одеське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує арешт на 3-6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк, сказано в повідомленні.

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