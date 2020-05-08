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Новини
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9 травня готуються провокації, порядок охоронятимуть понад 8000 силовиків, - заступник глави МВС Яровий

9 травня готуються провокації, порядок охоронятимуть понад 8000 силовиків, - заступник глави МВС Яровий

На 9 травня в Україні заплановано проведення 290 заходів із покладанням квітів та 50 автопробігів, поліція має бути готова до запобігання провокацій.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням першого заступника голови МВС Сергія Ярового за участі глави Нацполіції Ігоря Клименка і заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Нацполіції.

9 травня готуються провокації, порядок охоронятимуть понад 8000 силовиків, - заступник глави МВС Яровий 01
9 травня готуються провокації, порядок охоронятимуть понад 8000 силовиків, - заступник глави МВС Яровий 02

Публічну безпеку і порядок під час згаданих заходів забезпечуватимуть понад 6,9 тис поліцейських і понад 1,4 тис військовослужбовців Нацгвардії.

"Безумовно, не обійдеться без провокацій, ми маємо бути готові до їх попередження", - сказав Яровий.

9 травня готуються провокації, порядок охоронятимуть понад 8000 силовиків, - заступник глави МВС Яровий 03

Глава Нацполіції Клименко заявив, що вже зараз здійснюється попереджувальна робота.

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"Ми не стаємо на бік тієї чи іншої сили, у нас є право висловлювати тільки точку зору закону. А згідно із законом у нас тривають карантинні заходи. Звертаюся до всіх співробітників: не треба штрафувати бабусь і дідусів, які хочуть покласти квіти. Необхідно забезпечити їхній безперешкодний доступ до місць покладання квітів із дотриманням карантинних заходів", - підкреслив Клименко.

9 травня готуються провокації, порядок охоронятимуть понад 8000 силовиків, - заступник глави МВС Яровий 04

8 травня в Україні було заплановано проведення 253 заходів за участі майже 1,3 тис громадян. Безпеку мали гарантувати понад 3,5 тис поліцейських і 300 військовослужбовців Нацгвардії.

Автор: 

День Перемоги (458) Нацполіція (15325) Фацевич Олександр (88) Яровий (93) Клименко Ігор (505)


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Топ коментарі
+18
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 3647
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08.05.2020 19:27 Відповісти
+17
Присмотрите за Кивой.

Кстати, куда подевался красножопый губошлеп Симоненко?
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08.05.2020 19:07 Відповісти
+15
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 2257
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08.05.2020 19:12 Відповісти
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Присмотрите за Кивой.

Кстати, куда подевался красножопый губошлеп Симоненко?
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08.05.2020 19:07 Відповісти
Готує колорадку на завтра.
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08.05.2020 19:09 Відповісти
9 травня готуються провокації, порядок охоронятимуть понад 8000 силовиків, - заступник голови МВС Яровий - Цензор.НЕТ 1916
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08.05.2020 21:45 Відповісти
симоненко уже на свалке комунистической истории а вот Шуфрича нужно подвесить за одно место какого хрена кацапские сми его цитируют и подают как позицию страны хочет сволочь вернуть колорадскую ленту https://lenta.ru/news/2020/05/08/georgi/
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08.05.2020 22:12 Відповісти
Дійсно, що завтра активізуються пропутінські сили.
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08.05.2020 19:10 Відповісти
Хто готує, нацжони Авакова?
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08.05.2020 19:11 Відповісти
алкоголичка Витриенко недавно сдала бутылки, и даже купила новый красный галстук..
100% будет бузить и портить воздух..
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08.05.2020 19:11 Відповісти
Сомнительно. Должность сына обязывает сидеть тихо.
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08.05.2020 19:20 Відповісти
Син здається окремо виховувався.
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08.05.2020 19:27 Відповісти
Гадаєш під керівництвом оруженосца натахи: Марченко, ромни, сумская область?
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08.05.2020 19:31 Відповісти
нее... сынок даже не общается с мамкой уже много лет.. виной тому, её алкоголическая интоксикация и идеологическая шизофрения.. мамка неадекватка редкая..
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08.05.2020 19:34 Відповісти
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 2257
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08.05.2020 19:12 Відповісти
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 3647
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08.05.2020 19:27 Відповісти
А що твому діду бандерівці зробили, йшли Москву брати? Він же прийшов на їх землю, а не вони до нього, гидота ти московська.
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08.05.2020 19:28 Відповісти
Потомок енкаведиста?
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08.05.2020 19:30 Відповісти
Та ви ж самі допускаєте шабаш ватної нечісті, яка ганьбить пам'ять тих, хто воював.
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08.05.2020 19:14 Відповісти
153 тис грн для держави тільки на одному фото, а прикиньте скільки можна буде на шабаші 9 маядєдиваєвалі! закон один для всіх!

9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 11
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08.05.2020 19:16 Відповісти
Провокацією є вже саме святкування цього дявятава мая.
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08.05.2020 19:16 Відповісти
Этот кацап порвался, несите следующего...
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08.05.2020 19:23 Відповісти
Если бы у тебя были два яйца...

... ты бы давно их лишился.
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08.05.2020 19:24 Відповісти
https://censor.net/user/470020 - иди похмелись....
рано начал бухать за неизвестного оккупанта Украины...
немецкие диды уничтожили гораздо меньше украинцев чем диды сталинской сволочи...
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08.05.2020 19:25 Відповісти
Іцику, не бухай напередодні колорадського флешмобу. печінка може не витримати.
До речі, ти вже склеїв картонний танк на свою дурну голову?
Написав "На Берлин!" на своєму іржавому опелі чи фольксвагені, який ти доїжджаєш за онуком зольдата Вермахта? Чи зараз у кацапстані усі промтоварні магазини зачинені? Нема фарби - нашкрябай цвяхом.
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08.05.2020 19:32 Відповісти
вообще кричать ветеранам войск НКВД (потому что реальные фронтовики умерли давно) - Хенде Хох не нужно...
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08.05.2020 19:20 Відповісти
МолодЕц.! Ты настоящий бендеровец.
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08.05.2020 19:26 Відповісти
успокойся голубок!

9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 9204
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08.05.2020 19:29 Відповісти
я чту память и тех кто фрицев побил, и тех кто побил тех, кто фрицев побил...
было бы очень хорошо, что бы они побили друг друга в то время, где нибудь на территории Московии...
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08.05.2020 19:29 Відповісти
Реально, це є так. Останній призов з України, в 1944-45 роках був тих, хто народився в 1927-28 роках. Призов був, в основному, у війська нквд, для охорони військовополонених, та війни з патріотами, які боролися за свободу і незалежність України, вояками УПА. Є свідчення тих, кого комунофашисти примушували переодягатися у форму УПА і вчиняти вбивства мирного населення, вчителів, лікарів і т.д., з метою дезінформації та ненависті до "бандерівців". Тобто Донбас 2014 = Західна Україна 1944-1956 роки. Методи нквд не змінюються.
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08.05.2020 19:46 Відповісти
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 2282
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08.05.2020 19:23 Відповісти
Челябинский ТРК "Космос" поместил в Бессмертный полк фото Гитлера
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08.05.2020 19:25 Відповісти
А шо? Для "победобесия" не важливо, хто на фото. Звізда ж во лбу горить у гітЛеренка 9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 5986
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08.05.2020 19:44 Відповісти
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 530
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08.05.2020 19:35 Відповісти
9 maja nado zapretit kak praznik i zdelat rabocim dniom.Konecno trudno smeritsia no nado zit teperesnem dniom a ne praznovat raski prazniki
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08.05.2020 19:36 Відповісти
praznovat ruso fasistkyje prazniki eto neuvazat sebia i svojiu istoriju
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08.05.2020 19:39 Відповісти
В Литве 8 выходной или рабочий?
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08.05.2020 20:00 Відповісти
V Litve 8 i 9 rabocyje dni.Nam eto ne praznik
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08.05.2020 20:12 Відповісти
Eto tak i jest.Praznik eto den nezavysemosti ja ponimaju,a eto den okupaciji praznovat sto li?
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08.05.2020 20:18 Відповісти
как ты поставил мне нравиться? что то такой кнопки под коментов не вижу
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08.05.2020 20:38 Відповісти
У северного вашего соседа сегодня День поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. У вас такого нет?
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08.05.2020 20:46 Відповісти
Ja neznaju mi imejem svojiu zyzn.Vy toze dumaju sosedom neinteresujetisia sto tam u nego
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08.05.2020 21:14 Відповісти
Як це зробити в совковій на 73% Україні? Це запитання риторичне.
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08.05.2020 20:36 Відповісти
А ди подивитися списочок презів, що будуть брати участь у мордорському скайп-параді?
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08.05.2020 19:42 Відповісти
Победа... случилась поздно или рано? а нужна ли такая победа была вообще? без американского Ленд-Лиза - вооружений, тушенки, ботинок... - победа немыслима... не дай американцы всего этого советам, самим бы пришлось громить Гитлера... плохо это или хорошо для нас, конечно, исключительно хорошо...независимость, свобода, демократия наступили бы не в 91, а в момент американской Победы. это был бы тот же 45-й..., но без совка, гавнокомандующего, коммунизма, кремлевских салютов, городов-героев.... но увы... история обратного хода не имеет... зато читать ее нужно правильно.
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08.05.2020 19:46 Відповісти
Під час карантину буде збіговисько? І поліція не буде штрвфувати порушників, а планує охороняти і захищати від провокацій? А це як
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08.05.2020 19:50 Відповісти
Справжні фронтовики вже повмирали.
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08.05.2020 19:54 Відповісти
Думаю еще есть живые
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08.05.2020 20:01 Відповісти
Неправда. Вчера встретил ветерана брусиловского прорыва.
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08.05.2020 20:02 Відповісти
Странно, годы идут а вытираны все моложе и их все больше
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08.05.2020 20:11 Відповісти
в подъезде живет дед за 95 лет. ну таких конечно единицы. у нас до такого возраста доживают единицы.
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08.05.2020 20:48 Відповісти
95, это автоматически ветеран? чего?
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08.05.2020 21:34 Відповісти
Ну судя по возрасту подходит что во Вторую Мировую воевал.
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08.05.2020 22:12 Відповісти
Юля, может он прятался? возраст, автоматически не синоним ветерана 2 Мировой. 20 лет в 45-м... смешно, про ветеран арию...
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09.05.2020 20:53 Відповісти
https://censor.net/forum/3062887/pobedobesie
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08.05.2020 20:07 Відповісти
Головне не забудьте "витирана"
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 201
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08.05.2020 20:12 Відповісти
Вчера встретил вытирана Куликовской битвы
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08.05.2020 20:14 Відповісти
"На 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов" - так карантин же и больше двух не собиратся или эти правила для избранных?
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08.05.2020 20:15 Відповісти
И никто не написал что колорадку и совковые флаги приносить нельзя
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08.05.2020 20:39 Відповісти
Піздити вату без жалю завтра!!!
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08.05.2020 20:50 Відповісти
Ой, а эти две бабки с иконой Жукова - они живы ещё?
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08.05.2020 20:57 Відповісти
кремлевская партия ОПЗЖ собирается устроить празднование 9 мая по всей Украине своими силами.
https://nv.ua/ukraine/politics/den-pobedy-opzzh-ustroit-prazdnovanie-9-maya-v-ukraine-novosti-ukrainy-50086675.html

Вот и настал час Х для Авакова. С кем он, либо под кем он, либо кто он? 9-го мая получим ответ!
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08.05.2020 21:42 Відповісти
суки зеленые, карантин, зачем разрешать всю эту ************* срань?
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08.05.2020 22:20 Відповісти
 
 