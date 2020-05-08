9 травня готуються провокації, порядок охоронятимуть понад 8000 силовиків, - заступник глави МВС Яровий

На 9 травня в Україні заплановано проведення 290 заходів із покладанням квітів та 50 автопробігів, поліція має бути готова до запобігання провокацій.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням першого заступника голови МВС Сергія Ярового за участі глави Нацполіції Ігоря Клименка і заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Нацполіції.





Публічну безпеку і порядок під час згаданих заходів забезпечуватимуть понад 6,9 тис поліцейських і понад 1,4 тис військовослужбовців Нацгвардії.

"Безумовно, не обійдеться без провокацій, ми маємо бути готові до їх попередження", - сказав Яровий.

Глава Нацполіції Клименко заявив, що вже зараз здійснюється попереджувальна робота.

Читайте також: У Києві 9 травня перекриють деякі вулиці і заборонять паркування, - поліція. КАРТА

"Ми не стаємо на бік тієї чи іншої сили, у нас є право висловлювати тільки точку зору закону. А згідно із законом у нас тривають карантинні заходи. Звертаюся до всіх співробітників: не треба штрафувати бабусь і дідусів, які хочуть покласти квіти. Необхідно забезпечити їхній безперешкодний доступ до місць покладання квітів із дотриманням карантинних заходів", - підкреслив Клименко.

8 травня в Україні було заплановано проведення 253 заходів за участі майже 1,3 тис громадян. Безпеку мали гарантувати понад 3,5 тис поліцейських і 300 військовослужбовців Нацгвардії.