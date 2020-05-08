Якщо президент підпише законопроєкт про держслужбу, зарплати співробітникам ДБР уріжуть більш ніж на 70%, - джерело

Президент найближчим часом може розглянути питання про підписання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України" (№2260), який було ухвалено в грудні минулого року. А після вступу в силу цього документа, будуть суттєво урізані зарплати співробітникам Держбюро розслідувань.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в Офісі президента.

"Після вступу в силу, цей закон фактично позбавить працівників цього правоохоронного органу грошового забезпечення в розмірах, встановлених Законом України "Про Державне бюро розслідувань". Зокрема, грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу бюро зменшиться в середньому на 90%, заробітна плата слідчих - на 80%, а державних службовців - на 70%", - зазначило джерело.

Справа в тому, що цим законопроєктом, зокрема, вносяться зміни в розділі II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади", які передбачають таке: "Встановити, що з 1 січня 2020 норми і положення законів України, якими визначено розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, крім Апарату Верховної Ради України, Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати і членів Центральної виборчої комісії, застосовуються в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України". Держбюро розслідувань із цього списку випало. Таким чином, уряд отримав право переглянути розмір зарплат співробітникам цього правоохоронного органу.

За словами члена правління громадської організації "Рада громадського контролю" Олега Шрама, щоб виправити ситуацію і запобігти можливому перегляду і скороченню розміру заробітної плати співробітникам ДБР, Верховна Рада ухвалила навздогін ще один закон, який президент підписав, і він вступив в дію в лютому цього року.

Але, як з'ясував Цензор.НЕТ, якщо президент все-таки підпише законопроєкт №2260, виникає правова колізія, прокоментувати яку ми попросили народних депутатів.

Дивіться також: В Україні запровадять єдину систему визначення зарплат для держслужбовців, премій в 400% не буде, - міністр Кабміну Немчінов. ВIДЕО

"У вересні минулого року було ухвалено так званий закон про перезавантаження влади, де визначено, що всім без винятку органам державної влади зарплату встановлює Кабмін, - пояснює глава Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. - Пізніше на базі Комітету з питань містобудування відбулося широке обговорення цієї теми, тому що все-таки для деяких органів потрібно залишити гарантії, передбачені законом, за яким вони безпосередньо працюють. Оскільки сьогодні уряд може дати хороші зарплати, а завтра їх переглянути. Це не має бути інструментом впливу і тиску на ці органи. Тому було складено список таких органів і включено в законопроєкт №2260, який ухвалено на початку грудня минулого року. До нас у комітет законопроєкт потрапив практично перед винесенням у зал, і ми побачили, що в ньому немає ключового правоохоронного органу - Держбюро розслідувань".

За словами Монастирського, сьогодні зарплата, яку отримує слідчий ДБР в рази вище, ніж у слідчого поліції. "Зарплати - це одна з фундаментальних гарантій діяльності ДБР, яка дає можливість відібрати найкращих слідчих. Тому наприкінці грудня я подав законопроєкт і запропонував розширити згаданий список винятків зокрема на ДБР. Верховна Рада проголосувала за цей закон наприкінці грудня, перед новим бюджетним роком. Він був невеликий і стосувався лише цього списку винятків. Президент його підписав у січні, і він вже діє. А зараз підійшов до підписання законопроєкт №2260, який є більш масштабним. Юридично виходить колізія: Якщо закон підписано пізніше, хоч ухвалено раніше, то він перекриває закон, який вступив у силу раніше. Таким чином, ДБР знову може випасти зі списку винятків", - пояснює нардеп.

Він також акцентував увагу на тому, що якщо законопроєкт №2260 буде підписано, одним підслідним суб'єктом у ДБР стане менше. "Там абсолютно закономірно бралася підслідність у КПК і переписувалася в закон про Держбюро розслідувань. Була проблема, що у них це по-різному називається. Але в грудні було ухвалено ще один закон стосовно НАЗК, де глава цього органу включався в підслідність ДБР. Цей закон прийнято і підписано президентом, - продовжує глава комітету. - тобто, зараз під слідством ДБР ширше на одного представника НАЗК. Якщо буде підписано законопроєкт №2260, він поверне редакцію, яка була до голосування і знову ж виникне юридична колізія між КПК і законом про Держбюро розслідувань".

На думку члена цього ж комітету Олександри Устінової, якщо законопроєкт буде підписано президентом, Держбюро розслідувань втратить свою незалежність.

"Не можуть ті, кого розслідують, встановлювати оклади тим, хто це робить. Це не незалежність, а профанація", - вважає народний депутат.

Читайте також: Кабмін обмежив розмір зарплати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тис. грн

"Ми склали від Комітету свою думку з приводу цього законопроєкту і вважаємо, що зі сформованої ситуації може бути два виходи: або президент, враховуючи ці нюанси скористається правом вето, або дуже швидко підготувати законопроєкт, яким заново прописати ті норми, які були прописані торік, щоб не створювати проблеми для ДБР. Особливо зараз, коли там активно проходять конкурси з набору співробітників. Якщо зарплата буде в п'ять разів менша, кількість охочих і адекватних співробітників, які могли б обійняти вакантне місце, зменшиться, а ті, хто там працюють підуть. У цьому випадку не буде сенсу розраховувати на будь-яку активність ДБР".

Денис Монастирський розповів, що озвучив думку комітету і шляхи вирішення в Офісі президента. Рішення за главою держави.

На думку заступника голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Галини Янченко, якщо президент все ж підпише цей документ, депутати мають оперативно відреагувати і подати новий законопроєкт, щоб виправити цю історію в частині ДБР.

"Це може бути короткий законопроєкт, який було б ухвалено за основу і в цілому, - зазначила вона. - Ми маєио гарантувати, що там будуть нормальні зарплати і менше стимулів для співробітників бюро дивитися вправо і вліво. Крім того, Верховна Рада все-таки має розглянути питання делегування кандидатів до конкурсної комісії з відбору керівника ДБР, щоб нарешті запустити цей процес".

Як швидко в умовах карантину Верховна Рада зможе внести будь-які зміни в закон, якщо він буде підписаний, ніхто з депутатів точно сказати не може. Чи встигнуть вони взагалі це зробити до канікул, теж невідомо. А якщо Кабмін скоротить фінансування ДБР, то повернути його в умовах жорсткої економії точно буде непросто.