САП просить Антикорупційний суд взяти під варту екснардепа Микитася з альтернативою застави 100 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати фігуранту справи про заволодіння квартирами Нацгвардії колишньому народному депутату Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 100 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"8 травня 2020 року прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою із альтернативою внесення 100 млн гривень застави одному з фігурантів у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишньому народному депутату", - говориться в повідомленні.

У САП нагадують, що 29 квітня Апеляційна палата ВАКС частково скасувала рішення слідчого судді, яким з колишнього народного депутата в дохід держави стягнуто 80 млн гривень.

"Суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу захисників колишнього нардепа та визначив, що стягненню підлягає лише 30 млн гривень застави. Крім того, Апеляційна палата ВАКС визначила для вказаного підозрюваного нову заставу - 100 млн гривень. Попри те, що строк внесення застави закінчився, колишній депутат й досі не сплатив кошти. Зважаючи на грубе порушення умов запобіжного заходу, прокурор звернувся до суду з вимогою змінити колишньому депутату запобіжний захід", - пояснюють у прокуратурі.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

На засіданні 20 квітня ВАКС відмовився застосувати до екснардепа Максима Микитася запобіжний захід у вигляді арешту, незважаючи на те, що той так і не вніс 100 млн грн застави.

29 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення стягнути 30 млн грн застави на користь держави з підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії екснардепа Микитася.