Шмигаль доручив Мінекономіки сформувати робочу групу з підтримки малого і середнього бізнесу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України сформувати робочу групу з питань підтримки малого і середнього бізнесу (МСБ), до якої увійдуть члени уряду, народні депутати України, представники ради з питань економічного розвитку при Кабінеті міністрів й аналітичного центру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на Урядовому порталі.

Відповідне доручення прем'єр дав за результатами наради з обговорення антикризових ініціатив щодо підтримки МСБ. У нараді, окрім глави уряду, взяли участь очільник Мінекономіки Ігор Петрашко, міністр фінансів Сергій Марченко, голови парламентських комітетів з питань бюджету Юрій Арістов, з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також представники Кабінету Міністрів.

Під час зустрічі обговорювалися питання фінансової та інфраструктурної підтримки малого та середнього бізнесу та ініціативи з підтримки вітчизняного виробника.

"Я розумію, що через коронакризу малий та середній бізнес опинилися у скрутному становищі. І наша підтримка є вкрай важливою. Адже це створення та збереження значної кількості робочих місць, запорука зростання економіки. Саме підприємці формують середній клас, який є рушійною силою позитивних змін у всіх сферах", – зазначив Шмигаль.

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За його словами, уряд вже почав реалізовувати програми такої підтримки. Це, зокрема, оновлена програма кредитування "5-7-9" та програма "Нові гроші", орієнтовані на збереження на створення нових робочих місць.

"Надалі ми сподіваємося на більш тісну співпрацю з парламентом, зокрема, у питанні підтримки наших законодавчих ініціатив щодо малого та середнього бізнесу", – зазначив прем’єр.

Зі свого боку Петрашко наголосив, що стимулювання малого та середнього бізнесу буде реалізоване за рахунок адаптивного карантину, антикризових заходів та інфраструктури підтримки. "Ми вбачаємо задля МСБ більший доступ до фінансів, легший доступ до ринків та меншу регуляцію", - зазначив глава відомства.

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