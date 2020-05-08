Шмигаль доручив Мінекономіки сформувати робочу групу з підтримки малого і середнього бізнесу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України сформувати робочу групу з питань підтримки малого і середнього бізнесу (МСБ), до якої увійдуть члени уряду, народні депутати України, представники ради з питань економічного розвитку при Кабінеті міністрів й аналітичного центру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на Урядовому порталі.
Відповідне доручення прем'єр дав за результатами наради з обговорення антикризових ініціатив щодо підтримки МСБ. У нараді, окрім глави уряду, взяли участь очільник Мінекономіки Ігор Петрашко, міністр фінансів Сергій Марченко, голови парламентських комітетів з питань бюджету Юрій Арістов, з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також представники Кабінету Міністрів.
Під час зустрічі обговорювалися питання фінансової та інфраструктурної підтримки малого та середнього бізнесу та ініціативи з підтримки вітчизняного виробника.
"Я розумію, що через коронакризу малий та середній бізнес опинилися у скрутному становищі. І наша підтримка є вкрай важливою. Адже це створення та збереження значної кількості робочих місць, запорука зростання економіки. Саме підприємці формують середній клас, який є рушійною силою позитивних змін у всіх сферах", – зазначив Шмигаль.
За його словами, уряд вже почав реалізовувати програми такої підтримки. Це, зокрема, оновлена програма кредитування "5-7-9" та програма "Нові гроші", орієнтовані на збереження на створення нових робочих місць.
"Надалі ми сподіваємося на більш тісну співпрацю з парламентом, зокрема, у питанні підтримки наших законодавчих ініціатив щодо малого та середнього бізнесу", – зазначив прем’єр.
Зі свого боку Петрашко наголосив, що стимулювання малого та середнього бізнесу буде реалізоване за рахунок адаптивного карантину, антикризових заходів та інфраструктури підтримки. "Ми вбачаємо задля МСБ більший доступ до фінансів, легший доступ до ринків та меншу регуляцію", - зазначив глава відомства.
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https://www.youtube.com/watch?v=89jhCoRfjxc
Карантин і Голодомор: як українцям звільнитися від колективної психічної травми
за МВт/ч Для сравнения(Украина-€51,01):
В Словакии - €24,1
В Польше - €30,23
В Румынии - €25,69
В Венгрии - €25,78
нужно в следующий раз попробовать армян..., - Авакян уже есть..., он подберет остальных..
только проследить что бы эти таксисты не были этническими украинцами...
не доросли они еще до управления своей страной...
Только не с лозунгами, а с конкретикой.
нет экономики - нет страны
поставили актёров, народ повёлся, а ими управляют с росии
https://www.youtube.com/watch?v=CIixlERz1HA
Когда японцам не хватает рыбы они выходят в море и начинают ловить рыбу
А когда рыбы не хватает в Украине то создают комиссию
Поэтому в Японии много рыбы а в Украине много комисий!!
Так вот и с малым бизнесом у нас мало малого бизнеса зато дохера чиновников!!
5 лет все было достаточно и нормально. Но новая власть так за год бомбанула экономику, что уже никто ничего не гарантирует.
Инвестиционные банки считают, что финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда будет недостаточно для восстановления экономики страны.
«Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых сроках защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев», - отметил представитель Фонда Рашкован (которого Зеленский хотел поставить Премьер-министром).
Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.
А если бы Порох и ЕС были у власти, кредит уже давно получили и деньги распределялись по расписанным статьям. Бигус накопал бы тысячу гривен неправильных расходов. Нацжоны требовали бы посадить Свинарчуков, которые под шумок купили и притащили из-за паребрика пару мелких, но таких нужных деталей для ВСУ.
Новинский бился бы в припадке, что Киево-Печерскую Лавру неправильно вернули ПЦУ.
Послы выражали бы озабоченность и неприемлемость использования террористов при разминировании Горловки и разбора завалов.
В Донецке таки дождались бы чернокожих на танках, в составе миротворцев. За поребриком начали бы роптать, что Крым похоже был подброшен подлыми бандеровцами, доверчивым россиянам. А всего-то надо было ПОДУМАТЬ в 2019-том.
Иван Лютый -
Д.Шмыгаль:
"Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов - поддержка тех, кто потеряет работу".
11.04.20
Д.Шмыгаль:
"Кабинет министров работает над планом выхода из кризиса". Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы работаем над планом круглосуточно. Он будет самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов", - отметил глава Кабмина.
05.05.20
Д.Шмыгаль:
"В ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина из-за распространения коронавируса".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
08.05.20
Д.Шмыгаль:
"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сформировать рабочую группу по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ)"
)))
Вопрос: С ЧЕГО платить налог, если не работал по вине государства???
Интересно как к этому отнесется ЕСПЧ ??? Думаю, что Украине в лице таких управленцев получит по горбу(финансово) конкретно... Надо уже готовить коллективные иски... Пусть Зе радуются, как ими выбранные слуги будут мне отдавать деньги с их кармана за их же тупость и дурость!