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Новини Хабарники
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Депутата Полтавської райради затримали під час одержання $160 тис. хабаря, - офіс ГПУ. ФОТО

Поліцейські затримали депутата Полтавської районної ради після одержання 160 тис. доларів хабаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, депутат, за попередньою змовою з двома особами, вимагав від жителя Полтавщини гроші за вплив на прийняття рішення посадовими особами Держгеокадастру в області про видачу 50 дозволів на проєкти землеустрою на земельні ділянки загальною площею майже 100 га", - сказано в повідомленні.

За місцем проживання і роботи підозрюваних, в їхніх автомобілях і в адміністративній будівлі Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області тривають обшуки.

Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому і повідомленні депутату і двом іншим особам про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК).

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Депутата Полтавської райради затримали під час одержання $160 тис. хабаря, - офіс ГПУ 01

Депутата Полтавської райради затримали під час одержання $160 тис. хабаря, - офіс ГПУ 02

Автор: 

хабар (4751) депутат (1784) Полтавська область (1162)


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Топ коментарі
+7
Хабарі можна давати тільки через Єрмака. Саакашвілі в Грузії схожу систему побудував- все вирішувалося виключно через Тбілісі.
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08.05.2020 19:58 Відповісти
+4
Хоч не соромно за земляка, сума пристойна А, по зовнішньому вигляді - гопота.
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08.05.2020 19:52 Відповісти
+4
Він що, всю Полтавську область продав?
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08.05.2020 20:02 Відповісти
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Одни бандюганы залезли во власть, ужас, пора из выгонять в три шеи оттуда.
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08.05.2020 20:10 Відповісти
і що зміниться? вас і мене не виберуть.
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08.05.2020 20:30 Відповісти
Хоч не соромно за земляка, сума пристойна А, по зовнішньому вигляді - гопота.
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08.05.2020 19:52 Відповісти
просто наші земляки - скромні люди.
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08.05.2020 20:33 Відповісти
+++
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08.05.2020 20:58 Відповісти
Не хочу бьіть космонавтом, хочу бьіть депутатом райсовета XD
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08.05.2020 19:53 Відповісти
Я вот думаю, какую такую услугу может оказать сраный провинциальный депутатишка за такие огромные деньжищи?
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08.05.2020 19:53 Відповісти
"По данным следствия, депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя области деньги за влияние на принятие решения чиновниками областного Госгеокадастра о выдаче 50 разрешений на изготовление проектов землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га." Коротко кажучи - земля готова до продажу і купівлі.
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08.05.2020 19:54 Відповісти
Коротко кажучи, ділки назбирали 50 заяв на ОСГ в межах безоплатної приватизації. І маючи всі данні земельного кадастру їм готували за хабар дати дозволи на їх приватизацію. Тобто в казну нуль, а хабар на карман. Тим хто вірить зеленій "народній" владі, оце показник, як вони дбають за народ, та щоб громадяни України реалізували своє право на землю. Елементарно забезпечити всіх громадян України, які не реалізували своє право на безоплатну приватизацію землі, просто поіменним виділенням за клопотанням, як наприклад пільговим категоріям, монобільшість в парламенті є. Але на практиці ці декілька мільйонів вільних державних земель слуги віддадуть ділкам за хабарі.
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08.05.2020 21:06 Відповісти
Це ще раз підтверджує, що місцеві ради формують касту феодалів. Необхідно запроваджувати дієві механізми контролю за діяльністю місцевих рад в частині використання комунальної власності, коштів і т.д.
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08.05.2020 19:54 Відповісти
мрази какие, это же грех и цинизм!!!1 правильно их в Китае стреляют(надеемся шо все погибшие - 100% виновны, что конечно далеко не так)
если был бы такой "детектор" шо железно доказывает вину, то конечно мочить таких полезно и весело. и еще все вроде православные, а "гореть вечно" почему-то не боятся
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08.05.2020 19:56 Відповісти
не хило..для райсовета....
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08.05.2020 19:56 Відповісти
в сельсоветах тоже неплохо живут
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08.05.2020 20:17 Відповісти
Хабарі можна давати тільки через Єрмака. Саакашвілі в Грузії схожу систему побудував- все вирішувалося виключно через Тбілісі.
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08.05.2020 19:58 Відповісти
Він що, всю Полтавську область продав?
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08.05.2020 20:02 Відповісти
Там ничего не попутали? Может 160 грн?
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08.05.2020 20:09 Відповісти
Вотето люди реализация прав граждан на землю, 100 га это 50 участков под ОСГ в межах безоплатної приватизації, которые граждане Украины должны получать подав заявление в Держгеокадастр. Но на практике получают дулю, а мафия у которой ноги растут из провладных кабинетов, за взятки через мелкую сошку решалу принимает решения по отводе государственной земли тем кто даёт взятки.
И пока мы не заставим пида..ов через внесение поправок в земельном законодательстве выделять землю поименно лишь за заявлением, оставшаяся земля уйдет через взятки, а люди останутся без земли...подождите ещё чуть-чуть.
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08.05.2020 20:33 Відповісти
вот поэтому и идут в депутаты- в опозиции очеень любят народ, как яценюк, парашенка, которые горлали, что цены на газ у януковича грабительские, знаем , чем кончилось, теперь парашенка опять в опозиции и дальше горланит
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08.05.2020 20:36 Відповісти
Депутат райради..? 160 000 зелених..? 😳
Які ж розцінки на самій верхівці харчового ланцюга..?
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08.05.2020 20:38 Відповісти
У вас на калькуляторе нулей столько нету.
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08.05.2020 23:56 Відповісти
Точно один из гопарей Кывы
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08.05.2020 21:22 Відповісти
Его можно понять,хотел хоть раз пообедать и выпить чаю в Велюре.
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08.05.2020 23:58 Відповісти
Расстрелять!
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08.05.2020 23:59 Відповісти
 
 