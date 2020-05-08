Депутата Полтавської райради затримали під час одержання $160 тис. хабаря, - офіс ГПУ. ФОТО
Поліцейські затримали депутата Полтавської районної ради після одержання 160 тис. доларів хабаря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, депутат, за попередньою змовою з двома особами, вимагав від жителя Полтавщини гроші за вплив на прийняття рішення посадовими особами Держгеокадастру в області про видачу 50 дозволів на проєкти землеустрою на земельні ділянки загальною площею майже 100 га", - сказано в повідомленні.
За місцем проживання і роботи підозрюваних, в їхніх автомобілях і в адміністративній будівлі Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області тривають обшуки.
Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому і повідомленні депутату і двом іншим особам про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК).
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если был бы такой "детектор" шо железно доказывает вину, то конечно мочить таких полезно и весело. и еще все вроде православные, а "гореть вечно" почему-то не боятся
И пока мы не заставим пида..ов через внесение поправок в земельном законодательстве выделять землю поименно лишь за заявлением, оставшаяся земля уйдет через взятки, а люди останутся без земли...подождите ещё чуть-чуть.
Які ж розцінки на самій верхівці харчового ланцюга..?