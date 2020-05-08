Російська агресія проти України вже триває довше, ніж Друга світова війна, - глава МЗС Кулеба

Агресія Росії проти України триває вже довше за Другу світову війну та призвела до більше ніж 13 тисяч убитих і понад 27 тисяч поранених у самому серці Європи.

Про це в онлайн-зверненні до Ради безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі на спеціальному засіданні за формулою Аррії заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На короткий час жила надія, що із заснуванням ООН виникне більш справедливий і мирний світ. Із застосуванням сили проти територіальної цілісності політична незалежність будь-якої держави була б неможливою. На жаль, для декого, зокрема для одного з постійних членів Ради безпеки ООН, це зобов'язання не значить занадто багато. Російська агресія проти України, яка призвела до незаконної окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, вже триває довше, ніж Друга світова війна", - сказав Кулеба.

Водночас міністр наголосив, що піднесення ролі Йосипа Сталіна в РФ служить, зокрема, виправданню агресії Москви проти України та Грузії. "Нам шкода у зв'язку з піднесенням ролі Сталіна в Росії. Це має на меті відновлення тоталітарної держави з одним непогрішним лідером на чолі неї. Це служить імітації почуття бездоганності режиму, створення образу зовнішнього ворога та виправдання агресії Москви проти сусідів, таких як Україна і Грузія, і гібридних воєн проти багатьох інших країн", - наголосив Кулеба.

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Він додав, що Україна - одна з найбільш постраждалих у Другій світовій країн. "Україна - одна з країн, які найбільше постраждали під час найбільшої трагедії XX століття - Другої світової війни, яка принесла невимовні людські страждання і жахи Голокосту в Європу. Навіть за найскромнішими оцінками, кількість моїх загиблих співвітчизників становить 8,5 млн. Понад 7 млн українців боролися проти нацизму в семи арміях: в Червоній армії, Українській повстанській армії, польських, французьких, британських, канадських і американських збройних силах", - зазначив Кулеба.