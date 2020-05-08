Російська агресія проти України вже триває довше, ніж Друга світова війна, - глава МЗС Кулеба
Агресія Росії проти України триває вже довше за Другу світову війну та призвела до більше ніж 13 тисяч убитих і понад 27 тисяч поранених у самому серці Європи.
Про це в онлайн-зверненні до Ради безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі на спеціальному засіданні за формулою Аррії заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На короткий час жила надія, що із заснуванням ООН виникне більш справедливий і мирний світ. Із застосуванням сили проти територіальної цілісності політична незалежність будь-якої держави була б неможливою. На жаль, для декого, зокрема для одного з постійних членів Ради безпеки ООН, це зобов'язання не значить занадто багато. Російська агресія проти України, яка призвела до незаконної окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, вже триває довше, ніж Друга світова війна", - сказав Кулеба.
Водночас міністр наголосив, що піднесення ролі Йосипа Сталіна в РФ служить, зокрема, виправданню агресії Москви проти України та Грузії. "Нам шкода у зв'язку з піднесенням ролі Сталіна в Росії. Це має на меті відновлення тоталітарної держави з одним непогрішним лідером на чолі неї. Це служить імітації почуття бездоганності режиму, створення образу зовнішнього ворога та виправдання агресії Москви проти сусідів, таких як Україна і Грузія, і гібридних воєн проти багатьох інших країн", - наголосив Кулеба.
Він додав, що Україна - одна з найбільш постраждалих у Другій світовій країн. "Україна - одна з країн, які найбільше постраждали під час найбільшої трагедії XX століття - Другої світової війни, яка принесла невимовні людські страждання і жахи Голокосту в Європу. Навіть за найскромнішими оцінками, кількість моїх загиблих співвітчизників становить 8,5 млн. Понад 7 млн українців боролися проти нацизму в семи арміях: в Червоній армії, Українській повстанській армії, польських, французьких, британських, канадських і американських збройних силах", - зазначив Кулеба.
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https://ubr.ua/market/trade/ukraina-snova-nachala-zavozit-toplivo-iz-rf-smi-3892587
Украина снова начала завозить топливо из РФ - СМИ
У День пам'яті та примирення Український ПЕН-клуб та Національний університет "Києво-Могилянська Академія" організовано до 75-річчя завершення Другої світової війни в Європі.
Про це так повідомляється на https://pen.org.ua/mizhnarodnyj-proekt-myr-i-vijna-do-75-richchya-zavershennya-drugoyi-svitovoyi-vijny-v-yevropi/ сайті PEN Ukraine «8 травня з 10:00 до 21:30 відбудеться інтелектуальний телемарафон в ефірі телеканалів Прямий, Еспресо та 5 канал. Українські та світові інтелектуали в прямому ефірі розмовлятимуть про ******* погляди на Другу світову https://www.ukrinform.ua/tag-vijna війну , демократію й тоталітаризм, пам'ять про війну та виклики для Європи сьогодні», - ідеться в повідомленні.
Якою є роль наративу про Другу світову війну в поширенні демократичних цінностей? Як події 1939-1945 років можуть стати уроком для нинішнього світу, що бореться із пандемією коронавірусу і протистоїть новим воєнним викликам? Чому тоталітаризм і диктатура за жодних обставин не можуть бути порятунком для людства? Ґрунтовний аналіз, відкриті архіви й вільна дискусія - шлях до пошуку відповідей на ці питання та осмислення подій Другої світової війни.
Прямо зараз триває дисуксія учасників телемарафону:
Андерс Фоґ Расмуссен - 12-й генеральний секретар НАТО.
Дональд Туск - голова Європейської ради (2014-2019), прем'єр-міністр Польщі (2007-2014).
Курт Волкер - американський дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019).
Петро Порошенко - Президент України (2014-2019), народний депутат України.
Мета телемарафону: представити ******** європейський погляд на Другу світову війну, а також попередити про нову загрозу для миру в Європі. Тому паралельно з історичною рефлексією ітиметься й про теперішні виклики - про нову війну, перед якою постала Україна, умови для досягнення миру, боротьбу з пандемією й супровідне призупинення громадянських свобод та обмеження прав людини.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020735-mir-i-vijna-do-75ricca-zaversenna-drugoi-svitovoi-vidbudetsa-intelektualnij-telemarafon.html
https://www.5.ua/suspilstvo/myr-i-viina-mizhnarodnyi-proiekt-do-75-richchia-zavershennia-druhoi-svitovoi-viiny-v-yevropi-213940.html
https://prm.ua/mir-ta-viyna-telemarafon-8-travnya-do-richnitsi-zavershennya-ii-svitovoyi-viyni/
https://espreso.tv/news/2020/05/06/specialnyy_proekt_quotmyr_i_viynaquot_do_75_richchya_zavershennya_drugoyi_svitovoyi_viyny_v_yevropi_na_espreso https://espreso.tv/news/2020/05/06/specialnyy_proekt_quotmyr_i_viynaquot_do_75_richchya_zavershennya_drugoyi_svitovoyi_viyny_v_yevropi_
Медалей блеск. Металл во взгляде.
Готовы губы крикнуть: "Пли!"
По «суп Войны хлебнувшем» граде
На палках «деды» к центру «шли».
Историк глянул - чуть не умер!
Очки слетели с носа вниз:
- Вот Конев, рядом - Кальтенбруннер,
В середке - Модель… Вот сюрприз!
Тому виной фашизма «дети»
Иль, может, горе-«шутники»…
Но не довольно ль зреть планете
«Бессмертнорусские» полки?
Пора постигнуть вам, ребяты,
Что дури превзойден порог,
Раз даже фюрер бесноватый
Недавно «влез» в «Бессмертный полк»!
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2768473593282450?__xts__%5B0%5D=68.ARAJbVQBTUVKTglAVHinG8NEHXOLJoorJHliRyCm8mrci4U5UjoEJeI162qZ_R7cqNNkeW56eWLmTPBfGs08xQsqlFFS0cOWMYzeNWfcnW1xFcHE82kWJGRmheCtOmi1DRTSUonikEEvLyoNnJm6cuSMNrP2A93WCWUJ1gaoF_G9XQHm2vE4IMU1sC0tqtZl0xmwvDBjOhTl6Cnh20A88xiSvGc25DooM5ciBOU4ubeoUOJdNtjqeU6lb3VHLRD1mdHxbHX77oGcH9-vNYfHth0qH0OVFumQZaaEYm_5fYoMat4OQf5gvJxOFe3PTMJ3Zdc_9mDui54k9DB7nsrlqnXFaw&__tn__=-R 1 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#
Сергій Попко - колишній командувач в секторі М, колишній командувач АТО, колишній командувач Сухопутними військами, один з найдосвідченіших, сміливих і талановитих генералів нині відправлений у відставку.
Якщо Генштабу воюючої Країни не потрібні ТАКІ генерали, то навіщо Країні потрібен ТАКИЙ Генштаб?
Втім, можливо воно й до кращого: який сенс бойовому генералу залишатися на службі в армії основними критеріями успішності, якої є швидкість «розведення» (капітуляції)?
Якщо міжнародна спільнота дасть Путіну якесь послаблення, це тільки заохочуватиме його здійснювати агресію, зазначив ексгенеральний секретар НАТО
Ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час телемарафону "Мир і війна: міжнародна конференція до 75-річчя завершення Другої світової війни" на "5 каналі" висловився стосовно того, як можна принести мир на схід України.
"Основне в цьому - це щоб Путін припинив війну. Якщо Україна припинить війну, то України просто більше не буде. Якщо ж Путін припинить війну, то більше не буде війни. І справді це так і є. Так просто", - сказав Расмуссен.
Він додав: "Будь-хто, хто любить свободу, повинен підтримувати Україну. Наша робота - змінити розрахунки Путіна за допомогою єдиної мови, яку розуміє він. Це мова сили. Тому що підтримка для України - це підтримка нашої власної свободи. Якщо ми надамо Путіну якесь послаблення, це тільки заохочуватиме його та інших автократів пригнічувати та здійснювати агресію".
Повне відео дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/rasmussen-yakshcho-viinu-prypynyt-ukraina-to-ii-ne-bude-iakshcho-putin-prypynyt-viinu-bilshe-ne-bude-viiny-214564.html