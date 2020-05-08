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Новини Агресія Росії проти України
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Російська агресія проти України вже триває довше, ніж Друга світова війна, - глава МЗС Кулеба

Російська агресія проти України вже триває довше, ніж Друга світова війна, - глава МЗС Кулеба

Агресія Росії проти України триває вже довше за Другу світову війну та призвела до більше ніж 13 тисяч убитих і понад 27 тисяч поранених у самому серці Європи.

Про це в онлайн-зверненні до Ради безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі на спеціальному засіданні за формулою Аррії заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На короткий час жила надія, що із заснуванням ООН виникне більш справедливий і мирний світ. Із застосуванням сили проти територіальної цілісності політична незалежність будь-якої держави була б неможливою. На жаль, для декого, зокрема для одного з постійних членів Ради безпеки ООН, це зобов'язання не значить занадто багато. Російська агресія проти України, яка призвела до незаконної окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, вже триває довше, ніж Друга світова війна", - сказав Кулеба.

Водночас міністр наголосив, що піднесення ролі Йосипа Сталіна в РФ служить, зокрема, виправданню агресії Москви проти України та Грузії. "Нам шкода у зв'язку з піднесенням ролі Сталіна в Росії. Це має на меті відновлення тоталітарної держави з одним непогрішним лідером на чолі неї. Це служить імітації почуття бездоганності режиму, створення образу зовнішнього ворога та виправдання агресії Москви проти сусідів, таких як Україна і Грузія, і гібридних воєн проти багатьох інших країн", - наголосив Кулеба.

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Він додав, що Україна - одна з найбільш постраждалих у Другій світовій країн. "Україна - одна з країн, які найбільше постраждали під час найбільшої трагедії XX століття - Другої світової війни, яка принесла невимовні людські страждання і жахи Голокосту в Європу. Навіть за найскромнішими оцінками, кількість моїх загиблих співвітчизників становить 8,5 млн. Понад 7 млн українців боролися проти нацизму в семи арміях: в Червоній армії, Українській повстанській армії, польських, французьких, британських, канадських і американських збройних силах", - зазначив Кулеба.

Автор: 

Друга світова війна (302) МЗС (4202) росія (66461) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1275
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08.05.2020 20:22 Відповісти
+5
Война длится дольше, а Зеленский об этом хоть знает? Не собирается ли он в гости к Путину на 9 мая? Посмотреть в глаза...
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08.05.2020 20:25 Відповісти
+5
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 331
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08.05.2020 20:25 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
очередное откровение от кодлана Коломойского.
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08.05.2020 20:21 Відповісти
Война длится дольше, а Зеленский об этом хоть знает? Не собирается ли он в гости к Путину на 9 мая? Посмотреть в глаза...
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08.05.2020 20:25 Відповісти
👏👏👏👏👏👏
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08.05.2020 20:30 Відповісти
Он бы может и собирался, да не зовут... и даже не поздравили...
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08.05.2020 20:29 Відповісти
Не поможе! - йому вже Порошенко дивився, а той гидотно либився
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08.05.2020 20:35 Відповісти
Да неужели?

Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 6209
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08.05.2020 21:07 Відповісти
Тада. И раздвигание булок Зеленским перед ****** почему-то не помогает.
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08.05.2020 20:21 Відповісти
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1275
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08.05.2020 20:22 Відповісти
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08.05.2020 20:23 Відповісти
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 331
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08.05.2020 20:25 Відповісти
если бы анти-гитлеровская коалиция торговала бы с Германией и поддерживала такие же отношения почти во всех сферах как Украина с РФ, то война бы шла до сих пор....
Проклятые лицемеры...

из последнего...
https://ubr.ua/market/trade/ukraina-snova-nachala-zavozit-toplivo-iz-rf-smi-3892587

Украина снова начала завозить топливо из РФ - СМИ



Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 8367
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08.05.2020 20:26 Відповісти
Все правильно сказал Кулеба.
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08.05.2020 20:27 Відповісти
ну, дык у нас не мировая. большинство люда в мире считает, что гражданская - агенты раши мух не ловят.
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08.05.2020 20:28 Відповісти
Більшість навіть про війну не знає..щось чули, але не більше..
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08.05.2020 20:32 Відповісти
Всеж-таки ми маленька і бідна країна. Крім того, своя сорочка завжди ближче до тіла - наприклад, ми не заморочуємося бойовими діями в Сомалі чи в Нігерії.
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08.05.2020 20:44 Відповісти
Так і є..невдахи нікого не цікавлять..(
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08.05.2020 20:52 Відповісти
Саме це і мав на увазі.
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08.05.2020 20:58 Відповісти
Ну дык между Германией и ссср тоже была не мировая. А миллион русских в армии Власова против красной армии это тебе гражданская или х@й собачий по всей морде???
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08.05.2020 20:34 Відповісти
Приблизно з XII ст.
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08.05.2020 20:29 Відповісти
Все может потому что с во время Второй мировой уничтожали врага, а сегодня с врагом ездят на переговоры и торгуют?
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08.05.2020 20:35 Відповісти
Чомусь президент біїться сказати з ким йде боротьба за нашу незалежність, від чиїх куль вмирають українські хлопці та дівчата.
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08.05.2020 20:36 Відповісти
ось така відповідь.Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 6015
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08.05.2020 20:50 Відповісти
Інтелектуальний https://pen.org.ua/mizhnarodnyj-proekt-myr-i-vijna-do-75-richchya-zavershennya-drugoyi-svitovoyi-vijny-v-yevropi/?fbclid=IwAR1i8TNF92QZXq_f_KYkADq1IiMnTBle5FGQhj2jvst-uMbdYe1SKUCwNb8 міжнародний проєкт "Мир і Війна" прямо зараз триває в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" та "5 канал"

У День пам'яті та примирення Український ПЕН-клуб та Національний університет "Києво-Могилянська Академія" організовано до 75-річчя завершення Другої світової війни в Європі.
Про це так повідомляється на https://pen.org.ua/mizhnarodnyj-proekt-myr-i-vijna-do-75-richchya-zavershennya-drugoyi-svitovoyi-vijny-v-yevropi/ сайті PEN Ukraine «8 травня з 10:00 до 21:30 відбудеться інтелектуальний телемарафон в ефірі телеканалів Прямий, Еспресо та 5 канал. Українські та світові інтелектуали в прямому ефірі розмовлятимуть про ******* погляди на Другу світову https://www.ukrinform.ua/tag-vijna війну , демократію й тоталітаризм, пам'ять про війну та виклики для Європи сьогодні», - ідеться в повідомленні.
Якою є роль наративу про Другу світову війну в поширенні демократичних цінностей? Як події 1939-1945 років можуть стати уроком для нинішнього світу, що бореться із пандемією коронавірусу і протистоїть новим воєнним викликам? Чому тоталітаризм і диктатура за жодних обставин не можуть бути порятунком для людства? Ґрунтовний аналіз, відкриті архіви й вільна дискусія - шлях до пошуку відповідей на ці питання та осмислення подій Другої світової війни.
Прямо зараз триває дисуксія учасників телемарафону:

Андерс Фоґ Расмуссен - 12-й генеральний секретар НАТО.
Дональд Туск - голова Європейської ради (2014-2019), прем'єр-міністр Польщі (2007-2014).
Курт Волкер - американський дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019).
Петро Порошенко - Президент України (2014-2019), народний депутат України.

Мета телемарафону: представити ******** європейський погляд на Другу світову війну, а також попередити про нову загрозу для миру в Європі. Тому паралельно з історичною рефлексією ітиметься й про теперішні виклики - про нову війну, перед якою постала Україна, умови для досягнення миру, боротьбу з пандемією й супровідне призупинення громадянських свобод та обмеження прав людини.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020735-mir-i-vijna-do-75ricca-zaversenna-drugoi-svitovoi-vidbudetsa-intelektualnij-telemarafon.html
https://www.5.ua/suspilstvo/myr-i-viina-mizhnarodnyi-proiekt-do-75-richchia-zavershennia-druhoi-svitovoi-viiny-v-yevropi-213940.html
https://prm.ua/mir-ta-viyna-telemarafon-8-travnya-do-richnitsi-zavershennya-ii-svitovoyi-viyni/
https://espreso.tv/news/2020/05/06/specialnyy_proekt_quotmyr_i_viynaquot_do_75_richchya_zavershennya_drugoyi_svitovoyi_viyny_v_yevropi_na_espreso https://espreso.tv/news/2020/05/06/specialnyy_proekt_quotmyr_i_viynaquot_do_75_richchya_zavershennya_drugoyi_svitovoyi_viyny_v_yevropi_
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08.05.2020 20:38 Відповісти
«В российском городе не узнали Гитлера без усов и записали в герои войны» ( Lenta. ru, 7 мая 2020 года )
Медалей блеск. Металл во взгляде.
Готовы губы крикнуть: "Пли!"
По «суп Войны хлебнувшем» граде
На палках «деды» к центру «шли».

Историк глянул - чуть не умер!
Очки слетели с носа вниз:
- Вот Конев, рядом - Кальтенбруннер,
В середке - Модель… Вот сюрприз!

Тому виной фашизма «дети»
Иль, может, горе-«шутники»…
Но не довольно ль зреть планете
«Бессмертнорусские» полки?

Пора постигнуть вам, ребяты,
Что дури превзойден порог,
Раз даже фюрер бесноватый
Недавно «влез» в «Бессмертный полк»!
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08.05.2020 20:41 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__xts__%5B0%5D=68.ARDQqdUnD47m8qucAwm9lleMAfivCRpJSFYE0v9bzafcujk1LsRcjOsYjtPatOprTjy98Zi3soiG9I50WkE7eOsWG4dwTmYhsf7_zZD6jBkQqP5jZ2_rG5aj5oVMQEh3GLh-ZpWCktq9u3kEgI8l6fSIQ4mML3tYVM7lCozsGo0odYptkHvyriO93d_rhtapfdL3QCJmPc5z1TKSw-IXNn0D57aqMSFnAhk_0H1g7Aze4FaBMi1sE_2TV9iukd1-5xFkleuyardBtWAw9z-a0Cw8HWRVKfJih5GX0Z8hQbbOkAICbLjj7jyZB5ots2bOAr0IdN_eR3SqJz5NB8FBLQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAJbVQBTUVKTglAVHinG8NEHXOLJoorJHliRyCm8mrci4U5UjoEJeI162qZ_R7cqNNkeW56eWLmTPBfGs08xQsqlFFS0cOWMYzeNWfcnW1xFcHE82kWJGRmheCtOmi1DRTSUonikEEvLyoNnJm6cuSMNrP2A93WCWUJ1gaoF_G9XQHm2vE4IMU1sC0tqtZl0xmwvDBjOhTl6Cnh20A88xiSvGc25DooM5ciBOU4ubeoUOJdNtjqeU6lb3VHLRD1mdHxbHX77oGcH9-vNYfHth0qH0OVFumQZaaEYm_5fYoMat4OQf5gvJxOFe3PTMJ3Zdc_9mDui54k9DB7nsrlqnXFaw&__tn__=kC-R&eid=ARAnvW3E4N7GsGdTUVtDO2e-WL3xRvYNhwTq2aeY990xQ5Aa46WqxLaw3OXyX14t4RF8bJL4nvy6deLi&hc_ref=ARQOUrmRytRdO7l-z2WcLNSs2v55D4niRYEMSw7NOctJEy8BCDiNxwhWfPTi9SCTQWg&fref=nf Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2768473593282450?__xts__%5B0%5D=68.ARAJbVQBTUVKTglAVHinG8NEHXOLJoorJHliRyCm8mrci4U5UjoEJeI162qZ_R7cqNNkeW56eWLmTPBfGs08xQsqlFFS0cOWMYzeNWfcnW1xFcHE82kWJGRmheCtOmi1DRTSUonikEEvLyoNnJm6cuSMNrP2A93WCWUJ1gaoF_G9XQHm2vE4IMU1sC0tqtZl0xmwvDBjOhTl6Cnh20A88xiSvGc25DooM5ciBOU4ubeoUOJdNtjqeU6lb3VHLRD1mdHxbHX77oGcH9-vNYfHth0qH0OVFumQZaaEYm_5fYoMat4OQf5gvJxOFe3PTMJ3Zdc_9mDui54k9DB7nsrlqnXFaw&__tn__=-R 1 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

Сергій Попко - колишній командувач в секторі М, колишній командувач АТО, колишній командувач Сухопутними військами, один з найдосвідченіших, сміливих і талановитих генералів нині відправлений у відставку.

Якщо Генштабу воюючої Країни не потрібні ТАКІ генерали, то навіщо Країні потрібен ТАКИЙ Генштаб?

Втім, можливо воно й до кращого: який сенс бойовому генералу залишатися на службі в армії основними критеріями успішності, якої є швидкість «розведення» (капітуляції)?

Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1529
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08.05.2020 20:41 Відповісти
Лизоблюду Хомчаку нужны такие-же генералы, как и сам.
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08.05.2020 21:05 Відповісти
Гибридная агрессия РФ против Украины длится с 91-го года.
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08.05.2020 20:42 Відповісти
С 1650 -го
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08.05.2020 20:45 Відповісти
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1439
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08.05.2020 22:03 Відповісти
Хороший плакат... От тільки є і інші... Їх ще при Євгенові Коновальцю малювали... Як вчорашні "поневолені Москвою" поляки, самі перетворилися на поневолювачів для білорусів, українців та литовців... По "осадництво" (колонізацію) західнобілоруських, західноукраїнських та південно-західних литовських земель, примусову "полонізацію" цих народів... Про антисемітизм в "Рєспублікє Польскєй", який, по суті, нічим не відрізнявся від антисемітизму Німеччини в період до 1936 року... Історія не "чорно-біла", а має багато "відтінків"... Дай бог, щоб поляки це "pamietamy", а польська "верхівка" це зрозуміла...
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09.05.2020 08:57 Відповісти
Она длится уже сотни лет
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08.05.2020 22:34 Відповісти
https://censor.net/news/3194437/shufrich_zaregistriroval_zakonoproekt_snimayuschiyi_zapret_s_georgievskoyi_lenty
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08.05.2020 22:52 Відповісти
Якщо війну припинить Україна, то її не буде, якщо Путін припинить війну - більше не буде війни
Якщо міжнародна спільнота дасть Путіну якесь послаблення, це тільки заохочуватиме його здійснювати агресію, зазначив ексгенеральний секретар НАТО
Ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час телемарафону "Мир і війна: міжнародна конференція до 75-річчя завершення Другої світової війни" на "5 каналі" висловився стосовно того, як можна принести мир на схід України.
"Основне в цьому - це щоб Путін припинив війну. Якщо Україна припинить війну, то України просто більше не буде. Якщо ж Путін припинить війну, то більше не буде війни. І справді це так і є. Так просто", - сказав Расмуссен.
Він додав: "Будь-хто, хто любить свободу, повинен підтримувати Україну. Наша робота - змінити розрахунки Путіна за допомогою єдиної мови, яку розуміє він. Це мова сили. Тому що підтримка для України - це підтримка нашої власної свободи. Якщо ми надамо Путіну якесь послаблення, це тільки заохочуватиме його та інших автократів пригнічувати та здійснювати агресію".
Повне відео дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/rasmussen-yakshcho-viinu-prypynyt-ukraina-to-ii-ne-bude-iakshcho-putin-prypynyt-viinu-bilshe-ne-bude-viiny-214564.html
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08.05.2020 23:39 Відповісти
Правильно, и если войну не воевать, то она будет длиться вечно! К чему эти констатации фактов? МЗС, для начала хотя бы границу с агрессором закройте. Чтобы было похоже на войну.
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08.05.2020 23:51 Відповісти
Для України є тільки один варіант - це знищення РФ. А також всіх ватників на території України. Поки цього не станеться - Україна може просто розвалиться.
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08.05.2020 23:58 Відповісти
если бы не торговали с оккупантом, а установили жёсткую блокаду это дерьмо бы закончилось за пол года... для ведения войны необходимы деньги деньги и деньги
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09.05.2020 01:55 Відповісти
Надо еще больше торговать с агрессором, а то Запад не поверит!
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09.05.2020 13:02 Відповісти
 
 