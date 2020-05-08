Лікарня в Дніпрі, керівниця якої оголосила голодування через нестачу коштів на зарплати, отримала гроші
Дніпропетровська обласна реабілітаційна лікарня, керівниця якої оголосила голодування через брак коштів на зарплати лікарям, отримала перші гроші в рамках договору з Національною службою здоров’я України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода сказала керівниця Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк.
За її словами, з лікарнею наразі підписано два договори на надання послуг з реабілітації пацієнтів. Затримку з підписанням другого договору вона пояснила помилками, яких припустилася лікарня при підготовці документів.
"Проблема Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні не вирішується голодуванням керівника лікарні. Національна служба здоров’я України діє прозоро. Наразі лікарня отримала кошти на травень. Це – процедура, і ми робимо це не тому, що керівник оголосила голодування", – сказала Наталія Будяк.
Між тим гендиректорка обласної реабілітаційної лікарні Інесса Шевченко каже, що з вівторка, 5 травня, вона поступово "виходить з голодування". Вона підтвердила, що заклад вже отримав певні кошти з бюджету, але, за її даними, їх вистачить лише на мінімальні зарплати медперсоналу.
"Я підписала електронним ключем другий договір з НСЗУ, він на 10 мільйонів гривень до кінця року. Зараз триває юридична процедура. До кінця року нам має вистачити виплатити зарплату по мінімуму. Якщо зараз розпочнеться складний період перегляду медреформи, нам треба просто протриматися. Виглядає, що будемо платити мінімальну зарплату, наприклал, лікарям чистими на руки буде приблизно 4-4,5 тисячі гривень", – сказала Інесса Шевченко.
21 квітня гендиректорка Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інесса Шевченко оголосила голодування на знак протесту проти запровадження другого етапу медреформи. Вона заявила, що Нацслужба здоров’я підписала з закладом лише один договір на надання пакету послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей на загальну суму 2,3 млн грн, і цих коштів не вистачить на зарплату медикам.
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Нет там никаких ашибак!!!!!!!!!!!!!
Это Доктор Смерть хочет уморить тесными трусиками украинских младенцев!
Типа "Дубоссары отказались от мамалыги, доколе нам правительство не выдаст всем по три судака!"
Достояние Государства . Б. Филатов .
Судьба выбрала другого недотрогу и значит ей так легче быть,
А для этого Борис надо простить на тебя похожих и любить.
Так Вы с другом не будете в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация фарта и масти.
В наш век жестокий, косный люди слова вирус не замечая
Оставив голод грешный дома творят дела,не переставая
Слепца не замечая, клевету деяниями кроют молча
Облагораживают Днепр не слушая дутого глупца.
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Божественного промысла не чувствуют огня вблизи.
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново,
Однако общество в стрессовой среде старо.
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Аннигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Украине проходят снова на ура
И Петя без конца орет и бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля А .Поля
Поля , холмы и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала,
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла.
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И Украины возродить забытое величие и Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста.
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра-реки могучие и родные стоны,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова против ночи,
Иных посланцев волею Днепровцев-добровольцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца.
Взошло благословенное Украинское солнце
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родной Стране.
чем голодать...
но факт есть факт