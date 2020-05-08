Лікарня в Дніпрі, керівниця якої оголосила голодування через нестачу коштів на зарплати, отримала гроші

Дніпропетровська обласна реабілітаційна лікарня, керівниця якої оголосила голодування через брак коштів на зарплати лікарям, отримала перші гроші в рамках договору з Національною службою здоров’я України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода сказала керівниця Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк.

За її словами, з лікарнею наразі підписано два договори на надання послуг з реабілітації пацієнтів. Затримку з підписанням другого договору вона пояснила помилками, яких припустилася лікарня при підготовці документів.

"Проблема Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні не вирішується голодуванням керівника лікарні. Національна служба здоров’я України діє прозоро. Наразі лікарня отримала кошти на травень. Це – процедура, і ми робимо це не тому, що керівник оголосила голодування", – сказала Наталія Будяк.

Між тим гендиректорка обласної реабілітаційної лікарні Інесса Шевченко каже, що з вівторка, 5 травня, вона поступово "виходить з голодування". Вона підтвердила, що заклад вже отримав певні кошти з бюджету, але, за її даними, їх вистачить лише на мінімальні зарплати медперсоналу.

"Я підписала електронним ключем другий договір з НСЗУ, він на 10 мільйонів гривень до кінця року. Зараз триває юридична процедура. До кінця року нам має вистачити виплатити зарплату по мінімуму. Якщо зараз розпочнеться складний період перегляду медреформи, нам треба просто протриматися. Виглядає, що будемо платити мінімальну зарплату, наприклал, лікарям чистими на руки буде приблизно 4-4,5 тисячі гривень", – сказала Інесса Шевченко.

21 квітня гендиректорка Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інесса Шевченко оголосила голодування на знак протесту проти запровадження другого етапу медреформи. Вона заявила, що Нацслужба здоров’я підписала з закладом лише один договір на надання пакету послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей на загальну суму 2,3 млн грн, і цих коштів не вистачить на зарплату медикам.

Читайте також: Директор Глухівської лікарні оголосив голодування через недофінансування закладу. Нацслужба здоров'я каже, що гроші виділять